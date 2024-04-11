Зернов остановил новый камбэк «Автомобилиста» – оформил второй хет-трик в карьере

И снова в плей-офф!

«Металлург» обыграл «Автомобилист» (5:2, в серии 3-2). Неожиданно ярко проявил себя нападающий Денис Зернов. Он оформил второй хет-трик в карьере и принес команде победу.

Зернов открыл счет в матче уже на 10-й минуте – подправил шайбу на пятаке после наброса защитника Орехова от синей. В ассистенты также попал Силантьев. Позже за 20 секунд до конца первого периода Зернов оформил дубль. И вновь решающую роль в голе сыграл Силантьев, отдав передачу назад перед воротами Аликина.

Зернов принял шайбу коньком, подхватил клюшкой и направил прямо в пустой ближний угол.

Третья шайба Зернова совсем не похожа на две другие. Нападающий получил шайбу в зоне защиты и на скорости убежал от игроков «Автомобилиста». Дальше он обманул вратаря, заставил его опустить щитки и освободить верхний угол, в который Зернов в итоге и забил.

Похожую шайбу он забросил в шестом матче со «Спартаком» (3:0).

Удивительно, что в первый хет-трик Зернов оформил тоже в плей-офф. В сезоне-2021/22 Денис трижды забил в ворота «Барыса» в четвертой игре серии и принес победу «Металлургу» с тем же самым счетом (5:2).

Разин долго искал успешное сочетание с Зерновым. Поставил молодых Канцерова и Силантьева, которые идут среди лучших бомбардиров

«Металлург» по ходу плей-офф экспериментирует с первой тройкой. Зернов провел большинство матчей в ведущем звене. Всего на две игры в сериях с «Амуром» и «Спартаком» центральный нападающий перемещался во вторую тройку. Но вот к итоговому варианту первой тройкой с Зерновым главный тренер Андрей Разин пришел только с «Автомобилистом».

На первый матч с командой Заварухина «Металлург» вышел с Канцеровым, Зерновым и Силантьевым в первой тройке. Решение поставить 23-летнего Дмитрия и 19-летнего Романа в сочетание к более взрослому Денису тренер Разин объяснял так: «Доверие получают все, кто на данный момент сильнее. Это касается Канцерова, Силантьева, Юрова, Акользина ».

Задумка оправдалась. Молодые Канцеров и Силантьев добавили скорости, а более техничный Зернов отвечал за уверенность в действиях. В плане результата изменения тоже оказались положительными.

На данный момент лучшим снайпером в серии с «Автомобилистом» идет как раз Зернов – на его счету 4 шайбы в пяти матчах. Всего за плей-офф он набрал 9 (8+1) очков. Зернов делит третье место среди бомбардиров команды вместе с Канцеровым (3+6).

Вместе с Зерновым хорошо смотрится и Силантьев. Нападающий проводит первый сезон в КХЛ. В регулярке-2023/24 за 43 игры Силантьев набрал 11 (3+8) очков. В плей-офф за 12 матчей уже столько же (3+8), что делает его вторым среди бомбардиров команды в играх на вылет. За время игры в тройке с Зерновым на счету Силантьева две шайбы и две передачи.

«Автомобилист» был близок к победному камбэку – вновь выручал лучший бомбардир Голышев. Разин уже шутит про его переход в «Металлург»

В прошлой игре «Автомобилист» сделал невероятное – отыгрался с 0:3 и забрал победу в основное время (5:3). Это стало возможным во многом благодаря лучшему бомбардиру плей-офф Анатолию Голышеву. Он оформил дубль и ассистировал в первой шайбе команды в том матче.

Теперь «Автомобилист» приблизился к повторению сюжета прошлого матча. После первого периода команда Заварухина проигрывала 0:2. Чуть позже благодаря шайбе всего того же Голышева «Автомобилист» отыграл одну. В начале третьего периода даже удалось сравнять. Гол от синей линии забросил защитник Кирилл Воробьев, а ассистировал ему в том числе и Голышев.

Остановил камбэк «Автомобилиста» Даниил Вовченко, который забил третью шайбу в большинстве после удаления Алексея Макеева за блокировку. Под конец матча команда Заварухина проигрывала 2:4 и предприняла попытку отыграться, сняв вратаря. Но это не помогло – точку в матче поставил гол Игоря Гераськина в пустые ворота.

По итогу матча Голышев набрал 2 (1+1) очка, что позволило ему оторваться в гонке бомбардиров от Максима Березкина и Робина Пресса. За 14 игр в плей-офф у нападающего «Автомобилиста» набрано 16 (9+7) очков. У Березкина 16 игр и 14 (4+10) очков, а у Пресса – 17 матчей и те же 14 (3+11) очков.

Голышев и Пресс продолжают полуфинальную серию, в то время как Березкин вместе с «Локомотивом» ждет начало финала Кубка Гагарина. На успехи Голышева главный тренер «Металлурга» Андрей Разин пошутил: «Он становится на следующий сезон неограниченно свободным агентом. Думаю, он очень хочет в «Металлурге» играть через год. Посмотрим, сколько он денег будет стоить ».

Пока «Металлург» ведет в серии 3-2, Разин присматривается к лидерам «Автомобилиста». Кто знает, возможно, уже в следующем сезоне Голышев поменяет команду. Пока же для результата хватает достижений Зернова.

Фото: metallurg.ru