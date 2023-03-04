Никита Серебряков – 💪

Никита Серебряков – один из тех, кого сейчас можно назвать звездой КХЛ. Он выдал абсолютно сумасшедшую регулярку-2022/23, а новый для себя статус топ-вратаря подтвердил мощной игрой в Кубке Гагарина, где остановил «Салават» и вытащил скромный «Адмирал» во второй раунд.

В мае Никите достался приз лучшему вратарю-2022/23, а перед этим – как и полагается новым звездам лиги – вызов в сборную (пусть и на товарняки с Беларусью) и слухи о переходе в СКА. В итоге Серебряков остался во Владивостоке, хотя его тренера все же заманили в Питер.

В большом интервью вратарь рассказал Sports.ru:

• что связывает его с фигурным катанием;

• как ведет себя Роман Ротенберг в сборной России;

• как относятся к русским игрокам в канадских юниорках.

Остался в «Адмирале», потому что не хотел «конфликта» и неопределенности

– Вы продлили с «Адмиралом» контракт всего на год. Получается, были сомнения?

– Конечно, хотелось изучить рынок. Но я же был ограниченно свободным агентом и не мог просто смотреть, кто хочет меня взять, а кто нет. Другая команда должна была заплатить сумасшедшие деньги или договориться об обмене. Не хочется говорить, чтобы были сомнения, просто мне предложили максимальные условия, которые только могли быть во Владивостоке.

– Ходили слухи, что вами интересовался СКА. В недавнем интервью «Спорт-Экспрессу» вы это не опровергли и сказали, что вам не нужен конфликт с клубом. Держали в уме события четырехлетней давности, когда как раз были разногласия с руководством?

– Именно. В «Спорт-Экспрессе» не совсем, наверное, правильно изложили эту мысль. Если ты не подписываешь контракт, который предлагает твой нынешний клуб, другой должен его перебить. Потом у твоего клуба есть неделя, чтобы повторить это предложение или отказаться и отпустить. В такой ситуации нужно договариваться с другой командой, готова ли она тратить большие деньги. Если это все происходит в мае и ни к чему не приводит, то в июне ты получаешь статус «конфликт» – не подписываешь контракт с клубом, но он может распоряжаться тобой, как хочет.

С учетом того, что со мной было, если не ошибаюсь, даже не четыре, а пять лет назад (на самом деле четыре – Sports.ru), то, конечно, совсем не хотелось, чтобы это опять повторилось. То есть будь стопроцентная договоренность с другим клубом – типа: «Не подписывай, мы перебьем» – это одно. Но у меня такого не было, поэтому решил подписать контракт с «Адмиралом» и спокойно готовиться к сезону.

– То есть пугала неопределенность?

– Да, не хотелось нервничать летом: обзванивать агента, команду, переживать. Поверьте, это очень нервно, тяжело – особенно после хорошего сезона. Я думаю, это был бы не самый правильный ход.

– Алексей Шевченко писал, что у вас была устная договоренность с «Адмиралом» об уходе, если поступит предложение от топ-клуба. Это правда?

– Я думаю, что не совсем уместно отвечать на этот вопрос.

Сохранил дружбу с прежним тренеров вратарей «Адмирала» – он перешел в СКА

– Одна из потерь клуба в межсезонье – тренер вратарей Юрий Ключников. Как отреагировали, когда узнали?

– Я очень рад за него. Он заслужил этот шанс – я думаю, было бы глупо не согласиться. Он звонил, советовался – переживал за меня. Но я сразу сказал, что даже думать не о чем, надо ехать – и пробовать. Такие предложения бывают не каждый день.

– Расскажите, что он за тренер? Как повлиял на вас?

– Тренер новой школы, который поможет тебе психологически, поправит мелкие недочеты. То есть не полностью тебя сломает, переработает или еще что-то. Всегда подскажет, но самое главное – морально подготовит и будет с тобой честен. Расскажет, что не так, что ты должен сделать – да и вообще, как будет построен тренировочный процесс. В первый же день два года назад мы обговорили все нюансы.

Он тогда пришел из молодежки, а я в тот момент пережил трудный период в карьере. Мы пришли к общему знаменателю: как нужно работать, как выстроить план развития. И в принципе все получилось.

– Насколько вообще важен для команды правильный выбор тренера по вратарям? Необходимые упражнения голкиперы, наверное, и сами знают. Лет 10-12 назад некоторые команды вообще обходились без такого специалиста.

