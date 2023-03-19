«Мне 19, пью в Финляндии. Звонит агент: обменяли в «Бостон». А мне насрать вообще». Душевный разговор с легендой «Брюинс»

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

От редакции Sports.ru: вы находитесь в блоге Hockey Books, который перевел две огненных автобиографии – Фила Эспозито и Шона Эйври, умную книгу про хоккейную аналитику, издание о молодежном хоккее, а еще периодически выкладывает расшифровки хоккейного подкаста. Поддержите авторов плюсами, подписками и комментариями, чтобы интересные переводы чаще появлялись в вашей ленте. Это, наверное, один из самых безумных сезонов в моей жизни. Я уже успел провести месяц в Норильске, вернуться, устроится на полный фарш в «Скользкий лед» и снова улететь в Норильск – я теперь до конца Нового года наездами на домашние серии буду ездить. А я еще я все-таки завел себе телегу – @diehockey. Там сейчас много про ВХЛ по понятным причинам, но будет много и про все остальное.

Напоминаю: если вам нужны автобиографии Шона Эйври и Фила Эспозито в формате EPUB, а также другие книжки – напишите мне здесь, в личку на Sports.ru. Для этого надо сначала добавить меня в друзья. Всего книжек на данный момент семь. Помимо старины Шона и Фила это:

• «Пока горят огни» про молодежный хоккей в Канаде (мой личный фаворит) • «Хоккейная аналитика» • «Гретцки на Лемье. История Кубка Канады’87» • Автобиография Тео Флери (мой первый перевод, по нынешним меркам кривоватый, но кто-то его сохранил) • Сюрприз (приятный)

Если хочется помочь проекту материально – внизу есть номер карты. Донаты, скажу честно, мотивируют как ничто другое. Самые ценные рубли в жизни, правда. Я как представлю, что кому-то не лень все это читать, а потом еще куда-то лезть номер карты вбивать – так сразу тепло становится. И хочется перевести весь интернет к чертовой матери :)

Дальше – слово Полу «Бизу» Биссоннетту, Райану «Уиту» Уитни и РА (Rear Admiral или Контр-Адмирал – это прозвище Брайана Макгонагала, со-ведущего подкаста). Иногда голос подает и продюсер Майк Гринелл. Впереди километры букв. Читайте на свой страх и риск.

РА: Для нас огромная честь представить вам сегодняшнего гостя. «Торонто» выбрал его в первом раунде на драфте 2005 года. Этот финский голкипер провел всю свою 15-летнюю карьеру в НХЛ в составе одной команды – «Бостона». Он обновил рекорды клуба по победам, сыгранным матчам, общему количеству бросков и сэйвов как в регулярке, так и в плей-офф. Он также выиграл «Везину» в 2014-м и Кубок Стэнли в 2011-м. Лишь двое вратарей в истории НХЛ обладают лучшим процентом отраженных бросков в карьере.

Спасибо, что заглянул на подкаст Spittin’ Chiclets. Итак, встречаем – Туукка Раск! Как дела на пенсии, дружище?

Раск: Все отлично. Спасибо, что позвали. С удовольствием к вам пришел. Слышал про ваш подкаст много хорошего.

Биз: Раз я кричал «ЛУУУУУУУЧ» в выпуске с Лучичем, то и тут надо кричать «ТУУУУУУК».

Раск: Правильно-правильно.

РА: Через два К и через два У.

Биз: Ты знаешь, кто эти два вратаря, у которых процент отраженных бросков в карьере лучше, чем у тебя?

Раск: Хмм… Наверное, один из них Гашек? А вот второй…

Уит: Уже неплохая компания.

Раск: Даже не знаю… Марти [Бродер]?

РА: Он играл в 70-х.

Уит: Да ну? Кто?

РА: Кен Драйден.

Уит: Гашек и Кен Драйден? Ничего себе.

Биз: Даже не верится, что у него такой высокий процент с учетом той эпохи. Тогда же пачками забивали.

РА: Согласен.

Биз: Ты вообще следил за вратарями и их статистикой в детстве? Задротил по варям?

Раск: Да я бы не сказал. Я рос в Финляндии. Там по воскресеньям, что ли, показывают NHL Power Week.

Уит: Типа одну игру в неделю дают? Или просто хайлайты?

Раск: Просто хайлайты. Ну и финал Кубка Стэнли еще показывали. И на этом все.

Уит: Херасе.

Раск: Я рос в 90-е. Мне было 7-8 лет, когда я стал все больше и больше интересоваться хоккеем. В то время на виду были Джон Ванбисбрук, Майк Рихтер, Патрик Руа. За ними и следил.

Уит: То есть это еще до эпохи финских вратарей, которыми сейчас вообще никого не удивишь. Кто вообще был первым мощным финским вратарем в НХЛ?

Раск: Мощным? Наверное, Паси Нурминен был первым, кто стал основным голкипером. Это где-то в начале 2000-х было.

Уит: А Миикка Кипрусофф был…?

Раск: Первой суперзвездой. Нурминен играл в «Атланте», так что его мало кто знал.

Уит: Ты сам сразу стал вратарем?

Раск: Да. Сразу.

Уит: У тебя отец вратарем был или кто-то еще?

Раск: У меня дядя был вратарем в местной команде. Затем по его стопам пошел мой двоюродный брат – он на два года меня старше. А мне как-то просто сразу понравилось. Я всегда отвечаю, что мне просто лень было возвращаться в оборону – проще в воротах стоять. И пусть замерзшие теннисные мячики сами в меня прилетают. В общем, мне это сразу пришлось по душе.

Биз: Никогда не боялся летящих в тебя шайб? Даже не дергался при бросках?

Раск: Нет.

Биз: Тебе прям нравилось ловить их на себя?

Раск: Мне кажется, современные дети даже не понимают, как оно было раньше. Мы-то играли вообще без масок во дворе. А в Финляндии зимой -20 °C. И теннисные мячики замерзают. Так что приходится быстро учиться играть ловушкой (смеется).

Биз: Ого. Интересно.

РА: Во сколько ты решил, что можешь стать профессиональным хоккеистом?

Раск: Лет в 15. В этом возрасте игроков начинают приглашать в сборные. Я вот так прошел один отбор. Нас было четыре вратаря, сколько-то полевых… В таком составе играли около пяти международных турниров в год. Это как раз лет в 15-16 было. Хорошо там себя проявил – и переехал из родного городка в городок побольше, чтобы играть на уровне повыше. Где-то тогда и подумал, что, может быть, могу играть в хоккей профессионально.

Уит: То есть в твоем родном городе не было команды Liiga? Или как правильно чемпионат называется?

Раск: Да просто лига можно говорить.

Уит: И в твоем родном городе играла команда классом ниже?

Раск: Да, ступенькой ниже. Как АХЛ в контексте НХЛ.

Уит: И ты, получается, уехал из дома в раннем возрасте. Тяжело далось?

Раск: Мне было 16. Вообще не тяжело. Родители рассказывают, что я им еще в 5-6 лет заявил, что ####### [уеду] при первой возможности.

Уит: Вон оно как…

Раск: Не знаю, как там все произошло на самом деле. В 16 лет у меня был выбор из команд 7-8. Но «Илвес», выступавший в Тампере, подходил лучше всех.

Уит: А у вас там драфта же нет? Это все равно что выйти на рынок свободных агентов?

Раск: Ага. Ну то есть скауты приезжают на игры сборной и потом делают тебе предложение. Даже не тебе, а родителям. Агента-то у меня тогда, понятное дело, не было. Правда, после этого я почти тут же им обзавелся. А так, да, скауты. Они повсюду.

Уит: Кто из твоих ровесников в Финляндии затем выступал в НХЛ? Были такие вообще?

Раск: Хмм… По 87-му году не так уж и много. Может быть, человек 5-6.

Биз: Погоди, ты прям сказал родителям, что, мол, вырасту и ####### [уеду]? Прям так и сказал?

Раск: (смеется) Ну не прям матом, но да.

Биз: Потому что ты считал, что можешь добиться большего?

Раск: Конечно. Всегда ведь видишь себя звездой хоккея или что-нибудь в таком духе. Понятное дело, что в районе восьми лет еще мало что понимаешь. Но вот у меня был такой подход. Я понимал, что не хочу всю жизнь провести в своем родном городе с населением 25-30 тысяч человек.

Биз: Ты всегда обладал инстинктом убийцы? Вкалывал в межсезонье? Или все в твоем окружении вкалывали одинаково, а летом вы отдыхали, играли в футбол и просто наслаждались детством?

Раск: Так и было. Я играл в футбол до 15 лет.

Уит: Получается, прям пока не уехал из дома. Раск: Совершенно верно. В этом возрасте просто уже приходится делать выбор. Я ведь и в футбол неплохо играл. Хоккей мне просто больше подходил. Я здорово вымахал лет в 14-15, что не очень хорошо сказалось на координации в футболе. Да и вообще с хоккеем все как-то получше шло.

