Удивляют на старте сезона.

«Спартак» внезапно стал самым результативным клубом старта сезона КХЛ – 37 шайб за 10 матчей. Огромную долю голов принесли летние новички Николай Голдобин, Иван Морозов и Павел Порядин. Нападающие новообразованного первого звена сами забросили 16, а поучаствовали в 22 голах. Хотя бы один из тройки Голдобин-Морозов-Порядин отмечался результативным действием в каждой игре «Спартака».

Откуда такая мощь?

Порядин отказался от Швейцарии, Голдобин почти остался в «Металлурге» – как «Спартак» собрал новую тройку

«Спартак» обновлял состав под нового тренера: Алексей Жамнов пришел весной 2023 года, когда сезон для команды уже закончился: она не вышла в плей-офф. Уже в мае в «Спартаке» оказался Павел Порядин – он сразу подписал 3-летний контракт и ехал именно под Жамнова («У меня была симпатия к Алексею Юрьевичу как тренеру»).

Всю карьеру в КХЛ Порядин играл за «Нефтехимик», стал там лидером и провел лучшую регулярку по статистике (67 матчей, 37 очков). Потом выдал планы в интервью: «В Нижнекамске у меня сложилась определенная зона комфорта, и сейчас хочется сделать шаг из нее, шаг вперед в своем развитии». Он вел переговоры с клубами из Швейцарии, но выбрал «Спартак» – с целью выиграть Кубок Гагарина.

Голдобин в июне перебрался из Магнитогорска, где так стабильно и не заиграл. В прошлом сезоне на его несколько голевых серий и празднования в стиле Криштиану Роналду регулярно накладывались матчи без очков (59 игр, 36 очков). Летом в «Металлург» пришел новый тренер Андрей Разин. Он хотел оставить Голдобина в команде: «После одного из разговоров думал, что на следующее утро он уже подпишет контракт».

Голдобин считался ограниченно свободным агентом, поэтому не все зависело от него. Николай доверил переговоры с «Металлургом» агенту: «Он сказал мне: «Отдыхай, Коль». Я и отдыхал. Общались по нюансам». Тут помог «Спартак»: в «Металлург» уехал Данила Квартальнов, а московский клуб получил права на Голдобина. После этого – договоренность о 2-летнем контракте.

Спортивный директор «Спартака» Роман Беляев называл подбор крайних нападающих команды (Голдобин, Порядин, Принс, Хохлачев) одним из сильнейших в КХЛ. Потом клуб обменял Хохлачева в «Амур», но ощутимо слабее не стал. Топовые края связывает между собой перспективный центрфорвард Морозов. В июле «Вегас» отдал его в годовую аренду после сезона в фарме в АХЛ (58 игр, 17 очков).

Морозов сформировал с Голдобиным и Порядиным первую тройку «Спартака», но на самом деле из новичков собралось полное ведущее звено. С ними выходит пара защитников Чайковски – Зайцев, которые пришли из «Сибири» и «Динамо» соответственно.

Лидеры «Спартака» всегда играют друг на друга: были хет-трики из ассистов и даже пента-трик

«Спартак» соревнуется с «Динамо» по результативности ведущих троек. У соперника выделяется сочетание Гусев-О’Делл-Уил – из-за него «Динамо» имеет лучшее большинство в лиге (16 шайб). Первое звено «Спартака» одинаково успешно играет в любом формате. В чем секрет?

Николай Голдобин считает так: «Мы со сборов еще начали тренироваться в таком звене, нашли такое взаимодействие. Каждый друг друга заменяет, подсказывает. Павел у нас очень быстрый, Иван может и обыграть, и в обороне подчистить, и забить шикарно. Я тоже в разных местах могу, как говорится, удочку закинуть».

Это проявилось в моменте с голом «Витязю» (4:1):

Все трое – Голдобин, Порядин и Морозов – входят в десятку лучших бомбардиров КХЛ.

После шести матчей тройка Морозова забросила 12 шайб и вообще считалась самой результативной в лиге. Учитывались только те голы, когда на площадке находились все трое.

Каждый из тройки проявил себя ассистентом. У Морозова был хет-трик из передач в проигранном матче с «Куньлунем» (3:4), у Порядина – против «Витязя» (4:1). Ярче всех выступил Голдобин: он сделал пять ассистов в игре с «Барысом» (6:3). До него такое удавалось только восьмерым хоккеистам в истории КХЛ. В «Спартаке» пять очков за матч КХЛ набирал лишь Штефан Ружичка в 2008 году.

Морозов приехал из АХЛ с посредственной статистикой, но заново адаптировался к российским соперникам. Жамнов говорил о резком прогрессе: «Видел его и до отбытия за океан. Ясно, что там хоккей другой. Мы постоянно работаем с Ваней. Он выйдет на свой уровень и еще покажет».

Сам Морозов регулярно тренирует игру на вбрасываниях. Прогресс уже заметен. Например, в матче с «Амуром» (5:3) он выиграл 14 из 20 вбрасываний (70%). В остальных играх Морозов лишь раз опускался ниже 50% – в проигранном дерби с ЦСКА забрал для команды 8 из 17 (47,3%).

