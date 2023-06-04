Наброс на ворота
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Волшебный сэйв вратаря «Вегаса»: отбил шайбу клюшкой из пустых ворот – прямо как Холтби пять лет назад

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Эдин Хилл вдохновляет.

«Вегас» уверенно победил «Флориду» в первой игре финала Кубка Стэнли. «Рыцари» забросили пять шайб: «пантеры» пропустили только шесть  за всю серию с «Каролиной». Матч против «Вегаса» мог сложиться для них куда лучше, забей они верный гол в начале второго периода. Но в ситуацию вмешался вратарь «Вегаса» Эдин Хилл – и сотворил что-то за гранью понимания.

Дело было при счете 1:1. «Флорида» расписала красивую атакующую комбинацию, которую Мэттью Ткачак завершал передачей на пустые ворота. Ник Казинс легко подставил клюшку, а распластавшийся на льду Хилл вытянул свою. Он остановил пущенную Казинсом шайбу, а в моменте с добиванием помог защитник. Цифры на табло не изменились.

Похожий момент мы видели в прошлом финале с участием «Вегаса», но тогда от его соперника. Сравните действия Хилла из матча с «Флоридой» и реакцию Холтби в 2018-м:

Обстоятельства вокруг эпизодов отличаются по накалу. Пять лет назад «Вегас» минимально вел в серии у «Вашингтона» и проигрывал второй матч со счетом 2:3. За две минуты до конца Холтби не позволил «Вегасу» сравнять счет. В итоге «Вашингтон» потом выиграл Кубок Стэнли. Вратарь говорил: «Я немного ностальгирую по тому моменту. Все мечтают о таком сэйве в финале».

Эдин Хилл сейчас скромно описывает впечатления. Отмечает задачу выиграть три матча и хвалит партнеров. Он даже не назвал этот сэйв лучшим в карьере. Зато сам вспомнил Холтби в финале пятилетней давности: «Он провел невероятную серию. Его игра была одним из факторов, по которым «Вашингтон» забрал ту серию. Большим фактором».

Реакция Хилла пока повлияла на ход только одного матча, но все в команде восторгаются этим моментом. Главный тренер «Вегаса» Брюс Кэссиди вдохновился особенно сильно: «Это нереальный сэйв. Такие сэйвы в ключевые моменты невероятно важны. Перед этим мы играли не лучшим образом, а потом нашли ритм и забили несколько голов. Это был большой сэйв».

Партнеры Хилла по «Вегасу» называют его бойцом, который не останавливается. Напоминаем: Хилл входил в плей-офф запасным вратарем на фоне проблем со здоровьем, но из-за травм конкурентов стал первым номером. Лучше всего значение его сэйва в матче с «Флоридой» описывают слова Марка Стоуна: «Он придал нам энергии и открыл глаза. Заставил двигаться».

Кубок Стэнли

Финал

Вегас – Флорида 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)
Дата проведения
4 июня, 03.00, «T-Mobile Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 9 Э.Стаал (Лунделль)
1:1 – 17 Маршессо (Теодор, Стивенсон)
2:1 – 30 Теодор (Хауден, Макнэбб)
2:2 – 39 Дюклер ()
3:2 – 46 Уайтклауд (Айкел, Барбашев)
4:2 – 53 Стоун ()
5:2 – 58 Смит (Айкел)
Вратари: Хилл 33/35 – Бобровский 29/33.

Счет в серии: 1-0

Бобровский пропустил четыре в первой игре финала. «Флориде» могло помочь только чудо, но его совершил вратарь «Вегаса»

«Вегас», проигравший Овечкину в финале Кубка Стэнли-2018. Где они сейчас?

Барбашев – главный русский герой плей-офф (среди полевых). Идеально вписался к Айкелу, борется и отдает тонкие пасы

Фото: East News/AP Photo/John Locher

2 комментария

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Конифеев
Кажется, кому-то своему там подвезло сильно что конек ему пол-лица не разрезал.
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Urik_Mart
А поднял бы шайбу и Флорида повела бы в счете))
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