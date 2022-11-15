«Ваш тренерский стиль трещит по швам». Ларионов воевал с тренером через медиа за 34 года до Роналду

Добивался отъезда в НХЛ и свободы для хоккеистов.

Телеведущий Пирс Морган взял интервью у Криштиану Роналду – полной версии еще нет, но оно впечатляет даже по тизерам. Игрок «МЮ» выдал разгромные тезисы о владельцах клуба, неуважении к тренеру и обстановке в команде, раскритиковал происходящее в «Юнайтед» с момента своего возвращения – и все это похоже на подготовку к трансферу.

Разрешение проблемы или переворот ситуации через громкое выступление в СМИ – известный способ, которым периодически пользуются спортсмены. Показательный момент из хоккея – открытое письмо Игоря Ларионова к тренеру ЦСКА Виктору Тихонову. Оно появилось в журнале «Огонек» в октябре 1988 года. То выступление позже повлияло на мировую спортивную историю.

Что написал Ларионов – и почему это вообще было письмо

Напоминаем контекст: ЦСКА – доминирующий клуб советского хоккея, где выступали лучшие. Под руководством Виктора Тихонова клуб 12 раз выиграл чемпионат СССР и 14 – Кубок европейских чемпионов. Параллельно Тихонов тренировал сборную: привел ее к трем золотым медалям Олимпиады и восемь раз выиграл с ней чемпионат мира. Это сделало его главным человеком в советском хоккее.

У игроков из СССР было много достижений, но отсутствовала свобода выбора. Они не уезжали в НХЛ не только по политическим причинам, но и во многом из-за позиции Тихонова: тот не давал разрешения – боялся ослабить сборную.

Обращение Игоря Ларионова – прорывной момент в ситуации между тренером и хоккеистами. Оно поменяло весь расклад в их взаимоотношениях. Главные цитаты из письма в журнале «Огонек» с набросами на Тихонова:

• «Так вы, Виктор Васильевич, превратились за последние годы в этакого хоккейного монарха: захотите – накажете, захотите – помилуете!»;

• «Десять месяцев в году мы находимся в отрыве от дома: бесконечные поездки, игры, а нет игр – сборы»;

• «Человеческих отношений между вами и хоккеистами так и нет по сей день. Есть другие – должностные, служебные, материальные, уставные и неуставные»;

• «Климат, который вы создали для хоккеистов, весьма напоминает обстановку культа личности»;

• «Ваш тренерский стиль, который, возможно, давал положительные результаты в прошлом, обнаруживает сбои, перестает себя оправдывать, трещит по всем швам, как и сама административно-командная система, сложившаяся в стране»;

• «Уже ни от кого не скроешь, всем видно, даже Госкомспорту, который пока молчаливо выжидает, какой еще турнир мы завалим, что вы допускаете ошибку за ошибкой»;

• «Особенно сурово хоккейное начальство относится к тому, кто, так сказать, выносит сор из избы, пренебрегает заведенными вами правилами»;

• «Страна учится мыслить по-новому. Пора бы заняться этим и нам, спортсменам!»

В письме Ларионов рассказывал о желании играть в зрелищный хоккей, вспоминал интервью канадским журналистам о возможном обмене игроками с НХЛ (из-за той истории его потом не взяли на Суперсерию), рассуждал о большей свободе для творческих игроков и устаревшей советской хоккейной системе. Еще призывал лично Тихонова вспомнить о том, что хоккеисты играют для болельщиков.

Почему этот материал появился именно в журнале «Огонек»? Это было одно из старейших (выпускался с 1899 года) и популярнейших изданий – тираж в советское время превышал три миллиона экземпляров. Аудитория «Огонька» – обычные граждане, многие из них следили за советскими хоккеистами и их успехами. Поэтому открытое письмо Ларионова обсуждалось по всей стране.

Официальный сайт IIHF включил ту публикацию в подборку 100 лучших хоккейных историй прошлого века. Там есть важное дополнение: Тихонов в ответ на письмо Ларионова исключил его из состава ЦСКА, но столкнулся с несогласием Вячеслава Фетисова. Тот поддержал Ларионова и вслед за ним ушел из команды. Все это произошло прямо перед ЧМ-1989.

