Титов и Тихонов? А может быть, Мостовой и Бесчастных? Помогите составить топ-25 звезд «Спартака» Романцева

Московский «Спартак» под руководством Олега Романцева – легенда российского и советского футбола: яркое чемпионство СССР в 1989 году, тотальное доминирование в 1990-х, три полуфинала еврокубков и другие моменты, которые останутся в нашей памяти навсегда – от победы над «Наполи» с Марадоной до гола Цымбаларя «Реалу».

4 ноября на Кинопоиске выйдет документальный сериал «Время „Спартака”» об эпохе Романцева (1989-2003). Производством занимались Плюс Студия и компания Stereotactic, а поддержку проекту оказали футбольный клуб «Спартак» и Winline. Интервью для сериала дали более 30 человек, причастных к «Спартаку» того времени – в том числе Олег Романцев, Владимир Бесчастных, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Станислав Черчесов, Андрей Тихонов, Сергей Юран, Александр Филимонов и другие.

Серии будут выходить между матчами «Спартака» в РПЛ и Кубке России — чтобы не пропустить их, кликните «Буду смотреть» на странице сериала.

К выходу сериала мы решили составить топ-25 лучших игроков золотой эпохи «Спартака» – с вашей помощью. Вы вводите своих кандидатов в форму ниже, распределяете их по местам, а мы подсчитываем – и через некоторое время покажем результаты, которые можно будет сравнить с редакционным рейтингом.

Вы можете предложить любого игрока из нужного временного периода – постарайтесь только обойтись без радикальных вариантов типа Романа Павлюченко (сыграл при Романцеве лишь полтора десятка матчей) или Квинси Промеса (пришел в клуб в 2014 году).

После ввода можно легко поменять игроков местами – перетягивайте строки, держась за левый край. Или удалить лишнего – для этого есть «х» справа в строке. Так можно сначала отобрать нужны игроков, а потом расставить всех по персональному рейтингу.

Для того, чтобы голос зачелся, нужно вписать минимум 10 человек в форму ниже и нажать кнопку «отправить». Но лучше, конечно, выбрать больше. Голоса в комментариях подсчитываться не будут. Так что если хотите озвучить свой выбор – это классно, но не забудьте продублировать его тут.

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