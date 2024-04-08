«Локомотив» доехал до финала Кубка Гагарина – впервые за 15 лет

Тогда проиграли «Ак Барсу» в седьмом матче.

«Локомотив» обыграл «Трактор» (3:0) и завершил серию в четырех матчах. Команда Никитина завоевала Кубок чемпионов Запада. Это единственная команда из Западной конференции даже на стадии полуфинала.

Главный успех «Локомотива» в другом – впервые с 2009 года команда дошла до финала Кубка Гагарина. Будущий соперник пока еще не определился. Им станет победитель пары «Металлург» – «Автомобилист» (счет в серии 2-1).

«Локомотив» без проблем справился с ЦСКА и «Трактором». Единственные трудности возникли в серии против «Авангарда»

Один из главных факторов успеха «Локомотива» в плей-офф-2023/24 – победа над ЦСКА (4-1) в первом раунде. В первую очередь это сказалось на эмоциональном фоне команды. «Локомотиву» было важно пройти соперника, который три года подряд не пускал его дальше.

В этот раз победить ЦСКА оказалось не так сложно. Несмотря на победу бывшего чемпиона в первой игре с сухим счетом (4:0), «Локомотив» быстро перестроился и забрал четыре победы подряд. В последней игре случился настоящий разгром ЦСКА (6:3).

Не менее ярким вышел и второй матч серии с «Авангардом». Тогда «Локомотив» одержал крупнейшую на данный момент победу в этом плей-офф (7:0). Хотя последовавший ход от соперника с назначением нового тренера Сергея Звягина не дал «Локомотиву» быстро закончить серию. Полуфиналист Кубка Гагарина определялся в седьмой игре. Но и здесь «Локомотив» проявил характер и забрал уверенную сухую победу (2:0).

В это время «Трактор» уже обеспечил себе место в следующей серии, обыграв за четыре матча московское «Динамо». С «Локомотивом» такое не прошло – команда Заварухина так и не взяла ни одного матча в серии. Ближе всего к победе «Трактор» был во второй игре (2:3 ОТ). Там матч затянулся до овертайма, но Георгий Иванов закончил его уже на четвертой минуте.

«Локомотив» подстраивается под соперников – помогают баланс в составе и вратарь

Важный фактор успеха «Локомотива» – гибкость. Команда под руководством Игоря Никитина временами играет в яркий вертикальный хоккей. При этом «Локомотив» в зависимости от ситуации возвращается в оборону или быстро переходит в атаку и давит соперника. Противостоять такой разноплановой команде очень сложно, что и ощутил на себе «Трактор».

Другая особенность – сбалансированный состав. В каждой серии проявляли себя разные хоккеисты. Против ЦСКА показал себя Денис Алексеев, который трижды подряд забивал победные шайбы. Это единственные голы Алексеева в плей-офф-2023/24.

Лучший бомбардир Кубка Гагарина Максим Березкин (4+10) там же отметился лишь двумя ассистами, но большинство очков набрал с «Авангардом». Там ему помогал Артур Каюмов, который уже во время плей-офф заработал новый контракт с клубом.

С «Трактором» лучшим бомбардиром «Локомотива» вовсе стал защитник Мартин Гернат. На его счету 5 (3+2) очка в четырех играх. Всего в плей-офф Гернат набрал 9 (5+4) очков. А в последнем матче (3:0) третью и победную шайбу забросил капитан «Локомотива» Сергей Андронов, для которого этот гол стал первым в плей-офф за два сезона в команде.

Отдельная заслуга в победах «Локомотива» принадлежит вратарю Даниилу Исаеву. Его статистика отраженных бросков – 92,9%. В среднем Исаев пропускает 1,6 голов за матч, а по коэффициенту надежности (1,63) вообще занимает первое место в плей-офф. Также на счету вратаря «Локомотива» три матча на ноль. Столько же у голкипера «Металлурга» Ильи Набокова.

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Хотя главный тренер Игорь Никитин причину успеха «Локомотива» видит так: «Ребята сыграли самоотверженно, было очень много заблокированных бросков. Это важная часть хоккея. Я не скажу, что мы какую‑то выдающуюся игру провели. Забили вовремя. Надо в финале играть, чего бояться? Нужно концентрироваться, подготовка должна быть».

15 лет назад «Локомотив» играл в финале против «Ак Барса». Тогда не хватило всего одной шайбы

В 2009 году «Локомотив» уже оказывался в финале Кубка Гагарина. По итогам регулярки-2008/09 ярославский клуб под руководством Кари Хейккиля с большим отрывом занял первое место в Дивизионе Харламова.

До финала плей-офф складывался удачно для «Локомотива» – команда без труда прошла «Нефтехимик», «Спартак» и магнитогорский «Металлург». В финале соперником «Локомотива» стал «Ак Барс». Серия затянулась до семи матчей, а в последней игре обладателя Кубка определила одна шайба.

Перед началом финальной серии главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов в интервью «СЭ» сказал : «Все решать будут какие-то нюансы». И он оказался прав. Победы команд чередовались: «Локомотив» выходил вперед, но «Ак Барс» постоянно сравнивал. В седьмой игре для победы «Ак Барса» (1:0) понадобился всего один гол.

К последнему матчу команда Билялетдинова основательно подготовилась. «Ак Барс» полностью перестроился и играл от обороны. Соперник какой-то мере его отзеркалил и тем самым не позволил команде забить хотя бы одну шайбу. Преимущество для «Ак Барса» организовал Алексей Морозов.

Гол оказался спорным – во время атаки игрок «Ак Барса» полностью покинул зону, удерживая шайбу за синей линией. Позже именно после его наброса по воротам Морозов забил тот самый золотой гол. Судьи шайбу засчитали, поэтому первый Кубок Гагарина достался «Ак Барсу».

Позже лидер «Локомотива» Алексей Яшин вспоминал тот финал: «Я считаю, что была очень сильная серия. Мы упустили многое, когда вели в счете 3:0 и проиграли в овертайме (во втором матче серии – прим. Sports.ru). Обе команды были достойны выиграть. Мы вели за 5 минут до конца в шестом матче, а в седьмом проиграли 0:1, хотя ранее там было вне игры полметра, но этого я уже не буду говорить. Ситуация так сложилась, у Казани была сильная команды, она заслужила победу в чемпионате».

Теперь есть шанс закончить по-другому. Этот «Локомотив» подтверждает силу буквально в каждой игре.

Фото: РИА Новости /Максим Богодвид, Александр Кондратюк