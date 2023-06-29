Все они стали успешными.

Каждый год все обсуждают игроков, которых выбирают в первом и максимум втором-третьем раундах драфта НХЛ, но далеко не всегда они чего-то достигают. «Эдмонтон» брал Якупова первым в 2012-м, а сейчас тот без клуба в КХЛ, Кравцов, выбранный 9-м, предпринял несколько попыток закрепиться за океаном, а в итоге вернулся в «Трактор», а кто-то – например, Артур Каюмов (50-й пик драфта-2016) – даже никуда и не дергался.

Зато Дацюк в 1998 году попал в «Детройт» в шестом раунде под 171-м номером, но в итоге стал там клубной легендой с двумя Кубками Стэнли. И таких историй в российской странице НХЛ хватает.

Случай Дацюка – пример для НХЛ, хотя Панарина и Бобровского вообще никто не выбрал

Чуть истории. Советский период хоккея ассоциируется у клубов НХЛ с поздними выборами на драфте. Легендарные Могильный (89-й пик), Третьяк (138-й пик), Ларионов (214-й пик) и другие звезды всегда уходили далеко после начала церемонии. Причина – в железном занавесе, который окончательно сломался только в сезоне-1989/90 – считалось, что шансы на приезд советских игроков призрачные, а может и вообще нет, но поздний пик на мечту потратить было не жалко.

Алексей Ковалев – первый хоккеист из России, ушедший в первом раунде драфта НХЛ. Это случилось в 1991 году, когда ситуация стала постепенно меняться. Павел Дацюк же был выбран вообще уже в новую эпоху – в 1998-м, но только под 171-м номером. У его позднего выбора есть объективная причина: в талант всегда верил только Владимир Крикунов, а перспективам мешали габариты и отсутствие известности.

Дацюка разглядел европейский скаут «Детройта» Хокан Андерсон. Он же откопал для клуба шведа Хенрика Зеттерберга – его «Детройт» годом позже взял в седьмом раунде под 210-м номером. Павел даже по своему первому предсезонному лагерю в НХЛ не представлялся игроком, готовым к выступлению в лиге. Когда ему все-таки дали шанс, Дацюк перевернул вообще все ожидания.

Похожие истории есть еще у нескольких российских хоккеистов, выбранных поздно уже в эпоху открытости российского хоккея.

В таблице выше мы учитывали игроков, у которых карьера в НХЛ вполне себе получилась, несмотря на то, что они были выбраны в пятом раунде и позже

TSN рассказывал, что около 80% игроков из первого раунда драфта проводят хотя бы матч в НХЛ. К пятому раунду этот показатель по разным оценкам составляет уже 34%. Для игроков, которые ушли позже, цифра в 25-30% остается ориентиром.

При этом попадание на драфт не гарантирует места в основе клуба НХЛ, но и без такой процедуры можно пробиться в лигу. У России хватает и таких примеров.

Панарина перед драфтом считали маленьким – ему в Коркино всего пару раз позвонил один из скаутов «Филадельфии». Не чаще в свое время звонили и Сергею Бобровскому. Бывший генменеджер «Филадельфии» Холмгрен говорил: «Мы думали над выбором Боба на драфте, но сработал фактор страха. Боимся подписывать русских, потому что их сложно сюда привезти».

Позже Бобровский приехал во «Флайерс» и без церемонии драфта, затем успешно заиграл в «Коламбусе» и получил большой контракт во «Флориде». Панарин выиграл Кубок Гагарина в СКА и потом сорвался оттуда в «Чикаго».

Ну а ниже – подробнее о тех, в кого клубы НХЛ все-таки не зря поверили во время драфта.

1992 год. Николай Хабибулин – «Виннипег», раунд 9, 204-й пик

1992 год – первый, когда россиян массово выбирали на драфте НХЛ. Тогда взяли сразу 43 русских хоккеистов. Никто не рисковал с пиком Хабибулина, хотя тот выходил на драфт сразу после золота МЧМ и Олимпиады (на которой, правда, не сыграл). Он приглянулся «Виннипегу», куда ушли еще несколько россиян. Сам Хабибулин в тот момент предпочел НХЛ основу ЦСКА – и остался в России еще на пару лет набираться опыта.

Перед драфтом аналитики отмечали у Николая слабые стороны: он опрометчиво играл на выходах и плохо контролировал шайбу за воротами. Позже эти моменты проявились на старте карьеры в НХЛ. Хабибулин начинал новый этап вторым вратарем, но вытеснил из основы «Виннипега» Тима Чевелдэя. Потом у него были «Тампа», «Чикаго», рекордные 799 матчей и победа в Кубке Стэнли.

1993 год. Герман Титов – «Калгари», раунд 10, 252-й пик

Тогда еще проходила одна из тех церемоний, где было больше десяти раундов. С 2005-го клубы на драфте НХЛ стабильно выбирают игроков в семи. Титов уехал в НХЛ из финского ТПС и дебютировал в лиге в 28 лет. Считал ту возможность последним карьерным шансом – и по-настоящему им воспользовался.

