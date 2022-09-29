Берье Сальминг серьезно болен. Он прорубил шведам окно в НХЛ и получил там шрам на все лицо

Тренер Панарина наступил ему коньком на голову.

«Торонто» вел со счетом 7:4, оставалось 10 секунд до конца матча, но он вышел на лед и заблокировал бросок! Этот игрок того типа, который так нужен был «Мэйпл Лифс», – писал журналист Джим Праудфут про Берье Сальминга после его дебютной игры в НХЛ.

Сальминг не был на первых ролях, но он был лучшим. Он был звездой и самым эффектным защитником своего поколения: блокировал броски, играл в высоком темпе и жестко вступал в отбор на синей линии. «Majestic» – именно так можно было описать игру Сальминга в то время, что он выступал за «Торонто».

Кируна – родной город Берье – располагается далеко на севере Швеции, в Лапландии. Население городка было небольшим: к 1951-му – году рождения Берье – в Кируне жили приблизительно 10 тысяч человек. Отец Сальминга работал шахтером и умер в результате несчастного случая, когда мальчику было только 5 лет.

Он и старший брат Стиг наверняка бы последовали по стопам отца, но хоккей все изменил. В Кируне не было ничего, что потенциально могло бы развивать будущих спортсменов. Впрочем, других занятий тоже не было – только игра в хоккей. В книге «Blood, Sweat, and Hockey» (“Кровь, пот и хоккей”) Сальминг писал: «Там было тяжело, холодно и темно. Если вы хотели повеселиться, то вы должны были развлекать себя сами».

Несмотря на все сложности, Сальминг развивался и медленно двигался к своей цели. Изначально он не был самым талантливым игроком, но упорство и любовь к хоккею вывели его на новый уровень. «Я бы играл в хоккей 24 часа в сутки, если б это было возможно», – однажды сказал Сальминг.

В 1970-м Берье последовал за своим братом в Евле, чтобы выступать за местный «Брюнэс», который был одним из лучших в Швеции. А в 22 уже считался главной молодой звездой страны. Годом ранее он даже сыграл за сборную в товарищеских матчах против Канады, которая направлялась на московскую часть легендарной Суперсерии.

В 1973 году защитник отправился в НХЛ и еще не знал, что открывает туда двери для других талантливых шведских хоккеистов. После Суперсерии американцы и канадцы стали уважительнее относиться к советской хоккейной школе, а вот скандинавских игроков все еще называли «шведскими цыплятами» (национальные цвета Швеции плюс неумение играть в силовой хоккей). И именно благодаря Сальмингу это отношение сильно изменилось – своей игрой он заставил переосмыслить все стереотипы о родине.

Уже в первой игре за «Торонто» шведский защитник смог влюбить в себя фанатов.

Сальминг был настоящим бойцом и никогда не стеснялся вступать в борьбу. Это неоднократно приводило к ужасным последствиям: так в 1978-м он чуть не остался без правого глаза, когда клюшка соперника встретилась с его лицом. Следующая травма лица – в матче с «Детройтом» в сезоне-1986/87 – оказалась еще страшнее.

Команды яростно боролись за шайбу в третьем периоде. В одном из эпизодов Сальминг упал и не сразу смог подняться. Для него все произошло за считанные секунды. Игрок «Торонто» толкнул нападающего «Детройта» Жерара Галлана – тот едва устоял, но при этом не глядя поставил конек на лицо лежащего на льду Берье. Сцена словно из фильма ужасов.

Лицо Сальминга было буквально изувечено. Глаз чудом оказался цел, хотя это не совсем обнадеживало. Спас карьеру шведа командный врач «Детройта» Джон Финли. Лицевые мышцы Берье были в критическом состоянии – помимо наложенных швов (более 200) защитник остро нуждался в пластической операции. Джон трудился всю ночь – и совершил чудо.

Это было удивительно, но еще поразительней, что Сальминг вышел на лед спустя три дня после происшествия.

Лучшие годы Берье провел, играя именно за «Торонто». К тому времени, когда карьера подходила к концу, он достиг невероятных рекордов, а также стал третьим по результативности защитником в «Мэйпл Лифс» за всю историю, уступив только Дэриллу Саттеру и Дэйву Кеону.

Швед был одним из лидеров команды, и казалось, что роль капитана – вопрос времени, но каждый раз он отказывался. «Возможно, я должен был сделать это, но стеснялся из-за языка и прочих вещей, которые были необходимы капитану», – рассказывал Сальминг.

Весной 1989-го, перед своим последним сезоном НХЛ, он решил вернуться в сборную. На чемпионате мира 38-летний защитник зашел в раздевалку и увидел много молодых, малознакомых парней. На их фоне Берье выглядел так, словно был старшим братом. Многих Сальминг вообще видел впервые.

«Федерация подарила ему фотоальбом с именами всех хоккеистов», – рассказывал Хокан Содегрен, который регулярно вызывался в сборную Швеции. – Так он мог запомнить все наши имена».

Сальминг выступал за сборную, где и так были свои герои – его отсутствие ничего бы не изменило. Но даже победа в Кубке Стэнли и куча индивидуальных наград не изменили бы его решение. Берье был любимым хоккеистом многих шведских болельщиков – и эта любовь была взаимна.

Сальминга с любовью встречали не только в Швеции, но и в Канаде.

«Торонто – дом для меня, потому что каждый раз, когда я возвращаюсь (на лето мы уезжаем в Швецию, чтобы увидеть родственников), мы видим всех тех знакомых, обнимаемся как большая семья. Я счастлив приезжать, и они рады мне. Как только я появляюсь, они такие: «О, Берье, ты вернулся», – рассказывал Сальминг.

