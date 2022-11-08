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Барри Эшби – символ хоккея 70-х: прошел тяжелый путь в НХЛ, играл с кучей травм и быстро закончил карьеру

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Грустная история легенды «Флайерс».

Барри Эшби не был большим талантом. Он долго шел к тому, чтобы закрепиться в НХЛ, и блистал в лиге всего несколько сезонов.

Труд и упорная работа сделали его, пожалуй, одним из самых высококлассных защитников своего времени. Он хватался за любую возможность, которую ему давали. Его мышление поражало: Эшби был уверен: если ты не достиг успеха, значит нужно работать еще усерднее.

Его философия отразилась и на раздевалке. Партнеры по команде видели, как Эшби без устали работает над собой и улучшает свою игру, и следовали его примеру – пахали изо всех сил. Барри был мотиватором и одним из заводил «Филадельфии».

«Флайерс» тех лет – грозная команда, которая играла в агрессивном стиле и была куда жестче остальных.

Эшби был прекрасным кусочком пазла того хоккея: хорош в силовой борьбе, в отборе и всегда с жестким давлением на соперников. Партнеры оценивали его игру по достоинству и прозвали его «Ash Can» («Эш может»).

Барри начинал в Восточной профессиональной хоккейной лиге – выступал за «Кингстон», где провел три неплохих сезона. Еще в юниорах Эшби не славился отменным катанием, но он был тяжелым и довольно крепким защитником, что дало ему шанс пойти на повышение.

После трех сезонов в «Кингстоне» он уехал в АХЛ – в «Херши». В те годы команда из Пенсильвании была одной из лучших в лиге, а Эшби стал недостающим механизмом в обороне. В «Херши» собралась мощная защита, которую, казалось, невозможно пробить (в обороне еще играли Ларри Зейдел и Дэйл Рольф). Эшби прогрессировал – и клубы НХЛ проявили к нему интерес.

«Бостон» предложил контракт сразу после успешного сезона. Клуб видел в 26-летнем Эшби будущее и считал его потенциально ключевым игроком обороны. У команды на тот момент были серьезные проблемы с составом и чрезвычайно много травм.

Не закрепился в «Бостоне» – помешали травма и главный тренер

В ноябре 1965-го Эшби вызвали в НХЛ. В том сезоне он отыграл за «Брюинс» в паре с Эдди Уэстфоллом 14 матчей – и выглядел неплохо, но задержаться подольше помешала травма спины. Врачи команды вскоре узнали, что Эшби играл со сломанным диском. Он едва мог двигаться.

Нужна была операция – он провел шесть недель в больнице, мечтая о том, чтобы снова нормально ходить. Барри пропустил остаток сезона-1965/66, а также начало чемпионата-1966/67.

Главный тренер «Бостона» Гэрри Синден был недоволен тем, что Эшби не было так долго, и даже предположил, что защитник имитирует травму. Барри запомнил эти слова и больше не провел за «Брюинс» ни одного матча. Он восстановился и вернулся в «Херши», играя так, словно никакой операции не было и в помине. Синден позже признал свою ошибку.

Своей игрой Барри показывал, что травма полностью залечена (что, впрочем, было не совсем так). Проведя в АХЛ еще три сезона, он выглядел лучше многих защитников НХЛ. Это заметили генеральный менеджер «Филадельфии» Кит Аллен и главный тренер Вик Стасюк.

Они долго следили за Эшби – и в итоге заполучили его. В мае 1970-го «Флайерс» договорились с «Херши» об обмене: молодой проспект Дэррил Эдестранд поехал в АХЛ, а Эшби – в НХЛ. Барри к тому моменту шел к своему 31-летию.

Был требователен: спрашивал с себя, с партнеров и даже бил арбитров

«Эшби казался одиночкой, несчастным и даже злым парнем», – делился своими впечатлениями легендарный комментатор «Филадельфии» Джин Харт.  Он всегда был сосредоточен, а на лице – хмурый взгляд, иногда даже подозрительный. Многим казалось, что если просто подойти к нему, то он растерзает тебя как ротвейлер.

Эшби был сильно заряженным и чрезвычайно эмоциональным. Ему ничего не стоило зарубиться с соперниками, удалиться несколько раз за матч или накричать на арбитра. Так, например, в игре против «Питтсбурга» Эшби был настолько зол на судью Брайана Льюиса, что вступил с ним в перепалку, а затем ударил прямо в челюсть. Барри дисквалифицировали на восемь игр, а также влепили штраф – 150 долларов.

Но по игре к Эшби не было вопросов. Он был единственным праворуким защитником команды с невероятно сильным броском – и быстро стал выходить в большинстве.

