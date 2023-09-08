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«Амур» – новый топ-клуб КХЛ? Не смейтесь: заманили деньгами лидеров «Спартака» и «Авангарда», ждут Кубок Гагарина через 3 года

Михаил Дегтярев
Егор Коршков Егор Коршков
КХЛ КХЛ
Алекс Бродхерст
Амур Амур
Андрей Мартемьянов Андрей Мартемьянов
Александр Хохлачев Александр Хохлачев
Кубок Гагарина Кубок Гагарина
Хоккей Хоккей

Пока звезд привлекают деньгами.

«Амур» начал новый сезон КХЛ с трех побед и трех поражений. В любых других условиях это никого бы не заинтересовало, но теперь команда по-особенному привлекает внимание. Ее руководство регулярно напоминает: цель до 2026 года – Кубок Гагарина.

Сейчас же в Хабаровске готовят для этого основу, привлекают известных игроков и много тратят. Первые промежуточные результаты уже есть: «Амур» разобрал «Авангард» в Омске (5:1), а потом победил «Сибирь» на новой арене.

Почему все вокруг говорят про 2026 год – в Кубок Гагарина верят даже сами игроки «Амура»

Впервые задача «Амура» возникла в декабре 2021 года. Губернатор Михаил Дегтярев тогда рассказал о ней в докладе-презентации – обозначил цель так: «Завоевание Кубка Гагарина до 2026 года». За год до этого он вошел в наблюдательный совет клуба и сразу дал понять, что «Амур» надо выводить в лидеры КХЛ. Но за три сезона команда ни разу не попала в плей-офф.

До приезда в Хабаровск Дегтярев возглавлял в Госдуме комитет по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи. Когда перешел на новый пост – сразу появился на матчах в Хабаровске и быстро включился в хоккейную движуху.

Например, предложил спор губернатору Приморского края Олегу Кожемяко – по количеству побед «Амура» и «Адмирала» в четырех играх сезона-2021/22. Талисман проигравшей команды должен был выйти на следующую игру в свитере соперника. Но при не состоялось: в «Адмирале» объяснили, что Кожемяко занимается делом, а не пиар-ходами. Хотя он бы оказался в плюсе: «Амур» проиграл сопернику три матча из четырех.

В следующем сезоне команды сыграли между собой аж десять раз – и «Амур» был лучше в этом противостоянии (6-4). Вот только «Адмирал» прошел в плей-офф, вынес оттуда «Салават», раскрыл вратаря Серебрякова и тренера Тамбиева, а у хабаровчан все закончилось на регулярке.

Так что казалось, что слова про 2026 год – очередная пиар-акция. Но перед сезоном-2023/24 в клубе начались изменения. Новым президентом стал первый вице-губернатор Хабаровского края Александр Никитин. Дегтярев же председателем попечительского совета. Такие перемены объяснялись новым вектором развития.

«Амур» регулярно напоминает о Кубке Гагарина со ссылкой на слова губернатора: «Задачу никто не отменял». Сейчас о ней рассуждают и игроки. Нападающий Владислав Барулин объяснял «Известиям», что в это межсезонье многое поменялось внутри клуба: «Начиная с быта, условий, игровой формы. Все это переходит и на работу. Есть цель, она реалистична, мы в нее верим».

К новому сезону «Амур» готовился в Новогорске, а презентация команды в Хабаровске состоялась... без участия хоккеистов. Фанаты смотрели на городской арене премьеру документального фильма с показательным названием «Тигр. Подготовка к прыжку».

Как изменился «Амур»: потеря четырех бомбардиров, новый тренер из «Сибири», приход звезды «Спартака»

● Иван Николишин – безальтернативный лидер «Амура» в сезоне-2022/23. Он набрал 42 очка и почти в два раза перекрыл личный рекорд результативности в КХЛ. Вокруг перехода Ивана в «Авангард» шла история с операцией, которую в межсезонье клуб не оплатил. Скандал на фоне травмы в итоге замяли, Николишин поблагодарил Хабаровск за развитие, но «Амур» его потерял.

● Легальные аренды в КХЛ были для привычного «Амура» способом усиления состава. Таланты Дубакин («Сибирь»), Лихачев («Локомотив») и Гребенкин («Металлург» Мг) получили в Хабаровске игровую практику и показали себя в разных форматах. Все они прогрессировали и в межсезонье вернулись в свои клубы. Дубакин уже выходит в ведущих звеньях «Сибири», Гребенкин забивает за «Металлург».

● Трансферная неожиданность прилетела от «Амура» за три дня до старта регулярки-2023/24. Александр Хохлачев провел в «Спартаке» лучший сезон в карьере, а сейчас попал в Хабаровск в обмен на денежную компенсацию. Для понимания: Хохлачев набрал 55 очков – всего на четыре меньше, чем Владимир Ткачев из «Авангарда». Летом тот получил самый большой контракт в КХЛ.

● Из Омска приехал американец Алекс Бродхерст – с контрактом на сезон и почти двукратным повышением зарплаты.

Скрытый лидер обновленного «Амура» – Егор Коршков. В его карьере есть гол в НХЛ за «Торонто» и регулярка КХЛ-2020/21, когда он выбил за «Локомотив» 34 очка за 59 матчей. Потом в его карьере наступил спад, но Коршкову только 27 лет. В России он впервые сыграет за пределами Ярославля – и видит в этом вызов для себя: «Пусть всем пойдет на пользу».

Так много опытных новичков в нападении объясняются разочарованием в других бывших игроках. Замена понадобилась не только лидерам. Александр Шаров (не путать с бывшей звездой «Сибири») в межсезонье вернулся в «Трактор». Игорь Руденков («Витязь») и Павел Махановский («Адмирал») ушли после не самого удачного сезона.

В «Амуре» остался словенский нападающий Ян Дрозг. Он набрал 21 очко за 40 матчей в регулярке-2022/23. На его перспективы влияет лимит на легионеров. В основе «Амура» на старте сезона выходили Бродхерст, Ли и Калниньш – все возможности использованы. Ли запустил через клуб процесс получения российского паспорта. Если все пройдет успешно, освободится место для Дрозга – пока же он пользуется тем, что Бродхерст выбыл из-за травмы на месяц.

● Помимо него на старте чемпионата у Хабаровска вылетел и Никонцев. Потеря Анатолия не так важна, а вот Бродхерст выходил в первом звене «Амура» и связывал на льду Коршкова и Хохлачева, набрав 2+2 очка в трех играх.

«Амур» подкорректировал состав и в других линиях – случился своеобразный обмен вратарями с «Автомобилистом». Легендарный для Хабаровска Евгений Аликин уехал в Екатеринбург, а в обратном направлении отправился Игорь Бобков. Основным в такой ситуации рассматривался легионер Калниньш, но шансов воспользовался Лозебников. Победы в Омске и Новосибирске были с ним.

Мищенко («Барыс»), Волгин («Витязь»), Брынцев («Трактор») выделяются среди новых защитников. Все много играли в предыдущих клубах. Их приход добавляет «Амуру» качества и усиливает глубину состава. Потерь в обороне в Хабаровске тоже ожидаемо не избежали: второй и четвертый бомбардиры клуба среди защитников Аляев и Корягин ушли в «Сочи».

Важна и смена тренера. Вадим Епанчинцев ушел в «Югру», на его место пришел Андрей Мартемьянов из «Сибири». Ранее он уже работал в «Амуре», а в предыдущей регулярке сотворил с «Сибирью» сенсацию на Востоке. Двухлетний период в Новосибирске завершился, но не очень красиво – вылетом в первом раунде от «Авангарда».

«Амур» сильно переплачивает новичкам, хотя еще недавно жил с финансовыми проблемами

Данные «СЭ»: зарплатная ведомость «Амура» на сезон-2023/24 – 642 млн рублей. Откуда у «Амура» такие деньги на игроков? Клуб сотрудничает с букмекерами, но других партнеров не раскрывает. При этом на форме хабаровчан можно заметить появившуюся надпись «Транснефть Дальний Восток». Этой весной «Амур» даже играл товарищеский матч с любительской командой организации.

«СЭ» рассказывал, что финансовая политика клуба изменилась в этом году – и это сложно считать совпадением. Сейчас «Амур» не ставит цель по полному закрытию платежки в 900 млн, но готов на любые контракты для игроков.

Весной 2023-го «Амур» мелькал во всех трансферных слухах. Клуб якобы предлагал соглашения Ткачеву, Толчинскому, Чибисову, Михайлису и другим заметным игрокам из КХЛ. Везде фигурировали зарплаты под 80 млн рублей в год. Хотя зимой 2021-го клуб наоборот задерживал выплаты людям из основного состава – это подтверждал президент КХЛ Морозов.

Новый «Амур» вообще сильно переплачивает игрокам. Два ярких примера:

1. Александр Хохлачев получил бы в «Спартаке» 40 млн рублей за ближайший сезон. Он вел переговоры с клубом о повышении, но они завершились неудачно. В Хабаровске Хохлачеву выписали двухлетний контракт, и без учета бонусов игрок заработает по нему 150 млн рублей (по 75 млн за год).

2. Алекс Бродхерст получал в Омске 45 млн рублей. Зарплата легионера в «Амуре» – 70 млн. С бонусами она вырастет еще на 14. Интересно, что Бродхерст называл решающим фактором при подписании контракта высокие цели «Амура». Он увидел в таком переходе возможность наконец-то стать лидером клуба КХЛ – в Омске были звезды и без Алекса.

Генменеджер «Амура» Вадим Покотило объяснял, что финансы клуба стабилизировались из-за поддержки властей региона и амбициозных задач. Переплаты идут из-за нежелания игроков ехать в Хабаровск, хотя иногда их не привлекают и деньги: «Для нас первоочередное – создание имиджа клуба, чтобы мы не уговаривали хоккеистов, а играть в «Амуре» было почетно».

Сомнения сейчас есть и у тех, кто все-таки туда приехал. Хохлачев осторожно оценивал перспективы «Амура» в плане возможного чемпионства. Конечно, теоретически Кубок Гагарина может взять любой (теоретически), но даже в этой теории необходимо поступательное развитие, сохранение ядра и укрепление каждый сезон. За одно мощное трансферное межсезонье нельзя пройти путь от непопадания в плей-офф до борьбы за титул.

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Фото: vk.com/hcamur

1 комментарий

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Rudenzik
Рано ещё про топ-клуб говорить, деньги есть -хорошо, но нужно минимум сезон смотреть. За три года сложно будет кубок взять, нужно хотя бы для начала стабильно в плей-офф выходить, а то есть условный Авто топ-клуб по деньгам, но не по результатам
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