– Да, когда еще по юниорам играл, не везде был тренер вратарей. Я считаю: и то, и то важно. Нельзя быть только психологом или только тренером. Я, например, знаю упражнения, но тренер обоснует, зачем они, в какой день мне это надо. Условно говоря, я могу с дури придумать 500 тысяч упражнений, а тренер все изучит и подготовит тренировку так, чтобы она пошла мне на пользу.

Не будет такого, что ты пришел: «Блин, какие мне упражнения делать?». Нет, ты пришел, он объяснил, если надо, с ним обсудил – и пошли отрабатывать на вратарский лед. Потом уже можно обговорить перед игрой. То есть и психологически, и тактически он тебя подготовит.

- Именно работая с Ключниковым, вы вышли на топ-уровень. Были с ним в близких отношениях? Может ли его уход сказаться на вашей игре?

– Я об этом стараюсь не думать. С Андреем Анатольевичем Царевым мы тоже нашли общий язык, в первые же дни обсудили, как нам правильно построить рабочие отношения. Я не думаю, что должно что-то сказаться на моей игре. У Юрия Викторовича новый этап в карьере, у меня в принципе тоже. Но дай бог еще поработаем вместе.

– Вы говорили, что уже общались с ним по ходу подготовки к новому сезону. О чем именно?

– Я ездил к нему на сборы, и на Sochi Hockey Open встречались, он смотрел мои игры. Разговаривали о своем, обошлись без советов. Самый лучший он мне уже дал в том году, по-моему, в декабре: «Просто иди и лови шайбу». Я думаю, это самый потрясающий совет. Сейчас мы просто общаемся, у нас дружеские отношения.

– Вы сказали, что ездили на сборы к Ключникову. А почему не остались с Царевым?

– Ключников был в сборной, плюс я вообще стараюсь летом ездить к другим тренерам вратарей. С Юрием Викторовичем мы были вместе два года, но летом я к нему тогда не ездил – надо же и отдыхать друг от друга. Только к другим, чтобы они посмотрели на меня свежим взглядом, так сказать.

– То есть летом вы ездите к новым тренерам, но в этом году занимались с Ключниковым, который и так вас хорошо знает. В чем смысл?

– Так он же не будет тренировать меня в этом сезоне.

– Но он вряд ли может посмотреть на вас свежим взглядом.

– Расскажу историю: у нас по 95-му году было две топ-команды – «Динамо» и ЦСКА. Я в тот момент заканчивал школу «Динамо», и даже ругаясь с руководством, раз или два в неделю ездил к тренеру вратарей ЦСКА. Там еще лед делился пополам: половина тренера вратарей и половина главного тренера по 95-му году. То есть я был прям в логове врага, ездил туда тренироваться – и ничего.

Наоборот, считаю, что Александр Валентинович Сучков (был тренером вратарей СДЮШОР ЦСКА, сейчас работает в ХК «Морские Львы» – Sports.ru) дал мне самые ключевые качества, в том числе скорость, за что я ему благодарен. Сейчас, правда, не всегда получается быть с ним на связи.

– Расскажите про Андрея Царева, чем он отличается от Ключникова?

– Мы правильно выстроили диалог, учитывая, что я «специфичный» вратарь.

– Что имеете в виду под словом «специфичный»?

– Люблю поговорить, это за мной замечал и Леонид Григорьевич Тамбиев. Плюс я довольно эмоциональный – иногда после игры ко мне лучше не подходить. Либо вообще не трогать, либо позвонить, когда я буду дома с семьей, там уже можно поговорить.

– Помните первые впечатления от совместной работы с Тамбиевым? Насколько они изменились спустя почти два года?

– Ну нас прям запугивали, можно сказать. Ходили слухи, что он жесткий тренер: орет на всех, крушит все подряд. Но я такого за полтора года ни разу не видел. Даже если ругает, только за дело.

– Прошлый сезон для «Адмирала» стал самым успешным в истории, и заслуга Леонида Тамбиева в этом огромна. В чем его уникальность?

– Дисциплина. Он акцентирует на ней внимание. Перед каждой игрой ты слушаешь его и действительно понимаешь, что нужно делать, чтобы выигрывать. Он знает все твои сильные стороны – и старается выжать из тебя полностью, чтобы ты был на самом высоком уровне.

Считает победу над «Салаватом» безумием, но «Ак Барс» тоже можно было пройти

– Первые эмоции, когда прошли «Салават Юлаев»? Что было в голове?

