«Мы создали 20 моментов». Ротенберг объяснил новое поражение СКА – оно получилось аномальным

Поражение Романа от «Ак Барса» – 2:3.

Это особенный матч для Санкт-Петербурга: клуб посвятил его детям и подготовил необычные акции. Например, нарисованные составы. Внимание к игре с финалистом сезона-2022/23 проявилось в рекордной посещаемости – 12456 зрителей. Такого в регулярке-2023/24 у СКА еще не было.

Что Ротенберг выделил после очередного поражения: реализация, минуты в атаке, индивидуальные ошибки

Для СКА поражение от «Ак Барса» стало третьим за пять матчей. Турнирная ситуация влияет на эмоциональность Ротенберга. На скамейке он красочно реагировал на ключевые эпизоды: ярко встретил шайбу СКА, обсуждал с игроками упущенные моменты, а в дальнейшем открыто нервничал.

Итоговая победа «Ак Барса» совсем не сочетается с ходом игры. СКА действительно владел инициативой и давил большую часть матча. Особенно выделяется первая шайба «Ак Барса». Она получилась в одной из первых затяжных атак – их набралось мало. Никита Дыняк проводит на площадке по 9-11 минут за игру. Гол в ворота СКА стал для него третьим в регулярке-2023/24.

Аномалия проявилась не только через неожиданного автора первой шайбы. Тренер «Ак Барса» Билялетдинов после матча прямо отметил агрессивную игру СКА в атаке: команда это понимала и готовилась. «Ак Барс» сыграл от обороны, но постоянно допускал опасность у ворот. Сколько голевых эпизодов у СКА насчитал Роман Ротенберг: «Мы сегодня создали 20 моментов».

О чем еще он говорил на пресс-конференции:

● «С учетом всех травмированных мы сегодня играли тем составом, который есть. Слава богу, есть и резервы»;

● «Провели в атаке 12 минут, а соперник – 4»;

● «Все наши пропущенные шайбы – следствие грубых индивидуальных ошибок»;

● «Есть момент – надо его реализовать. Как в жизни».

В послематчевом комментарии Ротенберг порассуждал о бросках (насчитал 50) и в очередной раз отметил: «Значит, у нас хорошая система». На игру в неравных составах это не распространяется. При победном голе «Ак Барс» реализовал, по сути, единственное большинство. Второе удаление СКА – нарушение численного состава за 11 секунд до сирены.

Общей проблемы с этим компонентом игры будто бы нет. По меньшинству СКА – середняк КХЛ (80% надежности, 17 пропущенных шайб). Только собственных шансов команда имела больше (3), но ни один не превратила в гол. С реализацией большинства СКА нужно прибавлять: там такие же средние показатели (20,8%, 21 гол на 101 попытку). В близких играх это влияет на результат.

«Система» – любимое слово Ротенберга: через него он регулярно характеризует матчи СКА

Качество льда, травмы, календарь – вот лишь немногие оправдания Романа, через которые он объясняет турнирную ситуацию в СКА. Обычно это сочетается со словами о том, что важнее всего система. Такое слово стало для Ротенберга любимым еще по сезону-2022/23. Однажды он произнес его 19 раз за одну пресс-конференцию – после игры с «Торпедо» (1:2, бул).

В новом сезоне тенденция продолжается. Системой Ротенберг объясняет приглашение новичков и говорит о сложных поражениях. Так происходило 4 октября после игры с минским «Динамо» (2:4): «Когда у команды 47 бросков, значит, все получается с точки зрения системы». Потом это же слово возникало после матча с «Локомотивом» (2:3): «У нас серьезный прогресс в системе».

Как относиться к остальным оправданиям Ротенберга?

Он не просто так отмечает слабую реализацию. В регулярке-2023/24 СКА пока забросил 65 шайб – меньше, чем «Лада» (67), «Салават Юлаев» (68) и «Сочи» (68). По итогам прошлой регулярки СКА с отрывом стал самой результативной командой КХЛ (243 шайбы). Роман не впервые ссылается на такую проблему. Отсылки к ней мелькали от него совсем буквально 10 дней назад.

