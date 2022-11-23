«Кто в футбол играл, тот поймет Суареса» Угадайте чемпионат мира по комментарию на Sports.ru

Комментарии на Sports.ru – легендарное место. Хотите узнать, что думают пользователи о том или ином спортивном событии? Загляните туда. Сейчас, разумеется, на сайте только и разговоров, что о ЧМ-2022.

А как хорошо вы помните реакции пользователей на события прошлых чемпионатов мира? Постарайтесь угадать по комментарию на Sports.ru, о каком мундиале идет речь! А сам ЧМ-2022 вы всегда можете посмотреть в эфире «Матч ТВ» на «Кинопоиске».