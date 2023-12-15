У «России 25» Ротенберга – полупустые трибуны. А кому вообще нужен Кубок Первого канала?

Кажется, только некоторым игрокам.

«Россия 25» обыграла команду «Звезды и ВХЛ» (5:2) на Кубке Первого канала. Вокруг этого матча надо понимать важное.

Кубок Первого канала – ежегодный турнир, который ранее вписывался в этапы Евротура. Теперь сборная России на Евротуре не играет, но соревнование с таким названием в календаре по-прежнему остается. После всех отстранений Россия уже выступала на Кубке Первого канала-2022. Тогда сборная Жамнова стала второй – разгромила Казахстан (6:2) и проиграла Беларуси (4:5, бул).

В 2023 году немного изменилось наполнение: вместо России играет «Россия 25» (о ней – тут) под руководством Ротенберга. Беларусь и Казахстан остались, а к ним добавилась команда «Звезды и ВХЛ». Изначально планировалось и участие Китая, но эта сборная в последний момент отказалась от поездки в Санкт-Петербург. На яркую подачу турнира и всеобщий пиар эта новость не повлияла.

Вот только в стартовый день на него почти никто не пришел.

Первый международный турнир в России за год – афиша, которая не привлекла болельщиков

Турнирного хоккея сборных в России не было год. Последним оставался Кубок Первого канала-2022. За это время у «России 25» прошел тур по городам. Весной она сыграла серию товарищеских матчей с Беларусью и залетела на мини-турнир в Казахстан. Интерес к «России 25» в Туле, Красноярске и других городах в целом всех порадовал, но закрепить историю не удалось.

Кубок Первого канала-2023 открывался матчем Беларуси и Казахстана (6:2). «Чемпионат» пишет, что игру посетили 689 болельщиков. 12 декабря в Санкт-Петербурге на матче МХЛ «СКА-1946» – МХК «Спартак» (1:2) присутствовали 452 зрителя – это перебили. Слабое внимание к матчу сборных Беларуси и Казахстана еще можно списать на неудобное время (14:00) и будний день.

Общий план трибун все равно слабо напоминает хоккей сборных:

Атмосфера той игры – в нескольких фактах: работали не все фуд-корты, охранники играли в настольный хоккей, диктор призывал к танцам и активности в паузах (а откликнуться никто не мог). Не помогла даже максимально адекватная стоимость билетов. За час до игры на трибуну можно было спокойно попасть за 100-300 рублей, но людей от этого совсем не прибавилось.

Встреча Беларуси и Казахстана формально считалась наименее ярким матчем из всего турнира, потому что с Россией связана лишь клубной пропиской игроков. Большинство знакомы всем по КХЛ. Дальше по расписанию шла игра «Россия 25» – «Звезды и ВХЛ». Вечернее время (18:30) и статус матча сборной (пусть и «России 25») ситуацию с заполняемостью сильно не улучшили.

До матча с участием «России 25» Ротенберга доехали 6217 человек. Центральные сектора заполнились только по одной стороне. На другой – такая картина:

Сам Роман Ротенберг совсем из-за этого не переживает: «Матч начался на час раньше, чем у нас в КХЛ [19:30]. Это внесло свои коррективы по количеству болельщиков на трибунах. Люди еще работают, не все успели к первому периоду». Он воспринимал игру на уровне настоящей международной, поэтому во втором периоде посадил на скамейку игрока «Трактора» Шабанова.

Ротенберг ожидает полные трибуны на играх «России 25» против Беларуси и Казахстана в выходные. Владислав Третьяк присутствовал в «Ледовом» и с ним согласился: «На матч сборной «Россия 25» с Беларусью и вовсе нет билетов». Это не совсем так – в свободной продаже еще остается несколько сотен билетов разной стоимости, хотя зрителей и правда будет больше.

Кубок Первого канала-2023 – исторический турнир. Впервые он проводится в Санкт-Петербурге. Напоминаем: в городе уже открылась «СКА-Арена» – самый вместительный хоккейный стадион в мире (21,5 тысячи зрителей). Там состоялся Матч звезд КХЛ, но местом для матчей Кубка Первого канала стал «Ледовый». Это домашняя арена СКА, которую клуб много лет использует в КХЛ.

Во время хоккея «Ледовый» рассчитан максимум на 12500 человек. СКА среднем собирает посещаемость около 12 тысяч с всплесками на топ-игры: «Ак Барс» (2:3, 12476), ЦСКА (2:1, 12448), «Спартак» (3:2, 12224). Учитывая Ротенберга-тренера и наличие 15 игроков СКА, «Россия 25» играет на Кубке Первого канала по-настоящему дома. Хорошую посещаемость сразу это не дало.

