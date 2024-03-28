ЦСКА поменял тренера – назначил Воробьева. Что надо об этом знать?

Федоров ушел.

ЦСКА вылетел из плей-офф КХЛ-2023/24 в первом раунде (1-4 от «Локомотива»). Этот результат и вынудил клуб пойти на глобальные действия. Теперь ЦСКА объявил, что контракт Сергея Федорова действует до 30 апреля и не продлевается – его меняет Илья Воробьев. Он не работал в КХЛ в сезоне-2023/24, но до этого возглавлял СКА и магнитогорский «Металлург».

Ключевые факты вокруг прихода Воробьева – как все это связано с деталями ужасного выступления ЦСКА

● ЦСКА принял решение о смене тренера после наблюдательного совета. Заседание состоялось 27 марта. Член совета Павел Буре прокомментировал для «Матч ТВ» всю ситуацию. Главное – плохой турнирный итог: «Результаты этого сезона были признаны наблюдательным советом клуба неудовлетворительными ». Борис Михайлов назвал главную задачу Воробьева – Кубок Гагарина.

● Почему ЦСКА сделал такой шаг именно сейчас? Впервые с 2014 года команда не прошла первый раунд. Это случилось с действующим чемпионом, бравшим титул в двух сезонах подряд. Если «Динамо» и СКА хотя бы провалились в плей-офф на фоне яркого выступления в регулярке, то у ЦСКА все плохо сложилось и там. Клуб занял лишь шестое место на Западе (мог быть и ниже).

● ЦСКА и «Ак Барс» – лидеры КХЛ по количеству титулов (3). В случае с ЦСКА все трофеи относятся к последним пяти годам (2019, 2022, 2023). Если не брать ковидный сезон, за этот период клуб всегда попадал в финал. Федоров подводил итоги неудачного выступления на фоне прошлых успехов: «Наверное, такой банальный ответ: каждый success («успех») имеет какую-то цену».

● В сезоне-2023/24 в команде накопились проблемы. Мы разбирали их отдельно. Основные: вратарская ситуация, спад у лидеров, игра в неравных составах и поражения от топ-клубов. В плей-офф ЦСКА переиграл «Локомотив» в первом матче (4:0). Дальше – полное доминирование Ярославля. Там три года работает Игорь Никитин: до Федорова как раз он возглавлял ЦСКА.

● Почти все достижения Ильи Воробьева связаны с «Металлургом». С ним клуб трижды доходил до финала Кубка Гагарина, а в 2016 году даже его выигрывал. В том финале «Металлург» победил в серии из семи матчей ЦСКА Дмитрия Квартальнова. На следующий год «Металлург» проиграл финал СКА (1-4). В сезоне-2022/23 уже ЦСКА Федорова обыграл «Металлург» Воробьева (4-3).

● Сам Сергей Федоров выиграл с ЦСКА два Кубка Гагарина. Он уходит на фоне единственной провальной серии плей-офф в тренерской карьере. «СЭ» утверждает , что Федоров наверняка не будет работать главным тренером в сезоне-2024/25. Существует вероятность его перехода на другую должность. Это возможно и в ЦСКА – клуб раздумывает над предложением для Федорова.

● Вокруг смены тренера в ЦСКА много сопутствующих новостей. Так, помощником Воробьева может стать Дмитрий Рябыкин. В сезоне-2023/24 он не попал в плей-офф с «Витязем». Ничего не ясно по будущему важных игроков. Михаил Григоренко и Сергей Плотников близки к уходу – на них претендуют «Локомотив» и «Амур». Хоккеисты ЦСКА по-прежнему продолжают тренировки.

Чем занимался Илья Воробьев весь этот год: следил за «Металлургом» и стажировался в «Ванкувере»

Ранее Воробьев ушел из «Металлурга» после сложного сезона. Он признавался, что так тяжело не работалось еще никогда. С ним клуб прошел «Автомобилист» в первом раунде плей-офф-2022/23, но дальше вылетел от «Авангарда» (0-4). «Металлург» этот результат не устроил. Воробьев признавал ошибки, хотя и расстраивался: «Прощаюсь с городом и клубом, который стал мне родным».

Интересно, что в «Металлурге» Воробьев пересекался и с Рябыкиным. Тот приходил на место его помощника (отвечал за оборону), но продержался три месяца. Рябыкин прояснял: «Они думали, что моим увольнением могут встряхнуть команду . Но я скажу, что если команда физически не очень хорошо готова, то тяжело им было двигаться дальше. И так в плей‑офф не выстрелишь».

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Грусть самого Воробьева продлилась целый сезон не только по его инициативе. В августе он объяснял: скучает по работе, все места в КХЛ уже заняты, идет поиск вариантов в НХЛ. Там реальными оказались два – «Флорида» и «Ванкувер». Получилось, что осенью его все же взяли на недолгую стажировку в «Кэнакс». В обязанности Воробьева в клубе НХЛ входил разбор видео и тактики.

Других деталей почти нет (что окружало поездку – здесь ), но Воробьев общался с Андреем Кузьменко перед его обменом в «Калгари». Рассказывал о вере в его преображение. Пока в «Калгари» Кузьменко провел 18 матчей, набрал 8 (5+3) очков при полезности -9. В составе «Ванкувера» у него получалось лучше – пусть Кузьменко периодически отправлялся в резерв и не во всем устраивал главного тренера.

На тренерском рынке в России Воробьев оставался самым статусным из всех доступных людей. В марте он прямо проговаривал: в следующем сезоне надеется на возвращение. Воробьев следил за выступлением каждого клуба КХЛ, но особенно выделял «Металлург». Там наконец-то прогрессировал Данила Юров (49 очков в регулярке). За это Юров благодарил и Воробьева.

Из-за влияния Воробьева поверил в себя Николай Голдобин. В «Металлурге» он выделялся радостью в стиле Криштиану Роналду, но по статистике не блистал. Зато в «Спартаке» раскрылся – вы же следите за новыми бразильцами ? Голдобин вспоминал слова Воробьева: «Говорил мне, что я лучший в лиге, когда в форме и когда хочу играть. Спасибо ему за такую мотивацию».

Инсайдеры связывали фигуру Воробьева с возможным назначением и в другие клубы КХЛ. В декабре возникали слухи о его приходе в «Автомобилист». В итоге команда преодолела неудачную серию под руководством Николая Заварухина, а сейчас достигла лучшего результата в клубной истории (полуфинал). Звали Воробьева и в «Ак Барс» – там ищут замену Билялетдинову.

ЦСКА – третий клуб в карьере Ильи Воробьева. Есть еще и сборная России с бронзой на ЧМ-2019. «Металлург» же вообще досрочно прервал соглашение Воробьева. «Матч ТВ» пишет , что по нему тренер еще имеет детальные обязательства. Поэтому все детали его контракта с новым клубом окончательно прояснятся в мае. За ближайшую неделю тренер займется подбором штаба.

Смена тренера в ЦСКА по обстоятельствам напоминает историю из 2021 года. Новость об увольнении из клуба Игоря Никитина возникла после невыполнения задачи по Кубку Гагарина. Тогда ЦСКА проиграл в финале «Авангарду» (2-4). Если такое положение оказалось недостаточным, то и уход Федорова выглядит логичным. Тот весь сезон проговаривал проблемные моменты, но решить их не смог.

Изменит ли что-то Илья Воробьев?

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Фото: РИА Новости /Владимир Астапкович, Павел Лисицын, Алексей Филиппов, Владимир Федоренко; East News /Darryl Dyck/The Canadian Press via AP