Уит: Когда ты попал в команду мастеров, там был тренер вратарей, который тебе здорово помог? Был такой человек, благодаря которому ты сделал большой шаг вперед?

Раск: Безусловно. В плане подготовке вратарей Финляндия ведь значительно всех опережала.

Уит: Да, кстати, почему?

Раск: Вот возьмем, скажем, меня. Я пришел в хоккей в семь лет. И уже в этом возрасте дети работают с тренером вратарей.

Биз: Ого.

Раск: Я начал свой путь как раз тогда, когда появился стиль «баттерфляй». Мне лет десять, наверное, тогда было. Начал его потихоньку отрабатывать. Город-то маленький, так что на всех вратарей – один тренер. Потом я переехал в 16 лет. В команде был тренер вратарей. Вот тогда-то все началось уже всерьез. Работа над техникой, упражнения, катание летом без шайбы…

Уит: Постоянно на льду то есть?

Раск: Да.

Уит: Ого.

Биз: То есть тебе было примерно десять лет, когда появился баттерфляй? А какой вратарь его вообще придумал?

Раск: Разве не Патрик Руа?

Биз: Он прям первым был?

Раск: В НХЛ, по-моему, да (на самом деле отцом этого стиля принято считать Глена Холла, защищавшего ворота «Чикаго» в 60-х – прим. пер.)

Биз: А до этого что, все только в стойке играли? Лови как хочешь?

Раск: Типа того. Лови шайбу, да и все.

Биз: И ты всю карьеру в баттерфляе провел? Или потом что-то поменял? Появилось ли в этом плане вообще что-то новое?

Раск: Да у меня скорее гибридная техника была. Становился в стойку чаще, чем классический баттерфляйный вратарь. Сейчас пошли такие здоровые ребята, что им достаточно просто на колени упасть, чтобы все ворота перекрыть. Я же скорее действовал в гибридном ключе.

РА: Когда ты впервые попал в Северную Америку?

Раск: Лет в 16-17 где-то. Ездил на какой-то турнир неподалеку от Эдмонтона.

Уит: U17, наверное? (имеется в виду Кубок Вызова, который проходит в ноябре, а канадские команды составляют едва ли не половину участников – прим. пер.)

Раск: Что-то в таком духе, да. Я играл со старшими. Я сам 87-го, а в сборной играл с ребятами 86-го и 85-го. Уит: Так ты и на трех МЧМ был, а это нехило так-то. На один-то попасть – уже здорово.

Раск: Да. Первый проходил в Гранд-Форксе. То есть мне посчастливилось сыграть против…

Уит: Так это же где Кросби играл!

Раск: Там по 85-му отсечка шла. Кросби просто тоже играл со старшими. Как и Гецлаф, Перри, Бержерон.

Уит: Это же когда «двойной Дион» был! (имеется в виду фраза комментатора при двух подряд силовых Диона Фанефа, ставшая культовой – прим. пер.)

Раск: (улыбается) Верно. Там из 23 человек в команде 20 ушли в первом раунде или что-то в таком духе. Попробуй у них выиграй.

РА: Ты приезжал на драфт?

Раск: Нет. Мой драфт на локаутный сезон пришелся.

РА: Блин, точно. Чего вообще от него ждал?

Раск: Ходили слухи, что меня выберет «Оттава». С «сенаторами» я больше всего общался. А так у меня ни малейшего понятия не было. Они вроде девятыми выбирали и не взяли меня. И потом меня все не выбирают, да не выбирают. Вообще не знал, чем это закончится. Надеялся просто на первый раунд. И в итоге меня взял «Торонто».

Уит: Господи, «Торонто»…

Биз: Вот уж обосратушки. Они, #####, как от тебя отказались, так с тех пор вратаря и ищут.

(все смеются)

Раск: Ты за них болеешь, что ли?

Биз: За них больше всего. Болел за них в детстве, потом устроился работать в «Койотис», а в этом году решил поглорить за «Лос-Анджелес». Вот так вот меня штормит.

Раск: Понимаю. Это здорово. Я сам такой же.

Уит: Он за семь команд топит.

Раск: (смеется) Все правильно. Кто выше в таблице, за того и топишь.

РА: Разозлился, когда тебя «Торонто» обменял? Расстроился? Или тебе все равно было?

Уит: Догадывался вообще, что все к этому идет, может быть?

Раск: Нет. Не знаю, слышали вы эту историю или нет. По-моему, она где-то уже всплывала просто. В общем, разгар лета. Тусуюсь в Финляндии. Мне лет 18-19. Льем дня три напропалую.

Уит: А там еще и не темнеет.

Раск: Именно. Два часа ночи. Звонит агент. Типа, привет, тебя обменяли в «Бостон». И я такой, нуууу, ок. Мне вообще насрать было.

(все смеются)

Во мне уже 25 пива. Потом разберусь, в понедельник. Короче, меня это вообще никак не задело. Я ведь все равно рассчитывал еще годик-другой в Финляндии поиграть. Так что я даже на сборы не ездил с «листьями». Они мне прислали сетку с драфта разве что.

Биз: То есть эмоциональной привязанности не было?

Раск: Нет. Я к ним ни разу не съездил даже. Я и про команду-то ничего не знал. Понятное дело, я знал, что это великолепный клуб. А про «Бостон» я знал и того меньше. Потому что кто, #####, смотрит матчи «Бостона»?

(РА смеется)

Уит: То есть ты даже не догадывался, какой бы ###### тебя ждал в городе в медийном плане, не случись обмена?

Раск: Нет. Уит: Так это даже, наверное, хорошо, что все так вышло.

Раск: Согласен.

Биз: Вы так говорите, будто в Бостоне журналисты никому не докучают.

Уит: Да это вообще небо и земля.

Биз: Прям даже так? Ну ладно.

Уит: Просто небо и земля. Так что раз ты этого не знал, то неудивительно, что тебе было все равно. Все равно ведь ни одного матча не провел.

Раск: Я заметил, что после драфта мне стали звонить журналисты из Торонто. И они же потом раскачивали лодку – мол, это новая звезда, это новая звезда. А я думаю: «Какого черта? Я еще даже не приехал!». В общем, вот такие они, журналисты из Торонто. А так, да, в итоге все было к лучшему.

Биз: Не было бы счастья, да несчастье помогло.

РА: Знал ли ты о Бостоне хоть что-нибудь до приезда сюда?

Раск: Вообще ничего.

(РА смеется)

Уит: Что, прям вообще ничего?

Раск: Вообще.

Уит: Рассчитывал сразу пробиться в НХЛ или думал, что проведешь сезон в АХЛ? Ты ведь обалденно провел первый сезон. Тебя даже поднимали на пару матчей. Приехал на сборы с мыслью с первого же раза пробиться в старт?

Раск: Да я уже ### помню. Первый год после обмена я провел в Финляндии.

Уит: Было вообще очевидно, что тебе пора уже переходить на уровень выше? Было такое, что ты доминировал в финской лиге? Понимал, что пора уезжать?

Раск: Да, после того сезона я уже был готов сделать следующий шаг. Я тогда уже 2-3 года выходил в старте. Так что логичным шагом и моим планом было поиграть за «Провиденс». Но нельзя же ехать с мыслями: «Ой, да я тут за фарм поиграю, осмотрюсь что к чему сначала». Поэтому я приехал на сборы с целью стать там лучшим вратарем. Не знаю, как я проявил себя, но в состав я не прошел. Молодые ведь не понимают, что в команде мест нет.

Уит: Это точно.

Раск: Думаешь, что у тебя есть шанс.

Уит: Относишься к сборам как к просмотру. А генеральный менеджер на тебя смотрит и думает: «Да у тебя вообще нет шансов, ты чего?!».

Раск: (улыбается) А на собрании перед сборами тебе еще говорят: «В команде есть пара мест!».

Биз: Ага, разбежался.

Уит: Ну да, ну да.

Раск: И думаешь потом: «Че за #####? Я же хорошо провел сборы. Куда вы меня спускаете-то?».

(все смеются)

Биз: Никому потом не веришь. На кого ты больше всего полагался после переезда? Ты ведь мотался между «Бостоном» и «Провиденс». У тебя в фарме были какие-то наставники среди ветеранов?

Раск: В первом сезоне меня вроде прям часто поднимали из-за травм вратарей. Сыграл четыре матча, кажется, а поднимали эдак на 20.

Уит: Четыре раза в старте или как?

Раск: Сыграл четыре, а 20 раз бэкапом сидел. В «Провиденс» тогда опытная команда была. Многие ребята уже 6-7 лет поиграли. Так что это здорово помогало. Мне 19 лет, я только приехал из Финляндии, говорю, конечно, по-английски, но так…

Уит: Еще финны были в команде?

Раск: Ноки, вроде. Ты ведь, вроде, с ним поиграл?

Уит: Было дело (речь про Петтери Нокеляйнена – прим. пер.)

