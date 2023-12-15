Наброс на ворота
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У «России 25» Ротенберга – полупустые трибуны. А кому вообще нужен Кубок Первого канала?

сборная России U25
Ледовый дворец (Санкт-Петербург) Ледовый дворец (Санкт-Петербург)
Роман Ротенберг Роман Ротенберг
Кубок Первого канала Кубок Первого канала
Сборная Беларуси по хоккею Сборная Беларуси по хоккею
Сборная Казахстана по хоккею Сборная Казахстана по хоккею
Максим Сушко Максим Сушко
Егор Назаров
Арсений Грицюк Арсений Грицюк
ВХЛ ВХЛ
Хоккей Хоккей

Кажется, только некоторым игрокам.

«Россия 25» обыграла команду «Звезды и ВХЛ» (5:2) на Кубке Первого канала. Вокруг этого матча надо понимать важное.

Кубок Первого канала – ежегодный турнир, который ранее вписывался в этапы Евротура. Теперь сборная России на Евротуре не играет, но соревнование с таким названием в календаре по-прежнему остается. После всех отстранений Россия уже выступала на Кубке Первого канала-2022. Тогда сборная Жамнова стала второй – разгромила Казахстан (6:2) и проиграла Беларуси (4:5, бул).

В 2023 году немного изменилось наполнение: вместо России играет «Россия 25» (о ней – тут) под руководством Ротенберга. Беларусь и Казахстан остались, а к ним добавилась команда «Звезды и ВХЛ». Изначально планировалось и участие Китая, но эта сборная в последний момент отказалась от поездки в Санкт-Петербург. На яркую подачу турнира и всеобщий пиар эта новость не повлияла.

Вот только в стартовый день на него почти никто не пришел.

Первый международный турнир в России за год – афиша, которая не привлекла болельщиков

Турнирного хоккея сборных в России не было год. Последним оставался Кубок Первого канала-2022. За это время у «России 25» прошел тур по городам. Весной она сыграла серию товарищеских матчей с Беларусью и залетела на мини-турнир в Казахстан. Интерес к «России 25» в Туле, Красноярске и других городах в целом всех порадовал, но закрепить историю не удалось.

Кубок Первого канала-2023 открывался матчем Беларуси и Казахстана (6:2). «Чемпионат» пишет, что игру посетили 689 болельщиков. 12 декабря в Санкт-Петербурге на матче МХЛ «СКА-1946» – МХК «Спартак» (1:2) присутствовали 452 зрителя – это перебили. Слабое внимание к матчу сборных Беларуси и Казахстана еще можно списать на неудобное время (14:00) и будний день.

Общий план трибун все равно слабо напоминает хоккей сборных:

Атмосфера той игры – в нескольких фактах: работали не все фуд-корты, охранники играли в настольный хоккей, диктор призывал к танцам и активности в паузах (а откликнуться никто не мог). Не помогла даже максимально адекватная стоимость билетов. За час до игры на трибуну можно было спокойно попасть за 100-300 рублей, но людей от этого совсем не прибавилось.

Встреча Беларуси и Казахстана формально считалась наименее ярким матчем из всего турнира, потому что с Россией связана лишь клубной пропиской игроков. Большинство знакомы всем по КХЛ. Дальше по расписанию шла игра «Россия 25» – «Звезды и ВХЛ». Вечернее время (18:30) и статус матча сборной (пусть и «России 25») ситуацию с заполняемостью сильно не улучшили.

До матча с участием «России 25» Ротенберга доехали 6217 человек. Центральные сектора заполнились только по одной стороне. На другой – такая картина:

Сам Роман Ротенберг совсем из-за этого не переживает: «Матч начался на час раньше, чем у нас в КХЛ [19:30]. Это внесло свои коррективы по количеству болельщиков на трибунах. Люди еще работают, не все успели к первому периоду». Он воспринимал игру на уровне настоящей международной, поэтому во втором периоде посадил на скамейку игрока «Трактора» Шабанова.

