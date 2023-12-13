Как устроена «СКА-Арена» – самый вместительный хоккейный стадион мира за 60 миллиардов

Трибуны с разным наклоном ярусов.

Матч звезд КХЛ – первое большое событие на «СКА-Арене».

Ее недавно запустили (пока, правда, не прошло ни одного официального матча), но она уже уникальна: вмещает 21,5 тысячи зрителей – больше, чем какой-либо другой хоккейный стадион в мире. Сроки сдачи «СКА-Арены» не раз откладывались, а ее стоимость росла. Генеральный директор ООО «СКА Арена» Дмитрий Сватковский называл актуальную цифру – 60 миллиардов рублей.

Вроде бы «СКА-Арена» четко ассоциируется со СКА – одним из самых богатых клубов КХЛ. Вот только команда Романа Ротенберга на новый стадион совсем не торопится, хотя теоретически переезд возможен после регулярки. Актуальный посыл от самого Ротенберга: «В моем понимании – мы играем плей-офф в Ледовом дворце. Потому что здесь все родное, это наше преимущество домашнего льда».

Получается, новый стадион даже после открытия может надолго остаться без хоккея. Мы приехали в Санкт-Петербург, чтобы зафиксировать момент и первый Матч звезд на масштабной арене.

Как вообще смотрится хоккей на «СКА-Арене» – залезли на верхние ряды и разглядели шайбу

Для Санкт-Петербурга важно, что открытие нового стадиона обошлось без провалов. Защитник Егор Яковлев из «Металлурга» отметил: «С первого взгляда все аккуратно. Ничего нигде не протекает, как это иногда бывает на новых аренах».

Сразу вспоминается опыт футбольной «Газпром Арены», где сразу же начались проблемы с крышей. Или, например, в Новосибирске устраняли дыры в конструкции «Сибирь-Арены» уже после ввода в эксплуатацию.

Масштаб стадиона ощущается еще до попадания на трибуны. На «СКА-Арене» выстроены двойные сквозные коридоры на втором и шестом этажах. Основной коридор связывает между собой фудкорты, дополнительные активности и спонсорские развлечения. Через него проходит основной зрительский поток. Ближе к секторам – дополнительный коридор с лавочками, туалетами и гардеробами. По плану – у каждого сектора.

Проход на сектор из основного коридора кажется удлиненным по сравнению с другими стадионами. Вокруг – много дополнительных дверей:

Площадь «СКА-Арены» – 189,5 тысячи кв.м. Она более чем в десять раз масштабнее Bell Centre в Монреале (15,7 тысячи кв.м), которая долго считалась самой вместительной в хоккее – 21288 зрителей. Число зрительских мест на «СКА-Арене» увеличено за счет верхних ярусов. Смотреть хоккей можно практически с любой точки. Игроки легко различаются по номерам, а главное – видно шайбу.

Одно из главных впечатлений –крутой наклон ступенек на верхних секторах. Общая высота «СКА-Арены» – более 50 метров. Как и на любом стадионе, сверху находятся позиции с ограниченным обзором, но в общем соотношении их мало. Вот максимально высокая точка обзора на секторе за воротами:

А это вид с бокового верхнего сектора:

Билеты на такие места стоят дешевле. В случае с Матчем звезд – 400-500 рублей.

Чтобы обойти арену полностью, нужна хорошая физподготовка. На некоторые верхние ряды действительно тяжело подниматься. Это издержки из-за вида – Сватковский объяснял: «Архитекторы создавали визуальный ряд для зрителей, чтобы они могли видеть происходящее на арене с любой точки. У нас разные углы наклона всех ярусов. Ограниченность видимости сведена к нулю».

Одна из дорогих частей арены – медиа-куб площадью 810 квадратных метров. Верхняя часть куба состоит из экранов с пустотами между ними. Нижняя деталь на Матче звезд использовалась для основной информации: названия команд, счета, оставшегося времени до конца периода.

Куб полезен и при активностях вокруг хоккея. Нижняя часть в таком случае подходила для уникальных подсветок и интерактива. Туда же выводились кадры с людьми на трибунах.

