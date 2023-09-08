Пока звезд привлекают деньгами.

«Амур» начал новый сезон КХЛ с трех побед и трех поражений. В любых других условиях это никого бы не заинтересовало, но теперь команда по-особенному привлекает внимание. Ее руководство регулярно напоминает: цель до 2026 года – Кубок Гагарина.

Сейчас же в Хабаровске готовят для этого основу, привлекают известных игроков и много тратят. Первые промежуточные результаты уже есть: «Амур» разобрал «Авангард» в Омске (5:1), а потом победил «Сибирь» на новой арене.

Почему все вокруг говорят про 2026 год – в Кубок Гагарина верят даже сами игроки «Амура»

Впервые задача «Амура» возникла в декабре 2021 года. Губернатор Михаил Дегтярев тогда рассказал о ней в докладе-презентации – обозначил цель так: «Завоевание Кубка Гагарина до 2026 года». За год до этого он вошел в наблюдательный совет клуба и сразу дал понять, что «Амур» надо выводить в лидеры КХЛ. Но за три сезона команда ни разу не попала в плей-офф.

До приезда в Хабаровск Дегтярев возглавлял в Госдуме комитет по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи. Когда перешел на новый пост – сразу появился на матчах в Хабаровске и быстро включился в хоккейную движуху.

Например, предложил спор губернатору Приморского края Олегу Кожемяко – по количеству побед «Амура» и «Адмирала» в четырех играх сезона-2021/22. Талисман проигравшей команды должен был выйти на следующую игру в свитере соперника. Но при не состоялось: в «Адмирале» объяснили, что Кожемяко занимается делом, а не пиар-ходами. Хотя он бы оказался в плюсе: «Амур» проиграл сопернику три матча из четырех.

В следующем сезоне команды сыграли между собой аж десять раз – и «Амур» был лучше в этом противостоянии (6-4). Вот только «Адмирал» прошел в плей-офф, вынес оттуда «Салават», раскрыл вратаря Серебрякова и тренера Тамбиева, а у хабаровчан все закончилось на регулярке.

Так что казалось, что слова про 2026 год – очередная пиар-акция. Но перед сезоном-2023/24 в клубе начались изменения. Новым президентом стал первый вице-губернатор Хабаровского края Александр Никитин. Дегтярев же председателем попечительского совета. Такие перемены объяснялись новым вектором развития.

«Амур» регулярно напоминает о Кубке Гагарина со ссылкой на слова губернатора: «Задачу никто не отменял». Сейчас о ней рассуждают и игроки. Нападающий Владислав Барулин объяснял «Известиям», что в это межсезонье многое поменялось внутри клуба: «Начиная с быта, условий, игровой формы. Все это переходит и на работу. Есть цель, она реалистична, мы в нее верим».

К новому сезону «Амур» готовился в Новогорске, а презентация команды в Хабаровске состоялась... без участия хоккеистов. Фанаты смотрели на городской арене премьеру документального фильма с показательным названием «Тигр. Подготовка к прыжку».

Как изменился «Амур»: потеря четырех бомбардиров, новый тренер из «Сибири», приход звезды «Спартака»

● Иван Николишин – безальтернативный лидер «Амура» в сезоне-2022/23. Он набрал 42 очка и почти в два раза перекрыл личный рекорд результативности в КХЛ. Вокруг перехода Ивана в «Авангард» шла история с операцией, которую в межсезонье клуб не оплатил. Скандал на фоне травмы в итоге замяли, Николишин поблагодарил Хабаровск за развитие, но «Амур» его потерял.

● Легальные аренды в КХЛ были для привычного «Амура» способом усиления состава. Таланты Дубакин («Сибирь»), Лихачев («Локомотив») и Гребенкин («Металлург» Мг) получили в Хабаровске игровую практику и показали себя в разных форматах. Все они прогрессировали и в межсезонье вернулись в свои клубы. Дубакин уже выходит в ведущих звеньях «Сибири», Гребенкин забивает за «Металлург».

● Трансферная неожиданность прилетела от «Амура» за три дня до старта регулярки-2023/24. Александр Хохлачев провел в «Спартаке» лучший сезон в карьере, а сейчас попал в Хабаровск в обмен на денежную компенсацию. Для понимания: Хохлачев набрал 55 очков – всего на четыре меньше, чем Владимир Ткачев из «Авангарда». Летом тот получил самый большой контракт в КХЛ.

● Из Омска приехал американец Алекс Бродхерст – с контрактом на сезон и почти двукратным повышением зарплаты.

● Скрытый лидер обновленного «Амура» – Егор Коршков. В его карьере есть гол в НХЛ за «Торонто» и регулярка КХЛ-2020/21, когда он выбил за «Локомотив» 34 очка за 59 матчей. Потом в его карьере наступил спад, но Коршкову только 27 лет. В России он впервые сыграет за пределами Ярославля – и видит в этом вызов для себя: «Пусть всем пойдет на пользу».

