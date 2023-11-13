Коннор Бедард – новый канадский гений: тренирует броски во дворе, избегает соцсетей и не ест фастфуд

В 15 лет созванивался с Гретцки.

Коннор Бедард – самый раскрученный первый номер драфта НХЛ за последние годы. Его статистика в молодежке, статус преемника Патрика Кэйна в «Чикаго» и похвалы от звезд настраивают на быстрый прорыв с карьерным взлетом. Уже сейчас он лучший бомбардир «Блэкхокс» (9+4 в 13 играх), первый по очкам среди новичков лиги-2023, а два последних матча заканчивал с дублями.

Но за всем этим мимо проходит забытая сторона Бедарда: обычная жизнь и составляющие личности, которые повлияли на потенциал.

Как понять Коннора и что мы вообще знаем, кроме мощных цифр и ярких голов?

Отец почти не спал из-за тренировок: Бедард находил пользу даже в травме и предпочитал хоккей Диснейленду

Попадание Бедарда в «Чикаго» напомнило факт из биографии: его двоюродный дедушка Джим Бедард уже играл за клуб. В период с 1949-го по 1951-й год Джим провел за «Чикаго» 22 матча и забил один гол. Коннор связан с командой через празднования – забрасывал шайбы и копировал радость Патрика Кэйна. Теперь Бедард вывесил дома форму «Чикаго» с церемонии драфта.

В раннем возрасте Бедард больше переживал за «Ванкувер». Он родился в Северном Ванкувере и за юношеские годы собрал много предметов, связанных с командой. Коннор до сих пор смотрит за «Ванкувером» и говорит: «Конечно, я рад быть на этой стороне [в «Чикаго»]. Теперь все по-другому, но я всегда любил «Кэнакс». Не выброшу вещи из детства – это воспоминания».

Повзрослевший Бедард удивляется стойкости отца. Том Бедард совмещал рабочий график лесоруба и тренировки сына – отвозил его на арену каждый день. На сон оставалось всего несколько часов, но отец ни разу не пожаловался. Мама Бедарда вспоминала: агенты вышли на семью, когда Коннору было 10 лет. Это стало первым показателем яркого будущего.

Бедард привержен хоккею в любых обстоятельствах: «Моя сестра очень хотела поехать на Гавайи. Я сказал родителям, что неделя без хоккея – это долго». Семья нашла компромисс, пообещав Бедарду взять с собой хоккейное снаряжение. Райан Уитни рассказывал в подкасте Spittin’ Chiclets: «Люди никогда не видели, чтобы кто-то приезжал на Гавайи с роликовыми коньками и клюшкой».

В 2017 году Бедарда травмировал запястье – он 12 недель не мог использовать правую руку. Любой другой талант тяжело перенес бы такой эпизод, но не Коннор. Когда работать на льду запретили, Бедард продолжал тренировки на заднем дворе. Он держал клюшку одной левой: так со временем улучшил бросок и владение шайбой. Превратил неудачу в прогресс.

Каждый день Бедард смотрит хоккейные матчи: выделяет для себя важное из действий других игроков. Хоккей для него интереснее, чем юношеские развлечения. Показательный случай: родственники поехали в Диснейленд, но Бедард вместо этого выбрал домашнее одиночество. Так он нашел хорошую возможность потренироваться без отвлечений.

Отдельно Бедард всегда следит за питанием. Звонит маме, чтобы она приготовила на ужин курицу. За всю жизнь Коннор никогда не пробовал фастфуд. В дни игр его рацион: рис, овощи, курица, лосось, пюре из батата. Есть ли отдых и развлечения? Бедард обожает гольф. Мечта – поиграть в него вместе с Майклом Джорданом, Тайгером Вудсом и Чарльзом Баркли.

История Бедарда напоминает путь Мичкова. Оба развивались под влиянием отцов и делали карьеру при поддержке семьи. Матвей рассказывал, что регулярно видит нарезки Коннора и его игру. Еще интереснее – случай, произошедший после сочинской трагедии с папой Мичкова. Бедард моментально сам с ним связался и пообещал помощь по любым возможным вопросам.

Бедард – скромный герой: не любит соцсети, скрывает личное от фанатов и влияет на друзей

Главный друг Коннора – из мира хоккея. С юных лет он близок с Эндрю Кристаллом. Тот засветился на драфте-2023, когда попал в «Вашингтон» под 40-м номером. Сам Кристалл всегда делал отсылки к тренировкам Бедарда – брал с него пример в деталях. Бедард знаком с Эндрю уже более 10 лет, считает самым умным хоккеистом и списывается с ним после матчей.

Окружение Бедарда защищает его на пути к успеху и напоминает: он все еще слишком молод и пока не имеет взрослых достижений. Это не отменяет безумства фанатов. В какой-то момент мама Коннора выключала телефон на 10 дней – получала слишком много звонков: «Однажды кто-то прошел через заднюю часть нашего дома, пробрался во двор и начал что-то кричать Коннору».

