Мы поговорили с человеком в костюме.

Талисман «Сибири» Злой Снеговик – самый узнаваемый маскот в КХЛ. Видео с его участием собирают миллионы просмотров в соцсетях, а клуб делает с ним отдельное шоу. Снеговик побеждает в конкурсе талисманов, влияет на посещаемость матчей МХЛ (!) и появляется на 300-400 фотографиях за матч. В этом костюме уже 11 лет постоянно работают два человека.

Что Снеговик значит для Новосибирска – как «Сибирь» повлияла на его популярность в КХЛ

Иногда в Новосибирске лепят снеговиков и прямо во дворах переодевают их в форму «Сибири». Вратарь Денис Костин изображал на шлеме Снеговика внутри болида «Формулы-1». Все это часто выходит совсем за рамки спорта: Снеговик участвовал во флешмобе шоу «Танцы» на ТНТ и ездил в сгоревший приют для животных.

В 2020 году уличный художник Иван Ягода разрисовал символикой «Сибири» трамвай №14. Его маршрут в Новосибирске проходит мимо реконструированного ЛДС. Вместе с изображением злобного Снеговика там появилась легендарная фраза «Славься, Сибирь, мы гордимся тобой». Жителей Новосибирска все это вдохновило на фото трамвая, а клуб потом размещал их у себя.

«Сибирь» регулярно устраивает акции с талисманом, которые напрямую не связаны с хоккейными матчами. Например, Снеговик приходил в обычную школу вместе с игроками «Сибирских снайперов» – поздравлял детей, пока они отвечали на вопросы. Другая идея: в день 60-летия клуба все новорожденные в Новосибирске получали плюшевую версию Снеговика. Кстати, добрую.

На ютуб-канале «Сибири» можно встретить яркие истории с талисманом. Клуб делал с его участием мини-мультфильм о пути к Кубку Гагарина:

Публиковал приключенческий ролик о талисманах:

И даже отыгрывал вот такие жизненные ситуации:

Ниже вы прочитаете монолог Олега Иванова. Вместе с Дмитрием Меренковым они бессменно стоят за образом Снеговика.

Как все начиналось: два человека разделили костюм Снеговика и дружат уже 11 лет

Мы вместе пришли и все это время работаем с Дмитрием Меренковым. Всегда считаю и путаюсь по годам, но так происходит с сезона-2012/13. До сих пор, наверное, раза три случалось, чтобы кого-то другого на подмену брали из-за форс-мажора. Это всегда был какой-то неудачный опыт – пока сами справляемся. Получается, мы в клубе уже 11 лет.

Однажды болельщик бегал по стадиону в костюме, потому что делал предложение девушке. Решили обыграть так, что он подойдет к ней в образе Снеговика. Там вообще все были в шоке. Еще на Матче звезд блогер переоделся в костюм Снеговика. Об этом в тиктоке есть популярное видео. Вышел в фойе буквально на 5-10 минут. Приходит – пот градом, сил вообще не осталось.

Как попал на эту работу? У меня все сложилось случайно – никакого похожего опыта не имел. Я с детства любил хоккей, но приходил на матчи нечасто. Сезон-2011/12 я отходил весь по абонементу, а между чемпионатами в паузе в группе ВКонтакте выскочил пост о поиске такого человека. Я в любом случае думал о покупке абонемента, потому что видел себя заядлым болельщиком. Написал – получилось, что взяли именно меня.

Тогда придумали снеговика, а до этого талисманами были два медведя. Вот в том сезоне-2012/13 у нас работали сразу три маскота – медведи и снеговик. В итоге я начинал с маленького медведя, а Дмитрий был снеговиком. Потом от медведей отказались, но нам хотелось работать дальше. Мы поделили костюм. Да и удобно – могли друг друга всегда подстраховать в случае каких-то проблем.

В первом сезоне нам не выплатили ни копейки – все чисто на энтузиазме. Зато я видел в этом важный приятный бонус: бесплатно ходить на матчи «Сибири» и смотреть их ближе, чем болельщики. Еще где-то в раздевалке можно было пересечься и поговорить с хоккеистами. Конечно, сейчас из всего матча видишь буквально пару-тройку моментов. Если гол какой-то зацепишь, то это большая удача.

Основная работа есть, но она, наверное, столько радости не приносит. За 11 лет постоянно приходилось отпрашиваться, но здесь есть плюс: руководство знает о моей работе в костюме. И в целом у нас весь город обожает «Сибирь», на работе все любят команду. Поэтому относятся лояльнее. Думаю, на зарплату талисмана «Сибири» прожить нельзя. Но я и отношусь к этому просто как к приятному бонусу.