Раск: Ну вот Ноки там играл в первый или второй мой год. И еще нападающий Микко Лехтонен. С ним мы сезон провели вместе. В «Бостоне» же вообще финны толком никогда не играли. Уит: Слушай, а ведь правда. Это ты верно подметил. Финны скорее, мне кажется, в «Нэшвилле» и «Миннесоте» играли. Может быть, мне так, конечно, кажется, из-за [Пекки] Ринне и Микко Койву. А вот в «Бостоне» действительно финнов как-то толком никогда не было. Никогда раньше не задумывался об этом.

Так а с кем ты играл-то еще в АХЛ? [Давид] Крейчи уже тогда приехал? Или он уже в НХЛ играл? Какой там вообще костяк команды был? Его ведь время как раз только что подошло к концу. Ну вот разве что [Милан] Лучич вернулся. Какой средний возраст у костяка команды тогда был? Ты там со всеми ладил? Когда появился [Брэд] Маршанд?

Раск: С Марши мы пришли в одно и то же время. Крейч на год раньше – так что он мне помогал в первое время. Мы еще по сборным были знакомы. В Европе играли друг против друга. Но Крейча частенько поднимали на второй год. Потом появился Куэйдер (Адам МакКуэйд – прим. пер.).

Уит: Вы же с ним до сих пор дружите. Он тут неподалеку живет.

Раск: Ага. Он работает тренером по развитию сейчас в «Бостоне».

Уит: Красавчик.

Раск: Луч тоже в это же время пришел в команду. Но он-то сразу в порядке был. Я даже не уверен, что он даже один матч за фарм провел.

Биз: Не, он сразу в основу попал. С ходу сожрал здоровых мужиков.

Раск: (смеется) Во-во. Джонни Бойчак еще тогда был. В общем, классный коллектив. И потом все попали в основу. Уит: Да, у вас как-то так получилось, что даже не обменяли никого. Весь путь вместе прошли и взяли кубок в 2011-м.

Биз: Получился хороший такой микс из ветеранов и свежей крови. И уже через пару лет после переезда за океан ты выиграл кубок. Ты ведь был бэкапом у Тима Томаса в том сезоне.

Раск: Все так. Для меня это был четвертый сезон что ли. Меня часто выпускали в старте в третьем сезоне после переезда. Потом мы проиграли печально известную серию «Филадельфии» («мишки» вели 3-0 в серии и 3:0 в седьмом матче, но дальше прошли «летчики» – прим. пер.). Следующий сезон начали в Европе, не было понимания, кто будет основным вратарем. В итоге выбор пал на Тимми.

Биз: Мы там играли против вас. Я же там был.

Раск: (смеется) А, точно! Нормально время тогда провели, да?

Биз: Да вообще ништяк, братан. Прага – просто пушка.

Раск: Для нас все потом сложилось наилучшим образом, чего не скажешь про «Койотис». Вы там, видимо, больше недели тусили.

Биз: Да, для нас сезон на том выезде и закончился.

(все смеются)

Раск: Я думал, для нас тоже, но обошлось.

Биз: Всю зарплату там в баре Disco Tex оставил. Девушки там были просто сногшибательные. Пойдешь в магазин за продуктами – так там продавщицы на 20 по 10-бальной шкале. Но давай вернемся к вашей команде. Извините, что я тут эфир оккупировал.

Уит: То есть в начале сезона позиция основного вратаря была открыта? [Клод] Жульен тогда тренером был?

Раск: Да. Я вышел на первый матч – мы проиграли 1:4, вроде. Тимми вышел на второй – и взял «сухарь». И после этого чаще в старте выходил он. В регулярке мы оба часто играли так-то. Но вот в плей-офф он затем выдал какой-то инопланетный уровень. В общем, у меня четвертый сезон в лиге – и мы выигрываем кубок. Ну, думаю, ничего сложного тут нет. Сейчас каждый год в финале будем играть. [Тайлеру] Сегину тогда вообще лет 19. Много молодых в команде было.

Уит: Сегин тогда еще этот матч против «Тампы» выдал, где он пару классных шайб положил. Тогда-то о нем все и заговорили: «У них еще и вот такой парень есть?!».

Раск: Да уж. Классный плей-офф тогда провели.

Уит: Как у вас складывались отношения с Томасом? Я с ним немного знаком по олимпийской сборной. Мы с ним еще на обратный рейс не попали, потому что всю ночь тусили. Он же совсем другого склада характера. И совершенно другой вратарь. Ты просто стоишь и ждешь, пока в тебя прилетит шайба. А он же валяется, растопырив руки и ноги в разные стороны. Что он за человек вообще? Он как-то тебе помогал? Просто со стороны мне кажется, что он будто может сказать, мол, а ну-ка посторонись, это мои ворота. Понимаю, что разные отношения бывают, но все же.

Раск: Да не, у нас такого вообще не было. Думаю, мы многому друг у друга научились. Во-первых, он долгое время играл в Финляндии. Так что он наполовину финн. У него там до сих пор уйма друзей.

Уит: Вот как?

Раск: Это хорошо сказалось на наших отношениях. Плюс у нас с ним был один агент. Это тоже помогло. Вообще же просто наблюдать за тем, как он выкладывается на тренировке, мне – молодому – было полезно. Не будешь же, глядя на это, задирать нос, мол, меня выбрали в первом раунде, #####. Ща я тут вам всем покажу.

Уит: И работу отниму.

Раск: Пришлось работать. Так что он многому меня научил в этом плане. Я же более спокойный и техничный по сравнению с ним. Он наверняка что-то для себя подчерпнул в этом. Ну и роль Вратаря Боба нельзя отрицать. Легенда (тренер вратарей «Бостона» Боб Эссенса – прим. пер.). Уит: Потрясающий мужик.

Биз: Играл он только не пойми в чем.

Раск: Тимми-то? Это точно.

Биз: Один шлем чего стоит. Подкалывали его на эту тему?

Раск: Пфф. Ну а ты сам как думаешь?

(все смеются)

Раск: У меня же все совсем иначе в этом плане. Я носил одну и ту же форму. Вообще ее никогда не менял. До такой степени, что мне уже сервисмены говорят уже, мол, ну все, хорош.

Биз: До дыр прям занашивал?

Раск: Именно. Мне говорят уж: «Давай мы тебе нагрудник новый купим?». А я все отказывался. У Тимми же гараж доверху забит щитками. Он их еще и подрезал всячески сам. То и дело приходил и хвастался своими новыми изобретениями.

Биз: Да ладно? И что он из странных новшеств на каток приносил? Слушайте, а нам же кто-то вроде рассказывал, что какой-то вратарь на лезвии конька себе что-то типа когтя выпилил, чтобы отталкиваться лучше? Томас тоже что-то с коньками выдумывал?

Раск: Да вообще со всем. Например, Эд Белфор забрендировал коньки. Там логотип на внешней стороне конька был вроде. Не суть. Так вот Тимми связался с ним и попросил разрешить ему в них играть. А они, #####, на вид годов из 70-х! Сама история из 2010-го, типа.

Гринелл: Он же еще и шлем сам себе сделал?

Уит: ЧТОООО?!

Раск: Наверняка. Вы лучше сами с ним свяжитесь – он вам сотню подобных историй расскажет.

Уит: Не уверен, что у него есть интернет. Он же в бункере каком-то живет.

Биз: Вы вообще сейчас общаетесь с ним?

Раск: Да, иногда.

Биз: А что с ним вообще случилось? Он просто взял и ушел в подполье? Уит: Да не, ну про бункер-то я, конечно, немного преувеличил, но вообще, да, он как-то в тень ушел.

Раск: (смеется) Да не живет он ни в каком бункере. В Пруденшиал-Тауэр тоже (небоскреб в центре Бостона – прим. пер.)

Уит: Я его тут видел недавно. В Вермонте случилось жуткое наводнение. И он отправился туда на помощь добровольцем. Помог штату, где он по студентам играл.

Биз: Ого.

Уит: Так что я просто так шучу. В том плане, что после завершения карьеры он вообще ушел из хоккейного мира. Ему неинтересно общаться с прессой и так далее.

Раск: Это точно. Вам еще повезло, что я пришел. А то я тоже не любитель этого дела.

(все смеются)

Биз: Вот давай к этому как раз и перейдем. Я все равно хотел этот вопрос чуть попозже задать. Как тебе даже не столько пресса, сколько болельщики в Бостоне? Чувствовал, что к тебе относятся с должным уважением, принимая во внимание статистику и вклад в клуб? Просто всплывала пара историй… Скажем, в том же «пузыре», когда у тебя случились семейные обстоятельства. Мне показалось, на тебя тогда несколько несправедливо ополчились (в августе 2020 года Раск покинул команду, чтобы провести время с дочерью, которой требовалась медицинская помощь – прим. пер.)

Раск: Без этого тут никуда. Пресса тут жесткая – это точно. Но меня это никогда не беспокоило. Если молодой парень тут здорово играет, его подбадривают. Но при этом только и ждут удобного момента, чтобы на него накинуться. Как только это понимаешь, сразу кожа потолще становится. Они делают свою работу, а я – свою. И не обращаешь внимания.

