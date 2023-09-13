10 комментариев

Ротенберг опять находит оправдания.

СКА проиграл «Спартаку» (0:3). Это третье поражение подряд. И третье в пяти матчах. Пока СКА обыграл только «Динамо» (2:1) и «Ладу» (3:0). Роман Ротенберг объяснил пробуксовку тяжелой выездной серией из четырех матчей и возвращением многих игроков после травм.

Главное: так плохо СКА начинал только первую регулярку в КХЛ.

Что надо знать об этой статистике СКА

● СКА действительно похоже стартовал еще в первой регулярке КХЛ. Тогда все началось с двух поражений от «Металлурга» и «Салавата». В пятом матче команда проиграла ХК МВД. С победами все было даже хуже, чем сейчас. СКА разгромил «Амур» (4:0), но «Трактор» одолел только в серии буллитов (4:3).

● Три поражения в пяти матчах случались еще дважды. Но тогда хотя бы одна игра завершалась в овертайме. Сезон-2010/11 начался с матча против рижского «Динамо» (4:5), 2015/16 – против ЦСКА (3:4). Интересно, что тогда поражения и победы всегда чередовались. Три матча подряд в начале сезона СКА еще не проигрывал.

● Кому СКА проиграл в сезоне-2023/24: «Торпедо» (3:4), «Локомотив» (2:3) и «Спартак» (0:3). Два из трех матчей сопровождались важной по мнению Ротенберга ошибкой. В игре с «Торпедо» возник судейский скандал из-за лишнего игрока у соперника на площадке в конце матча. Против «Локомотива» СКА оставался в меньшинстве после ошибочного удаления.

● Игра СКА – «Спартак» выделяется неожиданной статистикой по броскам. Перед третьим периодом «Спартак» перебрасывал соперника 29:9. Тогда же команда и забросила две шайбы из трех. Третья влетела от Галимова уже в пустые ворота. Для СКА матч со «Спартаком» стал первым домашним в сезоне-2023/24. Следующий – 15 сентября против «Динамо».

Что еще окружало матч СКА – «Спартак»

● Иван Морозов забил СКА. «Спартак» получил права на него в результате обмена Никишина, а сейчас взял Морозова в аренду у «Вегаса». Причем Иван не просто забросил шайбу, а еще лишил СКА важного защитника Андрея Педана. Морозов ушел от силового приема, а Педан врезался в борт и получил тяжелую травму, из-за которой, по словам Ротенберга, пропустит много матчей.

● За СКА дебютировал в официальных матчах Арсений Грицюк. Клиент Бабаева в межсезонье не остался в «Авангарде» – выбирал между СКА и отъездом в НХЛ. Грицюк пропустил стартовые игры сезона, а теперь сыграл вместе с Гальченюком и Кадейкиным. У этой тройки пока все складывается плохо: Гальченюк набрал два очка за пять матчей (0+2), Кадейкин – одно (0+1).

● Для «Спартака» результат матча против СКА едва не перекрыла история с Ковальчуком. Тот тренируется и катается на льду. Означает ли это его скорое возвращение в «Спартак»? Жамнов пока сохраняет интригу: «Разговаривал с ним перед пресс-конференцией. Есть ли шанс вернуть его как игрока? Мы готовы с ним поговорить, почему нет. Надо спрашивать у него».

● Оценивать таблицу пока рано, хотя СКА прямо сейчас стал девятым на Западе. У «Северстали» и «Сочи» столько же очков. Череповецкий клуб провел на две игры меньше. Ниже СКА идет «Витязь», но в Подольске дела намного хуже. «Витязь» выиграл всего один матч – у «Адмирала» в серии буллитов (2:1). Перед этим случились 0:7 от минского «Динамо».

Фото: Хоккейный клуб СКА