Эмоции – главная зарплата. Конечно, все равно устаешь, но радостный приходишь домой. Пересматриваешь моменты, фотографии – это тоже добавляет хорошего.

Выделю, наверное, встречи с известными людьми. Остался в памяти локаутный сезон, когда звезды из НХЛ приезжали к нам в лигу. Запомнились Овечкин, Малкин, Хара. Я тогда еще собирал автографы. После каждого матча шел за стадион, ждал выхода хоккеистов, фотографировался.

Костюм весит 15-20 кг, после каждой игры – эмоциональная усталость

Если сравнивать с другими костюмами в лиге, то у нас по обзору худший: два глазика маленьких и все. Первый костюм Снеговика отличался от настоящего – он был злее и полностью белый. Худой, не такой объемный – дети вообще боялись. В комментариях в группе люди писали, что медведи милые и классные. Наверное, около сезона они привыкали. Потом сказали, что медведей не будет. Все вроде бы приняли это хорошо, но образ решили поменять: добавили джерси, изменили форму.

Сначала нового Снеговика сделали добрым, потому что болельщики же хотели этого. После первого матча они начали критиковать: «Зачем сделали доброго снеговика – верните злого». Буквально один матч прошел с улыбкой Снеговика, а потом он снова стал злым. И с тех пор образ больше не менялся. Писали петицию? Я вообще не удивлен, потому что болельщики у нас очень инициативные.

Раньше костюм весил в общей сложности 25 килограммов. Сейчас его пытаются усовершенствовать и облегчить, поэтому теперь порядка 15-20. Меняются материалы: раньше он полностью состоял из поролона. Такой материал вроде кажется легким, но когда его много и он спрессованный, то вес ощутимый. Перешли на более легкие материалы – надеюсь, это продвинется дальше, и костюм станет еще легче. Потому что тяжело.

Физически и эмоционально очень сильно устаю. Все эмоции отдаешь болельщикам, в игре остаешься. Приезжаешь домой и просто падаешь, пытаешься отоспаться. Когда серии такие бывают, что выдергивают на матчи молодежной команды, выдерживать 3-4 дня подряд очень и очень сложно. Физически все равно привычка уже есть, но готовишься морально – придется поработать. Даже если ничего не делаешь, то через пять минут с тебя уже течет пот.

Сколько теряешь в весе – очень частый вопрос. Замеряли несколько раз: самая большая цифра – 2 килограмма от начала матча и до конца. До реконструкции стадиона перед трибунами был широкий пролет. Там могли бегать и прыгать. За эти годы уже сформировалась привычка – носиться как угорелые. После реконструкции стало очень тесно, прыгать негде. Стали искать новое место – остаются только ступеньки. Здесь просто выбора нет.

За все время падал раза три. Один из них был на льду, два других – на детей. Они маленькие, не понимают, вплотную подходят к Снеговику. Обзор ограничен, просто не видишь, понимаешь, что наступил на кого-то. На коньках я кататься умел сразу, когда приходил. Но такой вес, костюм тебя перевешивает – сложно.

Перед матчем приезжаю на стадион за час-два до старта. С сотрудниками пресс-службы обсуждаем план на игру: какие-то поздравления, предложения очень часто делают. Смотрю статистику, слежу за турнирной таблицей, подготавливаю костюм. После матча иду в душ – и домой.

Сейчас во время матчей нам дали полную свободу, но раньше генеральный менеджер приучал: рекламная пауза – ты должен быть на виду. Потому что в это время показывают болельщиков и Снеговика. Если Снеговик стоит и в носу ковыряется, то выглядит не совсем красиво. Надо чаще ходить по центральному проходу [до реконструкции]. Теперь за сезон если каких-то пару замечаний сделают, то уже хорошо.

«Толстожопый снеговик» – идея фанатов «Сибири», которая принесла десятки миллионов просмотров

Наверное, с самого начала Снеговик выделялся из всех талисманов, потому что большинство – звери или люди. Снеговик – это что-то среднее между человеком и животным. Вокруг него поднялся инфошум, а «Сибири» этим почему не воспользоваться? За годы работы новые фишки у нас закончились, но постоянно совещаемся с Дмитрием, чтобы придумать что-то интересное.

В этом сезоне появилась традиция: после побед команда встает в центральном круге, Снеговик делает кувырок и отбивает всем пятюню. До этого 2-3 сезона назад мы запускали волну с особо отличившимися хоккеистами или вратарями. Почему-то нынешний состав это не поддерживает. Если новые идеи появляются, сразу делимся друг с другом. Подсматривали идеи по видео: например, торт в лицо на день рождения при всем стадионе, бросались попкорном.