● Так много опытных новичков в нападении объясняются разочарованием в других бывших игроках. Замена понадобилась не только лидерам. Александр Шаров (не путать с бывшей звездой «Сибири») в межсезонье вернулся в «Трактор». Игорь Руденков («Витязь») и Павел Махановский («Адмирал») ушли после не самого удачного сезона.

● В «Амуре» остался словенский нападающий Ян Дрозг. Он набрал 21 очко за 40 матчей в регулярке-2022/23. На его перспективы влияет лимит на легионеров. В основе «Амура» на старте сезона выходили Бродхерст, Ли и Калниньш – все возможности использованы. Ли запустил через клуб процесс получения российского паспорта. Если все пройдет успешно, освободится место для Дрозга – пока же он пользуется тем, что Бродхерст выбыл из-за травмы на месяц.

● Помимо него на старте чемпионата у Хабаровска вылетел и Никонцев. Потеря Анатолия не так важна, а вот Бродхерст выходил в первом звене «Амура» и связывал на льду Коршкова и Хохлачева, набрав 2+2 очка в трех играх.

● «Амур» подкорректировал состав и в других линиях – случился своеобразный обмен вратарями с «Автомобилистом». Легендарный для Хабаровска Евгений Аликин уехал в Екатеринбург, а в обратном направлении отправился Игорь Бобков. Основным в такой ситуации рассматривался легионер Калниньш, но шансов воспользовался Лозебников. Победы в Омске и Новосибирске были с ним.

● Мищенко («Барыс»), Волгин («Витязь»), Брынцев («Трактор») выделяются среди новых защитников. Все много играли в предыдущих клубах. Их приход добавляет «Амуру» качества и усиливает глубину состава. Потерь в обороне в Хабаровске тоже ожидаемо не избежали: второй и четвертый бомбардиры клуба среди защитников Аляев и Корягин ушли в «Сочи».

● Важна и смена тренера. Вадим Епанчинцев ушел в «Югру», на его место пришел Андрей Мартемьянов из «Сибири». Ранее он уже работал в «Амуре», а в предыдущей регулярке сотворил с «Сибирью» сенсацию на Востоке. Двухлетний период в Новосибирске завершился, но не очень красиво – вылетом в первом раунде от «Авангарда».

«Амур» сильно переплачивает новичкам, хотя еще недавно жил с финансовыми проблемами

Данные «СЭ»: зарплатная ведомость «Амура» на сезон-2023/24 – 642 млн рублей. Откуда у «Амура» такие деньги на игроков? Клуб сотрудничает с букмекерами, но других партнеров не раскрывает. При этом на форме хабаровчан можно заметить появившуюся надпись «Транснефть Дальний Восток». Этой весной «Амур» даже играл товарищеский матч с любительской командой организации.

«СЭ» рассказывал, что финансовая политика клуба изменилась в этом году – и это сложно считать совпадением. Сейчас «Амур» не ставит цель по полному закрытию платежки в 900 млн, но готов на любые контракты для игроков.

Весной 2023-го «Амур» мелькал во всех трансферных слухах. Клуб якобы предлагал соглашения Ткачеву, Толчинскому, Чибисову, Михайлису и другим заметным игрокам из КХЛ. Везде фигурировали зарплаты под 80 млн рублей в год. Хотя зимой 2021-го клуб наоборот задерживал выплаты людям из основного состава – это подтверждал президент КХЛ Морозов.

Новый «Амур» вообще сильно переплачивает игрокам. Два ярких примера:

1. Александр Хохлачев получил бы в «Спартаке» 40 млн рублей за ближайший сезон. Он вел переговоры с клубом о повышении, но они завершились неудачно. В Хабаровске Хохлачеву выписали двухлетний контракт, и без учета бонусов игрок заработает по нему 150 млн рублей (по 75 млн за год).

2. Алекс Бродхерст получал в Омске 45 млн рублей. Зарплата легионера в «Амуре» – 70 млн. С бонусами она вырастет еще на 14. Интересно, что Бродхерст называл решающим фактором при подписании контракта высокие цели «Амура». Он увидел в таком переходе возможность наконец-то стать лидером клуба КХЛ – в Омске были звезды и без Алекса.

Генменеджер «Амура» Вадим Покотило объяснял, что финансы клуба стабилизировались из-за поддержки властей региона и амбициозных задач. Переплаты идут из-за нежелания игроков ехать в Хабаровск, хотя иногда их не привлекают и деньги: «Для нас первоочередное – создание имиджа клуба, чтобы мы не уговаривали хоккеистов, а играть в «Амуре» было почетно».

Сомнения сейчас есть и у тех, кто все-таки туда приехал. Хохлачев осторожно оценивал перспективы «Амура» в плане возможного чемпионства. Конечно, теоретически Кубок Гагарина может взять любой (теоретически), но даже в этой теории необходимо поступательное развитие, сохранение ядра и укрепление каждый сезон. За одно мощное трансферное межсезонье нельзя пройти путь от непопадания в плей-офф до борьбы за титул.

Фото: vk.com/hcamur