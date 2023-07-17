Вот такая загогулина.

Владимир Тарасенко наконец-то нашел новый клуб. Он подписался с «Оттавой» на год и 5 млн. А мог оказаться в этой команде намного раньше. История сложилась бы совсем по-другому, если бы на драфте НХЛ-2010 «Сенаторс» в последний момент не отдали свой выбор №16 ради другого игрока.

«Сент-Луис» целый год просматривал Тарасенко – все решило его интервью перед драфтом

Драфт НХЛ-2010 проходил 25 и 26 июня в Лос-Анджелесе. «Оттава» и «Сент-Луис» до последнего оттягивали сделку, но все-таки сделали ход. Первый выбор «Сент-Луиса» на драфте годовой давности защитник Давид Рундблад (общий 17-й номер) перешел в «Оттаву». «Сент-Луис» получил за него 16-й пик в 2010-м и выбрал Тарасенко.

Перед драфтом-2010 эксперты отмечали атакующий талант Владимира: называли его готовым бомбардиром для любой команды НХЛ. Тогда он находился в положении, которое напоминает текущую ситуацию Мичкова: имел действующий контракт с «Сибирью» в КХЛ и не настраивался на скорую поездку в НХЛ. Так и получилось – «Сент-Луис» дождался Владимира только в январе 2013-го (после локаута), когда он успел поиграть не только в «Сибири», но и в СКА.

The Athletic анализировал попадание Тарасенко в «Сент-Луис» на том драфте. Первым его заметил скаут Вилле Сирен на ЧМ среди юниоров. Все происходило за год до выхода Тарасенко на драфт – первоначально «Сент-Луис» больше анализировал новичков 2009-го. Тогда «Блюз» взяли Рундблада, но Владимир попал в скаутскую базу. После этого Сирен целенаправленно посмотрел 15 его матчей в КХЛ.

Тарасенко произвел впечатление и во время интервью: он почти не говорил по-английски, но все фразы показались скаутам важными. Рундблада же в дальнейшем не сочли достаточно перспективным, поэтому «Сент-Луис» решился на обмен с «Оттавой», которая проявила интерес к шведу.

На том драфте «Сент-Луис» выбирал 14-м и взял Джейдена Шварца (9 сезонов в «Блюз», важный элемент чемпионской команды 2019-го), а от «Оттавы» получил за Рундблада еще и 16-й.

«Сент-Луис» был нацелен на Тарасенко и переживал из-за 15-го выбора, который был у «Лос-Анджелеса». Но риск оправдался: «Лос-Анджелес» взял защитника Дерека Форборта. Интересно, что по всем предварительным раскладам Тарасенко казался идеальным выбором как раз для «Оттавы». Но «сенаторы» решили пойти другим путем.

Драфт-2010 получился парадоксальным для русских игроков. «Атланта» взяла Александра Бурмистрова под восьмым номером, а на Артемия Панарина просто никто не посмотрел – тот попал в НХЛ лишь в 2015 году. Панарин в итоге сейчас зарабатывает 11,6 млн в «Рейнджерс», а Бурмистров едва тянет даже в КХЛ.

«Вашингтон» удачно попал с Кузнецовым: он стал многолетним партнером для Овечкина и вместе с ним привел команду к Кубку Стэнли. Клуб давал шанс и Галиеву – тот даже забивал в НХЛ в дебютном сезоне, но дальше его заокеанская карьера не сложилась. До 2017-го Галиев в основном играл в АХЛ, а затем курсировал в КХЛ между «Ак Барсом» и московским «Динамо».

Остальные до НХЛ вообще не добрались: Кабанов перемещается по Европе, Кицын – звезда ВХЛ, Телегин и Чудинов сделали добротную карьеру в КХЛ.

Такие разные пути Тарасенко и Рундблада: один – звезда НХЛ, другой три сезона играл в «Сочи»

Рундблад на момент обмена еще казался перспективным игроком с большим атакующим потенциалом. «Оттава» после обмегна отправила его в аренду в шведский чемпионат. Там он еще год развивался в привычном «Шеллефтео» – и показывал лучшую статистику в жизни: 50 очков за 55 матчей регулярного сезона. После этого было еще 10 очков в плей-офф и шанс в НХЛ.

Там он пытался закрепиться до 2016 года, сменив за это время три команды – «Оттаву», «Финикс» (сейчас – «Аризона») и «Чикаго». Последний отказался от него в сезоне-2015/16, и Рундблад уехал в чемпионат Швейцарии.

В таблице мы не учитывали матчи в плей-офф. По ним Тарасенко громит Рундблада еще внушительнее: 97:8. Зато оба остались в истории обладателями Кубка Стэнли, хотя внесли в это различный вклад. Давид отыграл в чемпионском плей-офф всего пять матчей и не набрал ни одного очка. Тарасенко же был одним из лучших в «Сент-Луисе»: 26 игр, 17 очков (11+6).

Почему Рундблад так и не заиграл в НХЛ? Он так и не смог раскрыть свой атакующий потенциал, а оборонительные навыки были довольно слабыми. В интервью «Чемпионату» швед осторожно ссылался на то, что в Америке ему надо было обращать больше внимания на оборонительные показатели. «Это «Чикаго», НХЛ – топ-клуб в топ-лиге. Здесь у тебя нет права на ошибку, нет времени на адаптацию, нужно сразу же пользоваться предоставленным шансом. Видимо, у меня это не получилось», – говорил он.

Пока Тарасенко играл за «Сент-Луис», Рундблад изучал европейскую географию. После Швейцарии в его карьерный список добавились СКА, «Сочи» и финский «Кярпят». В Финляндию Давид уехал год назад, после третьего сезона в «Сочи», набрав всего 6 очков в 42 играх. В «Кярпяте» он провел неплохой сезон, став самым результативным защитником команды – 26 очков в 60 играх. Но и это совсем не то, что обещал его талант пятнадцать лет назад.

Фото: eastnews.ru/BRUCE BENNETT; РИА Новости/Алексей Даничев; Global Look Press