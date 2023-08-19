Дисквалификация еще не вступила в силу.

В субботу ЦСКА обыграл минское «Динамо» – 3:2. На этот товарищеский матч никто не обратил бы внимание, кроме болельщиков команде, если б не важное событие: это первая игра Ивана Федотова после возвращения из армии. На фоне новостей о дисквалификации вратаря до конца года армейцы, кажется, демонстративно выпустили его на первые полчаса. При этом ни клуб, ни игрок ничего не нарушили: решения ИИХФ не распространяются на подобные летние матчи, а его бан в КХЛ вообще начнет действовать только с 1 сентября.

Но что будет, если Федотов окажется в составе ЦСКА в стартовой игре сезона-2023/24? Глава ИИХФ Люк Тардиф пока отказывается отвечать: «Оставлю это без комментариев». Впрочем, точка в деле еще не поставлена – ЦСКА воспользовался правом на апелляцию. За ситуацией следит Министерство спорта, а клуб в данном случае еще и получает помощь от ФХР.

Полчаса Федотова за ЦСКА: спасал на старте матча, но далеко выкатился в моменте с голом

Федотов вышел в основе и уверенно провел первый период, который завершился нулевой ничьей, хотя «Динамо» и играло активно. В первые минуты хоккеисты ЦСКА редко выходили из зоны – вратарь выручал и подчищал.

Минчанам удался старт благодаря меньшинству ЦСКА уже на четвертой минуте, но Иван отразил несколько бросков, а дальше игра выровнялась. Было заметно, что Федотов после бросков редко сразу фиксирует шайбу – чаще отбивает ее в угол площадки. Отскоков перед собой при этом он не допускал.

Хоккеисты ЦСКА постоянно его подбадривали и били по щиткам после удачных сэйвов. Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов отдельно отреагировал на игру Федотова. Назвал его мастером, от которого не отлетают шайбы: «Все у него как надо».

Второй период получился ярким: ЦСКА сделал счет 3:0 в свою пользу, а все шайбы уместились в полторы минуты. «Динамо» ответило голом Никиты Пышкайло. Эпизод фактически никак не повлиял на ход матча, но Пышкайло – первый игрок, который забросил Федотову после его возвращения. Иван Федотов не играл за ЦСКА ровно 476 дней.

Через несколько секунд после гола ЦСКА получил большинство. Федотов в этот момент уехал на скамейку и больше не появлялся – вместо него на лед вышел 21-летний Всеволод Скотников.

«Это [уход Федотова в середине второго периода] связано с нашей подготовкой и нашим планом на матч, который предусматривал такую замену, – рассказал Сергей Федоров в интервью «Матч ТВ». – Ваня в порядке, и Сева хорошо отыграл, особенно в концовке третьего периода. Так что мы, извините за банальное выражение, готовимся в штатном режиме. Мы прошли очень серьезные нагрузки и подготовку. На наш взгляд этого было достаточно на сегодня для Ивана».

Фиксируем итоговые показатели вратаря: почти 30 сыгранных минут и одна пропущенная (статистики по броскам в матче нет). Во втором периоде у Федотова почти не было нагрузки. В моменте с голом он выкатился далеко и странно упал, а следующую шайбу ЦСКА пропускал, когда на льду был его сменщик.

Какие варианты на будущее есть у ЦСКА, если Федотов все-таки не сыграет в КХЛ

Никто до конца не понимает, что в дальше будет с Иваном Федотовым. Решение ИИХФ он сам никак не комментировал. Напоминаем: международная федерация утверждает, что при отъезде в НХЛ контракт Федотова по-прежнему действует – там Иван может появиться на льду в любой момент сезона. С КХЛ все выглядит намного сложнее и зависит от итогов апелляции ЦСКА.

Возвращение Федотова – единственное летнее подписание ЦСКА перед сезоном-2023/24. Он заменил в команде легионера Адама Рейдеборна, с которым клуб выиграл Кубок Гагарина-2023. Но из-за нового лимита на легионеров в клубе не стали держаться за шведа.

При неудачной апелляции и соблюдении решения ИИХФ в клубе останется трое русских вратарей с опытом игры в КХЛ – Шарыченков, Скотников и Гамзин. Но из них только 31-летний Шарыченков провел на этом уровне несколько сезонов с нормальной игровой практикой (223 матча за 13 сезонов). У Скотникова пока только восемь игр в КХЛ (и 5 побед), а 20-летний Гамзин выходил лишь на два матча в сезоне-2022/23.

Никто из вратарей ЦСКА никак не реагирует на публику по поводу истории с Федотовым. Скотников объяснял после матча против «Динамо», что во вратарской бригаде ЦСКА сейчас дружеская атмосфера. Сам Всеволод спрашивает советы у Шарыченкова, но теперь им обоим помогает вернувшийся Федотов. Все они встречаются и часто общаются за пределами льда.

Сергей Федоров еще в начале августа ссылался на конкуренцию: место основного вратаря в ЦСКА никто просто так не получит. Кажется, что у Федотова шансов на это больше, чем у конкурентов: до армии он был лучшим вратарем КХЛ-2021/22 и первым номером сборной на Олимпиаде. Другой вопрос: насколько быстро он вернется к той форме. Но все же куда интереснее, в форме какого цвета мы увидим вратаря этой осенью.

Фото: vk.com/hccska