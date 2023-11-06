«СКА-Арена» – самая вместительная в мире из хоккейных: на нее потратили 38 миллиардов, но СКА туда не спешит

Там пройдет Матч звезд КХЛ.

«СКА-Арена» наконец-то получила разрешение на ввод в эксплуатацию. Теперь на ней можно проводить соревнования (и не только). Ближайшее в начале декабря – новая питерская арена, которую строили с 2020-го, примет Матч звезд КХЛ-2023. При этом стадион еще до конца не доделан. Ему по-прежнему требуются косметические доработки фасада и внутренних помещений.

По этой ссылке вы найдете много фотографий «СКА-Арены» – в том числе кадры самой стройки и зоны вокруг стадиона. За яркими фактами об архитектурных решениях и вместимости арены (21,5 тысячи) не так известна ее сложная и дорогая история строительства.

«СКА-Арену» придумал Тимченко: сроки сдачи подгонялись под ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге

В 2018 году Санкт-Петербург выбрали столицей ЧМ-2023 по хоккею. Детальной ясности по всем стадионам еще не было, но уже тогда о новой арене говорил Геннадий Тимченко. В тот момент он не только работал председателем совета директоров КХЛ, но и активно управлял делами СКА.

Тимченко продвигал стадион на всех уровнях, а турнир в Санкт-Петербурге ускорил процессы: «В наших амбициозных планах – успеть построить арену к 2023 году, к чемпионату мира». Когда ИИХФ еще не выбрала место проведения турнира, бизнесмен уже обсуждал «СКА-Арену» с экс-главой ИИХФ Рене Фазелем.

Процесс стройки курировали компании, связанные с Тимченко, но к 2023 году бизнесмен уже не так плотно завязан на команде. Летом на посту председателя совета директоров СКА его неожиданно сменил Александр Медведев. Журналист Павел Лысенков писал, что Тимченко теперь больше сосредоточен на «Спартаке» и КХЛ.

Формально Тимченко не указан в списке руководителей «Спартака», но клубом занимается его партнер по бизнесу Олег Усачев. Это председатель наблюдательного совета «Спартака». До этого он работал в «Тракторе». Параллельно сам Тимченко по-прежнему занимает пост председателя совета директоров КХЛ. В сентябре 2023 года его единогласно переизбрали на эту должность.

Придуманная Тимченко «СКА-Арена» заложена в легендарном для Санкт-Петербурга месте на проспекте Юрия Гагарина. В 1980 году там открылся СКК имени Ленина, который позже переименовали в СКК «Петербургский». Там давали концерты звезды: последней гостила Дженнифер Лопес в августе 2019-го и собрала 23 тысячи зрителей.

Закладка фундамента началась уже в 2020-м. Сносить СКК «Петербургский» сначала не хотели – против выступали местные жители. Проектировщики думали над реконструкцией комплекса, объездили для примера арены в России и США, а потом выявили несоответствия конструкций.

Работу над «СКА-Ареной» отслеживал и президент Владимир Путин. В октябре 2023-го он говорил, что новый стадион скоро заполнится зрителями. Все не случайно: Путину показывали проект «СКА-Арены» еще пару лет назад. Бывший гендиректор «СКА-Арена» Евгений Калабин выступал со специальной презентацией на Восточном экономическом форуме.

Хоккейных матчей на новой арене ждут уже больше года. Первоначальная дата сдачи объекта – октябрь 2022-го. Говорили, что стадион надо опробовать. Потом сроки сдвигались, но и спешка не требовалась. Чемпионат мира перенесли из Санкт-Петербурга в Тампере (Финляндия) и Ригу (Латвия). Но сборная России на «СКА-Арене» когда-нибудь точно сыграет.

Интересно, что в 2022 году организаторы задумывались о проведении на «СКА-Арене» Кубка Первого канала. В итоге этот турнир остается последним для настоящей сборной России (ее заменила «Россия 25»), а игрался в Москве. Новый Кубок Первого канала все-таки состоится в Санкт-Петербурге, но «СКА-Арена» его все равно не примет. Местом для игр выбрали «Ледовый».

Лед на «СКА-Арене» впервые опробовали в сентябре 2023-го. Тогда там прошел первый тестовый матч, где участвовали строители. Вместе с ними сыграл Илья Ковальчук – его новый стадион восхитил. По другим тестам подробностей нет, но известно о планах по ним на ноябрь. Сначала арену заполнят на 30%, потом еще увеличат число зрителей и проверят ее готовность уже перед Матчем звезд.

«СКА-Арена» получила рекордную вместимость, хотя при строительстве возникали проблемы

Вместимость «СКА-Арены» – главная идея-фикс. Геннадий Тимченко рассказывал «СЭ» в 2018-м: «У нас амбиции – на 22400 мест. Чтоб побольше было, чем у канадцев. Пока проект еще не готов, он в процессе, и мы в конце будем решать по вместимости. Если вдруг кто-то успеет построить еще больше – мы все равно увеличим и будем больше всех».

