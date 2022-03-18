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Ролик про хоккей на ютубе сходу собрал 9 млн просмотров. Это Влад Бумага снял выпуск, как обыгрывает Канаду

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Что. Тут. Происходит.

Если ввести слово «хоккей» на русском языке в поиске ютуба, то в топ-10 самых просматриваемых видео будет только два с непосредственно игрой: хайлайты финала ЧМ-2008 в Квебеке (4-е место, 11,7 млн просмотров) и эпизод, в котором голкипер еще «Вегаса» Марк-Андре Флери делает неровности из ледяной крошки у ворот перед заменой на 6-го полевого игрока, с абсолютно кликбейтным названием (5-е место, 11 млн просмотров).

На этом все; остальное – детские мультфильмы на тему хоккея (не «Шайбу-Шайбу», а новые), фильм «Легенда N17» и первая серия «Молодежки». Лидер, разумеется, «Маша и медведь» – серия «Вот такой хоккей» набрала 94 млн просмотров и, кажется, навсегда останется чем-то недосягаемым для нашего спорта.

Но на прошлой неделе в топ-10 таких видео ворвался неожиданный новичок. Блогер Влад «А4» Бумага снял с друзьями получасовой ролик «Стали хоккеистами на 24 часа» в стиле псевдореалити. За неделю он собрал больше 9 млн просмотров – и вряд ли это окончательная цифра.

Для сравнения: у самого просматриваемого ролика ютуб-канала КХЛ – буллита Никиты Гусева – 6,6 млн просмотров. Да даже у канала НХЛ рекорд – 11 млн, и Влад Бумага его, скорее всего, обойдет со временем.

Ну что, посмотрим, что же такого там наснимали?

Итак, за 32 минуты в ролике рассказывается: 

• что Влад А4 занимался хоккеем 10 лет;

• что рифмы к слову «канал» – «таракан» и «жбан»;

• что на логотипы команд в раздевалках ни в коем случае нельзя наступать;

• что трицепсы – это база;

• что можно бить партнера еще до ледовой тренировки, чтобы он не забил гол;

• что тафгай и «телохранитель» – это, оказывается, разные роли на льду, а тафгай пишется через «в»;

• что работник проката коньков, игравший в прошлом, может привести вас к победе над канадцами.

По сюжету ролика Влад и его друзья – Глент, Кобяков и Серега А4 – хотят стать хоккеистами на один день, но канадский тренер слишком занят, чтобы с ними заниматься, поэтому они обращаются к бывшему советскому игроку, который работает в прокате коньков. После одного из упражнений блогеры психуют, уходят от своего тренера, но неожиданно сталкиваются с канадскими хоккеистами, конфликтуют (противостояние, высосанное из пальца) и тут же возвращаются к тренеру, чтобы он им все-таки помог в подготовке к вечернему матчу. Дальше идет упорная работа (на самом деле нет), очень напряженный матч (тоже нет, поддавки какие-то) и, разумеется, победа по буллитам благодаря совершенно неожиданному герою.

Все это с сомнительной актерской игрой, временами ужасными диалогами и посредственным сценарием. Но!

Прежде, чем вы пойдете в комментарии ругать малознакомого вам блогера за то, что примазался к святому виду спорта, помните, что вы совершенно не целевая аудитория Влада Бумаги. Просто все это снималось не для вас. Основная аудитория канала А4 – дети и подростки. Именно для них все эти чересчур наивные диалоги, простые сюжеты и переигрывания парней в кадре. По сути, это такой же мультфильм, что и многие в топ-10 по запросу хоккей, но с живыми актерами.

Надо признать, что Влад А4 действительно удачно занял эту нишу: по итогам 2021-го он занял первое место в рейтинге российских видеоблогеров YouTube. Сейчас у него 38,8 млн подписчиков (!) – и кажется, в конце года он снова будет на привычной позиции.

По сути, Бумага пропиарил хоккей на такую аудиторию, которая для КХЛ и ФХР просто недоступна – большие организации не знают, как с ней работать. К слову, под видео уже есть комментарии, в которых парней благодарят за то, что сделали хоккей гораздо понятнее и объяснили некоторые правила.

И, кстати, фраза блогера про то, что он занимался хоккеем, – не выдумка для ролика, а правда. Это заметно даже по его катанию – хотя, конечно, очень смутило, когда он период назвал «таймом».

«Занимался 9 лет. Играл за «Юность» и «Динамо». Минские клубы, команды из ребят 1996 года рождения, – рассказывал Влад в интервью onliner.by. – Играл нападающим. Хоккей вообще крутой. Будь у меня сейчас ребенок, отдал бы заниматься. Это команда, это ребята, это общение, это дисциплина и какая-то школа жизни. Тем более мы покатались по Беларуси. Я малым много чего повидал.

Когда вернулся из Чехии, пришлось закончить по здоровью. Да, хотелось попробовать себя за границей. Тем более были возможности и знакомый в Чехии. Но не получилось. Плюс желание стало пропадать. Мне тогда как раз было 16. Честно, не жалею, что закончил. Не жалею, потому что ребята уходят в тему с головой: хоккей, команда, тренировки-тренировки-тренировки. А мне однообразие не нравится. Пугает даже».

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