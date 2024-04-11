Зачем КХЛ срочно возвращает лимит в 5 легионеров?

Отвечаем на ключевые вопросы.

В КХЛ продолжается плей-офф-2023/24, но сама лига уже готовится к следующему сезону. Многое изменится – он даже продлится до 31 мая. Другие особые перемены еще не приняты, но могут повлиять на силу команд. Вечером 10 апреля ФХР официально подтвердила , что рассмотрит возвращение лимита в пять легионеров в КХЛ. Пока – на один сезон-2024/25 .

Стоп. Всего на один сезон?

Все эти обсуждения происходят в условиях, когда сборная России уже два года не играет на международных турнирах. Ее соревнованиями остаются Кубок Первого канала и весеннее турне. Везде страну представляет «Россия 25» под руководством Романа Ротенберга. Соперники – Беларусь и Казахстан.

ФХР давит как раз на текущую международную ситуацию. Перевести ее заявление для обычных людей можно так: если Россию не допускают до турниров, то надо искать способы повышения уровня внутренних соревнований. Лимит в понимании чиновников из КХЛ и ФХР – это как раз и есть тот самый способ влияния. Кажется, его будущее прямо зависит от сроков отсутствия России.

Вокруг идут возмущения о том, что теперь контракты с легионерами надо подписывать на год. Тут будто бы совсем ничего не поменяется. Политика однолетних соглашений у иностранцев работает в большинстве клубов лиги. Например, главный снайпер регулярки-2023/24 Рид Буше при любых ограничениях подписывается с «Авангардом» именно на год, а в декабре продлевает контракт.

Действующий лимит в КХЛ плохо работает?

Сложно оценить на дистанции одного турнира и выявить четкие критерии для этой оценки. Зато выделяются яркие тенденции.

Напомним: сейчас в заявке на сезон ограничений нет, но на игру клуб может выпустить не более трех легионеров . Хоккеисты из Беларуси и Казахстана иностранцами не считаются. В остальных случаях статус игрока напрямую зависит от его спортивного гражданства. Оно дает возможность выступать за сборную определенной страны. Для самой КХЛ важны перспективы игрока в сборной России.

Показательный скандал с защитником Федором Гордеевым в итоге привел сразу к четырем техническим поражениям у «Сибири». У Гордеева есть российский паспорт, но он всю жизнь играл в американских лигах и имел спортивное гражданство США. Его история всплыла зимой, когда сезон уже продолжался. Получилось, что «Сибирь» ошибочно использовала четырех легионеров.

Летом 2023-го «Динамо» показало легальный способ обхода жесткого лимита. Американец Бреннан Менелл получил российский паспорт и поменял спортивное гражданство до начала сезона-2023/24. Легионером он уже не считался. Поэтому «Динамо» спокойно выставляло вместе с ним Эрика О’Делла, Седрика Пакетта и Джордана Уила – трех иностранных нападающих.

Позже российское гражданство получили Брендан Лайпсик (СКА) и Кэмерон Ли («Амур»), но они по-прежнему считались легионерами. Их ситуация похожа на расклад по Федору Гордееву: если начал турнир с одним спортивным гражданством – с ним и заканчиваешь. Зато в следующем сезоне легионерами оба уже не будут, но при пяти иностранцах это не имеет такого значения.

Лимит в три легионера повлиял на выбор вратарей. Бывший главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прямо объяснял отказ от шведского голкипера-чемпиона Адама Рейдеборна как раз ограничениями по иностранцам. Вот только «Трактору» это не помешало забрать из системы «Вашингтона» Зака Фукале – в итоге тот стал главной звездой клуба.

Позиция в пользу трех легионеров сводится к развитию молодых игроков. Якобы так для них освобождается больше мест в КХЛ. С клубами без серьезных бюджетов такое работает, но на топ-команды влияет не всегда. Так, СКА при разных лимитах отправлял в аренду Матвея Мичкова («Сочи») и все равно оставлял перспективного нападающего Ивана Демидова в МХЛ.

Зачем тогда нужны именно пять легионеров?

Посмотрим на историю с разных сторон:

● В сезоне-2015/16 установился этот формат, который считался оптимальным. Позже добавлялись пояснения по статусу белорусов и казахов, но суть не менялась. Система с пятью легионерами в заявке на конкретную игру просуществовала до сезона-2023/24. Возможностью регулировать число иностранцев обладает Минспорт. Он и поменял итоговую раскладку на три легионера.

● КХЛ весь сезон боролась за возвращение к прежним реалиям. Президент лиги Алексей Морозов часто отсылал к такому желанию во время публичных выступлений в осенне-зимней части сезона. Проходило и голосование клубов (естественно – только российских): 15 из 20 голосов отданы за пять легионеров. Лига пока (пока!) зависима от ФХР, поэтому была вынуждена ждать ее подтверждения.

● В новом заявлении Федерации есть такая часть – все о тех же пяти легионерах: «Руководство ФХР полагает, что выступление большего числа зарубежных игроков обеспечит спортивную конкуренцию и ознакомит российских участников чемпионата с другими школами мирового профессионального хоккея, что создаст дополнительные возможности для обмена опытом ».

● Теперь КХЛ радуется позиции ФХР, а ее личные аргументы выглядят лучше и подтвердились временем: «Лига считает данное число оптимальным, оно способствует развитию наших молодых хоккеистов и повышает конкуренцию». Важно, что КХЛ и ФХР прямо сейчас одинаково видят дальнейшее развитие хоккея. Вот только изменения все равно будут утверждаться Минспортом.

