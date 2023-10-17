Гол сразу за скандалом: Хохлачев прыгнул на машину, получил штраф и забил после долгой паузы. Ответил на троллинг

Не было шайб больше месяца.

В КХЛ уже несколько дней развивается скандал с Александром Хохлачевым. Нападающий «Амура» пробежался по машине в Хабаровске. Телеграм-канал «112» утверждал, что все случилось после игры «Амур» – «Ак Барс» (2:3, ОТ). Вместе с Хохлачевым на запись видеорегистратора попали игроки «Амура» Грецкий и Балдаев. Они ничего плохого не делали.

Клуб взял всех троих хоккеистов на выездную серию, но в составе на игру с «Трактором» (3:2) оказался только Хохлачев. «Амур» заявил его на матч в третьем звене вместе с Шевченко и Бочаровым. В октябрьских играх место во втором-третьем звене стало для Хохлачева привычным. Интересно, что Александр сначала тренировался в пятой пятерке и мог вообще не сыграть в Челябинске.

Хохлачев получил штраф и публично извинился. А теперь впервые с 9 сентября забил в КХЛ

«Амур» анонсировал внутреннюю проверку. 16 октября по ней наконец-то появилось официальное заявление: «Руководство клуба приняло решение оштрафовать Александра Хохлачева и пересмотрит требования к поведению членов команды в свободное от тренировок и матчей время с тем, чтобы больше не допустить инцидентов, порочащих честь клуба».

Там же клуб проговаривал, что Хохлачев получит возможность проявить себя в серии сложнейших матчей. Выезд «Амура» насчитывает игры в трех городах: Челябинск, Екатеринбург, Нижний Новгород. Телеграм-канал «112» показывал больше подробностей. Формально Хохлачев оштрафован на 6,5 миллиона рублей, но штраф отменят при хорошей игре на этом выезде.

Сам Хохлачев уже после появления новостей о денежном штрафе дал собственный комментарий: «Мой поступок получился дурацким. Безусловно, я повел себя неправильно, чувствую себя виноватым, признаю это. Хотел бы извиниться за случившееся. Обещаю приносить пользу команде, выкладываться на льду, набирать очки и радовать болельщиков».

КХЛ и полиция заявили о формальных проверках по инциденту. Интереснее всех историю отыграл «Трактор». Клуб придумал смешной ролик-анонс, где челябинский талисман запрыгнул на машину в стиле Хохлачева. В комментарии пришли болельщики «Амура», которые посмеялись вместе с фанатами из Челябинска. Таким видео «Трактор» точно попал в общее настроение.

В прошлом сезоне «Трактор» устраивал подобный троллинг для Рида Буше перед игрой с «Авангардом» (1:3). Легионер Омска в том матче забил и отдал ассист. Теперь похожий ответ от Хохлачева, он автор вот такой курьезной шайбы в ворота «Трактора»:

Скандал совпал с провалом Хохлачева. И игра, и результативность в «Амуре» слабые

«Спартак» не попал в плей-офф КХЛ в сезоне-2022/23. Зато для Хохлачева тот сезон стал аномально лучшим по статистике: 65 матчей, 54 очка (19+35). До этого он добирался до 50 очков в сезоне-2017/18. В этих двух регулярках Александр повторил личный рекорд по голам в КХЛ – 19. Перед сезоном «Амур» получил номинально нового лидера с двумя Кубками Гагарина в активе.

До сезона-2016/17 Хохлачев пытался заиграть в «Бостоне». В НХЛ очков не набирал, но после возвращения в Россию был стабильно хорош.

В «Спартаке» Хохлачев не договорился о продлении контракта – это и стало причиной обмена в «Амур». Для Александра переход получился неожиданным. Он сам делал акцент: это не его решение. Адаптация в «Амуре» затянулась – понять жесткие требования тренера Андрея Мартемьянова оказалось не так легко. Настоящим лидером «Амура» 30-летний Хохлачев пока так и не стал.

Вместе со всеми проблемами на него навалилась еще одна ситуация. В сентябре «Амур» приезжал в Москву на матч со «Спартаком» (3:5), но Александр не играл против бывшего клуба. Тренер ссылался на травму, а клуб прояснял подробности через генменеджера: «Это одно из условий сделки по обмену игрока в наш клуб. Кроме того, у Александра есть микроповреждение».

Хохлачев начал сезон в «Амуре» с трех результативных матчей, но дальше что-то пошло не так. Вот его показатели в регулярке-2023/24: 17 матчей, 10 очков (4+6). Голом «Трактору» Александр прервал серию из 12 игр без шайб. До предыдущей встречи с «Ак Барсом» (2:3 ОТ) Хохлачев вообще провел пять матчей с нулем очков, а там хотя бы сделал голевую передачу.

Летом «Амур» подписал много топ-новичков. Почти у каждого сложности

«Амур» поменял селекционную политику: теперь клуб берет больше новых игроков и дает им улучшенные контракты. Пример с тем же Хохлачевым: в «Амуре» он заработает 150 млн рублей за два сезона (по 75 – каждый год). Перед обменом из «Спартака» у Александра оставался год соглашения с зарплатой 40 млн. Похожий рост – у Алекса Бродхерста: с 45 до 70 миллионов.

По ситуации Хохлачева все понятно. Как идут дела у других ярких новичков «Амура»:

● Тройка Коршков-Бродхерст-Хохлачев была первой у «Амура» в стартовых играх регулярки. Легионер Бродхерст перешел из «Авангарда» и сильно начал сезон в роли главного центра: набрал 3 очка (2+1) в игре с «Витязем» (4:2), затем поучаствовал еще в двух матчах, где отдал ассист. Все испортила серьезная травма – теперь клуб ждет его возвращения к ноябрю.

● В регулярке-2023/24 «Амур» выделяется слабой результативностью (39 голов). Перед игрой с «Трактором» вообще было 36 шайб. Хуже лишь «Адмирал» (34) и «Витязь» (29). Казалось, что атаку усилит Егор Коршков. Он уехал из «Локомотива» для перезагрузки, но едва освоился в новой команде к октябрю. Коршков не забивал до 8 октября, а затем выдал 3 гола за 5 игр.

● Если Коршков набивал статистику ассистами, то настоящим голевым открытием в «Амуре» выступил Дмитрий Шевченко. На стартовом отрезке он забил 7 голов – ни у кого в команде и близко столько нет. У самого Шевченко набирались такие же 7 шайб за весь прошлый сезон, когда он играл за «Авангард» и «Барыс». Этот результат остается его рекордом с сезона-2018/19.

● Летом «Амур» искал усиление вратарской бригады: Аликин перешел в «Автомобилист», а в обратном направлении приехал Игорь Бобков. В итоге он пропустил старт сезона из-за травмы. Не убеждал и легионер Калниньш, который уже находился в команде. Так в «Амуре» заиграл старый-новый вратарь Дмитрий Лозебников. Бобкова дважды выпускали на «Ак Барс» – с ним «Амур» проигрывал.

Гол Хохлачева поднял его в число лучших бомбардиров «Амура». Гостевая победа над «Трактором» временно вывела команду в зону плей-офф – «Амур» вытеснил оттуда «Сибирь». На отрезке из пяти последних матчей «Амур» вообще проиграл только «Ак Барсу», но даже в одной из двух игр с ним зацепил очко в овертайме (2:3).

Кажется, что дела постепенно налаживаются.

Фото: t.me/derzhiperedachu; hcamur.ru