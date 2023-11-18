Игрок «Салавата» забил головой в дерби – подставился под шайбу, которая летела мимо ворот

Единственный гол в игре с «Ак Барсом».

На 29-й минуте матча «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» случился один из самых необычных голов сезона КХЛ. В тот момент «Салават» разыгрывал большинство: игроки расставились в зоне, а нападающий Саша Хмелевски подъехал к вратарю соперника. Пока закрывал ему обзор – сам не среагировал на бросок. Летящая шайба нашла его голову, а «Салавату» это только помогло.

Против «Ак Барса» Хмелевски зацепил шайбу шлемом и переправил ее в ворота. На всех повторах видно, что без его касания она пролетела бы мимо. Подобные голы засчитываются не всегда – лишь в случае, если игрок не специально бьет по шайбе шлемом или лицом. Сам Хмелевски точно не настраивался на подобный гол, но в хоккейной истории ранее фиксировалось и такое.

Показательный эпизод из КХЛ: в сезоне-2012/13 Павел Дацюк забил головой в игре ЦСКА и «Авангарда» (1:0). Шайба подлетела вверх, а Дацюк акцентированно ударил по ней шлемом. После матча расстраивался: «Я потом еще повтор посмотрел на табло и очень расстроился. Шайба в ворота все же залетела. Я ведь не ногой и не рукой забил. В общем, я в недоумении».

Саша Хмелевски так и остался автором единственной шайбы в матче с «Ак Барсом». «Салават» в третий раз за сезон победил со счетом 1:0. Дважды это происходило в играх с «Торпедо» (однажды – в овертайме). «Ак Барс» и «Салават» встречались в четвертый раз за регулярку-2023/24. «Салават» ведет в их противостоянии с раскладом 3:1, следующая игра – 30 декабря.

Когда Хмелевски забивает, «Салават» почти никогда не проигрывает. В этом сезоне он имеет 15 шайб. Были хет-трики в играх с «Ладой» (5:2) и «Амуром» (4:1), дубли против «Витязя» (8:1) и «Северстали» (4:3). Единственное поражение «Салавата» в 9 матчах с шайбами Хмелевски – 2 октября в игре с «Ладой» (2:3). При этом Хмелевски отдал еще и 9 результативных передач.

У Хмелевски есть отдельная уникальная черта: он часто забивает в овертаймах. По прошлому сезону в «Салавате» Саша забрасывал такие победные шайбы в четырех играх подряд. Подобного достижения нет ни у одного игрока в КХЛ. Хмелевски из-за такого сравнивали с Кобе Брайантом – это его любимый баскетболист. В честь него игрок «Салавата» даже назвал собственную собаку.

После необычной победы над «Ак Барсом» Хмелевски и другие игроки «Салавата» сделали победное селфи:

Зато легальные голы головой – редкое явление в хоккее, но иногда происходит и оно. Так, в регулярке-2022/23 «Северсталь» победила «Барыс» (5:2). Александр Петунин еще играл у Разина в Череповце и не уехал в «Металлург». Он и забросил четвертую шайбу «Северстали». Этот гол напоминает момент с участием Хмелевски – все опять началось с похожего дальнего броска.

В прошлом сезоне спартаковская молодежка подарила похожий гол и в МХЛ. Тогда его автором стал игрок «Спартака» Александр Точилкин. Ситуация развивалась похожим образом, но Точилкин подправил шайбу в дальний угол. Этот нападающий дебютировал в КХЛ еще в сезоне-2021/22, но сейчас окончательно ушел из клубной системы. Перед уходом в новокузнецкий «Металлург» хотя бы запомнился такой шайбой.

Гол Хмелевски имеет для «Салавата» важное турнирное значение. Сейчас у команды чередуются поражения и победы (по 3 за последние 6 игр). За 32 матча «Салават» набрал 39 очков и идет шестым на Востоке. Столько же очков у «Трактора», но Челябинск реже побеждает в основное время (18 раз). В следующем матче «Салават» сыграет с «Нефтехимиком» (9 место на Востоке).

Фото: Телеграм-канал «ХКСЮ»