Тогда же началось заочное соревнование с домашней ареной «Монреаля» Bell Centre. Сейчас она вмещает 21105 зрителей (однажды было 21302) на матчах НХЛ – таких показателей нет ни у кого в лиге. После согласований у «СКА-Арены» заявлена вместимость 21500 человек на время хоккея. Получается, что первоначальная задумка Тимченко оказалась реализована. Успех ли это?

Арена «Монреаля» известна еще и по названию «Молсон-центр». Она запущена в эксплуатацию в 1996 году. За это время там проводились крупные концерты Шакиры, Дрейка и Мадонны. Еще проходили матчи по баскетболу и игры чемпионата мира по хоккею. Вокруг Bell Centre собирается много народу, когда «Монреаль» далеко проходит в плей-офф Кубка Стэнли. Такая атмосфера была в 2021-м.

На «СКА-Арене» прогнозируется что-то подобное, но пока она примечательна сложной историей строительства. Создать самую вместительную арену в мире оказалось не так просто: в 2021 году Тимченко жаловался на нехватку рабочих. На это в том числе повлияли и последствия пандемии коронавируса, хотя и без нее вокруг стройки сложилась не самая благоприятная обстановка.

Споры по архитектурному оформлению – мелочь, если сравнивать с трагедиями для строителей. В марте 2022-го после падения на «СКА-Арене» погиб рабочий. Разбирательство замяли, когда прораб выплатил компенсацию. Это не единственный случай: другая смерть из-за нарушения техники безопасности произошла при обрушении кровли СКК. Всего на стройке было задействовано около 2 тысяч человек.

В октябре 2023-го появилась новость о том, что рабочий сорвался в шахту лифта. Он получил множественные переломы и находился в тяжелом состоянии. Телеграм-канал «Mash на Мойке» давал подробности: оказалось, что там не было защитной перегородки. Все это привело к уголовному делу по ч.1 ст. 216 УК РФ из-за нарушения правил безопасности при строительстве «СКА-Арены».

«СКА-Арена» – очень дорогой стадион: в Омске и Новосибирске потратили в разы меньше

Прямо сейчас строительство «СКА-Арены» оценивается в 38,5 млрд рублей. Компания ООО «СКА-Арена» заключила соглашение с городом: по нему она возьмет стадион в управление на 55 лет. Клуб СКА – главный арендатор арены: отбивать затраты готовятся через проведение спортивных и развлекательных мероприятий и возможную продажу названия.

Что надо знать об этих цифрах и как они менялись по годам:

● 2018 год. Сумма в 20 миллиардов появилась в момент, когда о проекте заговорили публично. Ранее мелькали слухи о 15-18 миллиардах, но новый рубеж обозначил сам Тимченко. Тогда «СКА-Арена» потенциально представлялась стадионом на 22400 зрителей. Никакой детальной проработки проекта еще не проводилось, поэтому прогнозировался очевидный рост вложений.

● 2020 год. «СКА-Арена» подорожала на 5 миллиардов. В тот момент проектировщики выбирали из пяти вариантов ее возможного образа. Параллельно продвигалась идея парка рядом со стадионом, хотя его как раз оценили всего в 500 миллионов. Город выделил на стройку 10 миллиардов с условием, что вокруг «СКА-Арены» не будет жилой застройки (ее хотел Тимченко).

● 2021 год. Подтвержденное повышение цены арены еще на 12 миллиардов – это объяснимо инфляцией и удорожанием строительных материалов. Появились подробности по этажам (7) и использованию павильонов рядом со «СКА-Ареной». Их уже в то время предлагалось реконструировать, чтобы использовать для музея и регулярных спортивных секций.

● 2021 год. Почти сразу оказалось, что необходимы чуть более серьезные затраты. 38,5 миллиарда – не финальная стоимость «СКА-Арены», а лишь еще одна предварительная смета. Итог подведут позднее – бывший гендиректор ООО «СКА Арена» Евгений Калабин в 2021-м говорил, что сумма может измениться на 10-15%. После смены гендиректора (им стал Дмитрий Сватковский) об этом больше не сообщалось.

Мы подробно разбирали историю строительства «Сибирь-Арены» (вместимость – 10500 зрителей) в Новосибирске. Ее изначальная стоимость за время работы выросла с 10,5 до 17,2 миллиарда рублей. Вокруг – скандалы и судебные разбирательства по хищению средств с необоснованными тратами. «Авангард» уже второй сезон играет на новой арене в Омске (вмещает 12000 зрителей). Она оценивается в 12 миллиардов.

У «СКА-Арены» все денежные истории сводились к задержкам переводов. Так, те самые 10 миллиардов от города к лету 2022-го никто не получил. Тогда же возникали проблемы с документацией и экспертными заключениями. Город изначально обозначил, что не потратит на «СКА-Арену» больше заявленной суммы. Все остальные расходы покрывали частные инвестиции.

ООО «СКА-Арена» – единственная компания, подавшая конкурсную заявку на переделку СКК в 2020 году. В тот момент ей владел Игорь Забиран, который позже пошел гендиректором в АО «Стройтрансгаз». Эту корпорацию контролирует Геннадий Тимченко. ООО «СКА-Арена» занимается финансированием проекта, а генподрядчиком и проектировщиком стала ООО «ГОРКА».