Уит: И ты прям ничего не читаешь и не слушаешь?

Раск: Нет, конечно же. Чувак, ты чего? Иначе тут и года не протянешь.

Биз: А как от этого отгородиться-то?

Раск: С возрастом это становится легче. Со мной точно так было. С болельщиками же и вовсе все отлично. Иду по улице – мне люди слова благодарности говорят. «Огромное спасибо за все, что ты сделал для города и клуба!». Так что проблема не в болельщиках. Главное – прессу не слушать, иначе ######. Начнешь еще думать, что болельщики от тебя отвернулись. Ничего подобного.

Уит: Да, все дело в меньшинстве, которое ведет себя активно и громко. Особенно спортивные радиостанции.

Раск: Эти-то вообще…

Уит: Спортивное радио, пожалуй, нигде не популярно так, как в этом городе. Достаточно, чтобы там против тебя высказалась пара человек, и те болельщики, которые не понимают игру, сразу думают, типа, ага, он плохо играет.

Раск: Так и есть.

Уит: Но вообще люди редко подходят и высказывают претензии в глаза. Ну ладно, со мной такое в Эдмонтоне случилось, но это другая история.

(все смеются) Но, как правило, даже когда думаешь, что люди настроены против тебя, на деле они радостно подходят к тебе на улице и просят сфотографироваться. С тобой так и было.

Раск: Вот-вот. Мне было плевать, хорошо я сыграл или плохо – все равно спокойно выходил на улицу, обедал в ресторанах и прекрасно проводил время. По крайней мере, так можно получить честную обратную связь. Кто-то подошел и сказал, что ты хреново сыграл? Отлично! Уит: Поправь меня, если я ошибаюсь, но я всегда считал, что люди видят сумасшедшие пируэты и сэйвы Томаса, а потом смотрят на тебя – и им кажется, что ты будто бы даже не стараешься. Понимаешь, о чем я? То есть дело в разнице стилей. Люди смотрят на тебя, и им кажется, что ты играешь без желания.

Биз: Кэри Прайс тоже играл так, будто ему все легко давалось.

Уит: А Галак при этом делал много лишних движений. И часть болельщиков «Монреаля» вопила, что он играет лучше.

Раск: Согласен. Это играет определенную роль. Так было, когда мы играли с Тимми вместе. Потом он ушел, и я стал основным вратарем. Стоило мне неважно сыграть, нас продолжали сравнивать. Невероятные сэйвы Тимми тогда еще были свежи в памяти. Нельзя сказать, что такого было много, но все же.

Уит: Можно сказать, что свой лучший хоккей ты выдал в плей-офф, закончившийся поражением в финале «Чикаго»? Потому что ты 100% стал бы лучшим игроком плей-офф, выиграй вы тогда кубок. Я помню, на каком уровне ты тогда играл. Я просто ####### [изумлялся]. Думаешь, это был твой лучший хоккей?

Раск: Да, плюс 2019 год.

Уит: Да уж. Это вообще ###### был.

Биз: Я на арене был.

Раск: Даже так? Круто было, да?

Биз: Поражение в седьмом матче…

Раск: Класс, говорю же.

Уит: Да ну куда, чувак… Биз: Душераздирающий финал. Это вот как раз про то, о чем ты говорил. Ты выиграл кубок в начале карьеры, будучи бэкапом Томаса. Думал, что так будет каждый год, тем более с такой-то командой.

Раск: И не говори. Что тут скажешь… Это хоккей. Тут и такое бывает. Команда играла здорово, я играл здорово… В серии с тем же «Чикаго», помню, случались такие моменты, что, скажем, кто-то в штангу попадет. Отскочи она в ворота – мы бы 3:1 повели. И такой херни может нормально за серию набраться. Каждый подобный эпизод мог пустить серию по совершенно иному пути. Не попал в пустые – и вот уже 2:2.

Уит: Игра миллиметров.

Раск: И не говори.

Биз: Смотришь на твою статистику – и там одна продолжительность карьеры уже о многом говорит. Как тебе удавалось сохранять концентрацию и выдавать стабильный результат все эти годы? Понятное дело, что финны просто сами по себе стабильные и спокойные люди. Но, может быть, ты делал какие-то ментальные упражнения? Проигрывал матчи в голове до их начала? Как выглядела твоя подготовка к играм на протяжении 15 лет?

Раск: Ну… Был у меня один случай в «Провиденс»... Не знаю, видели вы его или нет.

Уит: Да мы до дыр его засмотрели.

Раск: А, даже так.

(все смеются)

Уит: У тебя просто фляга засвистела?

Раск: Пфф, конечно. Братан, ты чего.

Биз: Ты, по-моему, в хит-парад Sportsnet попал.

Раск: 100%. Только со знаком минус.

(все смеются)

Раск: Зато какое шоу! Владелец «Провиденс» наверняка был в восторге. Когда команда в последний раз на Sportsnet попадала?

Биз: (смеется) Это точно.

Раск: Помню, мне тогда еще рассказывали, что меня даже дисквалифицировать думали. Потому что я клюшку в судью запулил, словно томагавк. Но потом решили все-таки, что у меня были основания так взбеситься. Ну там реально полная ##### на буллитах была. Тот судья, Фредди, потом 15 лет в НХЛ работал. Мы постоянно с улыбкой эту историю вспоминали.

Уит: Расскажи, что там вообще стряслось.

Биз: Да, давай контекст.

Раск: Сыграли 0:0, включая овертайм. Я выдал лучший матч в карьере на тот момент. Она у меня прям…

Уит: …пошла.

Раск: Да, прям пошла. Никто забить мне не может. Буллиты. Снова без голов. Потом не помню уже… Кажется, мы забили, и у них оставалась последняя попытка. Я выбиваю шайбу у соперника, он теряет контроль, она откатывается назад и чуть в сторону, он подхватывает ее и забивает в пустые ворота.

Потом мы не забиваем, попытка соперника, бросок мне над плечом – и я слышу «динь!». И судья показывает гол. «Да какой это ##### гол?!» – ору. Видеопросмотров тогда еще не было.

Уит: А тебя после того броска еще не отпустило.

Раск: Вот именно. Ну и потом… (щелкает пальцами) До свидания.

Биз: Закоротило.

Раск: (смеется) Да уж. На таких ситуациях надо учиться. Я сотню раз выходил из себя. Просто не на льду – уходил в раздевалку, и там уже начиналось.

Уит: Клюшки ломал и так далее.

Биз: Кто-то из партнеров или тренеров говорил тебе, мол, не надо так делать? Или они так же открыто высказывали свое недовольство по поводу тех судейских решений?

Раск: Да нет, вроде, никто мне ничего не сказал.

Биз: Все решили не ####### [говорить}?

Раск: Тогда было лучше не лезть под горячую руку. А то я бы еще кулаками полез махать.

Биз: Лично для тебя это стало каким-то уроком? С тех пор ты вел себя поспокойнее? Или иногда все же колпак все равно отъезжал?

Раск: Да подобные закидоны, наверное, разве что на закате карьеры у меня закончились. Просто они проходили за закрытыми дверьми. Я как-то на «Джо Луис Арене» застрял после поражения. Помните ту раздевалку, где хрен развернешься? Ну и вот я там дверь раз десять, наверное, пнул со всей силы – да так, что ручка с другой стороны отвалилась (смеется). Так что их физиотерапевту пришлось лезть через крышу и спускаться с другой стороны, чтобы открыть дверь.

Уит: Прости, дружище.

Раск: Из-за меня автобус еще задержали минут на 40.

Биз: Какой ужас. Это тоже при Жульене было?

Раск: Вроде да.

Биз: Я слышал, ты большой любитель хеви-метала.

Уит: Как и все финны.

Раск: Ну я бы не сказал, что прям большой любитель. Просто тяжелый рок мне нравится больше остального.

Биз: И на барабанах ты здорово играешь?

Раск: Люблю это дело, да. Правда, я давно не играл уже…

Уит: Ты еще и играл раньше?!

Раск: В детстве. И то немного. В Провиденсе у меня была электронная установка. С Мэттом Лэшоффом играли иногда по приколу.

Уит: Он на гитаре же классно играет.

Биз: У него альбом на днях вышел!

Раск: Знаю-знаю.

Биз: Он еще и внешне красавчик.

Раск: Да-да. Короче, я раньше играл. Ну и сейчас могу держать ритм. Но я не барабанщик. Дайте мне десять пива – и я решу, что лучше меня в мире никого нет (улыбается). Бывало такое, что я выходил так на сцену и что-то там играл. Просто по приколу.

Уит: Тебе было свойственно пихать кому-нибудь в раздевалке? Ругал команду за безвольность? Или концентрировался строго на себе? Каким ты был игроком? Большинство вратарей тихо ведут себя в раздевалке. Каким ты был в этом плане?