Швед был одним из самых ярких игроков Торонто: защитник отдавался игре полностью и оставлял себя всего на льду. Болельщики, конечно, не могли это не отметить. Еще в 1976-м, во время Кубка Канады, «Мэйпл Лифс Гарденс» взорвался долгими овациями, когда прозвучало имя Берье Сальминга (хотя к тому моменту он отыграл только 3 сезона в клубе). Швед пару минут стоял на синей линии, качал головой, а затем начал кататься по кругу. Было видно, что Сальмингу некомфортно. Он не любил большого внимания.

«После пары минут мне было стыдно: я не знал, что делать», – говорил он шведской газете NSD.

В конце вечера Берье получил еще кучу оваций – его признали первой звездой матча.

Шведский защитник сыграл в Кубке Канады еще раз – в 1981 году. Турнир был разочарованием как для него, так и для сборной. К 1988-му, когда Сальминг сыграл свой 1000-й матч в регулярном чемпионате, он не выступал за сборную больше семи лет, поэтому фанаты с нетерпением ждали его игры дома, в родной Швеции. «Между 1973-м и 1989-м Берье не был серьезно вовлечен в шведский хоккей – целое поколение игроков в Швеции было упущено», – рассказывал Содерген.

Возможно, Берье не был вне поля зрения, но он вдохновлял многих заниматься хоккеем. Когда «король» (прозвище Сальминга) вернулся в сборную в 1989-м, все были воодушевлены – в том числе и следующий шведский хоккейный король, который сидел дома и смотрел на Берье по телевизору.

«Мне было 7 лет, и даже я понял, что он был большой частью шведского хоккея, – рассказывал легенда «Рейнджерс» Хенрик Лундквист. – От него я узнал, что хоккеисты могут быть жесткими. Не имеет значения, сколько шайб ему приходилось брать на себя, ему накладывали швы, и он возвращался снова. Он всегда отдавался своей команде, по этой причине мы восхищаемся им».

Сальминг не был первым шведом, который смог достичь 100 матчей в НХЛ – Томми Бергман обошел его – но он был первым, кто достиг 200, а затем 300, 400 и 500. К тому времени, когда он сыграл 500-й по ходу сезона-1979/80, у Сальминга было свыше 100 игр преимущества над следующим шведским игроком – Инге Хаммарстремом. К концу 1983-го Берье был впереди Стефана Перссона на 295 матчей.

4 января 1988-го главные шведские журналисты находились на «Мэйпл Лифс Гарденс». Старший брат Сальминга и бывший партнер по команде – Стиг – также был свидетелем того, как Берье стал первым европейцем, пятым игроком «Торонто» и 62-м в общей сложности, кто смог сыграть тысячный матч в НХЛ. Перед игрой фанаты снова гудели и аплодировали в честь шведского защитника, несмотря на то, что не было никакой церемонии – владелец «Мэйпл Лифс» Гарольд Бэллард был в отпуске.

Берье никогда не поднимал Кубок Стэнли (ближе всего он был к этому в 1978-м), он вернулся в Швецию в 1990 году, где доигрывал за «АИК» из Стокгольма.

Сальминг провел удивительную карьеру, в которой не обошлось без взлетов и падений, однако благодаря труду и преданности хоккею швед смог стать одним из лучших и войти в историю. Наверное, лучше всех его описал журналист Рой Макгрегор в 1976-м: «Самый чистый и думающий шведский хоккеист, Сальминг может быть лучшим самоотверженным игроком. Он не такой талантливый как Орр, но у него есть своя собственная красота».

Сальминг регулярно играл в Матчах звезд НХЛ, дважды он занимал второе место в голосовании за «Норрис Трофи». В 1996-м он попал в Зал славы (став там первым шведским хоккеистом), а в 2008-м его включили в состав команды звезд столетия ИИХФ: швед стоял в одном ряду с Владиславом Третьяком, Валерием Харламовым и Уэйном Гретцки.

Карьера Сальминга была настолько уникальной и потрясающей, что в 2021 году крупнейшая стриминговая компания «NENT Group» заказала биографический сериал о нем. Съемки должны начаться в этом году.

«Очень лестно и волнующе то, что моя история станет сериалом, – признавался Берье. – Когда мы начали обсуждать этот проект, я отразил все, что происходило в моей жизни: начиная с того, как я заботился о себе в молодом возрасте после смерти отца, и заканчивая тем, как я смог преодолеть путь от Кируны до НХЛ. Я понял, что здесь есть потенциал для экранизации».

Но, кажется, это не единственный повод. В августе 2022-го стало известно, что у Сальминга диагностирован БАС (Боковой амиотрофический склероз). 71-летняя легенда «Торонто» заявил, что в последнее время у него были проблемы с речью и он плохо себя чувствовал, но был потрясен, узнав причину.

«Признаки, указывающие на то, что в моем организме что-то не так, оказались БАС, также известным как болезнь Лу Герига. В одно мгновение все изменилось. Я не знаю, как будут складываться дни, но я понимаю, что будут вызовы более серьезные, чем все, с чем я когда-либо сталкивался. Я также понимаю, что лекарства нет, но во всем мире проводятся многочисленные испытания, и однажды лекарство будет найдено.

В то же время есть методы лечения, которые могут замедлить прогресс болезни. Я и моя семья будем сохранять позитивный настрой».

Фото: Gettyimages.ru/Tony Bock/Toronto Star, Graham Bezant/Toronto Star, Colin McConnell/Toronto Star; theleafsnation.com