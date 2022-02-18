Буллиты в полуфинале – настоящая драма. Россия чуть не потеряла все, но эффектно вернулась

Сборная России явно вдохновилась шоу, которое день назад случилось в женском турнире по фигурному катанию – до слез и истерик дело не дошло, но наши хоккеисты устроили свою спортивную драму.

Сначала мы охраняли счет в основное время – не получилось, пропустили с пятака. В овертайме – не пропустили вообще каким-то чудом. А на буллиты оставили самое интересное.

Мы промазали два раза подряд – не забили Слепышев и Григоренко. Когда пропустили от Валльмарка – стало тревожно, но всех успокоил Никита Гусев, который броском от штанги переиграл Юханссона.

А дальше – сплошные нервы. Нордстрем забивает второй.

Ткачев – мажет, но Федотов спасает после броска Теммернеса, и мы остаемся в игре. На пятый буллит выходит Егор Яковлев – капитан команды и защитник. И забивает, а Федотов тащит бросок Ландера!

Дальше – броски до промаха, и тренерский штаб решается выпустить Никиту Гусева еще два раза подряд, устроив локальный косплей на Ти Джея Оши из Сочи-2014. Не сработало – Никита смазал обе попытки.

Но его опять прикрыл Федотов, который взял три шведских буллита подряд! Последний из них – от Макса Фриберга, который побеждал Россию в финале МЧМ-2012.

А дальше – маленькая сказка Арсения Грицюка, который в 20 лет прорвался в олимпийский состав в самый последний момент и вышел бить буллит огромной важности. Движение, еще одно, бросок – шайба в воротах, мы в финале!

И взрыв на скамейке – эмоции, эмоции, эмоции.

И да, эта маленькая серия порадовала сильнее, чем 70 минут серого хоккея до нее – теперь финал, и еще одна драма, ведь там нас ждут финны, обыгравшие нашу дрим-тим на ЧМ-2019. Ждем!

Фото: REUTERS/Brian Snyder