Раск: Я так-то тихим был, но, если мне было что сказать, я не стеснялся. Так нечасто случалось. Иногда мог и прикрикнуть на кого-нибудь в порыве гнева.

Уит: И все понимали, что Тука просто коротнуло, ничего страшного.

Раск: Да. Не было такого, что меня, скажем, регулярно раз в неделю коротило.

Гринелл: Кстати, по поводу разговоров в раздевалке. Бержерон только что завершил карьеру. Можешь сказать о нем пару слов? Что он значил для команды? Что он значил для тебя? Можешь какую-нибудь историю о нем рассказать?

Уит: Только давай про что-нибудь плохое. А то у нас бесконечный парад хороших историй. Подкинь-ка грязи!

Раск: Ну же сами понимаете, что это идеальный человек, и про него просто нет никаких плохих историй (улыбается). Он где-то четыре года уже в команде был, когда я пришел. Он же с 18 лет играл.

Уит: Я еще по студентам тогда играл, когда его во втором раунде выбрали. И я такой – че за #####?

Раск: Да, так что у него колоссальный опыт. За «Бостон» тогда еще один франкоканадец играл – Марти Лапойнт. Он и взял Берги под крыло, показал ему что да как. Когда же я пришел в команду, он уже был лидером. А ему было 22 где-то. И с тех пор он лишь прибавлял. Прирожденный лидер, что тут скажешь.

Уит: Каким ты его тогда видел? Кем-то вроде Айзермана? Думал, что он всю жизнь проведет в хоккее? Пойдет дальше в руководство и так далее? Просто с такими ребятами, как Кросби и Бержерон, мне кажется, что если они просто захотят стать генеральными менеджерами, они, скорее всего, ими станут.

Раск: Тут не знаю. Это ему самому уже решать. От себя лишь скажу, что это станет потерей для хоккея, если он уйдет из игры навсегда. Я с ним, кстати, общался на эту тему полтора года назад, когда сам закончил. Спрашивал, мол, чем мне дальше-то заниматься? (показывает на Биза) Я же не собираюсь идти работать на TNT и говорить на камеру.

Биз: А че так?

Раск: Ну вот так.

(все смеются)

Уит: А то я могу нужному человеку позвонить.

Биз: Посидел бы вместо меня пару минут.

Раск: А ты знаешь… Мы вообще с Зи разговаривали об этом (речь про Здено Хару – прим. пер.). Это еще было, когда он за «Бостон» играл. Говорю ему: «Здено, если бы тебе заплатили три миллиона баксов, ты бы 100% пошел на телик и размазал бы там всю команду» (пародирует акцент Хары) – «Нет, Туукка, ни за что».

Биз: Ну это потому что он и так нормально заработал. Причем, я так понял, он экономный. Редко деньги тратит. У него лапки аллигатора (устойчивое выражение. Так говорят про тех, кто не тянется за чеком после ужина, либо тянется, но когда уже поздно – прим. пер.).

Раск: В общем, если мне заплатят, я готов на что угодно. Для тех, кто отыграл 15 с лишним лет, это довольно легкий переход. Так можно хоть каким-то образом остаться в хоккее. Это словно университет, который ты окончил.

Уит: О тренерской не задумывался?

Раск: Ну если предложат хорошие деньги…

Уит: (смеется) Все дело в деньгах!

Биз: Мне кажется, тренерам всегда недоплачивают.

Раск: Верно. Взять тех же тренеров вратарей. Меня постоянно спрашивают, интересно ли мне это. Но там же работы больше, чем у игроков. Надо ведь видео нарезать и все такое. На данный момент, пока дети еще совсем маленькие, я точно об этом не думаю. А так, кто его знает? Никогда не говори никогда.

Биз: Я тут с Лучем разговаривал. Спросил его, мол, есть у тебя какая-нибудь грязь на Раска? А то у нас с ним интервью сегодня. Так вот он сказал, что ты большой любитель куриных крыльев.

Раск: (смеется) И это типа плохая история?

Биз: Не-не-не, я к тому, что ты сам типа Бержерона. Человек с кристально чистой совестью, на которого трудно грязь нарыть. Разве что он ему не понравилось, когда вы им пиво не…

Раск: (перебивая) ##### полная!

Уит: Так-так-так.

Раск: Я слышал про эту историю.

Биз: Про пиво на свадьбе?

Уит: Он сказал, там только шприц подавали.

Раск: В общем, есть у меня в Финляндии пара друзей, которые вас слушают. Каждый день с ними общаюсь. И они мне говорят: «Ты слышал, что Луч сказал?» – «Чего, #####?». Еще Тори Круг же тут приезжал! Он мне тоже говорит, мол, слыхал. «Ну и что же?», – спрашиваю. Да вот, типа, пива у тебя на свадьбе не было.

Звоню Лучу. «Слушай, – говорю, – что ты за ##### несешь? Все нормально там было с пивом. Ну, может быть, сразу после церемонии, когда был назначен коктейльный час, тебе не выдали 15 Peroni, ок. Но так-то все выходные пиво рекой лилось».

(все смеются)

Уит: А что творилось, когда вы выиграли кубок? Вы ведь какие-то легендарные вечеринки закатывали? Как ты провел свой день с кубком? Чем тебе больше всего запомнились 4-5 дней сразу после победы?

Раск: Фууух…

Уит: Или вообще ничего не помнишь?

(все смеются)

Раск: Помню, как я выходил из автобуса в шлеме Нэйта Хортона.

Биз: Это ты мне уже рассказывал. Ты два дня этот шлем не снимал.

Раск: Да уж. И все это время определенно не пил. В общем, после парада мы вроде пошли в Foxwoods. Даже не знаю, сколько мы веселились. Дня 3-4, наверное. Со мной-то все понятно. У меня полно сил – я ни одной секунды в плей-офф не сыграл. А вот остальным пришлось знатно попотеть.

Биз: Чтобы потом выпустить пар.

Гринелл: Можешь что-нибудь рассказать про Сегина? Ему ведь тогда 19 лет было. Если загуглить ваши вечеринки с кубком, особенно у нас в Barstool, он постоянно где-то в баре, без майки и уходит в отрыв с Маршандом.

Раск: (смеется) Их же вроде выгнали из города где-то через неделю?

(РА кивает)

Биз: Генеральный менеджер сказал им валить домой?!

РА: Не, не генеральный менеджер, а кто-то из ветеранов. Типа, все, пацаны, хорош. Вам пора домой.

Биз: Ничесе. Их прогнали после того, как они выиграли для города Кубок Стэнли.

Раск: Сегину 19, а Марши тогда было, наверное, 21-22. Так что Сегсу в баре-то вообще даже находиться нельзя! (улыбается) Но что тут поделать? Человек кубок выиграл. Да еще в таком городе. Трудно себе представить, что 19-летний парень будет себя тихо вести.

РА: Ты играл с Марши еще за «Провиденс». Он и в 18 лет таким же был? На выпендреже и говорливым?

Раск: Еще как.

Уит: (перебивая) Ты понимал, что он вырастет в такого мастера?

Раск: Ну… да. Мы по сборным друг против друга часто играли. Он всегда играл в третьем звене. Ну, может быть, во втором. В сборной ведь хватало классных игроков. Он был точно таким же. Хотя он в последнее время стал заметно спокойнее. А так он всегда таким был. Он эмоциональный человек. Играет с огоньком. Пашет будь здоров.

Уит: По-моему, он вышел на лед спустя всего пять дней после того, как «Бостон» вылетел из плей-офф в этом году.

Раск: Мне то же самое рассказывали.

Уит: Он с тех пор так и катается. Наверное, он просто настолько сильно любит хоккей. Но, по мне, это какое-то безумие.

Раск: Да и он уже не молод. Он что, паховые кольца порвать себе хочет? Берги завершил карьеру, и ему тоже все надоело, что ли? Да пошло оно все #####! (все смеются)

Биз: Если бы я мог вернуться в прошлое, я бы как раз это поменял в своей жизни. Я же ведь вообще не тренировался где-то до августа. А вот если не вылезать из коньков, думаю, это карьере идет только на пользу.

Раск: Конечно. Мы вот челноки бегали по земле. А это же… ну, бег.

Уит: И не говори. Раск: Это же глупо. Я понимаю, что это для поддержания физической формы. Но можно же ведь это и на льду подтянуть. И вроде сейчас как раз тренд в эту сторону пошел, как я понял. Сейчас все со льда не вылезают.

Биз: Молодежь сейчас катается маниакально. До такой степени, что, мне кажется, они недостаточно внимания уделяют развитию мышц. Поэтому они сейчас значительно стройнее и худее. С другой стороны, как по мне, так хоккей сейчас в принципе становится быстрее. Так что габариты и масса уже не играют такой роли. Давай задам тебе такой вопрос как вратарю: изменилась ли сила бросков с тех пор, когда ты пришел в хоккей? Изменилось ли что-то кардинально с новыми технологиями, применимыми в клюшках?