Люди наблюдают и за личной жизнью Бедарда. С кем он вообще встречается? Из обсуждения выросла целая теория в тиктоке: там Бедарда связывали с Эммой Локен. О ней почти ничего неизвестно, но видео об этом собирали миллионы просмотров. Пока все остается теорией – Коннор сохраняет конфиденциальность и прячет любые подробности.

Лучшим временем в карьере Бедард считает первый год в «Реджайне». Тогда фанаты глобально еще не отслеживали каждый его шаг, а на трибунах оставались свободные места. Коннор набивал статистику в юниорских матчах, но не ставил ее для себя на первое место. Куда важнее для него личный комфорт. Бедард находит его в скрытом пространстве – и это может стать проблемой.

Бедард обычно дистанцируется от соцсетей и редко дает по-настоящему интересные интервью. Он кажется игроком, который всегда говорит банальные и правильные вещи. По-настоящему Коннор раскрывается лишь в раздевалке или в комнате с партнерами: «Это личное. Многие любимые моменты связаны с тем, когда ты просто шутишь с ребятами внутри команды».

Шутить иногда приходится и перед другими. В феврале 2023-го девочка-подросток обратилась к Коннору на фан-встрече: «Будешь моим Валентином?» Бедард засмущался, но согласился. В НХЛ Бедарду придется отвечать уже на вопросы посерьезнее, а еще сталкиваться с троллингом. Еще до старта сезона болельщики наделали много мемов из падения Коннора во время буллита в выставочном матче.

Фанаты действительно сами раскручивают инфоповоды из моментов с его участием. Бедард иногда замечает их активность. В 2021 году журналисты нашли необычный твиттер-аккаунт с вопросом: «Забил ли Коннор Бедард сегодня вечером?» Оказалось, что и сам Коннор видел те твиты. Летом 2023-го его фото вообще опубликовал Дрейк, но Бедард в проклятие не верит.

Появление Бедарда в НХЛ уже породило бум среди фанатов «Чикаго». Продажи билетов выросли на 10%, клубных товаров – в два раза по сравнению с тем же отрезком год назад. НХЛ специально зарабатывает внимание на его личности. В первый же день сезона «Чикаго» сыграл с «Питтсбургом» – Бедард вышел на лед против Кросби. Тут нет случайности: Кросби – детский кумир Коннора.

Бедард тренировал броски во дворе, показывал упражнения игрокам НХЛ и получал поздравление от Гретцки в 15 лет

Тренер Джон Кальвано знает Бедарда с 5 лет. Уже тогда Коннор был сосредоточен на тренировках и не зазнавался – так он выделялся на фоне остальных.

Тренировки Бедарда проходили не только на льду. Сосед-плотник сделал для него специальную деревянную стену с брезентом – по ней Коннор кидал шайбы во дворе. Одно время окружающие жаловались на постоянный шум, а потом узнали о таланте Бедарда и успокоились. Коннор постоянно смотрел видео и брал пример с Мэттьюса, поэтому показывает схожую технику броска.

СМИ заметили Бедарда уже в 12 лет – с того времени его массово узнавали на улицах и фотографировали. Кажется, Коннор до конца не смирился с популярностью. Журналистка Эмили Каплан делала материал о Бедарде, когда тот играл за «Реджайну». Вот его важные слова: «Когда смотрю в зеркало, я не вижу знаменитого человека. Я все тот же парень, которым всегда был».

Бедард признавался, что в его списке контактов есть номер Гретцки. Они впервые поговорили, когда в 15 лет Бедард получил в Канаде статус исключительного игрока: «Мне позвонил неизвестный номер из Калифорнии. Не знал, брать трубку или нет. Он меня поздравил и пожелал удачи. Это обычный разговор, но возможность с ним пообщаться – нечто особенное».

Понятие исключительного игрока действует в Канаде с 2005 года. Оно дает возможность уже в 15-летнем возрасте выступать в юниорской лиге и соревноваться с 20-летними. Бедард получил такой статус после сезона с 84 очками за 36 игр в 14 лет за команду U18. Это седьмой игрок и первый в WHL с таким признанием. Другие: Макдэвид, Таварес, Экблад, Дэй, Велено и Райт.

Бедард не избегает сравнений с действующими звездами НХЛ. Подогревают и факты: во время подготовки к сезону-2023/24 он занимался вместе с Макдэвидом. Сейчас Макдэвид призывает фанатов не завышать ожидания и дать Бедарду время на адаптацию в лиге с опытными игроками. Сам Коннор взял у Макдэвида советы – прислушался к ним и стал еще больше работать вне льда.

Фото: AP Photo/Alex Brandon, Charles Rex Arbogast; Instagram/_connorbedard