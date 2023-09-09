Магия команды Игоря Ларионова продолжилась против минского «Динамо» (6:4). Снова удивил 20-летний Василий Атанасов, а еще молодой защитник Антон Силаев – ему и вовсе 17!

Атанасов снова лютует – оформил 2+1. Ассистировал ему защитник, игравший прошлый сезон в МХЛ

У «Торпедо» ударное начало сезона: три победы подряд, 15 шайб, а среди жертв – СКА, «Локомотив» и минское «Динамо». Василий Атанасов – пока главный герой: 4+3 и голы в каждом матче.

С Минском форвард сделал дубль и отметился голевой. В начале второго периода убежал по правому краю и бросил в дальний угол, где на добивании подсуетился Владислав Фирстов.

Через три минуты уже забросил сам.

Убежал от защитника, выкатился на ворота и попал вратарю Алексею Колосову между ног.

Ближе к концу второго периода забросил в большинстве, с которого начался камбэк «Торпедо».

Да-да, команда Ларионова еще и проигрывала 2:4 по ходу.

Атанасов стал первой звездой – и это уже не сюрприз. Сейчас он делит первое место в лиге по системе гол+пас (7 очков) с Николаем Голдобиным из «Спартака» (6+1). У Василия даже на матч меньше.

На обе шайбы Атанасову ассистировал Антон Силаев, который еще весной играл за «Чайку» в МХЛ. Защитнику 17 лет, но Ларионов доверяет ему место во второй паре и большинстве, юниор провел на льду почти 18 минут.

И Силаев не подводит: три очка в трех матчах. Просто напомним: парень 2006 года рождения!

Дубль у Орлова – второй в карьере. Михаил расцвел в системе Ларионова

Силаев не единственный защитник с двумя очками. Отлично отыграл и Михаил Орлов: выдал, например, такую красоту:

Орлов словно откидывал шайбу от синей линии, но из-за подправления Коди Керрана она залетела в ворота, что явно ошарашило минского вратаря Колосова. Чистая магия. А уже за семь секунд до сирены Орлов точно бросил в пустые ворота, устранил последнюю интригу.

Предыдущий раз Орлов забивал в середине января, а дубль у него второй в его карьере (впервые получилось в декабре 2018-го в ворота «Слована»).

«Мы верили в себя. Пропустили несвойственные команде шайбы, но верили до конца, что сможем отыграться. Когда пропустили четвертую, у меня промелькнула мысль про игру «Нефтехимика» с минским «Динамо» (Минск проигрывал 1:4, но победил 5:4 – Sports.ru). И я подумал, почему бы нам тоже не вытащить матч? Во втором перерыве я сказал ребятам, что если забьем одну, выиграем.

Видимо, мы переломили их. Не буду говорить, что специально бросал в клюшку Кодди Керрана. Просто так сложилось. А в концовке я понимал, что остается чуть-чуть времени и можно попробовать. На самом деле хотел из зоны шайбу аккуратненько выбросить, а получилось точно», – поделился Орлов после игры.

Для Михаила это уже шестой сезон в составе «Торпедо». При Ларионове защитник преобразился: в прошлом сезоне отыграл 66 матчей в сумме с плей-офф, набрал 14 очков и стал лидером команды.

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Далее у Нижнего две домашние игры – с «Адмиралом» (12 сентября) и «Куньлунью» (14 сентября). Велика вероятность, что лидер в КХЛ не изменится.

Фото: vk.com/torpedonn