В интервью «СЭ» он вспоминал момент, когда принимал решение об отъезде: «Мы с женой переговорили и решили, что ничего не теряем, поедем туда, если ничего не получится, мы всегда можем вернуться. Мне было 27 лет, почти 28, поэтому недолго думали. Меня все отговаривали, говорили, лучше быть первым парнем на деревне, чем последним в городе, но мы поехали».

Переход в НХЛ подвисал из-за денег, которые «Калгари» не хотел отдавать ТПС. Титов сам выплатил 100 тысяч долларов. На драфте он ушел так поздно из-за возраста и карьерной истории – по-настоящему показал себя только в Финляндии. В итоге Герман выступал в лиге до 2002 года. После «Калгари» уходил в «Питтсбург», «Эдмонтон» и «Анахайм», а затем вернулся в «Химик».

1994 год. Александр Селиванов – «Филадельфия», раунд 6, 140-й пик

Селиванов не играл за сборную на ЧМ и Олимпиадах – отказался от нее сам. В юности к нему возникали вопросы по самоотдаче и отработке в обороне, но «Филадельфия» без риска взяла Селиванова на драфте... и сразу поменяла в «Тампу». Интересно, что позже Александр женился на дочери бывшего генменеджера «Тампы» Фила Эспозито.

В 1999-м Селиванов уже за «Эдмонтон» с пяти бросков оформил покер в ворота «Чикаго». В какой-то момент он отмечался удивительной реализацией – 43% становились голами. В заокеанской карьере Селиванова остались «Тампа», «Эдмонтон» и «Коламбус». Четыре гола за матч в НХЛ из россиян вместе с ним забивали только легенды.

1994 год. Евгений Набоков – «Сан-Хосе», раунд 9, 219-й пик

Набоков совсем не ожидал, что его выберут на драфте. Ему сказали об этом во время тренировки, когда кто-то из тренеров принес газету. Реакция Евгения: «О, нормально. И на этом все». Интересно, что в «Сан-Хосе» даже не следили за его игрой и никак не связывались с вратарем. Клуб переманил Набокова, когда тот переехал из Казахстана и уже три сезона отыграл за московское «Динамо».

Основная проблема Набокова – неизвестность. Ее отмечал скаут Константин Крылов. Перед драфтом Евгений больше выступал в фарме «Торпедо» из Усть-Каменогорска, хотя и в МХЛ (Межнациональная хоккейная лига) засветился и даже сыграл за сборную Казахстана – но следить за его игрой регулярно тогда было проблематично. «Сан-Хосе» выжидал несколько лет и окончательно убедился в таланте Набокова, когда уже «Динамо» вместе с Набоковым в составе показало себя в Евролиге.

Его яркий дебют в НХЛ состоялся 1 января 2000 года, а американский период карьеры растянулся до 2015-го. Внимание на драфте оправдалось: Набоков стал рекордсменом среди вратарей из стран СНГ по количеству побед, а однажды даже забивал гол. Игровая карьера Евгения в основном прошла в «Сан-Хосе», где он позже поработал скаутом, тренером по развитию игроков и тренером вратарей.

1994 год. Сергей Березин – «Торонто», раунд 10, 256-й пик

Перед драфтом Березин играл за «Химик», но в НХЛ уезжал уже из Германии, где его результативность вышла на совершенно новый уровень (две регулярки – 57 и 80 очков). Понятно, что в лигах совершенно разный уровень хоккея, но и за океаном Березин не затерялся – сразу попал в пятерку лучших новичков лиги, а в сезоне-1998/99 за «Торонто» забил 37 голов в регулярке.

Сергей успел прописаться и в истории другого клуба: спустя два дня после обмена из «Финикса» в «Монреаль» забросил 10000-ю шайбу своей новой команды на домашней арене. Всего он сменил в НХЛ пять клубов (286 очков за 502 матча), а завершал карьеру в ЦСКА.

1995 год. Даниил Марков – «Торонто», раунд 9, 223-й пик

Марков узнал о выборе на драфте НХЛ из утренней газеты – купил выпуск, когда шел из метро на тренировку в «Спартаке». Вспоминал о том моменте: «Это было мое первое признание как хоккеиста, но особых надежд играть в НХЛ у меня не было – только желание». Он поехал в лигу с нулевым знанием английского, но сразу нашел себя из-за открытости и общительности.

Когда в «Торонто» посмотрели на Даниила в фарме, то увидели в нем потенциально идеального защитника. Тренер Майк Мерфи даже сравнивал по способностям Маркова и Каспарайтиса. Главный недостаток Даниила на старте карьеры – иногда опрометчивые подключения к атаке. С корректировкой игровых деталей и переводом с английского в НХЛ ему помог партнер Юшкевич.

1998 год. Андрей Марков – «Монреаль», раунд 6, 162-й пик

Он провел три сезона в основе «Химика», но сразу не впечатлил скаутов из НХЛ. Главной проблемой считались габариты Маркова – ему якобы не хватало физики и агрессии при обороне. Тогда это не перекрывали атакующие способности Андрея, хотя они уже были заметны. «Монреаль» угадал: за 990 игр в НХЛ Марков набрал 572 очка и отыграл в клубе всю карьеру.

Возможно, на поздний выбор повлиял и другой факт. Андрей начинал карьеру в «Химике» нападающим четвертого звена, но потом переквалифицировался в защитника. К моменту драфта осваивался всего пару лет. Смущало и здоровье: разменять тысячу матчей в НХЛ у Маркова как раз не получилось из-за травм. В сезоне-2010/11 он провел всего семь игр, годом позже – 13.

1999 год. Александр Хаванов – «Сент-Луис», раунд 8, 232-й пик

Хаванов начинал взрослую карьеру в лиге Восточного побережья – за семь лет до сенсационного выхода на драфт. Затем были СКА, финский ХПК и «Северсталь». При всем этом «Сент-Луис» наплевал на возраст игрока и забрал Хаванова на драфте, когда тому исполнилось 27 лет. Через год защитник сорвался в НХЛ на двухсторонний контракт – и сразу заиграл рядом с Пронгером.

До ухода в «Торонто» Хаванов провел в «Сент-Луисе» четыре года – играл в среднем по 20 минут за матч. Александр поздно раскрылся, но попал в НХЛ уже готовым защитником для первых пар. Это же отметили скауты «Сент-Луиса», когда выбирали незаметного для остальных игрока. Больше всего вдохновлялся тренер Кенневилль: «Можно сказать, что он приехал из ниоткуда».

2004 год. Антон Худобин – «Миннесота Уайлд», раунд 7, 206-й пик

Изначально Худобин не выделялся талантом. Вот воспоминания его бывшего партнера Джона Скотта: «Вы бы никогда не подумали, что он будет хорошим вратарем, если бы увидели его гуляющим по городу. Он не выглядел профессиональным голкипером. Но вы ставите его в сложные условия, а он совершает акробатические сэйвы. За этим интересно наблюдать».

Драфт НХЛ-2004 проходил летом, а за пару месяцев до этого Худобин выиграл золото ЮЧМ в составе сборной России. Там он забросил шайбу в пустые ворота в игре с Финляндией. Позже Худобин разговаривал с Раском, который в тот вечер играл за Суоми – тот якобы совсем не помнит гол. Считается, что эта шайба помогла Антону дополнительно засветить себя перед драфтом.

Худобин начинал карьеру в «Металлурге», срывался на год в Канаду, а потом пробивался в состав через АХЛ. Взлет его карьеры случился после обмена в «Бостон», где Антон со временем вырос в качественного бэкапа. Официально взять Кубок Стэнли ему так и не удалось: в «Бостоне» он не провел ни одного матча в плей-офф сезона-2010/11, а с «Далласом» проиграл финал «Тампе».

2015 год. Кирилл Капризов – «Миннесота», раунд 5, 135-й пик

Капризов выходил на драфт в статусе игрока новокузнецкого «Металлурга». Потом оказался в «Салавате», а дальше даже переподписал контракт с ЦСКА на три года. Сначала рассказывал, что из НХЛ только пару раз обращались к агенту и не показывали заинтересованность в переходе. Но с годами интерес все увеличивался. Кирилл поехал в «Миннесоту» только спустя 5 лет после драфта, но уже в качестве хрелого игрока – олимпийского чемпиона и обладателя Кубка Гагарина.

Вот эмоции Капризова из интервью «СЭ»: «Я в каком раунде выбран? В пятом? Думаю, что они про меня сразу и забыли, как выбрали». У позднего выбора есть несколько причин. В тот момент Кирилл лишь начинал играть на высоком уровне, не выделялся габаритами и не стремился быстро уехать в НХЛ. За три сезона пик Капризова реализовался его статистикой и рекордами в регулярке.

2015 год. Владислав Гавриков – «Коламбус», раунд 6, 159-й пик

История драфта Гаврикова вообще растянулась на два года. Он выходил на драфт еще в 2014-м, но тогда никому не приглянулся. Эмоции – разочарование: «К четвертому раунду я сказал: «Давайте, ребята, пойдем». Я не мог этого вынести. Я встал со своего места и пошел в ресторан, купил два хот-дога на обед». Зато уже на следующем драфте ему радостно звонил Бобровский.

Гавриков олицетворяет все проблемы российских игроков, выбираемых клубами НХЛ. Основной вопрос всегда связан с контрактами в КХЛ, которые нельзя игнорировать и разрывать в одностороннем порядке в одну секунду. Это снижает шансы на драфте: в первых раундах клубы НХЛ редко выбирают тех, ко не готов в ближайшие годы к ним приехать.

Сейчас Гавриков подписал новый двухлетний контракт с «Лос-Анджелесом», по которому заработает 11,75 млн долларов. Он сорвался в «Коламбус» только в 2019 году, когда заработал репутацию надежного защитника в КХЛ и выиграл Олимпиаду-2018. Но пока все достижения Владислава связаны со сборной – там у него есть еще и две бронзы с чемпионатов мира.

Фото: East News/AP Photo/Jeff McIntosh, AP Photo/Andy Clayton-King, AP Photo/Frank Gunn; globallookpress.com/LARRY MACDOUGAL/STRLMD