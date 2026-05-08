  • ЧМ-2026. Дивизион 1А. Польша проиграла Литве, Украина победила Японию, Казахстан обыграл Францию
В польском Сосновце завершился чемпионат мира по хоккею в дивизионе 1А.

В рамках заключительного игрового дня Казахстан обыграла Францию (2:1 Б), Украина победила Японию (3:1), Польша проиграла Литве (1:2 ОТ).

Казахстан и Украина стали лучшими на групповом этапе и в следующем году сыграют в элитном дивизионе. Сборная Японии, занявшая последнее место, вылетит в дивизион 1B. Ей на смену придет Эстония.

Положение команд: Казахстан – 13 очков (5 матчей), Украина – 10 (5), Франция – 8 (5), Польша – 8 (5), Литва – 4 (5), Япония – 2 (5).

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Какая развязка основного времени Польша-Литва. Поздравления Украине, заслужили. Литве поздравления заслужили!
Красивое завершение турнира, литовцев с победой и сохранением места в дивизионе!
Aciu, broliukai! З перемогою, Україно!
"Посмотрите кого они еще поддерживают, с такими понятиями нам не по пути."

было бы странно, если бы Казахстан поддерживал Россию в вопросе захвата чужих земель в то самое время пока некоторые дурачки с телека угрожают Казахстану захватывать и их территорию тоже. Казахстану надо закрывать глаза на такие угрозы?
с такой слепой ненавистью к целым народам и странам тебе тяжело быть объективным, собственно ты и не объективный
ищешь какие-то плюсы в абсолютно унылейшей игре поляков только лишь бы болеть против казахов и украинцев, хотя и те и те по молодежке этих поляков просто уничтожают. раз уж ты сам говоришь за молодежный хоккей.
Обиженка имперско-геополитическая)
Ответ Vadim Vadim_1116553755
Он кремлебот, скорей всего. Странно, почему не там...?
Он дебил, еще пишет, что казахи поддерживают отстранение России от международного хоккеея?! Откуда он это взял? И всех заблокировал.
Литовцы просто красавцы! Последний решающий матч с хозяевами, которым благоволят судьи, но выстояли ещё и в овере забили!
Украину с повышением!
Вообще, удачный год для постсоветских команд- Казахстан и Украина на повышение, Литва сохранила прописку, Эстония повысилась в д1а, Узбекистан выиграл в своем дивизионе
Ещё и Беларусь может будет участвовать на ЧМ
Ну чтож завершается увлекательный по накалу турнир. Если смотреть на разных сайтах, то у всех совпадает только первое место за Казахстаном (11 очков), а вот Польшу (7), Украину (7), Францию (7) ставят по местам по-разному. Как и Японию с Литвой ставят то на 5 то 6 место.
Как же выглядит таблица перед заключительным туром по правилам?
1. Казахстан-11 очков, 2. Польша (7), 3 Украина (7), 4 Франция (7), 5 Япония (2), 6 Литва (2).
Почему Япония выше Литвы при равенстве очков? Япония победила в личной встрече.
Почему Польша выше Украины и Франции, а Украина выше Франции? При равенстве очков 3-х и более команд, смотрят очки в личных встречах сравниваемых и там у Польши 4 очка (победа над Украиной в основное время и поражение Франции в неосновное время), у Украины 3 очка (победа над Францией в основное время и поражение от Польши в основное время) у Франции 2 очка (победа над Польшей в неосновное время, поражение от Украины в основное время).

Следовательно расклад очень простой:
1. Казахстан досрочно выиграл турнир и уже в элите, поэтому как такового нет. (кроме желания просто не проиграть).
2. Франции нужно побеждать казахстан в основное время. Любые другие итоги закрывают дорогу в элиту, т.к. ожидать, что Украина и Польша проиграют в основное время Японии и Литве соответственно, оз области фантастики. Плюсом является то что Франция открывают игровой день, следовательно продолжительность давления на них ниже, т.к. они отыграют и просто будут ждать.
3. Польше нужна победа в основное время и это гарантия выхода. Плюс Польша играет в конце, зная уже результат игр Украины и Франции. Это может сыграть в минус, если Франция и Украина победят в основное время. Есть риск перегореть и занервничать, чего не желательно в игре с вязкой Литвой.
4. Литва имеет понятное задачу. Победить, желательно в основное время. Поражение в основное время гарантия вылета, поражение в неосновное время оставляет шансы. Если японцы зацепятся за очки с Украиной, Литве придётся раскрываться, а это гарантированное поражение от поляков. Если Япония проиграет в основное время, литовцы засушат игру, чтобы зацепить хотя бы очко.
5. Украина в прошлом году проиграла Японии свой шанс выхода в элиту в последнем. Есть возможность реваншировать. Вариант только 1 - победа в основное время и молиться на Литве.
6. Японии нужно повторить прошлогоднее достижение - победа в последнем туре над украинцами.

