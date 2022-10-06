Хоккейный Fantasy-блог
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Стартовал Fantasy-турнир к Чемпионату Мира по хоккею 2023!

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Запустили любимый многими фэнтези-турнир к ЧМ по хоккею 2023! Короткий, но насыщенный матчами турнир – отличная возможность попробовать себя в фэнтези и полюбить эту игру!

Как играть в Fantasy?

Чтобы начать играть, вы должны зарегистрироваться на Sports.ru. Если Вы уже зарегистрированный пользователь Sports.ru, то нажимайте на кнопку «Собрать команду»!

Дедлайн – 12 мая в 15:20 по московскому времени.

Как создать команду?

Ваша команда должна состоять из 17 хоккеистов – 2 вратарей, 6 защитников и 9 нападающих, суммарная стоимость которых не должна превышать 20 000.

Вы можете выбрать не более 4 игроков из одного клуба на стадии группового этапа, не более 6 игроков на стадии 1/4, 8 – в полуфиналах и неограниченное количество игроков из одной команды в финале.

Как управлять командой?

На все время турнира каждая команда получает 40 трансферов, которыми можно пользоваться в любой момент – замены вступают в силу моментально. Старайтесь брать тех хоккеистов, которые будут играть – замены в игре не предусмотрены.

Расположение игроков на поле не имеет значения – вы можете поставить бомбардира в третье звено, а тафгая в первое; они будут набирать очки точно так же, если вы поменяете их местами.

Как проводить трансферы?

После выбора команды вы можете менять состав с помощью трансферов. В течение всего турнира можно провести до 40 трансферов. До начала турнира вы можете проводить неограниченное количество трансферов.

Изменения в составе команды можно производить в любое время, и они сразу вступят в силу.

Стоимость хоккеиста меняется после каждого матча – и поэтому хоккеист будет заблокирован для перехода за час до начала игры и будет разблокирован по истечении некоторого времени после него.

Вместе со стоимостью хоккеистов меняется бюджет вашей команды. В дальнейшем вы можете менять состав в пределах изменившейся стоимости команды.

Как игроки набирают очки?

Все очки начисляются в течение 24 часов после завершения матчей тура в соответствии с данными, которые Sports.ru получает от компании-поставщика статистики.

Кто оценивал?

Огромная благодарность за оценку игроков пользователю Wolski.

Остались вопросы?

Прочитайте еще раз внимательно правила или задайте вопрос в комментариях к этому блогу. Если и это не помогло, пишите нам по почте на fantasy@sports.ru.

4 комментария

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aed
Благодарю организаторов, что запустили турнир по ЧМ. Всем участникам - удачи! А она сама выберет сильнейшего )))
+4
0
+4
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Tsar (Omsk)
Отлично, спасибо!
+2
0
+2
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$2ondbarrel$
еееее спасибо!
+2
0
+2
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alex023
Спасибо за турнир!
+2
0
+2
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