Но в сезоне-1972/73 Эшби был в ужасном состоянии. У него болела буквально каждая часть тела. Левое колено, шея, плечо и локоть не работали должным образом. Коленная чашечка была в плачевном состоянии, а связки едва держались вместе. Его мучили боли в шее – он играл со сломанными позвонками. Поэтому Эшби начинал каждый день с испытаний: утром – встать с кровати и завязать шнурки, а вечером – нагнуться, чтобы снять коньки. Во время игры он едва мог взять свою клюшку.

Но даже несмотря на невероятную боль, Барри продолжил играть. «Психологически он был самым сильным хоккеистом, которого я когда-либо видел», – сказал однажды Бобби Кларк.

Все хоккеисты – настоящие бойцы, но стоицизм Эшби действительно поражал. Барри верил, что команде все по силам, если кропотливо работать. После сезона-1972/73 он остался недоволен выступлением «Флайерс». Эшби обратился к генеральному менеджеру Киту Аллену с просьбой обмена. Его раздражало то, как несерьезно партнеры готовятся к матчам, а сам он был уже в возрасте и говорил, что не хочет тратить остаток своей карьеры впустую. Но вскоре Барри успокоился, тем более, что еще по ходу прошлого чемпионата команда усилилась игроками, нацеленными на победу в Кубке Стэнли так же, как он – Джимом Уотсоном и Андре Дюпонтом.

В «Филадельфии» успешно сочетались опыт и молодость. Бобби Кларк и Рик Маклиш сыграли ключевую роль в том, что «Флайерс» смогли занять второе место в Западном дивизионе, а потом дошли до финала конференции. Этот же запал и драйв команда смогла перенести и на следующий сезон, собрав весь необходимый пазл для того, чтобы выиграть Кубок Стэнли.

На пути к Кубку Стэнли Эшби лишился зрения

Перед сезоном-1973/74 все складывалось как надо: «Флайерс» смогли приобрели вратаря Берни Парента, а Эшби выглядел в защите безоговорочно лучшим. Да, в регулярке статистика не впечатляла (всего 17 очков), но его оборонительная игра была на высоте. Барри сам это знал, поэтому ни для кого не стало сюрпризом, что он был в числе первых в списках участников Матча звезд. Он завершил год с феноменальным показателем полезности – «+52» – лучшим среди всех игроков «Флайерс» (и третьим в лиге – у Орра было «+84»). Но Эшби тогда интересовал только Кубок Стэнли.

В первом раунде плей-офф-1974 «Филадельфия» не заметила «Атланту» и спокойно прошла во второй. Дальше была серия с «Рейнджерс», которая превратилась в настоящий триллер. «Флайерс» неплохо начали и впервые проиграли только в третьем матче, в Нью-Йорке. Четвертая игра получилась умопомрачительной – ее исход решался в овертайме. И этот овертайм закончил карьеру Барри Эшби.

Уже на третьей минуте Дэйл Рольф нанес бросок, после которого шайба Эшби попала в нижнюю часть правой брови. Ветеран «Филадельфии» рухнул на лед с сильным кровотечением. Барри доставили в больницу Нью-Йорка – и результаты анализов были просто ужасны: тяжелое кровоизлияние, которое вызвало рубцевание в сетчатке. Зрение Барри упало до 15% – он практически перестал видеть правым глазом. Но даже в такой ситуации он продолжал верить, что сможет восстановиться и вернуться на лед, хотя все уже понимали: его хоккейная карьера закончена.

Серия с «Рейнджерс» длилась семь игр. Эшби был на арене – но не на льду. Он сидел и вглядывался, как его команда сначала обыгрывает «Нью-Йорк», а затем в финале – «Бостон», лучшую команду регулярки. В тот момент у Эшби были смешанные чувства: вместе с радостью и гордостью таилась, конечно же, грусть. Но после долгого и тернистого пути в НХЛ имя Эшби наконец-то было на Кубке Стэнли.

После финала Барри вошел в раздевалку в темных очках. Он сказал своим партнерам, чтобы они дорожили командой, ведь чего-то подобного в их карьере, возможно, больше никогда не произойдет. На пресс-конференции Эшби был красноречив: «Некоторые люди стараются на протяжении шестидесяти лет и не получают того, чего хотели в жизни. Я получил все, что хотел, в 34».

Был готов уйти из хоккея, но его не отпустили

После окончания игровой карьеры Эшби собирался уйти из хоккея и переехать в Торонто, чтобы найти другую работу и проводить больше времени с семьей – женой Донной и детьми Дэнни и Хезер. Однако руководство «Филадельфии» было против его планов. Летом 1974-го боссы клуба предложили Барри должность помощника главного тренера Фреда Шеро. Сначала он ответил отказом, посчитав это актом благотворительности, но позже все-таки согласился – благодаря уговорам Шеро, Аллена и Кларка.

Те уверяли Барри, что хотят видеть его в штабе не как марионетку, а как человека с пониманием игры и лидерскими качествами. В августе 1974-го Эшби согласился на предложение, став официально вторым ассистентом. Конечно, ему доверили работу с обороной.