Против СКА (3:0) в Санкт-Петербурге у Морозова получилась одна из лучших игр – с голом и травмой соперника в моменте с его участием. Матчи против «Динамо» и «Барыса» Иван сам пропустил из-за небольшой травмы. В звене с Голдобиным и Порядиным вместо него выходили Галимов («Динамо») и Локтионов («Барыс»). Постоянной замены для Морозова в «Спартаке» нет.

На отрезке из десяти матчей у «Спартака» было два разгромных провала – с «Адмиралом» (2:6) и «Динамо» (3:6). Они прямо сочетались со слабой игрой тройки лидеров. Голдобин в сумме за оба матча выдал полезность -6, Морозов плохо показал себя против «Адмирала». Порядин хоть тогда и забил «Динамо» в меньшинстве, но находился на льду при четырех шайбах соперника.

Матч с «Адмиралом» показал, что лидеры «Спартака» часто заигрываются в атаке – и тогда им не хватает скорости и физики для возвращения в оборону. «Адмирал» наказывал «Спартак» в контратаках – выделялись голы Файзуллина и Шэна.

Вот показательная пятая шайба «Адмирала», когда атакующая тройка «Спартака» не успела за связкой Шэна и Гутика.

Без Морозова в матче с «Динамо» (3:6) у Голдобина и Порядина совсем ничего не получалось. Они много ошибались индивидуально. Николай вообще потерял шайбу при игре в большинстве, выключился из эпизода, а когда обернулся – Муранов уже забил. Еще Голдобин был одним из тех, кто недоработал в своей зоне в момент лакросс-гола Петухова.

Прямо сейчас Голдобин – второй бомбардир регулярки КХЛ (15 очков). Пока возникают проблемы против топ-клубов: Николай вообще не набирал очки в матчах с ЦСКА, СКА и «Динамо». Жамнов защищает лидера и отвергает любые вопросы по этому поводу. Говорит, что со всеми оценками игры Голдобина надо подождать до завершения сезона – сейчас его и «Спартак» все устраивает.

Тройка Морозова теперь выходит даже на овертайм и влияет на прогресс команды в большинстве

У нового «Спартака» есть явная сильная сторона – игра в большинстве. Ее прокачал Алексей Ковалев, пополнивший штаб Жамнова летом. Важность его появления еще на предсезонке отмечал Шейн Принс: «Ковалев занимается с нами игрой в большинстве, есть вещи, которые мы ищем». Все заработало с первых матчей регулярки КХЛ.

«Спартак» закрепился в тройке по голам в большинстве – 12 шайб за 41 попытку (29,3%). Лучшие матчи – против «Амура» (2 шайбы в большинстве) и «Барыса» (3). Интересно, что во всех пяти голах поучаствовал Голдобин. Иногда для «Спартака» все складывалось будто легко. Яркий пример – распасовка Голдобина и Чайковски в игре с «Барысом». На гол там ушло всего шесть секунд.

При реализации большинства «Спартак» пробует разные варианты, но все игроки из тройки Голдобин-Морозов-Порядин не просто регулярно играют, но и дают результат. Один из них делал ассист или забивал в 10 случаях 12 в большинстве. Два исключения пришлись на голы «Северстали» (забил Вишневский) и «Трактору» (Принс).

С «Трактором» в состав после травмы наконец вернулся Морозов. Его тройка активно отыграла весь матч, но провела без голов основное время и почти весь овертайм. Помогло большинство 4х3, которое «Спартак» получил за 47 секунд до сирены. Морозов, Голдобин и Порядин вместе разыграли комбинацию с победным завершением. Порядин перед голом еще и красиво закрывал вратаря.

Жамнов выпустил тройку Голдобин-Морозов-Порядин на овертайм в формате 3х3 – играл без защитника. Объяснял, что даже с таким риском эти игроки могут создать больше. Отдельное пояснение – по ключевому большинству. Жамнов не снял вратаря для двойного большинства 5 на 3: «Не с такими игроками». У них достаточно качества и для гола вчетвером.

Рост легко отметить на фоне статистики в прошлой регулярке: «Спартак» шел во второй половине таблицы КХЛ по успешному большинству.

С надежностью в меньшинстве у «Спартака» все не так хорошо, как с реализацией большинства (9 голов, 74,3%), тем не менее в атаке возникают интересные эпизоды. Тот же Порядин против «Динамо» довел до гола контратаку после перехвата, а в игре с «Трактором» Принс подловил вратаря на ошибке.

Вся тройка Голдобин-Морозов-Порядин получает удовольствие в любом варианте игры. Параллельно они много общаются между собой вне льда. Морозов выделял Порядина, который забивает четыре матча подряд. Голдобин хвалил вообще всех и радовался после матча с пятью ассистами: «Ребята уже прикалывались, что я наконечник и жадный. Хотя всегда славился хитрыми пасами».

Яркая тройка «Спартака» точно посверкает в этом сезоне, но дальше все упирается в Морозова, который пока принадлежит «Вегасу». Его контракт новичка в НХЛ завершится летом 2024 года. Что после – зависит от турнирных итогов в «Спартаке». Для клуба важно, чтобы результативность лидеров сохранилась на дистанции. Ведь на «Спартак» еще давит прошлый сезон, где не было даже плей-офф.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович