Нашел место с полной свободой.

Матвей Мичков – игрок «Сочи». Он отправляется туда в аренду из СКА. Так уже было в сезоне-2022/23, но летом Мичков вернулся и наигрывался в составе. Когда стартовала регулярка КХЛ, Матвей часто оказывался вне заявки СКА. Ротенберг выпустил его всего в одной игре против «Торпедо» – там Мичков провел на льду чуть более шести минут и ничем не запомнился.

Как СКА объясняет аренду Мичкова и почему он опять оказался именно в «Сочи»

СКА сильно изменился перед сезоном-2023/24. Клуб покинули 26 игроков. Сам Мичков вернулся, а вместе с ним пришли 10 нападающих. В их числе Гальченюк, Кадейкин, Лайпсик, Грицюк, Толчинский – статусные игроки для основы СКА. На предсезонке Мичков играл много, но при полной комплектации состава его перспективы уперлись максимум в третье звено СКА.

После игры «Динамо» – СКА Ротенберг разъяснял текущую ситуацию: «Матвей – лимитчик. В первую очередь он конкурирует с другими лимитчиками. А это, например, Иван Демидов, который младше Мичкова. Сегодня Иван играл в ключевых отрезках. Есть конкуренция. Ее надо выиграть по спортивному принципу». В итоге Матвей эту конкуренцию так и не выиграл.

Как Роман Ротенберг объяснил новую аренду Мичкова в «Сочи» – основные тезисы:

● Ему надо играть по 20 минут за матч, выходить в ведущих тройках и на большинство. Прямо сейчас СКА не может ему это дать.

● Важен опыт предыдущей аренды. Матвей сразу согласился на вариант с «Сочи», потому что знает игроков и требования тренеров

● Альтернативная возможность – игра в ВХЛ. Ротенберг не увидел в ней смысла. Он считает, что Мичков перерос эту лигу, а игра за «Сочи» подготовит Матвея для роли лидера СКА в КХЛ.

● Подтверждающие слова, которые раскрывают причины самой аренды: «У нас в СКА очень серьезная здоровая конкуренция. Но Матвей не может быть игроком третьего‑четвертого звена».

Аренда в «Сочи» – отработанное решение. На взрослом уровне Мичков получал полноценный шанс в СКА лишь в сезоне-2021/22. Тогда выходил на 13 матчей и даже набирал очки в КХЛ. На следующий год Ротенберг фактически не дал ему игрового времени, а при первой возможности отдал в аренду. По очкам «Сочи» был худшим клубом регулярки КХЛ и доверял Матвею во всем.

В межсезонье Мичков уже настраивался на борьбу за основу в СКА. Тогда он рассказывал о нормальном отношении к конкуренции, но параллельно «Сочи» оставался вполне актуальным вариантом. Вот высказывание тренера Кокорева: «Если он психологически будет готов жить и играть в Сочи – наше руководство, уверен, вступит в соответствующие переговоры с его клубом».

Ссылка на психологию появилась не просто так. За время выступления в «Сочи» Матвей потерял отца. Кокорев рассказывал, что в городе Мичкову все напоминало о той ситуации. Тогда же тренер подтверждал: Мичков вернулся в СКА после сезона-2022/23 в основном из-за регламента. Весной Матвей и клуб настраивались, что сотрудничество может в любой момент продолжиться.

Чем запомнилась прошлая аренда Мичкова: психоз на судью, разгромы «Куньлуня», матчи в МХЛ

Из всех матчей Мичкова за «Сочи» выделяются игры против «Куньлуня». Во встречах двух худших команд сезона-2022/23 всегда все складывалось горячо. В двух из них разгромно победил «Куньлунь», а Мичков собрал полезность -2 и ноль очков. Две другие – восемь очков (2+6) от Мичкова и 12 голов «Сочи». Особенно ярким получился заключительный матч регулярки-2022/23.

«Сочи» обыграл «Куньлунь» (5:3), а Мичков тогда поучаствовал во всех голах команды. К четырем ассистам он добавил лакросс-гол, но главное – подчеркнул успешность связки с Тянулиным. Тот оформил хет-трик и забросил все шайбы с пасов Мичкова. Они наигрывались все время нахождения Матвея в «Сочи». Рядом менялись только центры – выходили Стальнов или Гараев.

За несколько месяцев в «Сочи» у Мичкова не все было хорошо. Например, он очень много удалялся. В матче с «Витязем» это привело к поражению: соперник реализовал оба большинства на двух подряд удалениях Мичкова. Второе из них Матвей получил за неспортивное поведение. Его цензурные слова в адрес судьи матча: «Как хочу, так с тобой и разговариваю».

В «Сочи» у Мичкова всегда были свобода и доверие. Это вроде бы позволило Матвею набрать 20 очков в регулярке КХЛ, но одновременно имело и другой эффект. Выделяются матчи против «Торпедо» (2:3, ОТ) и «Трактора» (0:5), где Мичков остался без голов. В сумме за две игры Мичков 21 раз бросил по воротам. Как-то помочь команде этими бросками ему не удалось.