– Безумие, просто безумие, что-то невероятное, тем более для меня это был первый плей-офф. У нас небольшой бюджет, нас мало кто смотрит, в нас никто не верит. И мы прошли такую сильную команду – потрясающе! Конечно, хочется прожить эти эмоции еще много-много раз, я их часто вспоминаю. Видеть счастливые глаза ребят, тренеров – это невероятно.

– Есть ли какой-то момент, который запомнился больше всего?

– Наверное, из пятой игры, когда в овертайме минуты на две нас заперли в зоне. А потом, когда мы уже вывели шайбу, она была у Саши Шевченко, я подумал: «Блин, вот было бы прикольно, если бы он сейчас просто бросил и забил – я бы вообще оглох». И реально бросает – и забивает. Он потом говорил: «Я просто хотел ее уже бросить куда-нибудь в створ, чтобы она не по стеклу улетела, потому что сам заколебался».

– И против «Ак Барса» «Адмирал» играл хорошо – казалось, что есть шанс на еще одну сенсацию. Чего в итоге не хватило?

– Да, была возможность пройти еще дальше. Все могло быть иначе, если бы в четвертой игре дома в овертайме я не пустил шайбу между ног из-за ворот от Радулова. Выиграй мы тогда, могли бы закрыть серию. Когда понимаешь, что против такого гранда были возможности победить – безумно обидно. Но все равно мы провели отличную серию, дали бой очень мощному сопернику.

Переживали недолго, но осталось чувство обиды – чуть-чуть не хватило мастерства, хладнокровия, чтобы кто-то взял и забил решающий гол в нужный момент.

– Учитывая, какой мощный сезон выдал «Адмирал», фанбаза, наверное, увеличилась. Удается ли вообще спокойно выйти на улицу и погулять с семьей?

– Не поверите: буквально вчера (интервью состоялось 12 августа – Sports.ru) мы с женой в Москве пошли в ресторан, и там ко мне подошел мужчина, говорит: «Никита, добрый вечер! Можно с вами сфотографироваться? У меня сегодня день рождения, мы приехали из Владивостока». Мы вообще обалдели: человек из Владивостока, а мы с ним встретились в Москве.

Приятно, что люди болеют, поддерживают нас, поэтому мы обязаны отвечать им тем же. Не вижу в этом ничего сложного. Я тоже был в их шкуре: ребенком хотел взять автограф у каждого игрока «Динамо», это нормально, такова жизнь, мы во многом из-за этого и в хоккей играем. Когда город живет хоккеем, от этого и мы кайфуем.

Не боится изменений в правилах, но хочет, чтобы они больше защищали вратарей

– Как отнеслись к новым правилам КХЛ? Уже настраиваетесь морально?

– Каким именно?

– Ну вот, например: «Если команда начинает период или овертайм в большинстве, то стартовое вбрасывание проводится в зоне атаки этой команды».

– Я так всегда любил, когда мы получали удаления перед перерывом, и потом вбрасывание в средней зоне: ты понимаешь, что секунд двадцать от этого меньшинства потеряются. Посмотрим, новые правила всегда интересны, да и в любом случае, когда-нибудь и мы будем начинать период в большинстве.

Единственное, что напрягло – правило за воротами (речь идет о запрете игрокам держать шайбу больше трех секунд за своими воротами – Sports.ru). Бог с ними с игроками, но вот как это на вратарях скажется, это смущает, да.

В любом случае, мы и судьи делаем одно дело – они нам подскажут, помогут в момент игры. Сейчас, конечно, я не совсем понимаю, как это будет выглядеть, поэтому надо подождать.

– А что бы вы хотели изменить в игре? Может, добавить какие-то опции вратарю?

– Я был бы не против, если бы вратарей больше защищали. Потому что не так много удалений дают за грубость на вратаре, за атаку на вратаря. У нас за 80 игр было всего одно такое – когда игрок затормозил передо мной в плей-офф. Я бы повнимательнее за этим посмотрел. Чтобы не били по ловушке, не бросали на нас игроков. Но опять же это не мое дело.

О том, что вызвали в «Россию-25», узнал спонтанно – позвонили из сборной перед отпуском

– Выступление за сборную вы называли «огромной ответственностью». Как узнали о приглашении в «Россию-25»?

– Мне позвонил тренер вратарей Антон Евгеньевич Зеленов и спросил, улетаю ли я куда-нибудь. Я еще не успел купить билеты – и он сказал, что меня вызвали, и попросил не покупать. Я только порадовался.