Раск: Я рад, что я закончил два года назад.

Уит: Потому что сейчас совсем ###### что творится.

Раск: Именно. Игра стала очень быстрой. Особенно какими быстрыми стали поперечные передачи. А броски? Их же даже прочитать сейчас невозможно! Она с кистей пулей летит точно в цель.

Биз: Мэттьюс, Бедард, который только заходит в лигу… Они теперь еще умеют убирать ее под себя и бросать за счет флекса.

Уит: Кстати, да. Вот это изменение угла броска сантиметров на 15 как-то сказалось на вратарях?

Раск: Безусловно.

Уит: Не первый раз уже это слышу.

Раск: Стало тяжелее встать в базовую позицию и потом из нее реагировать на бросок. Это практически невозможно. Я определенно это заметил. В каком я году пришел в лигу? 2008-м? 2009-м? Что-то такое. Некоторые тогда еще деревянными клюшками играли.

Уит: Какая у тебя была слабость как у вратаря? Был ли какой-то определенный тип броска или что-то другое, что постоянно доставляло тебе проблемы? Или на пике, на твой взгляд, у тебя вообще не было никаких слабостей?

Раск: Когда я был в ударе, наверное, не было какого-то определенного недостатка, который бы бросался в глаза. Все менялось от матча к матчу. Иногда мне под блин накидают, иногда над ловушкой.

Уит: Смотрел видео своих матчей?

Раск: Последние лет 8-9 моей карьеры мы точно разбирали записи матчей. Когда Вратарь Боб пришел на полную ставку (Goalie Bob – прозвище Эссенсы – прим. пер.)

Уит: А в чем он так хорош? С ним легко работать?

Раск: Очень умный мужик. Он понимает, с кем он работает. Ты посмотри, как с ним прибавил тот же Линус [Улльмарк].

Уит: Это да.

Раск: Он прям здорово понимает, над чем тебе надо поработать. Просто другие тренеры… По крайней мере, как мне рассказывали другие вратари, у некоторых тренеров есть какая-то своя определенная мантра, от которой они ни за что не готовы отказаться: будет либо так, либо никак.

Биз: Это точно.

Уит: Биз, а нам ведь это уже кто-то говорил, верно? Какой-то вратарь, помнишь? Рассказывал про какого-то легендарного тренера вратарей, который открытым текстом ему сказал, что он ему не подходит?

Биз: Хмм. Лундквист, кажется, про это рассказывал. Шон Бурк? Не уверен.

Уит: В общем, рассказывал нам уже кто-то про это. Легендарный тренер, все хорошо. Но все будет либо по его системе, либо никак.

Раск: О чем и речь. Что подходит одному, необязательно подходит другому. Вот, скажем, «Нью-Джерси» времен Бродера. Там молодых учили выходить из ворот за шайбой и обнимать вот так ближнюю штангу (показывает классическую стойку Бродера). Это так не работает.

Биз: Теперь это называется Reverse VH. Так ведь это называется? Лундквист в эфире постоянно так говорит.

Раск: Чувак, я сам не знаю.

(все смеются)

Биз: К нам тут Шон Бурк заглядывал. Я его как раз именно поэтому всегда и считал классным тренером вратарей. Потому что он во главу угла ставил общение и личные отношения. Так он закладывал фундамент, из которого потом вырастала дружба. Так он завоевывал доверие своего подопечного. И потом уже объяснял, где и что ему нужно изменить. Вот, скажем, Майк Смит. Здоровый парень. Бóльшую часть ворот закрывает. И вот он ему сказал, мол, почему бы тебе не дать себе чуть больше времени на реакцию? Встань поглубже в ворота.

Раск: Правильно.

Биз: Я, кстати, даже не догадывался, какой ты высокий. Может быть, это как-то связано с твоей стойкой. Но ты довольно-таки высокого роста. Ты тоже играл чуть поглубже по этой причине?

Раск: Я к этому пришел уже по прошествии какого-то времени. Я всегда быстро передвигался. Поэтому мог себе позволить играть чуть повыше. Но чем больше привыкаешь к броскам и чем уверенней становишься, тем определенно становится проще играть чуть поглубже. Это небольшой чит, если угодно – так проще отрабатывать поперечную передачу.

Уит: Не знаю, как часто ты сейчас смотришь хоккей, но мне кажется, что теперь все вратари играют поровну. Да, во многих командах есть четкий первый номер. Но во многих его нет. Есть ощущение, что даже от первого номера ждут максимум 45-50 игр. Тебе кажется это логичным? Почувствовал эту перемену на себе ближе к концу карьеры? Согласен с тем, что мы больше не увидим вратарей, которые проводят по 65 матчей за сезон?

Раск: Ну такое может случиться, но я не думаю, что такие команды пройдут далеко в плей-офф.

Уит: То есть ты с такими изменениями согласен?

Раск: Я в последние 6-7 лет ровно об этом же говорил. У меня бывали сезоны по 60-70 матчей.

Уит: Ты играл очень много.

Раск: И при этом оба раза, когда мы дошли до финала, я точно не играл по 60 матчей.

Уит: И ты блистал в тех кубковых стадиях. ##### удивительного.

Раск: Потому что надо закладывать еще где-то 24 матча поверх 82. Полевым же приходится непросто. Если вратарь играет 72 матча, то с учетом плей-офф это уже под сотню…

Уит: Мда уж.

Раск: Лет 10-15 назад это, может быть, еще и работало. Но с нынешним хоккеем такое не прокатывает.

Биз: Причем тут речь как про физическое, так и психологическое состояние. Я вообще не представляю себе, как вратари играют все 60 минут. Да и психологическая подготовка вратарей выглядит значительно тяжелее, чем у полевых. И вообще постоянно надо то падать на колени, то вставать. Туда-сюда, туда-сюда. Плюс тот же пах. Поэтому теперь вратари и не могут играть по 65-70 матчей?

Раск: Думаю, да. Тут сумма всех этих факторов. Психология, физика, износ. Но я всегда заходил даже несколько с другой стороны. Раньше как играли? 2:1 да 3:2. Все было плотно, ноздря в ноздрю. А теперь-то…

Уит: Ага.

Раск: Теперь 7:6 – это обычное дело. Так что если на меня не будут орать за семь пропущенных при победе 8:7, то я готов играть без замен. Ну можете заменить меня по ходу матча пару раз, неважно. Но раз все веселятся, так и мне дайте, #####. Сейчас что-то типа дворового хоккея. Такой плотной обороны, как раньше, уже нет.

Уит: Абсолютно.

Раск: В мои первые годы все было иначе. Проиграем, скажем, 2:3 или 3:4. Так вот 3:4 – это значит, что я прям плохо сыграл. Ничего себе! Четыре пропустил!

Биз: Потому что вы играли по определенным оборонительным системам?

Раск: Именно. Все матчи были 2:1, 1:0, может быть, 3:2.

Биз: Почему, на твой взгляд, так здорово поднялся средний уровень вратарей? Ты же как раз про равенство говорил, Уит?

Уит: Сейчас уйма хороших вратарей. Ни по одной позиции нельзя поднять столько людей из фармов. Очень много хороших вратарей.

Биз: Взгляни на «Вегас» в прошлом сезоне. Эдин Хилл стал первым номером. А в сезоне он у них был четвертым или пятым. С чем ты связываешь этот резкий скачок эволюции в последние лет десять?

Раск: Даже не знаю. Уверен, что сейчас более атлетичные вратари. Они работают с тренерами с более раннего возраста. Наверное, это играет свою роль. А так, если честно, не знаю.

Уит: С другой стороны, все же прибавляют. Вратари не исключение.

Раск: Все прибавляют, но и команды стали понимать, что им нужна глубина во вратарской линии. Нельзя идти в сезон с тремя вратарями, которые могут что-то показать. Таких должно быть пять или шесть. Уит: Согласен.

Раск: Потому что команде может понадобиться пять или шесть.

Уит: Какие у тебя воспоминания об Олимпиаде? Ты на двух был?

Раск: На одной. Потому что в 2010 игры проходили в Ванкувере. Ты там был?

Уит: Да. Серебро взял.

Раск: Вот там я думал, что могу зацепиться за позицию третьего вратаря. У нас тогда играли Киппер (Миикка Кипрусофф – прим. ред.), [Никлас] Бэкстрем и [Антеро] Нииттюмяки. Я хорошо начал сезон и думал, что могу стать третьим, но в итоге меня не взяли в команду. А вот в Сочи я уже играл.

Уит: Как там у вас все прошло?

Раск: Мы вас обыграли. Взяли бронзу в матче против США.

Уит: (кивает) ###... Вообще об этом забыл.

(Раск смеется)

Уит: Но меня тогда в команде уже не было!

Биз: Потерялся после Ванкувера. Тебя Тортс на всю жизнь там травмировал.

Уит: Так и не оправился с тех пор.

РА: Тук, у тебя бывало такое, что пропадала уверенность? После гола, например, или какой-то серии игр? Как у тебя с этим было?

