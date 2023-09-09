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😍 Хогвартс Ларионова: три победы, 15 голов. Атанасов – лучший бомбардир КХЛ, ему ассистировал 17-летний защитник

Игорь Ларионов Игорь Ларионов
Торпедо Торпедо
Динамо Минск Динамо Минск
Антон Силаев
Василий Атанасов Василий Атанасов
Михаил Орлов Михаил Орлов
Хоккей Хоккей

Магия команды Игоря Ларионова продолжилась против минского «Динамо» (6:4). Снова удивил 20-летний Василий Атанасов, а еще молодой защитник Антон Силаев – ему и вовсе 17!

Атанасов снова лютует – оформил 2+1. Ассистировал ему защитник, игравший прошлый сезон в МХЛ

У «Торпедо» ударное начало сезона: три победы подряд, 15 шайб, а среди жертв – СКА, «Локомотив» и минское «Динамо». Василий Атанасов – пока главный герой: 4+3 и голы в каждом матче. 

С Минском форвард сделал дубль и отметился голевой. В начале второго периода убежал по правому краю и бросил в дальний угол, где на добивании подсуетился Владислав Фирстов.

Через три минуты уже забросил сам.

Убежал от защитника, выкатился на ворота и попал вратарю Алексею Колосову между ног. 

Ближе к концу второго периода забросил в большинстве, с которого начался камбэк «Торпедо».

Да-да, команда Ларионова еще и проигрывала 2:4 по ходу.

Атанасов стал первой звездой – и это уже не сюрприз. Сейчас он делит первое место в лиге по системе гол+пас (7 очков) с Николаем Голдобиным из «Спартака» (6+1). У Василия даже на матч меньше.

На обе шайбы Атанасову ассистировал Антон Силаев, который еще весной играл за «Чайку» в МХЛ. Защитнику 17 лет, но Ларионов доверяет ему место во второй паре и большинстве, юниор провел на льду почти 18 минут.

И Силаев не подводит: три очка в трех матчах. Просто напомним: парень 2006 года рождения!

Дубль у Орлова – второй в карьере. Михаил расцвел в системе Ларионова

Силаев не единственный защитник с двумя очками. Отлично отыграл и Михаил Орлов: выдал, например, такую красоту:

Орлов словно откидывал шайбу от синей линии, но из-за подправления Коди Керрана она залетела в ворота, что явно ошарашило минского вратаря Колосова. Чистая магия. А уже за семь секунд до сирены Орлов точно бросил в пустые ворота, устранил последнюю интригу. 

Предыдущий раз Орлов забивал в середине января, а дубль у него второй в его карьере (впервые получилось в декабре 2018-го в ворота «Слована»).

«Мы верили в себя. Пропустили несвойственные команде шайбы, но верили до конца, что сможем отыграться. Когда пропустили четвертую, у меня промелькнула мысль про игру «Нефтехимика» с минским «Динамо» (Минск проигрывал 1:4, но победил 5:4 – Sports.ru). И я подумал, почему бы нам тоже не вытащить матч? Во втором перерыве я сказал ребятам, что если забьем одну, выиграем.

Видимо, мы переломили их. Не буду говорить, что специально бросал в клюшку Кодди Керрана. Просто так сложилось. А в концовке я понимал, что остается чуть-чуть времени и можно попробовать. На самом деле хотел из зоны шайбу аккуратненько выбросить, а получилось точно», – поделился Орлов после игры.

Для Михаила это уже шестой сезон в составе «Торпедо». При Ларионове защитник преобразился: в прошлом сезоне отыграл 66 матчей в сумме с плей-офф, набрал 14 очков и стал лидером команды.

***

Далее у Нижнего две домашние игры – с «Адмиралом» (12 сентября) и «Куньлунью» (14 сентября). Велика вероятность, что лидер в КХЛ не изменится.

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Торпедо – Динамо Минск 6:4 (0:1, 3:3, 3:0)
Дата проведения
8 сентября, 19.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
Онлайн матча Видео
0:1 – 9 Анас (Смирнов, Горбунов)
1:1 – 21 Фирстов (Атанасов, Кульбаков)
1:2 – 23 Мороз (Волков, Калдис)
2:2 – 24 Атанасов (Силаев, Воронин)
2:3 – 32 Пинчук (Боуи, Бринкман)
2:4 – 32 Ковгореня (Анас, Пинчук)
3:4 – 35 Атанасов (Максимов, Силаев)
4:4 – 53 Коваленко (Артамонов)
5:4 – 55 Орлов ()
6:4 – 59 Орлов ()
Вратари: Кульбаков 10/14, Гуска 7/7 – Колосов 28/33.

Фото: vk.com/torpedonn

2 комментария

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igls54
Со времён Ковина-Скворцова-Варнакова такой красоты в Нижнем(Горьком) не видели
+3
0
+3
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Grey_Wolf
Молодец Профессор!! Браво!
+2
0
+2
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