«Фонтанка» писала, что на «СКА-Арене» есть и единственный в России медиаборт по всему периметру льда. Он нужен для показа рекламы на 360 градусов, чтобы не клеить ее отдельными баннерами. Над каждым выходом на трибуну сделали отдельные подсвечиваемые экраны. Половина из них дополняют цветовое оформление матча, другие – дают нужные цифры по игре.

Какие проблемы на «СКА-Арене»: перебои с мобильной связью, неработающий гардероб, заполненные контейнеры

Каждое кресло, как и на арене в Омске, оборудовано местом для стаканчика. На практике так: зритель покупает напиток в фудкорте, проходит с ним в чашу и закрепляет рядом. Опцией воспользовались большинство болельщиков, поэтому мусор не оставался в проходах. Соседи чувствовали себя комфортно.

В фудкортах можно было купить попкорн, хот-доги, сэндвичи и десерты. Стоимость всех позиций – в пределах 300-400 рублей. Зоны для еды и отдыха отделены от коридоров – большинство в отдельных локациях. Столики есть и у стен, но свободному проходу зрителей они не мешают.

Службы «СКА-Арены» не всегда справлялись с актуальной заменой контейнеров и уборкой столов. Поэтому иногда замечалась такая картина:

Более серьезная проблема: мобильная связь на «СКА-Арене» не ловит почти нигде. Дозвониться человеку внутри стадиона практически невозможно – проверяли это сами. Операторы реагировали на отзывы зрителей еще после первого игрового дня и выясняли причины, но к завершению Матча звезд ничего не изменилось. Особенно печально все на верхних этажах.

Тут могла бы помочь система Wi-Fi. Подключиться к ней действительно можно было прямо при входе на «СКА-Арену» через обычный код SMS. Точки работали по всей арене, но и с ними не все гладко. Из-за нагрузки приходилось постоянно перезагружать Wi-Fi, чтобы восстановить доступ. Это создавало дополнительные неудобства зрителям.

Другой отрицательный момент: во время Матча звезд не работали гардеробы. Зрители метались по арене в зимней одежде. Некоторые предусмотрительно оставляли куртки на сиденьях. В большинстве локаций на стадионе тепло, никто не жаловался на прохладу и не вызывал Романа Ротенберга для объяснения ситуации.

Внутри «СКА-Арены» пока не хватает клубных цветов и дополнительных подсветок ступенек между секторами. По омской арене понятно, что все изменится с появлением на стадионе регулярного хоккея. Например, пустые стены могут заполниться большими плакатами с лицами игроков – так как раз и поступил «Авангард».

Дизайн стадиона и его фасада изначально завязывался на космической теме. Созданием занималось австрийское бюро Coop Himmelb(l)au. Ранее оно создавало международный конференц-центр в Китае, мюнхенский центр для доставки автомобилей BMW WELT и здание музея искусств в Акроне (США). Руководитель бюро Вольф Прикс заявлял, что в облике «СКА-Арены» сочетаются отсылки к городским традициям и современные архитектурные решения.

В коридорах «СКА-Арены» можно заметить вот такие колонны:

Спорный момент – внешний облик «СКА-Арены». Люди вспоминают уникальный интерьер СКК, на месте которого строился новый стадион. Так, крыша СКК покрывалась специальной стальной мембраной. В итоге с ней и случилась основная проблема: из-за скопления воды образовалась коррозия. СКК «Петербургский» участвовал в международных архитектурных комплексах. Союз архитекторов Санкт-Петербурга неудачно добивался его включения в список объектов архитектурного наследия и продвигал идею воссоздания облика в «СКА-Арене».

Вместо этого получилось такое:

Мы опросили десятки зрителей обо всех недостатках, которые они заметили Практически каждому из них недоработки показались мелкими. Зато многие отмечали удобную систему навигации внутри «СКА-Арены» и отсутствие очередей. КХЛ организовала и места продажи сувенирной продукции по Матчу звезд – на их местах будет атрибутика СКА.