Сравним показатели с прошлым годом, когда Россия играла с соперниками того же уровня («Звезды и ВХЛ» там не участвовали). Кубок Первого канала-2022 проводился в Москве на «ЦСКА-Арене». На игре Беларусь – Казахстан оказались 2018 зрителей. Матчи Россия – Казахстан (8987) и Россия – Беларусь (11092) тоже собрали больше внимания. В Москве на хоккей шли с первого дня.

Влияет ли слабая афиша и «Россия 25» вместо основной сборной? На стадионе сложно понять отличия между командами. Вот часть слов диктора перед стартом игры «России 25» с командой «Звезды и ВХЛ»: «Самый большой международный турнир с участием сборной России – Кубок Первого канала». В половине анонсов турнира «Россия 25» маскировалась под основную команду.

Почему же тогда Кубок Первого канала-2023 изначально вызвал слабый зрительский интерес? Будто бы дело не только во времени. Вместо громких афиш из Чехии, Швеции, Финляндии проходил матч против игроков из ВХЛ – к нему внимания ощутимо меньше. Самое громкое имя в составах – тот же Роман Ротенберг, который рассказывает о лучших хоккеистах в «России 25».

Среди лучших почему-то нет главного бомбардира КХЛ Владимира Ткачева (38 игр, 55 очков). Ротенберг объяснял: общались о вызове, но другие игроки идеально подходят под систему. Он приглашал связку из «Спартака» Порядин-Голдобин. Те в последний момент отказались, а главный тренер «Спартака» Жамнов объяснял: это же не национальная команда, а «Россия 25».

Кубок Первого канала продвигают везде – не помогает. Зачем тогда все это нужно?

Основная ставка по привлечению внимания явно сделана на матчи в выходные. Это учитывает и Первый канал: там не включили матч «Россия 25» – «Звезды и ВХЛ» в программную сетку на общедоступном телевидении. Зато игры «России 25» против Беларуси и Казахстана канал все-таки покажет в прямом эфире. Так международный хоккей все-таки доберется до массового зрителя.

ФХР и Ротенберг делали все, чтобы игра «Россия 25» – «Звезды и ВХЛ» не выбивалась из этой раскладки. В раскрутке участвовали Gayazovs Brothers, которые приехали и выступили на матче. Шахматист Карякин, певица Буланова, бывший футболист Малафеев и Дмитрий Губерниев – все они зазывали людей на трибуны. Этого оказалось мало: «Ледовый» заполнился наполовину.

Необходимость даже такого Кубка Первого канала скрывается в деталях. Возможно, болельщики не считывают привлекательность афиши «Россия 25» – «Звезды и ВХЛ» или не готовы в будний день следить за игрой Беларусь – Казахстан. Но именно там скрываются основные герои. Им игра на Кубке Первого канала номинально дает гораздо больше, чем настоящим звездам России.

Вот несколько примеров:

● Нападающий сборной Беларуси Максим Сушко набрал 3 очка (1+2) в матче против Казахстана. Это больше, чем за всю регулярку-2023/24 в КХЛ. Там Сушко имеет 2 очка (1+1) за 32 матча в составе «Сибири». Тот самый единственный гол Максим забил 25 сентября в игре с «Динамо» (3:2). Теперь может восстановить уверенность и доказать, что соответствует высокому уровню.

● Арсений Грицюк последний раз играл за СКА в КХЛ 20 ноября (ЦСКА, 2:1). Очков не набирал аж со 2 ноября («Авангард», 3:5). Потом Грицюк залечивал травму, а теперь набирает форму через матчи на Кубке Первого канала. Для команды «Звезды и ВХЛ» он действительно считается лидером. Грицюк отдал голевой пас в моменте с голом Заседы, а перед этим чуть не забил сам.

● Вратарь «Рубина» Егор Назаров вышел против «России 25» в старте «Звезд и ВХЛ». Половину матча Назаров играл на ноль, но затем пропустил четыре и уехал на скамейку. Для 28-летнего голкипера с одним матчем в КХЛ это хороший момент для саморекламы. В главной лиге России о нем давно забыли, хотя в ВХЛ Егор признавался лучшим вратарем плей-офф в сезоне-2022/23.

Возможно, игровой эффект будет лучше зрительского провала.

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев