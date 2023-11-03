Ротенберг сорвался после 12-го поражения в сезоне – досталось судьям и даже КХЛ. Но вообще-то серьезные проблемы у СКА

Упали на девятое место.

СКА дома проиграл «Авангарду» (3:5). Это 12-е поражение для Романа Ротенберга – и лишь девятое место на Западе. По итогам прошлой регулярки СКА выиграл Кубок Континента и проиграл всего 18 раз (13 – в основное время).

Выступление в новом сезоне пока слабое. А последние игры – особенно: три поражения подряд (два из них – дома от Казани и Омска).

Главное впечатление Ротенберга – драка из второго периода, которая якобы повлияла на эмоции игроков

Ротенберг уже после матча обратил внимание на эпизод в концовке, когда судьи выписали 32-минутный штраф Захару Бардакову за неспортивное поведение (в том числе оскорбление судей). К тому моменту СКА проигрывал 2:5: «Бардаков завелся почему? Там было чистое удаление на нем. Такие вещи недопустимы в хоккее – нужно честно играть. Сила в правде. Народ не обманешь».

Позже оказалось, что в его понимании все выглядело куда глобальнее ошибки судьи. Оказывается, Захара больше возмутила драка во втором периоде между Иваном Зинченко (СКА) и новичком «Авангарда» Марком Верба. Вернее не сама драка, а действия соперника, который ударил его друга и партнера не по правилам – когда тот находился в лежачем положении.

Ротенберг утверждает, что Зинченко сидел в крови. А вот сама драка:

И выступление Ротенберга по ее мотивам: «Хочу отметить вопиющий случай, когда Зинченко чуть не убили на льду. Шла драка, но когда она закончилась, подъехали судьи, игрок соперника продолжил бить в голову лежачего. У Ивана на всю жизнь останется шрам, а могло быть намного хуже. Когда люди дерутся на улицах, там тоже есть правила. У нас на сегодня в лиге нет правил!»

Ротенберг еще долго рассуждал о драке Зинченко и срыве Бардакова – вывел их на первый план в разговоре о матче. Это странно, учитывая третье поражение подряд и провал первого периода. У СКА неожиданно возникают вопросы даже по игре в обороне, хотя еще недавно команда пропускала чуть ли не меньше всех в лиге.

Глобальные вещи накапливаются.

СКА подавил «Авангард» по броскам (47:23), но ничего не получил. Команда по-прежнему слабо реализует шансы в атаке, но намного хуже оказываются стартовые недоработки. В четырех из пяти последних матчей СКА пропускал голы в первом периоде (часто – по 2). Если «Куньлунь» позволил СКА перевернуть игру (вел 3:1, проиграл 3:6), то в играх с топ-командами это не удается.

Зато сам «Авангард» уезжает из Петербурга с другим настроением. Клубный телеграм-канал опубликовал слова из песни «Красиво» Валерия Меладзе:

Кончилась любовь, Когда пришла зима, Недолог был сезонный наш роман, Но было все отчаянно красиво...

Главный тренер Михаил Кравец вроде бы еще недавно был близок к отставке, а теперь похвалил вратаря и всю команду в раздевалке: «За игру – пять. Красавцы».

Итоговая победа «Авангарда» – не показатель решения всех командных проблем. Чуть раньше у клуба была успешная игра с «Торпедо» (3:2). В обоих матчах результат сделало первое звено. Дамир Шарипзянов против СКА вообще повторил достижение Ансси Салмелы из 2012-го – стал вторым защитником в истории Омска, сделавшим хет-трик в КХЛ.

Выделялся и Райан Спунер – создал в этой игре ассистентский хет-трик. Формально Спунер заменил в «Авангарде» ушедшего Корбана Найта, но центром первого звена выступал не всегда. В регулярке там пробовались Телегин и Николишин. Сейчас Спунер вернулся в тройку к Буше и Ткачеву – и сочетание заработало.

Буше в одном из моментов оставалось подставить клюшку – хоть у него все хорошо.

СКА провел 8 минут с пустыми воротами – это отдельный шоу-матч внутри игры с «Авангардом»

Если СКА проигрывает, Роман Ротенберг регулярно снимает вратаря задолго до сирены. В этом сезоне такое уже происходило в матче с «Динамо» (1:3). Тогда в воротах СКА играл Сергей Иванов. Впервые он уехал на скамейку, когда табло показывало 53:43. В матче против «Авангарда» замена вратаря на шестого полевого игрока случиласьеще раньше.