Почему «СКА-Арена» надолго останется без хоккея, а СКА вряд ли переедет туда в сезоне-2023/24

«СКА-Арена» вроде бы успешно приняла Матч звезд КХЛ. За два дня ее посетили 40066 человек: в первый – 19682, во второй – 20384. Обошлось без аншлага, хотя в сравнении с другими Матчами звезд – рекорд. До этого самым посещаемым был Матч звезд-2010 в Минске (15100 зрителей).

Дальше Санкт-Петербург примет Кубок Первого канала. Но турнир пройдет в «Ледовом» с 14 по 17 декабря, а хоккей на «СКА-Арене» встает на долгую паузу. Председатель совета директоров СКА Александр Медведев объяснял, почему клуб туда не торопится: «Считается плохой приметой переезжать на новую арену по ходу сезона». Он же потом говорил, что СКА все-таки может оказаться там на плей-офф сезона-2023/24. Для этого нужно, чтобы на «СКА-Арене» учли все пожелания клуба. Реальный ориентир – сентябрь 2024 года.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг несколько раз акцентировал внимание: переезд возможен по сигналу главного спонсора «Газпрома». Эксплуатацией арены занимается компания ООО «СКА-Арена». Клуб не имел отношения к строительству, а уже после открытия может только арендовать стадион. В сезоне-2023/24 СКА по-прежнему ассоциирует себя с «Ледовым». Прямо сейчас на сайте клуба туда можно купить билеты на матчи регулярки КХЛ вплоть до 20 февраля 2024 года. Если форсировать переезд, дальше необходимо менять всю билетную программу. Пример «Сибири» доказал: даже при полной готовности арены новая прописка и на время плей-офф – невыполнимая задача.

Что нужно понимать вокруг ситуации с переездом СКА на «СКА-Арену»:

● Регулярная заполняемость «СКА-Арены» – главный вопрос. Чтобы отбивать расходы на аренду, СКА понадобится хорошая посещаемость в каждой игре. «Ледовый» стабильно забивается: в среднем на матчи СКА приходят около 12 тысяч зрителей. Рекордными в регулярке-2023/24 для клуба остаются топ-игры против «Ак Барса» (2:3, 12476) и ЦСКА (2:1, 12448).

Даже пиар вокруг Матча звезд КХЛ и эффект первых матчей на «СКА-Арене» не помог с аншлагом. Что будет на рядовой игре СКА в КХЛ? Все упирается лишь в теоретические прикидки Ротенберга: «Конечно, у нас есть уверенность, что «СКА-Арена» будет собирать аншлаги. В Петербурге огромный запрос на хоккей».

● Клубу в дополнение к этому понадобится заранее продумать логистику. Сейчас дорога до «СКА-Арены» плотно завязана на станции метро «Парк Победы»: пешком до стадиона приблизительно 15 минут. Формально все проще: толпа болельщиков растягивается по парку, не создается давки и плотности. Скоро этой возможности не будет.

Реконструкция метро «Парк Победы» уже включена в адресную инвестиционную программу Санкт-Петербурга. Она полноценно стартует в 2024 году. Планируется переделка вестибюля с заменой эскалаторов. Конкретная дата закрытия станции еще не известна, хотя отделочные работы займут около двух лет. Решение в подобных историях – шаттлы до другого метро.

● Что делать тем, кто добирается на игры с помощью личного транспорта? Стоит ли болельщику СКА тратить нервы на поиск парковочного места перед матчем КХЛ? Матч звезд это скорее опроверг и поднял дополнительную проблему: у стадиона – пробки, место не рассчитано на большой поток машин. Да и жалобы на отсутствие информации по парковкам были оба дня.

● Дарья Тубольцева из Sport24 писала еще и о недоделанных раздевалках: командам доступны только гостевые. Исключая название, арена никак не ассоциируется с клубом и его домашними матчами. Без продуманной программы у СКА нет шансов поменять привычки болельщиков. Поэтому «СКА-Арена» какое-то время подождет регулярных матчей.

Может, хотя бы попробовать ее на концертах?

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев, Михаил Киреев; Александр Плеханов