– То есть не было расширенного списка, где вас потенциально рассматривали в сборную?

– Нет, причем мы с женой как раз обсуждали все это, когда такая сборная появилась. Она говорила: «Может вызовут?», а я отвечал: «Да нет, там до 25 лет, а мне 27. С чего вдруг меня должны вызвать? Поедем в отпуск и отдохнем». И мы как раз с ней шли куда-то, звонит Зеленов, и я такой: «Так, ну что-то интересное». Потом уже посмеялись, что она в итоге оказалась права.

– Не было мысли отказаться, чтобы побольше отдохнуть, провести время с семьей?

– Сезон, конечно, был тяжелый: 68 матчей, плей-офф затяжной выдался. Но это же сборная, новый опыт. Так что нет, ни малейшей мысли не было, чтобы отказаться. Я, правда, поинтересовался, как это все будет выглядеть, но мне еще сказали, что и Юрий Викторович [Ключников] будет в штабе, поэтому сразу дал согласие.

– Настрой в сборной был уже почти летним или все всерьез, на полную?

– Мне кажется, что-то среднее. Все понимали, что это товарищеские игры, плюс начало мая, устали – но ответственность игры за сборную осознавали, Россия не имеет права проигрывать. Мы могли собраться, пообщаться, прогуляться, пошутить, включить музыку в раздевалке более расслабленную. Создавали такую легкую атмосферу – может быть, это нам и помогло, что давление чуть спало, и мы спокойно готовились к играм, восстанавливались, набирались эмоций и энергии.

– Что больше всего понравилось в сборной?

– Все. Блин, ты заходишь в раздевалку, а перед тобой свитер с нашим гербом, уже испытываешь невероятные эмоции. Любой хоккеист стремится к этому – играть за свою страну на Олимпиаде, чемпионате мира. Да, к сожалению, нет сейчас такой возможности, но в любом случае ты выступаешь за страну и понимаешь, что люди, твоя семья и друзья будут смотреть. Когда выходишь на лед, болельщики гонят вперед, переживают за тебя, болеют, эта ответственность – все в совокупности.

– Вы до этой весны не работали с Романом Ротенбергом. Расскажите, какой он тренер? Был ли момент, который вас удивил?

– Я, наверное, никогда не видел человека, который настолько любит хоккей – прямо скажем, кайфует от него. Хочет выигрывать каждый матч, каждое единоборство. Это впечатляет. Ты видишь, как у него горят глаза, как он мотивирует игроков. Он пропитан игрой, особенно в сборной – эта его патриотичность. Ты и сам кайфуешь, погружаешься в эти эмоции.

– Роман часто говорит о своей системе. Успели понять, в чем она заключается?

– Я никогда особо в тактику не лез, я же вратарь. Не могу объяснить все нюансы, но она есть. Например, мы играем в средней зоне 1-2-2, иногда выдвигаемся одним игроком активно, иногда двумя. У него много таких наработок, но вот какие именно, мне все-таки сложно сказать.

Играл в Канаде с Трочеком, но с командой не повезло

– У России сейчас, пожалуй, самая сильная вратарская школа за всю историю. У вас есть объяснение, в чем ее феномен?

– Хорошая подготовка, очень много сборов, дают шанс молодым – ребята этим пользуются. Я застал времена, когда нам говорили про великую финскую школу вратарей, и рад, что теперь так говорят о нашей. Сейчас очень много русских вратарей в НХЛ, и в КХЛ уже меньше иностранцев. Это очень приятно, мы молодцы.

– За кем из вратарей следите больше всего? На кого стараетесь равняться?

– Ни за кем не слежу, стараюсь совершенствовать свою игру. Не знаю, как в моем возрасте (Никите 27 лет – Sports.ru) на кого-то можно равняться. Могу у кого-то что-то подсмотреть, не более того. И сейчас такой чемпионат, что некогда смотреть много хоккея – устаешь от него. Тем более мы живем в разных часовых поясах. Но я могу посмотреть какие-то обзоры НХЛ.

– А что подсматриваете? И у кого?

– Ну это обычно на сборах. Или тренер что-то покажет, или сам на видео наткнусь. Я могу посмотреть на Игоря Шестеркина или Илью Сорокина, мне интересно, как они сыграли. А чтобы что-то подметить для себя, надо смотреть всю игру: как они двигаются в воротах, перемещаются, это слишком геморройно.