Турнир сборных в итоге и стал местом, где решилось хоккейное будущее. Ларионов и Фетисов согласились в последний раз сыграть за СССР, но с условием будущего отъезда в НХЛ. Весной 1989-го советская команда выиграла чемпионат мира. В колонке на The Players’ Tribune Ларионов позже проговаривал: «Мне наконец посчастливилось выбраться из СССР в 1989 году».

Игорь Рабинер делал для «СЭ» подробное исследование ситуации в двух частях. В нем была интересная деталь: в истории с подготовкой письма Ларионова прослеживалась связь с Фетисовым. С ним был знаком Лев Орлов, который и принес главному редактору «Огонька» Льву Гущину идею такого письма. Гущин попросил об этом Анатолия Головкова – тот в итоге стал соавтором высказывания.

Головков записывал мысли Ларионова, а потом превращал их в готовый текст. Надо учитывать, что не все громкие цитаты из письма игрок произносил сам. Ларионов подтверждал: слова о культе личности и административно-командную систему в хоккее журналист вписал в письмо от себя. Но Игорь Ларионов поставил подпись на двух экземплярах письма. И еще проговаривал, что делал обращение в «Огонек» конкретно из-за желания уехать в НХЛ.

Как все это повлияло на карьеру Ларионова и его взаимоотношения с Тихоновым

После него изменилось общее восприятие жизни и карьеры игроков в СССР. НХЛ считалась главной лигой в мире, а советские хоккеисты знали о ее силе – через суперсерии с североамериканскими клубами. Да и Тихонов возил сборную СССР и на Кубок Канады, где собирались сильнейшие составы.

Письмо Ларионова действительно открыло советским хоккеистам путь в НХЛ. Хотя основа для перехода готовилась раньше. Уэйн Гретцки помнит встречу с Ларионовым в 1984 году, когда тот впервые сказал ему о желании выступать за океаном. Через три года они встретились за ужином под присмотром сотрудников КГБ. Желание все еще было, а потом случилась публикация письма.

Виктор Нечаев первым попал в НХЛ в 1982 году, отыграл там три матча и один раз забил. В сезоне-1988/89 в лигу отпустили Сергея Пряхина. Но массово игроки поехали в НХЛ после открытого письма Ларионова. Количество уезжающих увеличивалось каждый сезон. Сам Ларионов подписал контракт с «Ванкувером» в 1989 году, а в итоге стал легендой «Детройта» – взял три Кубка Стэнли.

Через десятилетия Ларионов вспоминал о письме в интервью «Аргументам и Фактам»: «Я о благодарности не думал. Хотел, чтобы хоккеисты получили свободу, право распоряжаться своей жизнью так, как они этого хотят». Одновременно письмо помогло и ему самому. В СССР Ларионов думал о завершении карьеры, а после отъезда в НХЛ заново раскрылся. Он отыграл там 15 лет за пять разных клубов.

В 2014 году в передаче «Прямой эфир» Ларионов рассказал, что после того письма ни разу не разговаривал с Тихоновым – объяснил, что больше думал о хоккейной работе и семье. Позже он говорил о своей роли в истории: «Никто не знал, как Тихонов относился к игрокам, пока я об этом не высказался». Все подумали, что Ларионов и Тихонов так и не наладили взаимоотношения. Это не совсем так.

Никаких обид на Тихонова у Ларионова не осталось, а в дальнейшем они точно пересекались. У Игоря Рабинера есть подтверждающая версия. Она опубликована в его материале для русскоязычного сайта НХЛ. Ларионов и Тихонов поговорили в 2006 году, а дальше поддерживали нормальные отношения. Его пояснение: они никогда не обсуждали именно тему открытого письма. Сам Тихонов публично на него так и не ответил, хотя «Огонек» давал ему площадку для высказывания.

Фото: РИА Новости/Борис Кауфман, Сергей Гунеев