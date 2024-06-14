Михаил Егоров – главный вратарь драфта НХЛ-2024. Почему вы о нем не слышали?

Котируется выше Набокова.

Сайт НХЛ представил топ-10 лучших вратарей драфта 2024 года. На первом месте неожиданно оказался российский голкипер Михаил Егоров, выступающий в USHL за «Омаху Лансерс».

При этом обладатель Кубка Гагарина в составе «Металлурга» и MVP плей-офф сезона-2023/24 Илья Набоков идет там только пятым. Вратарь СКА Павел Мойсевич, который в регулярке-2023/24 запомнился самой продолжительной серией без пропущенных голов со старта карьеры в КХЛ, занял шестую строчку.

Кто же такой Михаил Егоров и почему его так высоко оценивают?

Уехал за границу еще до дебюта в МХЛ. Статистика – одна из лучших в юниорской лиге

Михаил Егоров родился в Санкт-Петербурге, где и начал карьеру вратаря в системе СКА. В 9 лет он перебрался в Москву – так в сезоне-2015/16 оказался в юношеской команде ЦСКА. В системе московского клуба он проявил себя ярко: его несколько раз вызывали в состав сборной на Кубок Сириуса, а также вместе с ЦСКА-2006 Егоров брал Кубок Третьяка. Признавался лучшим вратарем того турнира.

В МХЛ Егоров так и не дебютировал, но семь раз попадал в заявку на матчи. Вот только каждый раз проигрывал конкуренцию Дмитрию Гамзину и другим вратарям. Гамзин в сезоне-2023/24 регулярно выходил в основе ЦСКА и по статистике был лучше даже Ивана Федотова.

В ФХР давно следили за Егоровым и привлекали на сборы. Так, в 2020 году Михаил принимал участие в лагере развития в Новогорске с вратарями старшего возраста.

Егоров провел прошедший сезон в Северной Америке, где играл в юниорской хоккейной лиге USHL за «Омаху Лансерс». Молодой хоккеист принял решение о переезде в Штаты, потому что как раз думал о перспективах на драфте. Конкуренция в ЦСКА для этого совсем не подходила.

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Михаил – сын Валерия Егорова. Это доктор молодежной сборной России по хоккею. Он сопровождал молодежку и на последний МЧМ для России.

Отец Егорова поддержал переход сына в USHL. Вот как он отреагировал на его решение уехать в Штаты: «Мы прошли этот путь длинной 13,5 лет вместе. И я горжусь своим сыном. Были победы и поражения, но самое главное, что была всегда уверенность, что надо идти дальше и быть несломленным».

Так Валерий прокомментировал в соцсетях публикацию рейтинга вратарей – оставим здесь ключевые выдержки: «Теперь можно с гордостью сказать,что это самый физически развитый вратарь в своем возрасте. Миша, мы гордимся тобой. Мы сделали это. Но путь в большом хоккее только начинается».

Хорошие физические данные Егорова подтверждает и драфт-комбайн, где игроки выполняют различные тесты на физическую выносливость. Так, Михаил попал в топ-10 лучших сразу по трем показателям: прыжок в высоту, прыжок в длину и процент содержания жира в организме. Для сравнения: ожидаемый первый номер драфта Макклин Селебрини финишировал в топ-10 только для одного события.

Переезду в Штаты способствовала мама вратаря. Екатерина настояла на том, чтобы Михаил выучил английский язык. Сам Егоров рассказывал в интервью FloHockey: «Моя мама мне очень помогла. Русские мамы – мудрые, они расскажут вам все, что вам нужно знать».

Дебют Егорова за границей получился по-настоящему ярким. Егоров отыграл 43 матча с общим игровым временем 2117 минут, что стало лучшим показателем среди вратарей-новичков и третьим среди всех голкиперов. Также он в среднем отражал 89,2% бросков – попал по этому показателю в топ-15 вратарей лиги.

Практически сразу после перехода в «Омаху» Егоров запомнился ярким матчем. В ноябрьской игре против «Линкольн Старз» (2:0) он оформил первый и пока единственный шатаут в американской юниорской лиге, отразив все 35 бросков.

Это далеко не максимальное количество сэйвов в сезоне у Егорова. По этому показателю лучшим для него стал февральский матч против «Фарго Форс» (2:4), где вратарь отразил 47 из 50 бросков.

Успехи Егорова были отмечены и на уровне лиги: Михаил попал во вторую команду новичков USHL. Вместе с ним там же мелькнул Эллиот Гройнеуолд, который получил общее 66-е место в рейтинге драфта.

В феврале его команда объявила, что Михаил выбрал Бостонский университет для продолжения хоккейной карьеры в первом дивизионе колледжа в будущем сезоне. Поэтому при любых раскладах в НХЛ он сразу не поедет.

Иностранные специалисты высоко оценивают навыки Егорова, хотя сам он не ждет выбор на драфте в числе первых

Именно опыт в USHL позволил Егорову зарекомендовать себя самым желанным вратарем на предстоящем драфте. К его игровым навыкам, которые включают отличную работу ногами и способность быстро читать игру, также относят размеры. Михаила считают довольно габаритным вратарем, что представляется преимуществом.

Вот как оценил Егорова гуру вратарей Центрального скаутского управления НХЛ Эл Дженсен: «У него огромный потенциал роста по характеру и уровню игры. Он очень умен, и его техническая игра хороша. Для вратаря ростом 6 футов 4 дюйма (194 см) он хорошо двигается и имеет отличную организованность в игре».

Есть и негативные факторы: Егоров все-таки провел лишь один сезон в команде, которая завершила регулярку на последнем месте. Из-за этого статистика Михаила тоже вызывает вопросы – в среднем за матч он пропускал почти четыре шайбы.

Сам Михаил не беспокоится о том, как скоро его выберут на драфте. Скорее вратарю важен сам процесс и результат. Вот что он сказал: «Если меня выберут на драфте, это будет прекрасно. Быть частью НХЛ – это моя давняя мечта. Если какие-то команды хотят меня выбрать, то они обязательно выберут. Если нет – может быть, это случится позже».

Ждать осталось совсем немного. Драфт НХЛ-2024 пройдет в Лас-Вегасе с 28 по 29 июня. Право первого выбора досталось «Сан-Хосе». Интересно, что директором по голкиперам «Шаркс» работает российский хоккеист Евгений Набоков. Жаль, но это совсем не означает выбор Егорова под высоким пиком.

Российских вратарей на драфте НХЛ обычно оценивают высоко. Например, только в прошлом году команды забрали пять голкиперов. Но это редко происходит сразу. В 2023 году «Филадельфия» забрала первого русского вратаря Егора Заврагина в третьем раунде под 87-м номером. В позапрошлом году это случилось еще позднее – Сергей Мурашов был выбран «Питтсбургом» в четвертом раунде под 118-м номером.

Соперники Егорова тоже выглядят серьезно. Например, Картер Джордж имеет опыт международных соревнований. В этом году он стал чемпионом ЮЧМ в составе сборной Канады, где провел шесть игр и отразил в среднем 91,5% бросков. Эмиль Винни, который занял третью строчку во вратарском рейтинге, также ездил на юниорский чемпионат и уже играет на уровне взрослой лиги в Финляндии.

Не сбрасываем со счетов и Набокова, ведь у него в активе уже есть Кубок Гагарина.

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Фото: x.com/OmahaLancers