– Вы два с половиной года провели в юниорской лиге Онтарио. Почему не остались до конца третьего сезона?

– Меня тогда не задрафтовали, хотя я котировался очень высоко. Да и нервы сдали: обещали одно, а по факту все было иначе. К тому же мне звонил тренер «Динамо» Орешкин – тогда еще ХК МВД в Молодежной лиге – и сказал: «Хватит мучиться, ты нам нужен». Посоветовался с семьей и решил, что незачем терпеть, ждать обмена первого вратаря и слушать эти обещания. Понял, что пора возвращаться.

– Как родители отреагировали, когда вы уезжали в Америку?

– Они сами очень хотели, мы готовились к этому. Но мне было ужасно тяжело: как оказалось, я все-таки домашний человек – люблю быть с семьей.

– С какими сложностями столкнулись?

– Ты живешь один в другой стране – в принципе, как и у всех. Честно говоря, мне не повезло с командой: было не так много ребят, которые бы хотели разговаривать с нами – со мной и с Андрюхой Алексеевым (воспитанник «Динамо, два года провел в «Сагино», в прошлом сезоне играл за «Амур» и «Кузню» – Sports.ru).

Я знаю, что Никита Задоров поехал в это же время в «Лондон Найтс» – и Макс Доми его буквально на третий день поздравил с драфтом и просил написать, когда он будет в Америке, чтобы встретиться и пообщаться. Правда, Никита там уже с половиной командой был знаком. А нас с Андрюхой никто даже подвозить не хотел, забирал в итоге тренер по видео.

Правда, появился Джесси Грэм, который сейчас играет за «Сочи». И вот он каждый день отвозил меня на протяжении полутора лет. Здорово выручал. Я, кстати, ему припоминал, когда в Сочи виделись: «Понял, как мне было херово? Теперь ты в моей шкуре».

- Из заметных энхаэловцев в «Сагино» вы пересекались только с Винсентом Трочеком, который сейчас играет за «Рейнджерс». Видели, что он отличается от других?

– По игре, по креативу, да и в общении он был таким, прикольным парнем. Было видно, что он может пробиться в НХЛ, хотя только полгода играл с нами (это был четвертый сезон Трочека в «Сагино», посреди которого его обменяли в более сильный тогда «Плимут» – Sports.ru). Он и Гаррет Росс нас иногда отвозили после тренировки домой, они тогда дружили. Но с нами особо не общались.

– А с кем вы общались?

– Джесси Грэм, Джастин Сефтон – защитник, 93-го года, обалденный чувак, мы с ним год в семье вместе жили. Андрюха тогда переехал в другую семью, а Джастин как раз к нам из «Лондона» перешел, где Задоров играл. Он как-то сказал: «Вот доиграю сезон – и пойду пожарным работать» (Сефтон после «Сагино» еще три года играл за университетскую команду в Лэйкхэде – Sports.ru).

– А в плане подготовки вратарей что-то для себя подметили?

– Поначалу тренер вратарей приезжал ко мне пять раз в месяц, а уже потом подписали постоянного. Там уже было много нового – вратарское катание добавилось, например. Моя мама – любительница катания: она считает, что вратари должны кататься как умалишенные. Она приезжала уже в тот период, когда нам тренера подписали, просилась на тренировки – и видела, как он нам ставил баллоны, конусы. Была очень счастлива.

Первый тренер там что-то побросал – и все. А этот прям выходил каждый день – и мы сначала катались, потом он бросал и упражнения давал. Но это как попадет, зависит и от организации.

– Было что-то, что там прям очень удивило в Канаде?

– Как люди любят хоккей, даже на таком уровне. Вот у нас в МХЛ сколько обычно людей ходят? Ну немного. А там только у «Лондон Найтс» то ли пять, то ли восемь тысяч арена («Будвайзер Гарденс» вмещает 9046 зрителей – Sports.ru), и на каждой игре полные трибуны.

– Сагино – маленький городок. Какие от него остались впечатления?

– Уютный, приятный – в принципе, было все, что нужно для жизни. С людьми, у которых я жил, мы до сих пор общаемся. Например, Скотт работает учителем в школе, он даже мне звонит иногда по фэйстайму в футболке России. Я ему говорю: «Издеваешься, что ли? Ты видел политическую обстановку?». Может быть, следующим летом попробуем туда съездить на месяц – просто пожить. Посмотрим, какая ситуация будет в мире, загадывать что-то сейчас очень тяжело. В любом случае, мы со Скоттом на связи.