21 октября СКА проиграл «Нефтехимику» (0:2). Что говорил Ротенберг: «СКА создал много моментов, но подвела реализация. Это для нас урок». Тот матч напоминал игру с «Ак Барсом» статистикой бросков (36:24). Сейчас преимущество СКА выглядит еще весомее – 46:21. Против «Ак Барса» игроки СКА бросали по штангам и перекладинам. Один из эпизодов случился при счете 0:0.

Поражения СКА регулярно объясняются неоптимальным составом. Как раз это странно, учитывая веселую ситуацию с потолком зарплат и большим количеством игроков. Из атакующих потерь на СКА вроде бы влияло отсутствие Хайруллина. До этого он набирал 54 очка за 68 матчей, сейчас – 2 (1+1) за 10 игр. На «Ак Барс» Марат вышел в защитной маске впервые с 27 сентября, но не помог.

Есть и положительные моменты. Арсений Грицюк продлил результативную серию до трех матчей. До этого он оформил дубль в игре с «Куньлунем» (6:3) и сделал ассист против «Сочи» (4:5). Гол в ворота «Ак Барса» стал для Грицюка седьмым после перехода в СКА. Он пропускал старт сезона из-за травмы, потом выпадал из состава по ротации. Кажется, Арсений наконец-то находит себя.

Сюжеты вокруг матча: «Ак Барс» выиграл без лидеров, вратарь Плешков не выручил в день рождения

● Поражение от «Ак Барса» смотрится для СКА еще серьезнее на фоне кадровых вопросов у соперника. Лучшие бомбардиры «Ак Барса» Шипачев и Радулов пропускали матч. В итоге Яшкин сыграл в звене с Семеновым и Свечниковым, Кагарлицкий – вместе с Сафоновым и Петровым. Символично, что именно бывшие игроки СКА Яшкин и Кагарлицкий стали героями.

● Яшкин впервые после ухода вышел против СКА – и сразу в Петербурге. Его гол выглядел одновременно трудовым и эмоциональным. Дмитрий не сдерживал радость, а трибуны не обижались. Когда по арене объявляли фамилию Яшкина, некоторые хлопали ему даже с центральных секторов. В составе СКА Дмитрий становился лучшим игроком КХЛ в сезоне-2022/23.

● Достижение Кагарлицкого смотрится еще сильнее. До матча в Санкт-Петербурге он не набирал очки 11 игр подряд. Последний гол Дмитрия был 1 октября в игре с «Амуром» (5:1). Со СКА у Кагарлицкого особенные отношения. Он провел в команде один неудачный сезон-2019/20: 36 матчей, 15 очков (4+11). Это была его худшая статистика за полную регулярку с сезона-2013/14.

● Если смотреть по всей регулярке, СКА пропускает мало (51 шайба). За команду сыграли уже пять вратарей, четверо из них – новички клуба. Каждый из них по сезону признавался лучшим игроком матча, но в последнее время вратарский вопрос стал актуальнее. Серебряков после перехода в СКА пропускал минимум по две шайбы. На игру с «Ак Барсом» он вообще не попал в заявку.

● На «Ак Барс» в воротах СКА вышел именинник Артемий Плешков (ему исполнился 21 год): сенсационно закрепился с тремя сухими матчами в регулярке-2023/24. «Ак Барс» выявил у него один ключевой недостаток: рост Плешкова всего 179 см. Иногда он не перекрывает ворота, поэтому далеко выкатывается. Это и сказалось при третьей шайбе.

● У СКА 24 очка за 23 матча регулярки-2023/24. Это лишь восьмое место на Западе – «Северсталь» уже догнала. Поражение от «Ак Барса» стало 11-м для СКА. В текущей ситуации клуб борется за попадание в плей-офф. Конкуренты: «Сочи», минское «Динамо» и «Северсталь». Напоминаем – это действующий обладатель Кубка Континента.

За всю прошлую регулярку СКА проиграл всего 18 матчей.

Фото: ska.ru; ak-bars.ru/Вадим Китаев