Ротенберг ожидает полные трибуны на играх «России 25» против Беларуси и Казахстана в выходные. Владислав Третьяк присутствовал в «Ледовом» и с ним согласился: «На матч сборной «Россия 25» с Беларусью и вовсе нет билетов». Это не совсем так – в свободной продаже еще остается несколько сотен билетов разной стоимости, хотя зрителей и правда будет больше.

Кубок Первого канала-2023 – исторический турнир. Впервые он проводится в Санкт-Петербурге. Напоминаем: в городе уже открылась «СКА-Арена» – самый вместительный хоккейный стадион в мире (21,5 тысячи зрителей). Там состоялся Матч звезд КХЛ, но местом для матчей Кубка Первого канала стал «Ледовый». Это домашняя арена СКА, которую клуб много лет использует в КХЛ.

Во время хоккея «Ледовый» рассчитан максимум на 12500 человек. СКА среднем собирает посещаемость около 12 тысяч с всплесками на топ-игры: «Ак Барс» (2:3, 12476), ЦСКА (2:1, 12448), «Спартак» (3:2, 12224). Учитывая Ротенберга-тренера и наличие 15 игроков СКА, «Россия 25» играет на Кубке Первого канала по-настоящему дома. Хорошую посещаемость сразу это не дало.

Сравним показатели с прошлым годом, когда Россия играла с соперниками того же уровня («Звезды и ВХЛ» там не участвовали). Кубок Первого канала-2022 проводился в Москве на «ЦСКА-Арене». На игре Беларусь – Казахстан оказались 2018 зрителей. Матчи Россия – Казахстан (8987) и Россия – Беларусь (11092) тоже собрали больше внимания. В Москве на хоккей шли с первого дня.

Влияет ли слабая афиша и «Россия 25» вместо основной сборной? На стадионе сложно понять отличия между командами. Вот часть слов диктора перед стартом игры «России 25» с командой «Звезды и ВХЛ»: «Самый большой международный турнир с участием сборной России – Кубок Первого канала». В половине анонсов турнира «Россия 25» маскировалась под основную команду.

Почему же тогда Кубок Первого канала-2023 изначально вызвал слабый зрительский интерес? Будто бы дело не только во времени. Вместо громких афиш из Чехии, Швеции, Финляндии проходил матч против игроков из ВХЛ – к нему внимания ощутимо меньше. Самое громкое имя в составах – тот же Роман Ротенберг, который рассказывает о лучших хоккеистах в «России 25».

Среди лучших почему-то нет главного бомбардира КХЛ Владимира Ткачева (38 игр, 55 очков). Ротенберг объяснял: общались о вызове, но другие игроки идеально подходят под систему. Он приглашал связку из «Спартака» Порядин-Голдобин. Те в последний момент отказались, а главный тренер «Спартака» Жамнов объяснял: это же не национальная команда, а «Россия 25».

Кубок Первого канала продвигают везде – не помогает. Зачем тогда все это нужно?

Основная ставка по привлечению внимания явно сделана на матчи в выходные. Это учитывает и Первый канал: там не включили матч «Россия 25» – «Звезды и ВХЛ» в программную сетку на общедоступном телевидении. Зато игры «России 25» против Беларуси и Казахстана канал все-таки покажет в прямом эфире. Так международный хоккей все-таки доберется до массового зрителя.

ФХР и Ротенберг делали все, чтобы игра «Россия 25» – «Звезды и ВХЛ» не выбивалась из этой раскладки. В раскрутке участвовали Gayazovs Brothers, которые приехали и выступили на матче. Шахматист Карякин, певица Буланова, бывший футболист Малафеев и Дмитрий Губерниев – все они зазывали людей на трибуны. Этого оказалось мало: «Ледовый» заполнился наполовину.

Необходимость даже такого Кубка Первого канала скрывается в деталях. Возможно, болельщики не считывают привлекательность афиши «Россия 25» – «Звезды и ВХЛ» или не готовы в будний день следить за игрой Беларусь – Казахстан. Но именно там скрываются основные герои. Им игра на Кубке Первого канала номинально дает гораздо больше, чем настоящим звездам России.