«У нас уже был Майк Николюк, но он больше сосредоточен на стратегии. Нам был нужен кто-то, кто смог бы работать с молодыми защитниками, – рассказывал владелец «Флайерс» Эд Снайдер. – Барри отдал все «Филадельфии», так мы хотим отметить, что мы ценим вклад, который он внес в команду».

Эшби был застенчив, поэтому высказался категорически против того, чтобы в честь окончания его карьеры проводилась церемония. Но жена Донна его все-таки уговорила. Он согласился на церемонию, но с двумя условиями: первое – она должна быть максимально короткой; второе –  никаких подарков. «Я пойду на это, – говорил Эшби Эду Снайдеру. – Но, если вы вручите мне хоть один подарок, я сразу же покину лед».

Снайдер пообещал, что все пожелания будут выполнены. Но несмотря на недовольства и всяческие протесты, Эшби был польщен тем, что Снайдер отдал ему дань уважения. И подарок все-таки был: игроки команды скинулись, чтобы купить Эшби новенький дом на колесах. Барри не смог сдержать слез и, кажется, пожалел о том, что когда-то ругался с командой и хотел уходить.

На следующее утро Эшби прибыл на тренировку с сюрпризом для всех игроков «Флайерс» – Барри принес пиво и содовую. Вместо того, чтобы начать тренировку, вся команда отпраздновала этот день – так Эшби сказал спасибо.

В 1977-м ему диагностировали лейкемию – Барри следил за командой из больницы

Барри видел правым глазом лишь на 20 процентов, но доказывал свою ценность и на льду, и за его пределами. В конце сезона он работал не только с защитниками: помогал проводить беговые тренировки, а также заходил в раздевалку между периодами, чтобы поделиться игровым советом. Шеро понимал, что чувствовал Эшби: «Я знаю, он думает, что его работа не слишком важна, но он даже не осознает, насколько сильно помогает нам».

Эшби был на скамейке, когда «Филадельфия» выиграла свой второй Кубок Стэнли в сезоне-1974/75. Он находился с ней и по ходу следующего чемпионата, когда «Флайерс» вышли в финал (где проиграли начинавшему новую династию «Монреалю»). Казалось, что у Барри будет яркая карьера тренера.

В апреле 1977 года в первом раунде плей-офф «Флайерс» готовились к серии с «Торонто». Барри подошел к Терри Криспу: «Эй, Криспи, у меня появляются синяки по всему телу. Я прочитал в медицинском журнале, что это признак лейкемии». Крисп посмотрел на Эшби так, словно не знает, о чем тот говорит.

Диагноз подтвердился, и Эшби начал проходить лечение. После того, как Барри узнал о болезни, он проинформировал об этом капитана «Филадельфии» Бобби Кларка. Тем же днем, когда все игроки прибыли на короткую тренировку, Кларк запер дверь и сообщил новость.

«Была абсолютная тишина, когда Барри прибыл в раздевалку, – рассказывал Бобби Кларк. – Он говорил игрокам, что самая последняя вещь, которую он хотел бы – сострадание. Барри говорил, что одолеет болезнь. Победит ее».

Эшби сохранял позитив до последнего момента и по-настоящему не терял надежду на выздоровление. «У меня есть вера в докторов: они знают, что делают. Если б у меня были какие-то сомнения, я бы не оставался в больнице, а где-нибудь гулял и чертовски хорошо проводил время».

Эшби смотрел серию против «Торонто» в больничной койке, оставаясь на связи с командой ежедневно. «Филадельфия» смогла отыграться с 0-2 и выйти во второй раунд.

Барри не становилось лучше: химиотерапия провалилась, и рак распространялся быстро. Эшби продолжал бороться, отказываясь принимать то, что он умирает.

В последнюю ночь его жизни рядом с Барри была жена Донна, он сказал ей: «Сейчас я устал, но я прошепчу тебе это утром». Но не проснулся. Барри Эшби умер в мае 1977-го. Легенде «Филадельфии» было 38 лет.

* * *

Барри Эшби – пример настоящего мужества и храбрости. Несмотря на уйму травм, потерю зрения и смертельную болезнь, он сохранял оптимизм и верил только в лучшее. Настоящий символ хоккея.

Церемонии, которые так не любил Эшби, прошли в Торонто и Филадельфии. «Флайерс» вывели 4-й номер из обращения, а также посвятили карнавал («The Flyers Wives Carnival») в его честь, все вырученные средства пошли на борьбу с лейкемией и другими заболеваниями крови.

Награда, которая вручается лучшему защитнику команды, была также названа его именем – «Барри Эшби Трофи». Ее недавно получил и Иван Проворов, став самым молодым ее обладателем из всех игроков «Филадельфии». Больница Ганемана, в которой Эшби скончался, назвала его именем одну из своих лабораторий.

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Фото: Youtubeeu.burlingtoncountytimes.compinterest.co.uk

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