Почему «СКА-Арена» получилась такой дорогой? Как минимум повлиял масштаб: общая площадь здания – 189,5 тысячи квадратных метров. Для сравнения: в Омске – 64, у «Сибирь-Арены» – 72. Сказались и задумки по реализации космической тематики при оформлении и внутренним объектам. Так, на «СКА-Арене» появится огромный медиа-куб площадью 810 квадратных метров.

Матч звезд КХЛ теперь точно состоится на «СКА-Арене», но в будущем там возможен и другой спорт

Использование «СКА-Арены» не ограничится хоккеем. Ее гендиректор Дмитрий Сватковский объяснял «Комсомольской правде»: «Помимо хоккея, фигурного катания и шорт-трека мы можем принимать баскетбол и волейбол. Учитывая, что Санкт-Петербург – баскетбольный регион, есть интерес от Единой лиги провести в ближайшем будущем [такой же] Матч звезд».

В 2021 году все заявлялось еще глобальнее. Арена трансформируется за несколько часов, рядом с ней появится футбольное поле – на нем возможны и матчи по регби. Весь комплекс номинально подходит для 20 видов спорта. После всех доработок руководство «СКА-Арены» хочет ее полной круглогодичной загрузки примерно на 160 событий. Далеко не все из них спортивные.

На сайте «СКА-Арены» указаны подробности об использовании парка. Он пригоден для культурно-массовых мероприятий на открытом воздухе. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в 2023 году ищет перспективу для работы «СКА-Арены» вне спорта – он видит там концерты, выставки и форумы. На концертах «СКА-Арена» максимально вместит 23 тысячи зрителей.

Основное направление работы все равно связано с хоккеем. «Чемпионат» связывался с пресс-службой «СКА-Арены»: она объясняла, что комплекс предусматривает сразу две арены. На большой пройдут сами хоккейные матчи, а малая подойдет для тренировок и восстановления. Формально «СКА-Арену» готовят для жизни СКА, хотя клуб причастен к стройке лишь советами.

Новость о Матче звезд КХЛ в Санкт-Петербурге появилась в сентябре. На тот момент еще не было решения о вводе «СКА-Арены» в эксплуатацию. Тогда казалось, что вокруг есть много других вариантов. Но лигу подкупила заинтересованность принимающей стороны.

Корреспондент Sport24 Дарья Тубольцева обращала внимание на важное: в 2023 году КХЛ полностью взяла на себя организацию Матча звезд. Обычно все происходит по-другому – к событию активно привязывается домашняя команда. СКА до сих пор не имеет отношения к «СКА-Арене».

Когда СКА вообще переедет на «СКА-Арену» и почему сам клуб о ней так мало рассказывает

● СКА проводит домашние матчи в «Ледовом». Эта арена строилась к ЧМ-2000 и вмещает 12300 зрителей. На некоторых играх людей даже больше: игра СКА и «Авангарда» (3:5) в ноябре собрала 12406 человек, чуть раньше был матч с «Ак Барсом» (2:3) – 12476. В сентябре 2023-го средняя посещаемость «Ледового» составляла 11932 болельщика. Больше только в Минске – 12799.

● Из-за популярности хоккея в Санкт-Петербурге все рассчитывают, что «СКА-Арена» соберет аншлаги в КХЛ даже при высокой заявленной вместимости. На это указывает и удачный эксперимент с «русской классикой». В 2018 году матчи Россия – Финляндия и СКА – ЦСКА побили все рекорды: на «Газпром-Арене» их суммарно посетили более 139 тысяч болельщиков.

● Положение СКА сравнимо с «Авангардом» и «Сибирью». Перед открытием арены в Омске команда сыграла 12 матчей на выезде – КХЛ подстраивала под это календарь. «Сибирь» чуть не уехала на «Сибирь-Арену» на плей-офф сезона-2022/23: губернатор настаивал, но все согласовать не успели. К перспективе ближайших игр СКА на «СКА-Арене» нужно относиться осторожно.

● «Ледовый» – это все еще актуальный и современный стадион. Он по-прежнему используется не только в КХЛ. Там впервые пройдут матчи Кубка Первого канала (14-17 декабря). «Россия 25» сыграет там под руководством Романа Ротенберга. По датам получается даже позже Матча звезд КХЛ (9-10 декабря).

● Сам Ротенберг летом без особого энтузиазма рассуждал о возможной игре команды на «СКА-Арене». Вот его позиция по срокам: «Когда арена будет готова, мы это обсудим обязательно. Мы – не строители арены. Как только арена будет готова, мы, возможно, туда переедем. Это зависит от решения «Газпрома», нашего акционера и главного спонсора».

Еще раньше Ротенберг утверждал, что переезд возможен по звонку от Алексея Миллера: даст отмашку – клуб согласится.

Пока, видимо, этой отмашки не было.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press; vk.com/a_beglov; vk.com/ska; gk-gorka.ru; skaarena.ru; instagram.com/skaarenahockeyclub; vk.com/ckk2023; vk.com/ska__arena; РИА Новости/Алексей Даничев