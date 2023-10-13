Врачи увезли Подколзина на носилках: он пострадал после силового приема, а теперь публикует фото из больницы

«Все хорошо, не беспокойтесь!»

Василий Подколзин попал в мировые хоккейные новости, но по серьезному поводу. Соперник травмировал его во время матча АХЛ – со стороны последствия казались страшными. Прямо с арены Подколзина отправили в больницу, где он до сих пор и находится. Сразу важное: глобально для Василия все обошлось. Если все пойдет нормально, скоро он вернется к игре в хоккей.

Что произошло с Подколзиным – вот все подробности о его состоянии, которые мы знаем

Все случилось в матче «Эбботсфорд Кэнакс» и «Колорадо Иглз» (5:2). В третьем периоде игры АХЛ соперник применил против Подколзина жесткий силовой прием – это сделал защитник Китон Миддлтон. Подколзин боком врезался в борт и остался лежать в углу площадки. Атака «Эбботсфорда» продолжалась еще несколько секунд, но в итоге судья остановил матч.

Фанаты писали в соцсетях, что у Василия после падения наблюдались судороги и конвульсии. Они видели кровь. Главное: Подколзин находился в сознании, когда врачи стабилизировали его состояние. В твиттере многие болельщики указывали на страшную травму, которую он получил. По суете медиков и обстановке вокруг столкновения все и правда выглядело очень серьезно.

Обе команды собрались вокруг места, где лежал травмированный Подколзин. Судя по кадрам из соцсетей, некоторые игроки «Эбботсфорда» стояли со слезами. Зрители сравнили этот момент с эпизодом из матча НХЛ 2018 года, когда игрок «Флориды» Майк Мэтисон травмировал нападающего «Ванкувера» Элиаса Петтерссона. Там получилось такое же столкновение с бортом.

Тут врачи вышли на лед с носилками: Подколзин покинул лед только с их помощью. Позже «Эбботсфорд» объяснил в соцсетях, что его сразу отвезли в местную больницу. Там же клуб подтвердил: врачи продолжат оценивать его состояние, но он находится в сознании и быстро на все реагирует. Затем и Подколзин вышел на связь из больницы: «Все хорошо, не беспокойтесь!»

В карьере Подколзина уже были травмы различной тяжести. Опасное столкновение произошло в феврале 2021-го. Тогда в матче КХЛ между СКА и «Спартаком» Подколзин владел шайбой в чужой зоне, потом отправил ее по борту, а при развороте не заметил соперника. Он врезался головой в Йори Лехтеря и жестко упал на лед. Игру в итоге не продолжил, но последствий избежал.

В октябре «Ванкувер» отправил Подколзина в АХЛ – тот ответил неожиданно яркой игрой

В этом сезоне Подколзин еще ни разу не сыграл в НХЛ, но успешно начал сезон в АХЛ. Там он выбил 7 очков (5+2) за 6 матчей в составе «Эбботсфорд Кэнакс». Идентичные показатели есть у многих, но лучше выступают только семеро. Лучшим бомбардиром АХЛ сейчас остается 20-летний Джошуа Рой (5 матчей, 11 очков). Тот принадлежит «Монреалю», а в НХЛ пока не дебютировал.

У Подколзина есть достаточный опыт по матчам в НХЛ. В сезоне-2021/22 Василий провел 79 игр, где набрал 26 очков (14+12). Следующий год у него получился хуже: 39 встреч, 7 очков (4+3), -5 полезность. Перед стартом нового сезона «Ванкувер» все-таки отправил 22-летнего Подколзина в АХЛ. Автор Vancouver Is Awesome Дэниел Вагнер прямо писал, что Василий провалил предсезонку.

Подколзину давали играть с сильными партнерами – он не убедил. Этот сезон кажется решающим для перспектив Василия в «Ванкувере». Главный тренер клуба Рик Токкет пока воспринимает Подколзина так: «Отличный парень, но ему важно читать игру и показывать хоккейный IQ. Он много работает, но не смотрит за игрой. Это как шахматы – надо думать на два шага вперед».

«Ванкувер» все еще надеется, что Подколзин раскроется. The Athletic весной выпускал материал, где рассказывал об адаптации Василия в момент приезда в 2021 году. В быту ему помогала другая русская семья, а партнеры постоянно напоминали об английских словах. Сейчас Подколзину вроде бы еще легче: в НХЛ за «Ванкувер» играют россияне Илья Михеев и Андрей Кузьменко.

Каждый из них уже заработал в НХЛ статус, до которого Подколзин пока не дошел. У них же есть и сложности. Михеев только восстановился после операции на колене и едва вернулся в состав (2 матча). Кузьменко вроде бы уже набрал 5 очков за 6 игр, но в разгромном матче с «Эдмонтоном» (8:1) сделал всего один ассист. Тренер утверждает, что Андрей слишком много думает о системе.

Для Подколзина все зависит от ближайших месяцев. Пока идет третий год его контракта с «Ванкувером». Виталий Кравцов после игры за «Ванкувер» показал альтернативный путь. После сезона-2022/23 он на два года вернулся в «Трактор». Сам Подколзин выходил вместе с Кравцовым в матчах НХЛ и называл их мотивированным дуэтом. Он пока еще видит себя игроком НХЛ.

Фото: East News/Larry MacDougal via AP; instagram.com; x.com/