К чему привел такой ход Ротенберга:

● 51:23. СКА впервые снял вратаря при 1:4. Играли 6х5 больше минуты, но пришли только к бесполезному контролю в собственной зоне и вбрасыванию в центре площадки.

● 53:28. Вторая замена вратаря. Теперь давление принесло результат – Чивилев отметился голом (54:46). Разрыв в счете сократился до двух шайб.

● 55:02. СКА снова играл 6х5. Через 36 секунд защитник «Авангарда» Киселевич удалился. Ротенберг сразу взял тайм-аут, но голкипера не вернул.

● 56:16. «Авангард» забросил в пустые ворота – 5:2. Капитан Никишин почти остановил шайбу на линии, но не успел. Из-за эмоций он врезал клюшкой по стеклу. Психоз Бардакова тогда же привел к удалению.

● 56:28. Игра шла в формате 4х4, но новая замена вратаря дала СКА импровизированное большинство.

● 59:40. Рид Буше схватил штраф за игру высоко поднятой клюшкой. СКА за оставшееся время успешно разыграл большинство 6х4. Итоговый счет – 5:3 в пользу «Авангарда».

В январе 2023-го СКА проигрывал «Салавату» (1:5). СКА в той игре дважды пропустил в пустые ворота. Тогда Ротенберг уже объяснял, почему он так рано убирает вратаря: «Я участвовал во многих матчах на чемпионате мира. Мы в этом смысле всегда смотрим на Канаду – они всегда играют до конца, в любой ситуации. Мы тоже так умеем играть».

Матч с «Авангардом» соответствовал этой позиции. Ротенберг всю игру активно вел себя на скамейке и просил игроков быстрее переводить шайбу в зону соперника. Счет на это не влиял: когда СКА забросил шайбу за 7 секунд до сирены, Ротенберг оставил голкипера на скамейке. Надеялся, что СКА выиграет вбрасывание в средней зоне.

Не зря, но результат не поменялся.

Серебряков уехал на замену в середине игры – он пропустил 9 шайб за 2 последних матча

СКА выменял Никиту Серебрякова из «Адмирала» после начала регулярки-2023/24. Это пятый вратарь, сыгравший за клуб в этом сезоне. Серебряков ярко показал себя в матче против ЦСКА (3:2), но дальше у него не пошло. Лучший вратарь сезона-2022/23 не провел за СКА ни одного сухого матча, пропускал в каждой игре не менее двух шайб, а в сумме за две последних – 9.

Ротация вратарей сопровождает СКА всю регулярку-2023/24. Между матчами против «Сочи» (4:5) и «Авангарда» (1:4) Серебряков не попал в заявку на «Ак Барс» (2:3, была травма). Там в воротах у СКА выходил 21-летний Плешков.

Какие вратари играли за СКА: Маттссон, Иванов, Плешков, Серебряков, Мойсевич. Интересно, что из них лишь Иванов был в команде перед сезоном. Сейчас он уехал в аренду в «Адмирал» – стал частью сделки по переходу Серебрякова. Основным в СКА вообще планировался Маттссон. Он пришел из «Автомобилиста», быстро получил травму и выиграл лишь 1 из 5 матчей в сезоне.

У самого Серебрякова в «Адмирале» получалось лучше, но и СКА забрал его не просто так. В клубе работает тренер вратарей Ключников, повлиявший на прогресс Никиты во Владивостоке. В игре с «Авангардом» тренеры СКА использовали паузы для подсказок вратарю. Он нервничал уже со старта: выпускал шайбу из ловушки и отбивал ее перед собой после дальних бросков.

После четвертого гола «Авангарда» Серебрякова заменили на 27-й минуте. Вместо него вышел 19-летний Павел Мойсевич с ростом 196 см. Этот вратарь еще ни разу не играл в КХЛ в старте. Ранее он менял Плешкова в матчах с «Куньлунем» (6:3, отбил все 12 бросков) и «Ак Барсом» (2:3, сыграл минуту – 1 сэйв). В итоге не забил ему и «Авангард» – пятая шайба побывала в пустых воротах СКА.

Перед игрой казалось, что в «Авангарде» с вратарями все хуже. Демченко не попадает в заявку, Проскуряков травмирован. На матч в Петербурге вышел Андрей Мишуров – второй вратарь Омска, у которого действует двусторонний контракт. «Авангард» с Мишуровым чаще проигрывает (4 победы, 6 поражений), но против СКА он неожиданно сделал 44 сэйва.

Вратарское соревнование на этот раз выиграл «Авангард».

Фото: vk.com/ska; Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press