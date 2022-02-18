Полосатый Хоккей
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Один прыжок, который уберег Россию от вылета – Ткачев упал на колено и защитил пустые ворота

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Владимир Ткачев Владимир Ткачев
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Алексей Жамнов Алексей Жамнов
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Герой!

У каждой победы много творцов. Сегодня можно похвалить Ивана Федотова, который спасал, Антона Слепышева, который забил, Алексея Жамнова, который поверил в игроков в серии буллитов, а еще – Владимира Ткачева, который всех спас.

Ткачеву 28 лет – у него приличная карьера в России, Кубок Гагарина и только один турнир за взрослую сборную – Владимир ездил на ЧМ-2017, где набрал 2 очка за 10 матчей.

Так что эта Олимпиада – главный вызов его в карьере. И пусть у него на турнире лишь 1+1 – свой вклад он уже внес. За несколько минут до конца овертайма он успел выбить шайбу с крюка нападающего шведской команды, который готовился бросать по пустым воротам.

Настоящий выпад из фехтования.

Момент так впечатлил тренерский штаб, что, когда Ткачев приехал на смену, Алексей Жамнов подскочил к нему и похлопал по плечу.

Кажется, вместо красивого хоккея эта сборная выбрала маленький и незаметный героизм. В воскресенье – финал против Финляндии.

Буллиты в полуфинале – настоящая драма. Россия чуть не потеряла все, но эффектно вернулась

На Олимпиаде Россия пришла к стилю, который всегда презирала. С такой игрой никакие медали не нужны

Фото: REUTERS/Brian Snyder

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