Разбирается в фигурке и даже сам участвует в показательных номерах с женой

– Вы часто упоминаете жену. Расскажите, как познакомились?

– Через общую подругу, которая интересовалась хоккеем. Она позвала меня, как раз Андрюху Алексеева и еще Диму Бойчука – он сейчас в вышке играет. И взяла своих подруг, ну и мы все встретились, пообщались, познакомились. Кристина жила в Подмосковье, а я москвич – и вот та встреча была вообще первой, когда родители ее отпустили одну в Москву. Помню, это было весной, я тогда получил травму и на встречу еле успел. Но они меня дождались, и мы пошли в «Макдональдс». Все совпало, в общем. И вот раз пообщались, два пообщались – и в июне еще раз встретились. Получается, где-то за год до отъезда в «Сагино» мы и познакомились – лет в 16.

– Ваша супруга тоже спортсменка, помогает с тренировками. Как пришли к этому?

– Она фигуристка – они вообще с утра до ночи тренируются. Поначалу даже подкалывала, когда приходил уставшим: «Тебе там потренироваться-то, час лед, час зал, а мы с шести утра до шести вечера вкалываем». То хореография, то еще что-то, она меня и на шпагат в свое время посадила. Я тогда два года мучился с пахом, травма была – а она в эти решающие моменты, когда нужно уже было до конца сесть, просто вставала на мои бедра. Говорила, что ее так тренировали.

Я считаю, что не только вратарям, но и полевым игрокам полезно поработать с тренером по катанию, необязательно даже по фигурному. Чтобы почувствовать ребра, правильно ставить ноги и так далее.

– События в фигурном катании дома разбираете?

– Я больше скажу: раньше она терпеть не могла хоккеистов, а я – фигурное катание. Вообще. Вот с чего мы начинали наши отношения. Но я уже пересмотрел свои взгляды. Начал разбираться, где три с половиной аксель, где двойной. Ну я знаю, если фигурист прыгает одинарный, то это вообще позор, такое лучше не прыгать. Но мы можем обсудить, кто как катается, например.

– Вы с супругой показали фигурный номер на закрытии сезона «Адмирала». Кто это придумал?

– Жена еще шесть лет назад выступала на открытии сезона; потом мы вместе били буллит. Поэтому подумали, почему нет? Она хотела выступить, я тоже был не против: понимал, что и ей будет приятно, и болельщикам интересно. В основном подготовкой номера занималась она: придумала мои движения, музыку. Это прикольно, что-то новое и необычное, для меня это тоже развитие. Потрясающие эмоции, память на всю жизнь. Конечно, чуть-чуть покряхтел, но понимал, что это будет запоминающееся событие.

– Я не эксперт, но по видео кажется, что вы фигуркой занимаетесь не первый год.

– Мы и раньше катались, поэтому я примерно понимаю, как все устроено. Кстати, у фигуристов же есть зубчики на коньках – а у меня их нет, поэтому несколько элементов пришлось убрать, как раз из-за этих зубчиков, потому что можно было сильно разбиться.

– Важнейший вопрос прошлого десятилетия: Медведева или Загитова? К какому фандому относится ваша семья?

– Тут надо вспомнить еще, потому что несколько лет прошло. В принципе за всеми было интересно смотреть, за обеих переживали. У всех есть свои определенные качества: например, у Лизы Туктамышевой, может, не такие крутые прыжки, но как она катается, – это фантастика. А Саша Трусова – прыгает невероятно.

– Забавно, что вы сказали про Туктамышеву и Трусову, но ни слова про Медведеву и Загитову.

– Мне кажется, они более сбалансированные. Я помню, что мы обсуждали это, у них были очень интересные номера. И когда они соревновались, сложно было угадать, кто больше баллов наберет.

– Сын Даниил уже уверенно стоит на коньках? Пойдет в хоккей? Или все же фигурка?

– Да, сейчас стоит увереннее, чем год назад. Мы купили ему всю форму, так что только хоккей, никакой фигурки.

– Почему?

– Ну, во-первых, Кристина сказала, что фигурка – это прям очень жестко; во-вторых, я считаю, что фигурное катание – все же больше женский вид.

Фото: vk.com/hcadmiral; vk.com/fhr; РИА Новости/Павел Бедняков, Максим Богодвид; Gettyimages.ru/Claus Andersen; East News/AP Photo/The Saginaw News, Coty Giannelli