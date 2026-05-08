ЧМ-2026. Дивизион 1А. Польша проиграла Литве, Украина победила Японию, Казахстан обыграл Францию

В Польше завершился чемпионат мира в дивизионе 1А.

В польском Сосновце завершился чемпионат мира по хоккею в дивизионе 1А.



В рамках заключительного игрового дня Казахстан обыграла Францию (2:1 Б), Украина победила Японию (3:1), Польша проиграла Литве (1:2 ОТ).

Казахстан и Украина стали лучшими на групповом этапе и в следующем году сыграют в элитном дивизионе. Сборная Японии, занявшая последнее место, вылетит в дивизион 1B. Ей на смену придет Эстония.

ЧМ-2026

Дивизион 1А

Положение команд: Казахстан – 13 очков (5 матчей), Украина – 10 (5), Франция – 8 (5), Польша – 8 (5), Литва – 4 (5), Япония – 2 (5).