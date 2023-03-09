В списке есть и неожиданные люди.

Совсем недавно мы выловили самое популярное слово в речи Романа Ротенберга. Но у главного тренера СКА есть и другие лексические привычки: например, публично высказываться о людях, которые сильно повлияли на него в тренерской профессии.

Ниже – список тех, кого Роман называет своими учителями.

Борис Майоров

После завершения тренерской карьеры Борис Майоров возглавляет совет ветеранов «Спартака», а также экспертный совет Федерации хоккея России, в которой Роман Ротенберг уже давно первый вице-президент. Они не особо афишируют свои отношения, но этом находятся в контакте. К примеру, Майоров настолько сильно удивлялся составу штаба сборной на чемпионате мира-2021, что задал вопрос Ротенбергу напрямую.

Известно, что Борис Майоров активно общается с Романом, дает свои рекомендации по той или иной кандидатуре. Например, они беседовали о возможном назначении Игоря Никитина в тренерский штаб сборной.

Владимир Юрзинов

Владимир Юрзинов – выдающийся тренер и имеет огромный опыт. Неудивительно, что именно он консультант тренерского штаба СКА, а также советник Романа Ротенберга. Легенда советского хоккея помогает нынешнему тренеру, делится полезным опытом – что постоянно подчеркивается в личном телеграм-канале Ротенберга.

Последствия работы заметны: СКА с огромным отрывом лидировал в КХЛ, а недавно выиграл Кубок Континента. Возможно, без такой фигуры, как Юрзинов, штабу не удалось бы сделать такой огромный скачок в регулярке.

Виктор Тихонов

Тихонов-старший успели познакомиться с Ротенбергом лично и даже был тренером его команды на выставочном турнире. Мэтр давал ценные советы, которые, как признавался Роман, помогли ему в работе в качестве главного тренера. Отношения были близкими: Тихонов посещал матчи, часто бывал в Петербурге, где играл внук – но увидеть Кубок Гагарина все же не успел.

Ротенберг лестно высказывался о легенде, участвовал в панихиде, да и не раз вспоминал Тихонова добрым словом, но еще чаще говорил про систему игры его ЦСКА и сборной.

Владислав Третьяк

Отношения Третьяка и Ротенберга весьма близкие: оба работают в ФХР, стабильно посещают различные мероприятия, да и, в отличие от многих других, Владислав Третьяк чуть ли не в каждом интервью хвалит работу Ротенберга. Признает его заслуги в качестве руководителя, ставит его в один ряд с великими Тихоновым и Тарасовым – из-за чего иногда вспыхивают скандалы. Хотя в целом это уже никого не удивляет.

Зинэтула Билялетдинов

Ротенберг и Билялетдинов пересекались в сборной, но если в 2014-м Роман там только начинал, то тренер после провала на домашней Олимпиаде штаб покинул. Союз продлился недолго, но отношения совсем не испортились: оба друг друга уважают, а Билялетдинов публично пожелал коллеге успехов на посту главного тренера.

Вячеслав Быков

Вместе они работали в СКА, когда Быков добыл для клуба первый в истории Кубок Гагарина. Он же был признан лучшим тренером того сезона (ну еще бы), а Ротенберг – лучшим руководителем в КХЛ. Ротенберг был частью команды, наблюдал за работой Быкова и Захаркина – и, видно, уже тогда он задумывался о тренерстве. Казалось, что рабочие отношения продлятся долго, однако неожиданно Быков покинул Петербург.

До сих пор причины ухода остаются загадкой, но многие эксперты считают, что именно постоянное вмешательство Ротенберга во внутренние дела команды было одной из главных причин. Тем не менее отношения между ними остались теплыми. Роман в своем стиле упоминает Быкова как учителя, а экс-тренер петербуржцев, к слову, следит за работой Ротенберга, но, кажется, пока не спешит делать какие-либо выводы по его тренерской работе.

Олег Знарок

Знарок в представлении не нуждается. В 2017-м взял Кубок со СКА, где в качестве генерального менеджера трудился и Роман Ротенберг. Если с Быковым у Романа отношения были вполне рабочими, то со Знарком все, кажется, куда хуже.

В СМИ появлялись новости о конфликте после Олимпиады в Пхенчхане, а еще больше усугубились якобы после вылета СКА в финале Западной конференции. Ротенберг в интервью «Р-Спорту» все же все разногласия со Знарком отрицал, а позже и вовсе выставлял фото с экс-тренером в соцсетях, будто и никаких ссор и не было.

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Надо признать: все перечисленные всерьез вдохновили Романа – и, в целом, пока получается неплохо. И больше даже любопытно не то, возьмет ли он Кубок Гагарина, а насколько будет расширяться список учителей Романа в будущем.

Фото: РИА Новости/ Виталий Белоусов, Максим Богодвид, Сергей Гунеев, Алексей Филиппов, Алексей Куденко, Владимир Родионов; ska.ru