Вот несколько примеров:

● Нападающий сборной Беларуси Максим Сушко набрал 3 очка (1+2) в матче против Казахстана. Это больше, чем за всю регулярку-2023/24 в КХЛ. Там Сушко имеет 2 очка (1+1) за 32 матча в составе «Сибири». Тот самый единственный гол Максим забил 25 сентября в игре с «Динамо» (3:2). Теперь может восстановить уверенность и доказать, что соответствует высокому уровню.

● Арсений Грицюк последний раз играл за СКА в КХЛ 20 ноября (ЦСКА, 2:1). Очков не набирал аж со 2 ноября («Авангард», 3:5). Потом Грицюк залечивал травму, а теперь набирает форму через матчи на Кубке Первого канала. Для команды «Звезды и ВХЛ» он действительно считается лидером. Грицюк отдал голевой пас в моменте с голом Заседы, а перед этим чуть не забил сам.

● Вратарь «Рубина» Егор Назаров вышел против «России 25» в старте «Звезд и ВХЛ». Половину матча Назаров играл на ноль, но затем пропустил четыре и уехал на скамейку. Для 28-летнего голкипера с одним матчем в КХЛ это хороший момент для саморекламы. В главной лиге России о нем давно забыли, хотя в ВХЛ Егор признавался лучшим вратарем плей-офф в сезоне-2022/23.

Возможно, игровой эффект будет лучше зрительского провала.

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Почему звезды КХЛ не хотят ехать к Ротенбергу – в сборную России

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

19 комментариев
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Каков турнир,таков и интерес
+38
-1
+37
Аншлаги будут, когда вернутся сборные Чехии, Швеции и Финляндии.
+30
-1
+29
Ничего сейчас очухаются раздадут билеты бюджетникам и нормально будет!
+24
-4
+20
Со спортивной и зрительской точки зрения это бессмысленный турнир.
Его роль исключительно пропагандистская, демонстрация сб.России по хоккею, как патриотического символа и символа былых побед под государственными атрибутами.
Это эрзац турнир, полностью фальшивый, его участники это нанятые или принужденные актеры, участвующие в действии за деньги или по принуждению, некоторые по заблуждению.
+13
-1
+12
Ответ MikhaL
Бюджетники не пришли.
Только бюджетники и пришли, ты чего. Шесть-то тысяч откуда-то взялись, не сами по себе же.
+14
-2
+12
Сложно редьку выдать за халву.
+15
-3
+12
цирк на льду
+9
0
+9
На Россию 25 должно ходить 25 зрителей, тогда хоть какой то смысл в этом будет
+5
0
+5
Убрали бы хоть надпись "красная машина".
+5
0
+5
Народ принципиально не идёт на этого клоуна.
+5
0
+5
Бюджетники не пришли.
+7
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+4
Ответ Илья Владимирович
Аншлаги будут, когда вернутся сборные Чехии, Швеции и Финляндии.
Думаю для начала достаточно Роме уйти и уже спрос повысится
+3
0
+3
Зрители просто против этой выдуманной «сборной».

Кстати, почему четвертой командой не сделали сборную легионеров КХЛ? Это было бы интереснее, и «международности» было бы больше.
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###, если губошлёп в Петербурге, то он будет с Панкратовым комментировать Кубок Сальникова по плаванию, следовательно можно сразу выключать звук.
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Ответ Mbest77
Зрители просто против этой выдуманной «сборной». Кстати, почему четвертой командой не сделали сборную легионеров КХЛ? Это было бы интереснее, и «международности» было бы больше.
Надо, чтобы сборная Романа победила, а не чтоб было интереснее... А эти легионеры, они же не привиты патриотизмом - могут играть по взрослому....
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Надо в Большом играть. Тогда народ повалит.
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А что случилось..?
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Там 600 кузмичей было, какие ещё полупустые?!?
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