Раск: Пропадала уверенность? Не думаю, что такое вообще случалось. Бывало такое, что просто шайбу не чувствовал. Иногда она просто в тебя не попадает и все. Это тяжело. Но тут дело не в уверенности. Я всегда был в себе уверен. Выходишь на тренировку на следующий день и снова чувствуешь себя хорошо. И начинаешь все заново.

Уит: Ты был из суеверных?

Раск: (улыбается) Нет.

Уит: Прям нет? Не было четких ритуалов перед играми?

Раск: Ну у меня был определенный распорядок, но ничего особенного. А вот мне такие истории рассказывали…

Уит: Кто был главным безумцем в этом плане? Марши? Хотя, может быть, у него тоже скорее про распорядок. Я просто помню, что он делал одно и то же постоянно. По крайней мере, на летних подкатках.

Раск: Наверное. Я всегда как-то своими делами занимался. Играл в футбол, смеялся, общался с физиотерапевтами, настраивался на матч, потом растягивался. Так что я даже не обращал внимания на то, чем остальные занимаются.

Уит: Ну понятно.

Биз: У меня тут записано, что Ларс Ульрич из Metallica…

Раск: Ульрих.

Биз: А, он Ульрих? Так вот он подарил тебе… барабанную установку? На 500-ю игру? Это как вообще произошло?

Раск: Ребята знали, что Metallica – моя любимая группа. Они связались с технарем Ларса – его зовут Джимми Кларк. По-моему, этим наши физиотерапевты занимались. Вышли на него, сказали, мол, Тук твой большой фанат. В смысле, они сами купили установку, а потом просто попросили Ларса записать поздравительное видео.

Уит: Часто на их концерты ходил?

Раск: На три или четыре. В прошлом году они в Бостоне играли. Джимми в гости заглянул. Потусили немного дома. А потом он нам устроил роскошный прием на концерте. Стояли прям у сцены.

Биз: У меня тут еще написано, что ты фанат Phish. Чем закидываешься, когда ходишь на такие концерты? Траву куришь? Грибы хаваешь по примеру РА?

(все смеются)

Биз: Ты вообще фанат Phish?

Раск: (смеется) Нет, откуда ты это вообще взял, #####?

Биз: Может быть, я сам это только что придумал.

Уит: А я еще сижу и думаю… Metallica и Phish… Да он, видимо, все подряд слушает.

Биз: Ну так а я о чем? А на концертах Metallica ты что-нибудь употребляешь?

Раск: Нет.

Биз: Только бухаешь?

Раск: Пиво и ничего больше.

Биз: Ты же свою выпивку запустил еще, да?

Уит: Да, расскажи об этом. У тебя же какой-то напиток?

Раск: Традиционный финский напиток. В целом, одни ребята тут изобрели рецепт…

Уит: Что туда входит?

Раск: Джин и грейпфрут. На вкус похоже на Fresca.

Уит: Только уходишь с него в кашу. Я пробовал.

Биз: А в Северной Америке это продается?

Уит: Это продается по всему миру.

Биз: Ого.

Раск: Традиционный финский напиток был изобретен на Летней Олимпиаде-1952. Просто до Северной Америки этот рецепт не добрался. Ну или точнее его раньше сюда не продавали. И вот на меня вышли молодые ребята, которые хотели выйти на местный рынок. Они изобрели рецепт лет 7-8 назад. И пошло-поехало.

Уит: И они вышли на тебя, чтобы ты стал инвестором?

Раск: Да.

Биз: Так ты инфлуенсер!

Раск: Ты случайно не играл с Теему Хартикайненом в «Эдмонтоне»?

Уит: Да, играл. Он тоже в этой теме?

Раск: Да. В общем, его друг в Финляндии знаком с этими ребятами. Они спросили, не знает ли Теему случайно кого-нибудь из хоккеистов, кому это было бы интересно. Так мы и подписались на это дело с Теему и Киммо Тимоненом.

Уит: Я действительно играл в свое время с Хартикайненом. Он так до сих пор и играет в КХЛ? Он там просто рвал! И зашибал нехило.

Раск: Да, но сейчас он в Швейцарии.

Уит: Уехал, да? Он за Уфу раньше играл, хорошо это помню.

Биз: А что за тема, что в твою честь назвали осу? Можешь об этом рассказать поподробнее? Что это вообще за история?

Раск: Я как раз недавно со своими дочками об этом разговаривал.

Уит: Потому что их оса укусила?

Раск: Не совсем. Просто что-то про насекомых речь зашла. И я говорю, мол, а вы знаете, что в мою честь назвали осу?

(все смеются)

Биз: «Да ну тебя, пап! Понавыдумываешь еще!»

Раск: А потом им все показал. Научное название я не произнесу. Термадайтис Тууккараски или как-то так (Thaumatodryinus tuukkaraski – прим. пер.).

Биз: Так а почему осу назвали в честь тебя? Что это вообще за #####?

Раск: Человек, который открыл этот подвид осы, сам из Кэмбриджа или Бостона. Одним словом ученый. И он решил, что эта оса похожа на…

Уит: Тебя после того напитка?

Раск: (смеется) Именно!

Биз: По движению похож в смысле? Словно ты в воротах? Точнее в улье? Раск: Ну типа.

Уит: Херасе! Прям так просто?

(Раск кивает)

Биз: А памятную табличку тебе какую-нибудь прислали?

Раск: Пока нет, но спасибо, что напомнил. Я думаю, это просто выпало на какой-то мой удачный плей-офф. Имя было на слуху, поэтому так и вышло.

Уит: Оса Туукка Раск. Обалдеть!

Биз: Это главное достижение твоей карьеры помимо Кубка Стэнли?

Раск: Пожалуй. Одно из главных уж точно.

Биз: Сразу после фирменного напитка. О, у РА будильник звонит.

Уит: То есть он все-таки работает! Биз: В два часа дня. Все логично.

(все смеются)

Биз: РА, у тебя наверняка остались еще вопросы. Он тут все-таки 15 лет играл.

РА: Прежде всего, какой у тебя любимый альбом Metallica?

Раск: «Черный Альбом». Он для меня стал первым.

Уит: Это на нем Enter Sandman?

Раск: Да.

Биз: Может, споешь?

Раск: Лучше ты.

(Биз напевает мотив Enter Sandman)

РА: А где ты играл недавно на барабанах?

Раск: Loretta’s.

РА: Тебя попросили или ты сам напросился после пары пива? Раск: Да просто поговорил с ребятами. И они сказали, мол, давай сыграем что-нибудь.

Биз: Любой бывший вратарь НХЛ может организовать свою группу. Лундквист, этот чертяка-красавец, играет на гитаре. Ты бы мог у него на барабанах играть.

Раск: А что, идея.

Биз: Есть еще вратари, которые играют на музыкальных инструментах?

РА: Нужен басист. Но давай я лучше тебя про Пасту спрошу. Он наверняка стал глотком свежего воздуха для команды. Я правильно понимаю, что его приход сказался на атмосфере в раздевалке? Он ведь настоящий весельчак.

Раск: Это точно. Он уже был у вас на подкасте?

Все: Был.

Раск: Классный чувак. Он вообще ни капельки не изменился. Разве что только даже чуть поживее, что ли, стал, как только английский подтянул. Не, он, конечно, до сих пор толком не разговаривает по-английски…

(все смеются)

Он пришел в команду лет в 18-19. Он любит повеселиться, но при этом прислушивается и учится у ветеранов. Это одно из его лучших качеств. То есть он любит хорошо провести время, но при этом готов перенять опыт.

Биз: Как команда отреагировала на его костюмы? Было такое, мол, давай-ка притормози с этой темой? Или он градус безумия повышал постепенно?

Раск: К безумию он определенно пришел постепенно (смеется). Нельзя прийти в команду в 18 лет и сразу начать одеваться в этот ######. Тебя на следующий же день в магазин потащат.

Биз: Какой процент его нарядов ты в итоге для себя принял? Ты-то сам, вроде, ничего экстравагантного не носил?

Раск: Нет, ничего подобного я не носил. А он сам вполне себе стильный парень. Для него это важно.

Биз: Это точно.

Раск: Да и вообще разве угонишься в наше время за модой? Я вот точно не могу.

Уит: Бизу в каком-то смысле удается.

Раск: Правда?

Биз: Нет. Я, #####, ношу одну и ту же пару черных джинс лет эдак 6-7 уже. С возрастом на это уже не хватает времени. Или желания.

Уит: (указывает на обувь Биза) А ЭТО ЧТОООО?! (отсылка к мему – прим. пер.)

Биз: Это Bottega Veneta. Очень удобные, кстати.

Раск: Еще бы. За $1500. (Раск и Уит смеются)

Биз: Вообще-то $900. Увидел их на Джастине Бибере. Понравились. Правда, у него желтые были. Я решил, что желтые быстро испачкаются, а я не зарабатываю, как Джастин Бибер. Больше года в них уже хожу, кстати. Но, соглашусь, это обувь в духе А ЭТО ЧТО.