● Получается, что борются два лагеря. Первый (за три легионера) утверждает, что игровая практика помогает молодым хоккеистам прогрессировать. Второй (за пять) акцентирует внимание на том, что их здоровое развитие возможно лишь в соревновании с лучшими. Подразумевается, что в КХЛ выступают сильные иностранцы – конкуренция с ними делает молодежь сильнее.

● Менеджеры клубов и даже президент КХЛ Морозов подчеркивали еще один момент. Его прояснял сам Морозов еще в феврале 2023-го: «Деньги, которые раньше клуб мог потратить на легионера, теперь будут высвобождены. Клубы в поисках квалифицированного игрока будут конкурировать между собой по зарплате, что приведет к росту контракта ». Лимит сочетается с ценами на игроков из России – при трех игроках они выше.

Из-за чего же тогда вообще менялся лимит?

Символично, что ФХР все это время наоборот продвигала сокращение числа легионеров. Владислав Третьяк – главный сторонник ужесточения лимита. Его как раз и можно отнести к первому лагерю. Когда Минспорт уже принял лимит в три легионера, Третьяк говорил о перспективах: «После ужесточения лимита появится 40 новых позиций в составах команд КХЛ».

Некоторые клубы из-за этого действительно поменяли подход к формированию состава. «Металлург» по-прежнему борется за выход в финал Кубка Гагарина и выиграл регулярку на Востоке. Там на лидирующие роли в чемпионском сезоне вышли Никита Гребенкин и Данила Юров. Первый ранее ездил в аренду в «Амур», а второй до этого играл только в низших звеньях.

Сделал бы «Металлург» на них ставку, если бы имел возможность привлечь еще двух качественных иностранцев? Вопрос остается открытым, но надо учитывать другие сопутствующие факторы (хотя бы потолок зарплат) и результаты из прошлого. Реальным талантам (Панарин, Сорокин, Капризов) лимит в пять легионеров не помешал заиграть на высоком уровне в России.

Какие актуальные аргументы против формата с пятью легионерами?

Основных – два.

1. В феврале тренерский совет ФХР единогласно проголосовал против увеличения лимита на легионеров (как же быстро все поменялось!). Публичная позиция спортивных чиновников давно сочетается с мнением Третьяка: иностранцы занимают места на уровне КХЛ, которые легко можно передать молодежи. Об ограничении числа легионеров часто высказывается и Владимир Путин.

2. Всех волнует уровень иностранцев, приезжающих в Россию. На это обратил внимание Алексей Терещенко: «Самое главное – это качество легионеров, которых будут привозить менеджеры». Кстати, такие вопросы возникают даже при лимите в три иностранца. Мы задавались ими, когда исследовали работу Игоря Ларионова в «Торпедо» и приглашение Линча (играл с его сыном).

Объяснение по знакомству с мировыми школами и обмену опытом точно работает?

Это отсылка к той части из свежего заявления ФХР о пяти легионерах. Пока она кажется совсем странной. Мы плотно исследовали детали по иностранцам в КХЛ перед стартом сезона-2023/24. Выяснили интересное. Так, на тот момент в лиге не осталось ни одного финна (в сезоне-2021/22 было 19). Зато прибавилось американцев (12) и по-прежнему довольно много канадцев (24).

Можно сравнить показатели с сезоном-2022/23 – там лимит в пять легионеров еще действовал. Тенденция на сокращение финнов (1) шла уже тогда, канадцев было больше (30), американцев – меньше (9). За год сократилось количество шведов (7>3) и чехов (4>3). Такой результат частично связан как раз с изменением лимита, но глобально никак не сказывался на наполнении лиги.

И тут вопросы надо задавать уже к новой аргументации спортивных чиновников из ФХР.

Канада (14) и США (9) – лидеры по числу иностранцев, оказавшихся в КХЛ за последние два года. Их часто находят в АХЛ, откуда едут игроки уровня Энди Андреоффа (лучший снайпер «Сибири»). Все это не менялось и в сезоне с тремя легионерами, а пара лишних канадцев или американцев в каждой команде вряд ли помогают лучше понять школу.

Может, ситуация с обменом опытом нацелена на страны другого хоккейного уровня? Например, Роман Ротенберг недавно анонсировал открытие хоккейной школы в Индии. Лимит в пять легионеров нужен для привлечения игроков оттуда? А что тогда с конкуренцией? Яркий случай произошел с японцем Ю Сато, который после «Торпедо» в сезоне-2023/24 перешел в «Дизель».

При всем понимании плюсов и минусов лимитов можно объяснить ситуацию легче и лучше.

Что надо знать о взаимоотношениях КХЛ и ФХР?

На сайте КХЛ есть вот такая строчка-пояснение: «После переговоров и подготовительной работы Федерация хоккея России (ФХР) 27 марта 2008 года официально передала КХЛ права на проведение национального чемпионата в течение трех лет. В настоящее время действует 4-летний договор между ФХР и КХЛ (от 30 апреля 2021 года)».

Из-за такого формата работы КХЛ зависима от ФХР во всех ключевых решениях, поэтому ей так важно получать одобрение по важным вопросам – в том числе и по лимиту. Прямо сейчас формальности соблюдены, что и подтверждается заявлением ФХР. Вот только в будущем расклад может измениться. Инсайдеры анонсируют выход КХЛ из-под эгиды ФХР уже до лета.

Это означает для КХЛ обретение большей независимости. При этом перемены в ее регламенте по вопросам лимита по-прежнему зависят от Минспорта, если не поменяются нормативные акты.

Фото: РИА Новости / Максим Богодвид, Григорий Сысоев, Сергей Гунеев, Александр Кондратюк, Михаил Воскресенский, Павел Бедняков, Алексей Филиппов, Александр Кряжев