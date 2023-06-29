Его выбрала «Аризона».

Драфт НХЛ-2023, кажется, войдет в историю как один из самых непредсказуемых – причем две сенсации произошли уже к седьмому пику. «Анахайм» забрал под вторым номером Лео Карлссона, а не Адама Фантилли. «Аризона» же, выбиравшая шестой, неожиданно назвала защитника Дмитрия Симашева.

И здесь главный сюрприз, пожалуй, даже не в том, что он обошел Матвея Мичкова, который ушел следом, и даже не в том, что Симашева аналитики ожидали ближе к концу первого раунда (а Крэйг Баттон вообще во втором). Просто никто из российских защитников в 21-м веке не уходил на драфте так высоко, а за всю историю только трое уходили раньше Дмитрия – Твердовский (2-й), Зюзин (2-й) и Вишневский (5-й).

Раньше всех из поколения дебютировал в КХЛ. Выучил английский, потому что пообещал

Симашеву 18 лет, прошлый год стал для него дебютным на взрослом уровне: он сыграл 18 матчей за «Локомотив» (0+0, «-1» при 6:55 в среднем на льду), воспитанником которого и является. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2024/25, и раньше этого срока переезда в Аризону ждать не стоит. Хотя Дмитрий явно нацелен на НХЛ – он уже сейчас планирует посетить город, где играет команда, и, кроме того, он довольно свободно говорит по-английски.

«Год назад он дал мне обещание, что приедет в Северную Америку и без переводчика пройдет собеседования с клубами НХЛ, объяснял его агент Дэн Мильштейн в интервью РИА «Новости». – Так он и сделал, пообщавшись со всеми свободно на английском языке, давал интервью по радио и телевидению, показал, какой он человек».

По габаритам – 194 см / 91 кг – он тоже выглядит готовым хоккеистом. При этом, разумеется, в игре еще нужно добавлять. К примеру, прежде проявлялись недостатки в скорости, хотя Симашев быстро научился подстраиваться под соперника – в том числе и на уровне КХЛ. В матчах за молодежку, конечно, чувствует себя более раскованно: не боится силовой борьбы, часто подключается к атакам и даже готов пойти в обводку.

Последнее легко объяснимо – до 11 лет Симашев играл центрального нападающего. Но позже в «Локо» все же разглядели в нем защитника.

В этом сезоне Дмитрия начали заигрывать в главной команде, но в свои 18 он успел засветиться и в молодежках (у Ярославля их две): 79 матчей за две регулярки и 6+22 в статистике бомбардиров (хотя больше восхищает полезность – «+44»). В плей-офф-2022 он и вовсе набрал 2+4 в 10 матчах – больше многих нападающих. Симашев постепенно учится быть лидером, несмотря на то, что младше многих в команде.

Интересно, что защитник стал первым игроком 2005 года рождения, появившимся в КХЛ. Он дебютировал в лиге в первом же матче сезона-2022/23 – против «Автомобилиста». И это не было пиар-акцией.

«Он сыграл не из-за того, что самый молодой, он себе место в составе заработал», – объяснял тренер «Локомотива» Игорь Никитин, который, как все помнят, не любит шоу в хоккее. И потому тот дебют Дмитрия выглядит еще более важным. Интересно, что свой шанс молодой игрок получил даже после того, как от него на предсезонке убежал 41-летний Зарипов.

Симашев – довольно разносторонний игрок вне льда. В детстве занимался шахматами и играет до сих пор (пусть и на телефоне, но пару партий в день), хотел бы стать баскетболистом, если б не хоккей, а еще – попробовать позаниматься американским футболом. Любит читать и занимается с психологом (не от клуба) – считает, что это нужно каждому, даже если у тебя все в порядке.

Кажется, «Аризона» получила максимально сознательного проспекта.

Симашев обошел Мичкова – главный русский сюрприз драфта НХЛ-2023

По таланту Матвей котировался на уровне с Бедардом, но длительный контракт в СКА, отсутствие сборной России разных возрастов на международных турнирах и закрытость самого игрока резко снизили спрос на Мичкова.

Пока он падал в рейтингах, Симашев поднимался. Кори Пронман из The Athletic вообще увидел в нем будущего элитного двухстороннего защитника, уже готового к игре на взрослом уровне. Подобные мнения высказывали и другие эксперты. Симашевым активно интересовались в НХЛ: сразу 24 клуба запрашивали с ним интервью перед драфтом.

И все равно Мичков считался главным русским проспектом-2023. Но «Аризона» перевернула игру.

«Койотов» даже не отпугнули еще два года контракта Симашева с «Локомотивом». И тут есть разница с Мичковым: Дмитрий до конца так и не освоился во взрослом хоккее, и два сезона – хороший срок, чтобы прокачать себя сразу для НХЛ.

Генеральный менеджер «Аризоны» Билл Армстронг назвал Симашева и его одноклубника Бута, которого выбрали 12-м в первом раунде, двумя лучшими игроками из командного списка желаний. Вообще Армстронг еще до драфта предавал особенную важность двум выборам клуба в первом раунде: «У нас есть шанс забрать двух хороших игроков, которые придут сюда и повлияют на нашу организацию. Нам нравятся игроки на драфте. Наш выбор зависит и от других, но мы можем получить двух качественных хоккеистов». Кажется, у «койотов» получилось.

В ближайшем будущем «Аризона» настраивается на поиски новой арены (или нового города) и выстраивание обновленной команды. На этом драфте у них есть еще 10 пиков, в том числе 1 – во втором раунде и 4 – в третьем. Отличная возможность усилиться еще одним талантом и несколько попыток, чтобы совершить самую неожиданную кражу всего драфта.

Фото: AP Photo/George Walker IV; Instagram/_dmitrisimashev