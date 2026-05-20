  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Кубок Харламова. «Локо» победил МХК «Спартак» в 4-м матче финала и сравнял счет в серии
0

Кубок Харламова. «Локо» победил МХК «Спартак» в 4-м матче финала и сравнял счет в серии

Продолжается финальная серия Кубка Харламова.

МХК «Спартак» проиграл «Локо» (2:3 ОТ) в четвертом матче финальной серии Кубка Харламова.

МХЛ

Кубок Харламова

Финал

МХК «Спартак» – «Локо» – 2:3 ОТ (0:2, 2:2, 0:0, 0:1)

0:1 – 3 Пустовой 

0:2 – 14 Дудоров (Зилев, Елезов), ГБ

1:2 – 31 Рыбенок (Сысоев, Гаврилов), ГБ

2:2 – 39 Кожушко (Котляров, Плесовских), ГБ

2:3 – 63 Эльблаус (Лутцев, Дудоров), ГБ

Счет в серии: 2-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoЛокомотив
logoМХК Спартак
logoЛоко
Кубок Харламова
logoМХЛ
logoСпартак
результаты матчей

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Вперед Спартак
А первым будет Спартак, непобедимый Спартак.
Это стало истинной для всех!

Вперед, кб! паровоз - под откос!
ОтветИлья Владимирович
А первым будет Спартак, непобедимый Спартак. Это стало истинной для всех! Вперед, кб! паровоз - под откос!
Цирк 🤡
ОтветИлья Владимирович
А первым будет Спартак, непобедимый Спартак. Это стало истинной для всех! Вперед, кб! паровоз - под откос!
Где непобедимый Спартак? В футболе? Кубке Гагарина?) да и в мхл еще ничего не решено)))
Ты никогда не бывал
В нашем городе светлом,
Над вечерней рекой
Не мечтал до зари.
С друзьями ты не бродил
По широким проспектам, —
Значит, ты не видал
Лучший город земли.
Песня плывёт,
Сердце поёт.
Эти слова
О тебе, Москваааа....
🔴⚪🔴⚪🔴⚪🤘🍻 бейтесь ребята,за ромб,за цвета,отправим паровоз на запасной путь,аминь
ОтветСвятогор_1116675045
🔴⚪🔴⚪🔴⚪🤘🍻 бейтесь ребята,за ромб,за цвета,отправим паровоз на запасной путь,аминь
Бейтесь, судьи помогут.
Ответbezmilana
Бейтесь, судьи помогут.
Вам с АК Барсом,вы же нытики,что в мхл,что в кхл
А в итоге всё решила ошибка судей как раз в пользу Локо... В овертайме за такое точно нельзя удалять. Хорошая игра, хорошая, боевая серия. Спасибо обеим командам.
ОтветАнтон Щетинин
А в итоге всё решила ошибка судей как раз в пользу Локо... В овертайме за такое точно нельзя удалять. Хорошая игра, хорошая, боевая серия. Спасибо обеим командам.
Едет игрок в центре площадки. Ему дают пас. Он не принимает шайбу и на скорости ногой задевает ногу соперника. Какая же тут ошибка??? Там был прямой контакт. А вот когда Спартак сравнял счёт, то Пустовому дали две минуты за силовой приём. Он атаковал игрока с шайбой, атаковал в корпус, ноги не отрывал. Тот факт, что спартаковец опустил голову и не сгрупировался, ну извините, это не балет. В концовке первого периода Спартаку куда более очевидный фол не дали
ОтветСвятослав Федорович
Едет игрок в центре площадки. Ему дают пас. Он не принимает шайбу и на скорости ногой задевает ногу соперника. Какая же тут ошибка??? Там был прямой контакт. А вот когда Спартак сравнял счёт, то Пустовому дали две минуты за силовой приём. Он атаковал игрока с шайбой, атаковал в корпус, ноги не отрывал. Тот факт, что спартаковец опустил голову и не сгрупировался, ну извините, это не балет. В концовке первого периода Спартаку куда более очевидный фол не дали
Букв много, правды мало, вернее, нет вообще. По эпизодам во втором периоде я согласен с тобой. По эпизоду в овертайме категорически нет. Ты описываешь своё видение ситуации, а не то, что реально было.
Нет, я конечно не первый год слежу за МХЛ, мой Динамо-Шинник периодически, особенно на выезде, получает от судей. Но чтобы в финале было такое безобразное судейство, я вижу впервые. Они же реально едва не сломали игру. Я думаю, что не стоит так помогать Москве. Они слабее Локо
ОтветСвятослав Федорович
Нет, я конечно не первый год слежу за МХЛ, мой Динамо-Шинник периодически, особенно на выезде, получает от судей. Но чтобы в финале было такое безобразное судейство, я вижу впервые. Они же реально едва не сломали игру. Я думаю, что не стоит так помогать Москве. Они слабее Локо
Комментарий удален модератором
ОтветСвятослав Федорович