Мичков провел за «Сочи» 27 матчей в КХЛ, но даже после них не просто так оставался в системе клуба. Он заранее анонсировал, что сыграет за «Капитан» в МХЛ. Как все получилось: семь матчей, четыре гола и три ассиста. Основные очки пришлись на два матча плей-ин с «Русскими Витязями» (6). Именно после побед в тех играх «Капитан» попал в основной плей-офф МХЛ.

«Сочи» бодро завершал сезон-2022/23. Тогда были четыре матча с набранными очками и тремя победами в основное время, но они уже ничего не решали. Теперь тенденция продолжается через сенсации. До перехода Мичкова «Сочи» проиграл три из пяти матчей в регулярке КХЛ. Зато клуб победил «Ак Барс» (3:1) и «Локомотив» (5:0). Это произошло еще до новой аренды Мичкова.

Номинально «Сочи» стал сильнее. Летом в клуб пришли качественные легионеры: защитник Грэм («Барыс»), нападающие Криштоф («Адмирал») и Рендулич («Мангейм»). Они и создали почти все голы «Сочи» в игре с «Локомотивом». Интересно, что новый «Сочи» способен побеждать и без тренера. Кокорев пропускал тот матч из-за болезни – связывался с людьми из штаба по наушнику.

Сейчас «Сочи» пробует разные варианты сочетаний по звеньям. Во второй тройке вместе обычно выходят Тянулин, Гараев и Николаев. Если связка Мичкова и Тянулина будет возрождаться, то подвинется кто-то из пары Гараев-Николаев. Все зависит от целей Мичкова и клуба: вдруг он захочет сменить позицию и стать центрфорвардом не только на предсезонных матчах в СКА.

Кто такой Иван Демидов – главный конкурент Мичкова, который вытеснил его из СКА

В межсезонье СКА уделял особое внимание Мичкову и Демидову – в том числе и публичное. Казалось, что позиции Мичкова внутри клуба выглядят лучше. Он только прошел через драфт НХЛ и начал эксперименты над самим собой. Матвей действительно попробовал сменить позицию и перейти в центр. Это сочеталось с мнением Ротенберга, который и продвигал это изменение.

Клубы КХЛ могут дополнительно внести в заявку на матч двух лимитчиков – это игроки до 19 и 20 лет включительно. Возраст определяется на момент старта сезона, а пункт об этом прописан в спортивном регламенте КХЛ. 18-летний Мичков попадает под это правило – как и 17-летний Демидов. Старт сезона КХЛ показал, что они конкурируют за место в составе СКА в этой роли.

Как всего за один месяц поменялась позиция Ротенберга по такому вопросу:

● 3 августа: «У нас сейчас Мичков центральный, а Демидов – крайний. Они не могут быть конкурентами».

● 3 сентября: «Матвей конкурирует с другими лимитчиками – Демидовым, например».

Иван Демидов дебютировал в КХЛ еще в сезоне-2022/23, но рекорд СКА по возрасту не перебил. Им по-прежнему владеет Мичков (16 лет и 237 дней). В МХЛ у Демидова есть гораздо больше достижений. Это самый ценный игрок прошлого турнира, где он играл за «СКА-1946» и «СКА-Варяги» (3 матча). В регулярке у Демидова тогда было 64 очка – это третий бомбардир турнира.

В таблице мы не учитывали статистику Демидова в плей-офф, а там случился его единственный карьерный опыт в играх на вылет. За «СКА-1946» Демидов выбил 13 очков за 10 матчей, но повторить чемпионство не удалось: «СКА-1946» вылетел в полуфинале от «Омских Ястребов». В клубах системы СКА рядом с Иваном играет старший брат Семен. На КХЛ это не распространяется.

Как вообще играет и забивает сам Иван Демидов:

17-летний Демидов готовится к выходу на драфт НХЛ-2024. Он котируется там в первой пятерке. Ротенберг уже сравнивает Ивана и других игроков СКА – в его реальности они на одном уровне. На фоне частых претензий к Мичкову ярко смотрится похвала для Демидова после одной из игр: «Иван проявил себя с наилучшей стороны. Он внес вклад в победу, мы видим его прогресс».

Так сам Демидов говорил о таланте Мичкова, когда еще с ним не конкурировал: «У Матвея очень хорошо развито голевое чутье, такое нельзя натренировать. Это тебе либо дано, либо нет. У него это есть. Помимо таланта он еще очень усердно работает над собой, в совокупности это дает результат».

Ротенберг по ним обоим часто ссылается на возраст и на то, что Демидов младше Мичкова. Кажется, что тут влияет еще и талант.

Фото: hcsochi.ru; ska.ru