Моё мнение:
1. Казахстан-Франция, Казахстан не проиграет в основное время. На казахов ничего не давит, а как показал турнир, наши нервничают и слабоваты ментально. Отсутствие давления раскрепостит Казахстан и они в основное время откатают хорошо.
2. Украина - Япония, победа Украины в основное время. Украина атакующая и сильная для Д1А, а японцы неприятно удивили дырявой защитой и слабой, несистемной атакой.
3. Польша - Литве, победа Польши в основное время. Польша с Японией показала что может атаковать достаточно уверенно, но то была плохоорганизованная Япония. Литва лучше в защите, но слаба в атаке. Польша способна закатить парочку шайб и не выпускать Литву в контратаку.

Как итог: Казахстан, Польша, Украина, Франция, Япония, Литва.

И последнее: турнир интересный, но качество игры у всех оставляет желать лучшего. Все сравнительно медленные, думают долго, решения принимают неоптимальные, заготовок в атаке мало, в защите и в пасах много брака. После плей-офф КХЛ (не говоря о НХЛ), как будто смотришь матчи в замедленной съёмке. Кто бы не вышел в паре с Казахстаном, в следующем году будут главными претендентами на вылет обе команды, кто вышли в элиту, если что-то не поменяют в организации игры.
Если были бы сборные уровня элиты, они бы играли в элите. Все просто. Если ты играешь тут, знаяит уровень твой ниже. Я уверен с такой игрой вылет и Казахстана и Польши(думаю она выйдет), крайне высокий. Единственная сборная которая может остаться - это Франция, но и то либо благодаря ЧМ 2028 во Франции, либо приедут Дюбе, Да Коста, Тексье, Овитю, Бертран, Клеро. Только благодаря приезду лидеров, может Франция остаться. Только прикол вот в чем. У Франции подготовка к ОИ 2030, Олимпиада дома и делать ставку на старых - это глупость никакие Белльмар, Саша Трей, Да Коста, Овитю, Бертран, Риц, Реш, Шакиашвили играть не будут. То есть нужно готовить молодежь либо хоккеистов не старше 30 лет, а если привозить только таких, то результатов не будет и будет провал на ЧМ 2028 года дома.
Клеро давно закончил
При этом тренере по ходу не будет Дюбе
Остальные уже 35+ не годятся и закончили карьеру. Остаётся Тексье по возрасту проходит и ещё поиграет. Поколение сильных ребят у них закончилось и будет дальше командой лифтом французы в лучшем случае. У них и из молодёжки никого не видно в ближайшее время в отличие от тех же поляков даже например или литовцев. Даже японцы как будто могли бы выглядеть по интереснее если бы все приехали. Полякам позарез для развития нужен этот ЧМ, у них хорошая динамика, интересные нападение и будущий некстван Вшоль
Ух, это было нечто. Снимаю шляпу перед Литвой, сколько они в концовке бросков заблокировали, в том числе практически по пустым воротам, я уж со счёту сбился. Литва-Эстония в следующем году будет огонь. Японии до новых встреч.
Да я думаю не факт что в след году кто-то из Литвы-Эстонии вылетит)
Не факт, конечно, но очная игра будет огненной, я думаю
Казахстан и Украина в элите!
на зло империалистам )))
Ай да литовцы, ай да молодцы 👍 утёрли нос всем скептикам и подарили Украине путёвку в вышку ЧМ. Поляки профукали свой шанс и теперь нескоро смогут попасть в вышку, после возвращения венгров и словенцев в пердив, наряду с французами, им такого шанса больше не предоставят.
В первую очередь Литва подарила себе прописку в дивизионе 1А и тем самым подсобила Украине, которая победой над Японией сохранила шансы Литве.
Я думаю что венгры выбьют британцев в пердив в этом году, а у Словении в группе Италия, там 50/50 кто вылетит
Ну что же заслуженный выход Украины с Христичем,
Да, что прада то правда, Украина неплохо смотрелась во всех играх, есть неплохие игроки, способные приносить результат. Удачи в вышке