Нет, я конечно не первый год слежу за МХЛ, мой Динамо-Шинник периодически, особенно на выезде, получает от судей. Но чтобы в финале было такое безобразное судейство, я вижу впервые. Они же реально едва не сломали игру. Я думаю, что не стоит так помогать Москве. Они слабее Локо
В трёх матчах из четырёх Спартак играл не то что не хуже, а лучше Локо. Хотя до начала серии всё предсказывали чуть ли не 4:0 в пользу Локо. Рефы безобразны, но точно не помогают Спартаку. А ты просто не объективна.
А шайба чистая, без вопросов.
заварушка, после игры, поэтому и случилась, что игрок локо дорисовал падение.
уж кому - кому, а игрокам прекрасно такие моменты видны.
ОтветВетер
заварушка, после игры, поэтому и случилась, что игрок локо дорисовал падение. уж кому - кому, а игрокам прекрасно такие моменты видны.
Ты игрок на поле?) с чего взял что он дорисовал?). Додумал 🤔....
Отличная игра с приличными скоростями, как и подобает молодёжке...
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Кубок Харламова. МХК «Спартак» победил «Локо» в 3-м матче финала и повел 2-1 в серии
18 мая, 18:19
Кубок Харламова. МХК «Спартак» обыграл «Локо» во 2-м матче и сравнял счет в финальной серии (1-1)
16 мая, 12:14
В финале Кубка Харламова – «Локо» и МХК «Спартак». Кто заберет трофей?
14 мая, 16:02
Кубок Харламова. «Локо» победил МХК «Спартак» в 1-м матче финальной серии
14 мая, 15:28
Рекомендуем
Главные новости
Рафиков о Радулове: «Никогда не доводилось видеть игрока с такой энергией внутри. Он просто зажигалка. Иметь такого игрока – привилегия для «Локомотива»
6 минут назад
Величкин о том, кто мог бы заменить Хартли в «Локомотиве»: «Было бы неплохо, если бы оставили Пелино. Он уже въехал в коллектив, как тренер он толковый, хитрый тактик в хорошем смысле»
30 минут назад
Кубок Харламова. «Локо» принимает МХК «Спартак» в 5-м матче финала при 2-2 в серии
37 минут назадLive
Крикунов о Федотове: «Он мог бы помочь «Ак Барсу». Билялов 2-й гол в матче с «Локомотивом» прозевал. Подустал и начал пропускать, им не хватило вратаря»
сегодня, 16:52
Кубок Стэнли. «Колорадо» примет «Вегас» во 2-м матче финала Запада
сегодня, 14:55
ЧМ-2026 по хоккею. Канада победила Словению, Германия обыграла Венгрию, Швеция – с Италией, Финляндия против Великобритании
сегодня, 16:39
Валерий Брагин: «Было бы желание работать – я бы искал варианты. Мне исполняется 70! Календарь насыщенный, бесконечные перелеты, я почти 40 лет жил в таком режиме. Хватит!»
сегодня, 16:30
«Локомотив» проведет чемпионский парад 24 мая («Матч ТВ»)
сегодня, 15:27
«Локомотив» привез Кубок Гагарина в Ярославль. Команда приехала из Казани на поезде
сегодня, 14:38Видео
Роман Ротенберг: «У нас очень высокий уровень баскетбола. Динамичный вид спорта, приближенный к хоккею. В академии «Красная Машина» тоже играют в баскетбол»
сегодня, 13:43
Ко всем новостям
Последние новости
Вайсфельд о Хартли: «Великолепная карьера, заканчивать на взлете – здорово. Он проделал очень хорошую работу в «Локомотиве»
18 минут назад
Третьяк о финале Кубка Гагарина: «Нужно похвалить обе команды. Но «Локомотив» выглядит посолидней, играет более слаженно»
45 минут назад
Мисюль о победе в Кубке Гагарина: «Парни сделали что-то невероятное. Все красавцы, горжусь ими и очень люблю. Мы огромная семья»
58 минут назад
«Динамо» продлило контракт с Артемьевым на 2 года
сегодня, 16:38
Джарвис о 2:6 от «Монреаля»: «Нельзя давать команде с таким уровнем атакующего мастерства столько шансов. Если вы позволяете совершить пять выходов один на один за матч, значит, что-то не так»
сегодня, 16:13
Билялетдинов об «Ак Барсе»: «Тренерский состав сработал хорошо. Провели правильную работу, которая привела к выходу в финал Кубка Гагарина. Надо сделать выводы и готовиться к следующему сезону»
сегодня, 15:57
«Нефтехимик» продлил контракт с Селезневым на год
сегодня, 15:45
Алексей Морозов: «Жаль, что Хартли завершил карьеру. Для КХЛ он по-настоящему культовый тренер»
сегодня, 15:36
«Трактор» продлил контракт с Рыкмановым на 2 года
сегодня, 15:12
Кросби о Малкине: «Джино был на пороге выхода на рынок несколько лет назад. В этот раз получится о чем-то договориться пораньше, надеюсь. Все знают, что он значит для «Питтсбурга»
сегодня, 14:50
Рекомендуем