У других талисманов КХЛ мы никогда ничего не берем. Есть несколько общих чатов, но они не по работе. Скорее, просто приколы общие. Встречи происходят каждый год на Матче звезд. Есть видео, где Снеговик не может зайти в борт. В первый раз подобное случилось еще в Астане, когда я действительно не смог пролезть в автобус. Ребята решили помочь – это все попало на видео и завирусилось. С тех пор на каждом сходе маскотов мы снимаем что-то такое.

Ролик «Толстожопый снеговик» впервые появился в сезоне-2014/15. Сначала это был ютуб, потом, может быть, где-то ВКонтакте выходило. С появлением тиктока об этом все узнали – сейчас там около 30 млн просмотров. Тогда в костюме был Дмитрий. Я так полагаю, это зарядили наши фанаты. После видео начали все подхватывать – потом оно само пошло и стало популярным.

Такую фразу кричат абсолютно все: болельщики на матчах заряжают. В Уфе, когда мы были на Матче звезд, весь стадион выкрикивал. Дети, взрослые – все знают его как толстожопого. Это классно. Единственное – слово не совсем порядочное. На каких-то мероприятиях приходится заменять, но в среде болельщиков абсолютно устоялось. Заменяем на «толстопопый», но так звучит уже не слишком весело.

Снеговик делает фотографии и раздает больше автографов, чем любой хоккеист «Сибири»

Дергать Снеговика за морковку – любимое занятие наших болельщиков. Обычно они его щадят, но бывают не сильно трезвые, которые намереваются морковку прям вырвать. Мы словами их ограничиваем, поэтому морковку ни разу не отрывали. Все конфликтные ситуации решаем на словах или со службой безопасности – до драки в любом случае не доходило. Сначала самые активные находили в соцсетях – сейчас мы знакомы с определенной группой.

Постоянного внимания в соцсетях нет, но в этом году пошла тенденция на автографы. У нас прошла автограф-сессия со Снеговиком: наверное, по длине очереди это была самая большая автограф-сессия, если сравнивать ее с любыми хоккеистами. Мы начали ее более чем за час до матча, а к началу очередь еще была. Я даже боюсь считать количество. Там в принципе ничего не видно, а в костюме нужно было рассмотреть эти карточки, фотографии.

Тогда нужно было обязательно делать фотографии, подписывать карточки, флаги, шапки, джерси. Вообще все, что у них было с символикой «Сибири» – но всем нужен нарисованный снеговичок. На автограф-сессии я устал больше, чем за матч, потому что не мог подышать свежим воздухом. Во время игры где-то в фойе буквально на 5-10 секунд снимаешь маску. Отдышался, зарядился, настроился – все, опять в чашу, заряжать болельщиков.

Раньше мы больше времени уделяли фотографиям, но после замечаний нашего генерального менеджера стали работать на камеру и болельщиков. Теперь почти не уходим из чаши. На стадионе стоит костюм снеговика у домика – это костюм, в котором мы бегали. Когда сделали новый, решали, как поступить с этим. В итоге придумали такую инсталляцию – она пользуется спросом, потому что выловить снеговика на стадионе сложно. Здесь можно без труда подойти.

Я стараюсь обходить это место стороной во время периода, потому что если кто-то фотографируется с этим снеговиком и видит меня – все. Они считают нужным выловить меня, добежать и всеми силами затащить туда, чтобы на фотографии было два снеговика. Хотя болельщики, наверное, понимают, что это сложная работа. Самые популярные вопросы от них: жарко ли там, видно ли тебе, тяжело ли.

Самое тяжелое в этом сезоне – работать в костюме Чебурашки. Жребием выпало, что в нем буду я. Не делал ничего – стоило просто выйти и все. Начинались фотографии. Я работал в перерывах в фойе: выходил – и меня отпускали только с началом игры. За все время работы на стадионе не делал за матч столько фотографий. Честно – близко к тысяче. В Снеговике за матч получается 300-400. Во время игры я стараюсь не фотографироваться.

До игры нас редко можно отловить. Например, если матч выходного дня, когда ранний запуск болельщиков, то мы можем выйти. Это облегчит дальнейшую жизнь, но никак не застрахует от того, что те же люди потом не подойдут во время матча и еще не сфотографируются. Бывает, что одних и тех же болельщиков насчитываешь несколько раз. У кого-то просто есть традиция: сфотографировался со Снеговиком – значит мы выиграем.

