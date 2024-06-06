7 быстрых мыслей о переходе Радулова в «Локомотив»

Все неожиданно, но объяснимо.

Александр Радулов – игрок «Локомотива». Он подписал контракт на один год. Артур Хайруллин утверждает , что зарплата Радулова составит около 70 миллионов рублей. Этой весной Радулов не остался в «Ак Барсе», хотя вел переговоры о возможном продлении соглашения. Его другими вариантами были «Динамо» (не договорились) и «Трактор» (Радулов выбрал «Локомотив»).

Почему Радулов оказался именно в «Локомотиве»?

1. Радулов настраивался на переезд в Москву. Поэтому ранее плотно вел переговоры с «Динамо» – там этот клуб казался для него единственной реальной возможностью. Сделка сорвалась, а в «Динамо» вместо Радулова перешел Антон Слепышев. Сам Александр все равно отыграет сезон близко к Москве. Многие забывают, но и Ярославль знаком Радулову по подростковому возрасту.

Он провел детство в Нижнем Тагиле, но потом временно уехал в школу «Локомотива», где занимался с братом. «Локомотив» напоминает , что дал Радулову хоккейное образование. В реальности все не так успешно. В Ярославле Радулов не прижился, хотя запомнился дерзостью. С учебой не складывалось, а яркий хоккейный потенциал перекрывался сложным характером.

Директор ярославской школы Сергей Шевченко вспоминал: «Братья Радуловы оставили после себя много веселых историй. Старший доучился, закончил. Любовь была у него тут жуткая. Дверь спалил своей подруге, когда ему не открывали. Младший, Саша, – это был огонь! Он сидеть в классе не мог. Парты перенести, что-то спустить в подвал – пожалуйста, учиться не хотел».

2. Сейчас Радулов не просто едет в знакомое место. По карьере он плотно пересекался с главным тренером «Локомотива» Игорем Никитиным. Начиная с сезона-2014/15, Никитин работал в ЦСКА помощником Дмитрия Квартальнова. Радулов сорвался в НХЛ только в 2016-м, а с Никитиным взаимодействовал и в расположении сборной. Подход к Радулову с тех времен тот точно знает.

Позже Никитин рассказывал: «У нас никогда не было проблем с Радуловым, кстати. И я уверен, что если бы были, то вы бы об этом узнали. Неправильно говорить, что мы кого-то зажимаем, кому-то не даем играть». Так он комментировал плотный хоккей, который ставили в ЦСКА Квартальнов и его помощники. Наверняка и в системе «Локомотива» место для Радулова есть.

3. В сезоне-2023/24 Радулов перенес игровой спад. Мы рассказывали о его ситуации после двух первых месяцев регулярки в «Ак Барсе». Радулов стал реже набирать очки, но в «Локомотиве» командный результат стоит выше формы одного игрока. Даже в противоречивом сезоне Радулов набрал 40 очков за регулярку. Главный бомбардир «Локомотива» Шалунов выбил там лишь 38.

«Локомотив» – идеальное место для Радулова, чтобы пойти против всеобщего восприятия его положения. Так, главный тренер чемпионского «Металлурга» Андрей Разин говорил, что Радулов уже не потянет роль лидера команды. Возможно, в Ярославле у него все-таки появятся все необходимые условия. Знакомый тренер и обстановка способствуют удержанию уровня игры.

4. Агент Александр Черных объяснил выбор Радулова так: «Мы просто услышали, что Александр сказал: «Я считаю, что должен играть в следующем году в «Локомотиве». Все контрактные вопросы решались без его участия, но агентов сильно волновал финансовый вопрос. Публично заявлялось: Радулов – игрок, заслуживающий контракта сильно дороже 30 миллионов в год.

У «Локомотива» нашлись средства на Радулова. Его контракт не сильно бьет по общей командной платежке. Ярославль отпустил в СКА Сергея Андронова, который зарабатывал 65 миллионов (данные «СЭ» ). Получается, что «Локомотив» просто меняет одного опытного лидера на другого, выписывая сопоставимые условия. Опыт в борьбе за титул команде в любом случае необходим.

5. На деньги «Локомотива» важно посмотреть и с другой стороны. Ярославль стабильно переплачивает игрокам. Контракт того же Андронова вызывал вопросы, но за последние годы клуб проворачивал и другие странные соглашения. Например, защитник Алексей Марченко зарабатывал там 75 миллионов. По такому контракту он отыграл год – дальше было расторжение.

В сезоне-2023/24 Марченко уже играл в «Ак Барсе». Он продлил пребывание в Казани, где теперь получает всего 27 миллионов. В случае с «Локомотивом» сторона Радулова спокойно выбивала лучшие условия и не ждала резкого прекращения переговоров. С «Динамо» подобное как раз и не прошло. Получил бы Александр такой контракт в любом другом топ-клубе? Большие сомнения.

6. Что Радулов даст «Локомотиву»? Кажется, в сезоне-2023/24 для решающего шага клубу не хватило эмоций. «Локомотив» закрывался по всем направлениям, а бодрить команду пытался только Никитин. Да и у него максимум случались скандальные пресс-конференции. Радулов даст огня в раздевалке и на льду. «Локомотив» рискует, но итог вполне может быть позитивным.

7. Летом Радулову исполнится 38 лет. При этом он все еще амбициозен – настроен на Кубок Гагарина. Шанс получить условия еще лучше имелся в «Амуре», но там до трофеев пока далеко. Участие в перестройке «Трактора» (предложение готовилось) означало похожую турбулентность, которая возникла в Казани. В «Локомотиве» костяк устроен и без Радулова – он его дополняет.

Фото: РИА Новости /Александр Радулов, Алексей Мальгавко