Полосатый Хоккей
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Казань против чемпиона, Минск против сына миллиардера, Никитин против бывших. КХЛ вернулась

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Кубок Гагарина-2022 стартовал.

Традиция «Калечить КХЛ в олимпийский год» совершенно не нова, но в этот раз с ней явно перестарались: часть клубов закончила сезон уже в январе, часть – сидела на месячных сборах, ожидая окончания Игр, а одна команда – «Йокерит» – снялась с плей-офф в последний момент и может прекратить свое существование.

Но даже в таких условиях Кубок Гагарина подарит нам несколько весьма интересных сюжетов. Погнали!

ЦСКА – «Локомотив»

Зачем смотреть: Игорь Никитин против команды, которую сделал чемпионом

Жизнь – забавная штука. Игорь Никитин проделал великолепную работу в ЦСКА и превратил его в очень неприятного монстра. А затем тренера снял попечительский совет, желавший более активного и атакующего хоккея. Получилось ли? Ну, ЦСКА забивает как «Витязь» со «Спартаком», хотя и меньше скромной «Северстали» – ради такого определенно стоило ставить тренером человека без опыта.

В общем, здесь все предпосылки для классической вендетты – у «Локомотива» неплохой состав, так что Никитин легко может передать привет бывшей команде. И напомнить, что профессия тренера существует и ее нужно уважать.

«Ак Барс» – «Авангард»

Зачем смотреть: потому что это ремейк самой горячей серии плей-офф за несколько лет

Финал Востока в прошлом сезоне – первый раунд в этом. Спасибо КХЛ, которая отменила технарь «Салавату». Год назад «Ак Барс» и «Авангард» выдавали ураган борьбы и эмоций – сейчас все же должно быть чуть спокойнее.

Отчасти из-за того, что соперники существенно обновились. У «Авангарда» теперь вообще довольно угловатая команда, а Цегларик не убедил, что может быть стабильным снайпером. Нет у омичей и Ильи Ковальчука, который был лидером в раздевалке и умел забивать в нужный момент.

У казанцев тоже не все гладко – стабильных лидеров нет, спецбригады страдали весь сезон, а стиль Дмитрия Квартальнова все еще не принес тренеру ни одной большой победы. И тут только один путь – вперед, через беспощадную рубку за трофеем в последнем сезоне Зарипова.

«Динамо» – «Северсталь»

Зачем смотреть: смелый лысый мужчина не боится играть в хоккей

Андрей Разин и его «Северсталь» второй год подряд учат лигу, что можно добиваться результата и показывать симпатичный хоккей даже при ограниченных ресурсах. Добраться до кубка – почти нереально. Радовать зрителя и привлекать домашнюю аудиторию – легко.

А еще Разин снова попал на «Динамо» – год назад получилась очень красивая серия, которая из скучного бодалова быстро переросла в отличную драку, в которой мы болели за скромный клуб с большим сердцем. Сейчас у Разина есть второй шанс, чтобы дотянуться до мечты и обыграть фаворитов.

СКА – «Динамо» Минск

Зачем смотреть: сын миллиардера решил стать тренером и идет к чемпионству

Самая абсурдная комедия этого года: человек назначает себя тренером топ-клуба, весело рассказывает про тренировочные микроциклы и… может добраться даже до финала Кубка Гагарина.

Почему это вообще возможно? Потому что у СКА все еще приличный состав с исполнителями адекватного уровня, а первые два раунда можно пройти только за счет классных игроков. Есть ли шансы у минского «Динамо»? С учетом того, что легионеры клуба собираются разъехаться по домам, практически нет.

«Металлург» – «Барыс»

Зачем смотреть: здесь точно будут забивать красивые голы

Илья Воробьев отлично поработал в этом сезоне – его «Магнитка» выдала впечатляющую серию побед и культивирует стиль, в котором удобно играть маленьким, техничным и быстрым хоккеистам. Но не называйте «Металлург» плюшевым – там есть кому крушить борта, а тренерский штаб грамотно раздает задачки ролевым игрокам. Если Николай Голдобин забьет три гола подряд из-под ноги, а вы их не увидите – это будет только ваша вина.