Приход Снеговика влияет на посещаемость матчей молодежки и нравится легионерам «Сибири»

Снеговик обычно не ездит на выездные матчи. Бывало 2-3 раза, когда мы катались сами – брали костюм. Тогда в лиге играл Новокузнецк, потому что это рядышком. В Омске есть проблемы со службой безопасности – нас один раз не пустили. Там просто очень строгие охранники, но это не имеет отношения к тому, что мы из «Сибири». Так относятся на многих стадионах. Фактор суеверия играет роль: гостевой талисман может принести удачу сопернику.

Талисман нужен больше для болельщиков, чем для команды. С игроками взаимодействуем на мероприятиях вне матчей, во время съемок роликов. Во время матча они сфокусированы на игре. Многие еще и суеверные. Например, вратари у нас считают, что их трогать нельзя. Зато после игры можно делать что угодно – особенно после победы. Когда они уже переодеты, можем в подтрибунном помещении перекинуться парой фраз, но не более того.

На Снеговика больше всего внимания обращают легионеры. В этом сезоне Тревор Мерфи активно участвует во всяких движениях после матча. Остальные, мне кажется, как-то равнодушно относятся к Снеговику. Четыре-пять лет назад у нас играл Джордан Карон. Не знаю, почему так решили, но он один матч работал в костюме на игре молодежной команды. Проиграл спор. Тогда он отбегал период, снял маску, раздал автографы – все удивились.

В этом сезоне мы сами радуем болельщиков в образе Снеговика на матчах молодежки. В целом заметно, что на играх молодежной команды увеличилась посещаемость. Иногда там проводятся такие матчи, когда есть чирлидеры, снежинка [место, откуда выезжают игроки], звуковое сопровождение, диктор и талисман. Своего талисмана у молодежной команды нет, но я хотел бы, чтобы клуб над этим подумал. Было бы интересно получить новый опыт в новом костюме.

«Эта работа открыла во мне любовь к людям» – главный итог многолетней жизни в костюме

Нет такого, когда прям что-то бесит. Если бы было, то уже ушел бы отсюда. Сезона два-три назад, наверное, возникал момент, когда почувствовал эмоциональное выгорание. Может, в перерыве между сезонами пересмотрел это все. Сам себя переубедил, зарядил новыми мыслями и идеями. Продолжаю дальше с радостью работать. Сейчас в предвкушении открытия новой арены, новых рабочих моментов. Да и вообще там будет все новое.

Куб хочется увидеть. С ним возникнут новые фишки и Kiss Cam. На них можно будет подворачиваться в костюме. Наши болельщики к этому не привыкли. Если у нас в ЛДС мобильный куб пару раз в сезоне установят, то уже хорошо. Уже мечтаю о новой арене, потому что там будет больше места и свободы для моих действий. Появится простор, чтобы побегать-попрыгать. Мне кажется, в этом сезоне ожидание новой арены влияет и на команду.

Помимо «Сибири», мы с Дмитрием работали талисманом мини-футбольного клуба «Сибиряк». Болельщики в частном порядке звали на дни рождения, но клуб относится настороженно. В моем случае постоянно кто-то из знакомых или родственников хочет воспользоваться положением, куда-то пригласить в образе Снеговика. Я сам все это воспринимаю категорично: есть работа, а есть личные отношения. Я Снеговика в собственных целях со стадиона никогда не таскал.

Наличие талисмана не влияет на посещаемость матчей «Сибири», но именно от Снеговика зависит настроение и уровень громкости болельщиков. Когда заканчивается матч, я смотрю статистику, опасные моменты и фотогалерею. Если есть фотографии со Снеговиком, с болельщиками интересные, я сохраняю. Семья и друзья видят в такой работе только плюсы. По сути ты остаешься своеобразным героем города. Новосибирск живет хоккеем, а ты к этому всему причастен.

Все думают, что Снеговик злой. Опять же: злой он больше для хоккеистов гостевой команды. Для болельщиков Снеговик может быть только добрым – никак иначе. Когда было больше места, Снеговик больше носился, танцевал, энергично себя вел. Сейчас он уже сформировался как личность. С опытом мы научились передавать эмоции Снеговика, чтобы они были понятны болельщику. Поэтому Снеговик может быть просто самим собой и уже доставлять удовольствие.

Эта работа открыла во мне любовь к людям. Какими бы они ни были, надо любить их, относиться с уважением. Если бы не эта работа, может быть, был бы как-то злее и жил с большим негативом. Работа доставляет радость и позитив. Рассчитываю, что в момент, когда придется заканчивать с этим всем, надо будет что-то оставить в памяти. Мы обязательно поработаем с коллегами из клуба, что-нибудь придумаем для болельщиков – оставим для Снеговика какую-нибудь память.

Фото: ХК Сибирь (Новосибирская область); instagram.com/ivanovoleg4