Уит: Определенно. Но тебе идет.

Биз: Спасибо, дружище.

РА: Следишь сейчас за лигой ежедневно? Смотришь все матчи? Или только время от времени?

Раск: Прям совсем время от времени. Плей-офф вот мне понравился.

Уит: Удивился, что «Бостон» сделал ставку не на [Джереми] Сваймена?

Раск: И да, и нет. Тяжело сказать. Тем более, я ведь на играх в качестве амбассадора. То есть я даже матч-то толком не смотрю. Тусуюсь в ложах.

Уит: А, типа, встречи с владельцами абонементов и все такое?

Раск: Именно. Я к тому, что тяжело сделать выбор, когда у тебя весь сезон идет ротация.

Уит: Вот и я об этом же!

Раск: Приходится ее продолжать. Я знаю подход Вратаря Боба – он всегда был за то, чтобы в плей-офф делать ставку на определенного голкипера.

Уит: Именно в плей-офф?

Раск: Да. Так что тут непростая ситуация. Но я и не участвовал в принятии решения, так что не знаю, какая там сложилась ситуация.

Уит: Вратаря Боба, конечно, тогда знатно подставили.

Раск: (смеется) Да уж. «Не знаю, спросите Боба!» (отсылка к комментарию Джима Монтгомери после седьмого матча против «Флориды». Наставника «Бостона» спросили почему играл Сваймен, а Улльмарк. Он ответил: «Лучше расспросите об этом Вратаря Боба» – прим. пер.)

(все смеются)

Раск: И мне, кстати, это понравилось! Потому что он никогда нигде не отсвечивает. И правильно делает. Но иногда все-таки было бы неплохо…

Уит: Услышать от него хоть пару слов!

Раск: Именно. Скажи пару слов. Дай хоть парочку интервью. Я ему после этого даже позвонил.

Биз: (улыбается) И как? Он был в бешенстве?

Раск: Ну не в бешенстве. Он добрый человек. Ему #####.

РА: Извини, но не могу не спросить про шестой матч той серии против «Чикаго». После того как «ястребы» сравняли счет, игроки ждали, что Клод возьмет тайм-аут? Было ощущение, что надо сбить темп, что соперник захватил инициативу?

Биз: РА это прям покоя не дает. Он бы 1000% взял тайм-аут. Он никак это забыть не может.

РА: Да просто Клод всегда держал их до последнего и толком не использовал. Так что я не удивился, что он его и тогда не взял. Просто такое ощущение, что в тот момент это бы успокоило команду.

Раск: Без понятия. Как там было-то? 1:1 они сравняли или 2:2?

РА: Ну вот когда в концовке сравняли. Я сам не помню. 2:2, наверное? В общем, они потом забили еще раз спустя 17 секунд.

Раск: Не знаю, что на это ответить.

Биз: Если б да кабы.

Уит: А вы тогда знали, что Бержерон играл с проколом легкого? Потому что я помню, что я охренел, когда эта новость всплыла. Понимаю, что у всех травмы, но все же.

Раск: Даже не знаю. Это уже так давно было. В подробностях уже и не помнишь, с кем что стряслось. Уверен, мы знали об этом. Что тут скажешь? (улыбается) Это его прекрасно характеризует.

Уит: Играл через не могу.

Раск: Именно так.

РА: Кто на твоей памяти был самым забавным партнером по команде?

Раск: Да таких хватало. Одного так и не назовешь. Не хочу просто назвать одного и обидеть остальных. Марши смешной, Паста смешной, Крейч смешной. Все по-своему забавны. Крейч вот, например…

Уит: Мочит приколы с невозмутимым лицом.

Раск: Абсолютно.

Уит: Думаешь, он вернется в Чехию или останется жить здесь?

Раск: Думаю, в штатах останется. У него же жена отсюда. Не из Бостона, но из штатов.

Уит: А ты сам будешь ездить в Финляндию летом?

Раск: Да. Мы вернулись буквально две недели назад. Месяц там провели. Обычно на месяц-полтора туда ездим. Лучшее время для поездки в Финляндию. Вы сами там бывали?

Биз: Я провел немного времени в Швеции. Съездил в Финляндию на пару игр, но буквально туда и обратно. Красивая страна. Обычно зимой там темновато и мрачновато, но зато летом…

Раск: Да уж.

Биз: …в июле-августе там прям классно. Погодка прям как у нас тут сегодня. Класс.

Раск: Мы вот обычно и проводим там конец июня где-то конец августа. Лучшее время. 22-часовой световой день.

Уит: Ты теперь амбассадор. Чтобы получить такую должность – особенно в таком клубе как «Бостон» – надо провести удивительную карьеру. Чем еще думаешь теперь заниматься? Или живешь ото дня ко дню пока? Ты просто уже говорил, что после завершения карьеры трудно себя найти.

Раск: Пока не особо думал о том, чем я хочу заниматься. Тут у меня отличные условия, потому что пересекаюсь со многими людьми.

Уит: А через это уже можно пойти куда-то дальше.

Раск: Это может привести к каким-то дальнейшим возможностям. Но я еще перед завершением карьеры решил, что поживу год-другой просто для себя. Просто расслаблюсь, проведу время с детьми и…

Уит: (смеется) Поиграю в гольф.

Раск: (улыбается) Я бы хотел сказать, что посижу дома с детьми, но этот выпуск же жена посмотрит. Потом скажет мне: «Да тебя, #####, дома не бывает, что ты там заливаешь».

(все смеются)

Но, по крайней мере, мой гольф-клуб расположен всего в десяти минутах от дома. Так что я ненадолго отлучаюсь.

Уит: Мы собрались толпой поиграть в прошлом году. С тобой вместе мы не играли, но мы играли 4-на-4 с 11 до 12 где-то. Десять часов, в Salem Country Club остались только мы с Бизом. «Все, – говорю, – пошли». И он такой: «Куда это ты собрался?» (смеется). Чувак, говорю, я тут уже 13 часов! Пора домой!

Биз: А почему бы не провести с собутыльником еще пару часов?

Уит: Там уже голяк по напиткам. А он орет: «Свалить вздумал, да, сука?!».

Биз: Круто было.

Раск: Вот поэтому я рад, что играю рядом с домом.

Уит: Потому что можно пешком до дома дойти.

Раск: И пешком до дома дойти, и потом это гарантия, что уж прям в дикий загул ты не уйдешь. Когда уезжаешь куда-то далеко, там все что угодно может случиться.

Уит: Там уже без тормозов.

Раск: Переберешь парочку и думаешь: «Ну переберу еще на парочку больше. Никто же дома на тебя орать не будет».

(все смеются)

РА: Бывало такое, что Большой Зи устраивал всем разнос в раздевалке? Уит: Кто?

РА: Большой Зи. Хара.

Уит: Ааа.

Раск: Да не, он никогда не психовал. Кричал – да. Но он не из тех, кто терял самообладание. На льду, да, бывало против соперников.

Уит: И это наводило ужас.

Раск: До этого лучше было не доводить. Зачем нам, чтобы он кого-то в нашей команде так хватал?

Уит: Да уж.

Биз: Еще вопросы, РА?

РА: Ну вы уже частично это спросили, ну да ладно. В последние пару лет не было такого, чтобы какой-то вратарь взял и затащил серию в одиночку. Думаешь, это связано с обилием классных игроков в атаке?

Раск: Отчасти это наверняка так. Ну то есть… #####, что ты меня все про хоккей спрашиваешь? (смеется) Я не особо-то за хоккеем теперь слежу. Говорю же – хожу на матчи «Бостона», но и там хоккей толком не смотрю.

Биз: Напивается как амбассадор, да и все. В общем, дружище, спасибо тебе огромное, что заглянул к нам. Потрясающая карьера.

Уит: Невероятная.

Биз: ###, учитывая как тут памятники у арены ставят, уверен, твой там тоже скоро появится.

(Раск смеется)

Биз: Поздравляем тебя с потрясающей карьерой. Спасибо, что пришел.

Раск: Вам спасибо. Увидимся в следующий раз уже на лужайке для гольфа.

Уит: Да, у нас намечен Sandbagger с Шоном Торнтоном, Тууккой Раском и, я так понимаю, Киганом Брэдли. Вот такой у нас мощный анонс. Плюс ты сказал, что Хартнелл и Тимонен хотят с нами зарубиться. В общем, приходите биться за титул. Посмотрим, что из этого выйдет.

Раск: Придем!

Уит: Только хрен вам, а не победа.

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Фото: /Elsa, Bruce Bennett; /Elise Amendola, The Canadian Press/Associated Press; GMichael Tureski/Icon Sportswire,Greg Thompson/Icon Sportswire, Marcus Brandt/dpa/; ebay.com; instagram.com/trask40; nhl.com/bruins; waspweb.org; twitter/NHLBruins, ConorRyan_93