«Трактор» – «Нефтехимик»

Зачем смотреть: будущий финалист против очень симпатичной команды

«Нефтехимик» – не лучшая команда лиги. Но у нее есть стиль – контроль шайбы, игра в пас, скорость и бешеная самоотверженность, которая заключается в желании заблокировать вообще все броски, а затем заблокировать еще штук 10. А «Трактор» – классический фаворит с отличными тренером и составом и амбициями дойти до финала. Последний раз Челябинск играл в решающей серии сезона, когда за них выступали молодой Кузнецов и масочник Ничушкин – пора бы уже снова оказаться на вершине КХЛ.

«Салават Юлаев» – «Сибирь»

Зачем смотреть: классическое противостояние фаворита и андердорга. И яростные болельщики!

Смотрите, у «Салавата» есть три олимпийских чемпиона. У «Сибири» – только один. У «Салавата» – превосходство в атаке, умение погонять в позиционках и огромные амбиции на поздние раунды плей-офф. У «Сибири» – тренер, который умеет отдавать пространство сопернику и неотразимо долбить его атаками с ходу, с кучкой неуступчивых бойцов, которые не боятся вообще никого. И несмотря на разницу в классе, эта пара в итоге может оказаться одной из самых интересных в первом раунде.

Главные звезды плей-офф

Картинка, которая сделает ваш день.

Ладно, давайте коротко расскажем вам про людей, чьи фамилии нужно выучить, чтобы обучать друзей хоккею.

Вадим Шипачев, «Динамо» Москва – все еще лучший центр КХЛ с русским паспортом, которому очень нужно отмазаться за провальную Олимпиаду.

Николай Голдобин, «Металлург» – король красивых голов и один из самых ярких нападающих этого сезона.

Харри Сятери, «Сибирь» – олимпийский чемпион, министр обороны Новосибирска и один из лучших вратарей КХЛ.

Сергей Толчинский, «Авангард» – мастер шахмат, самый ценный игрок плей-офф-2021 и человек, которого босс клуба Александр Крылов открыто размазал в прессе перед истечением контракта. Мотивация!

Никита Гусев, СКА – все еще лучший левый нападающий в истории Санкт-Петербурга после ухода Артемия Панарина.

Никита Михайлис, «Барыс» – игрок сборной Казахстана, который окопался в топе лучших бомбардиров КХЛ. Нравится!

Данис Зарипов, «Ак Барс» – главная легенда КХЛ и настоящий казанский супергерой.

Никита Нестеров, ЦСКА – один из лучших атакующих защитников КХЛ и потенциальное спасение серии ЦСКА – «Локомотив» от оборонительной духоты.

Теему Хартикайнен, «Салават Юлаев» – здоровяк, охотник, олимпийский чемпион и просто один из лучших легионеров, которые когда-либо играли в России.

Никита Тертышный, «Трактор» – да, мы помним про классных чехов из Челябинска и Ника Бэйлена. Но год назад Тертышный гонял в ВХЛ, а теперь – заходит в плей-офф в статусе одного из лучших снайперов регулярного чемпионата.

Кирилл Пилипенко, «Северсталь» – из скромного состава Череповца выбираем парня с красивой историей. Пилипенко рвал в ВХЛ, до 25 лет не мог толком закрепиться в КХЛ, а у Разина забросил 13 шайб за 25 матчей.

Марат Хайруллин, «Нефтехимик» – и еще одна красивая история. Почти всю свою карьеру Марат проводит в клубе из Нижнекамска. Этот сезон – лучший в карьере.

Йори Лехтеря, «Спартак» – бывший центр Тарасенко, который даже в 34 года в полном порядке и тащит «Спартак» на себе уже второй сезон подряд.

Илья Усов, «Динамо» Минск – давно не слышали про хоккейных талантов из Беларуси? А они есть – Усову всего лишь 20 лет, а он собрал 26 очков за регулярку.

Артем Анисимов, «Локомотив» – оживающий ветеран НХЛ, который приехал доигрывать в город, который дал ему дорогу в большой хоккей. И все еще отличный центр!

Рейтинг силы от Sports.ru

Картинка, за которую вы призовете автора этого текста к ответу. Маленькое пояснение: этот рейтинг не ставит целью принизить силу каждой команды, а «Спартак» заслуженно на первом месте, потому что прошел во второй раунд быстрее остальных.

А теперь пора смотреть хоккей.

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев, Максим Богодвид, Владимир Федоренко, Алексей Даничев; VK/hcsalavathcnh.rumetallurg.ru

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