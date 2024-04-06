«Локомотив» летит к финалу Кубка Гагарина – уже 3-0 в серии с «Трактором». Почему так легко?

Оправдание с травмой вратаря не работает.

«Локомотив» вновь обыграл «Трактор» (2:1, счет в серии 3-0) и остановился в шаге от первого за 15 лет выхода в финал Кубка Гагарина. Такой счет в серии по-настоящему удивляет. Еще в прошлом раунде «Трактор» легко разобрался московским «Динамо», а теперь сам оказался на грани вылета из полуфинала.

«Трактор» уже проиграл больше матчей, чем за две предыдущие серии с «Салаватом» (4-2) и «Динамо» (4-0). Что же не выходит у команды Заварухина?

«Трактор» проигрывает «Локомотиву» без вратаря Фукале, но проблемы начались еще с ним

Важная проблема «Трактора» по ходу серии с «Локомотивом» – травма основного вратаря Зака Фукале, которую он получил в первом матче. Во втором периоде той игры в Фукале врезался Максим Шалунов. Надежность Зака – это действительно немаловажный фактор в победах «Трактора» в плей-офф-2023/24. До этого он провел в основе все десять матчей за два раунда.

Если же посмотреть на игру вратаря до повреждения, заметно, что даже с ним у «Трактора» было не так много шансов. Две шайбы в первом матче (2:5) с «Локомотивом» команда Заварухина пропустила с ним в воротах.

«Локомотив» с первых минут серии создавал трафик на пятаке. Именно это и привело к двум пропущенным шайбам и одному из худших показателей Фукале в плей-офф (90,9% отраженных бросков).

Заменивший Фукале второй вратарь Сергей Мыльников проводит первый плей-офф в карьере. На удивление Мыльников неплохо справляется. Хуже всего он сыграл как раз в первом матче после замены Фукале, где пропустил 3 шайбы с 17 бросков.

К третьей игре с «Локомотивом» Мыльников уже разогрелся и показал хорошую статистику – 92,6% отраженных бросков. Поэтому нельзя говорить о том, что только одно отсутствие Фукале заставляет «Трактор» проигрывать.

«Локомотив» полностью контролируют игру. В третьей игре от поражения с большим счетом «Трактор» спасли только штанги

Если смотреть в целом по игре, то создается впечатление, что «Трактор» растерял всю уверенность из предыдущих раундов. Единственный яркий и впечатляющий момент борьбы команды Заварухина пришелся на начало первого матча серии (2:5). Тогда «Трактор» активно стартовал, навязал борьбу и забил уже на шестой минуте игры.

Больше такой роскоши «Локомотив» сопернику не позволял. В третьей встрече команда Никитина сделала все, чтобы контролировать ход матча: открыла счет на третьей минуте при помощи шайбы Егора Аверина. И это сработало – к середине периода «Трактор» нанес по воротам Исаева всего один бросок.

Шайб от «Локомотива» могло быть намного больше. Например, уже через две минуты после гола Аверина защитник Мартин Гернат попал в штангу. Чуть позже все в том же первом периоде шайба Артура Каюмова угодила в перекладину. Одним из самых ярких моментов стал заход Аверина на дубль. Игрок принял пас, опустился на колено и бросил в пустой ближний угол, но попал в каркас ворот.

Команды похожи по структуре звеньев, но «Локомотив» отличается сбалансированным составом

По распределению сил между звеньями «Локомотив» и «Трактор» похожи. Команды сошлись даже по решению играть в семь защитников. У «Локомотива» 13-м нападающим заявлен Даниил Бут, а у «Трактора» – Александр Рыков.

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Именно грамотный подход к формированию состава дает возможность командам создавать опасные моменты при помощи любого звена. Так, во втором матче полуфинала (2:3, ОТ) «Трактор» выручил защитник Илья Карпухин, который впервые забил в плей-офф, сравнял счет и вывел игру в овертайм.

Похожая ситуация у «Локомотива», например, с Георгием Ивановым. Нападающий играет в третьем звене, но это не мешает ему приносить результат в каждом матче серии с «Трактором». За три игры на счету Иванова 3 (2+1) очка, а его шайба в последнем матче вовсе стала победной для «Локомотива».

Все же «Трактор» в плей-офф делал огромную ставку на лидеров, которые за три матча с «Локомотивом» практически не проявили себя. Лучший бомбардир Максим Шабанов отличился лишь раз – ассистировал шайбе Семена Дер-Аргучинцева в последней игре. Хотя в двух предыдущих сериях на счету Шабанова 10 (3+7) очков.

У «Локомотива» же более сбалансированный состав, так как нет одного лидера, который всегда приносил бы результат. В серии с ЦСКА неожиданно ярко проявил себя Денис Алексеев, который трижды подряд забивал победные шайбы. Зато лучший бомбардир команды в плей-офф Максим Березкин за пять матчей с ЦСКА отметился лишь двумя ассистами.

С «Трактором» лучшим бомбардиром «Локомотива» вовсе идет защитник Мартин Гернат. На его счету 4 (2+2) очка в трех играх. Всего в плей-офф Гернат набрал 8 (4+4) очков. Его результативная передача в овертайме второго матча выручила команду и принесла еще одну победу в серии (3:2, ОТ).

У «Трактора» ничего не получается с большинством, которое выручало в серии с «Динамо»

С «Локомотивом» команду Заварухина подводит то, что помогло выиграть серию с «Динамо» за четыре матча. Речь идет о игре в большинстве. За четыре матча против «Динамо» команда Заварухина получила 18 попыток большинства, пять из которых были реализованы (27,7%).

В серии с командой Никитина «Трактор» реализовал всего одну попытку большинства в третьей игре. Помог здесь не только сам факт удаления соперника. Просто «Трактор» снял вратаря и сыграл вшестером против четырех игроков «Локомотива», что и позволило впервые за серию забить в большинстве.

Даже сам Заварухин признался, что здесь больше сработал выход шестого полевого игрока: «6 на 4 мы забили не бригадой большинства, в концовке нет такого понятия. Там выходят шесть игроков, у каждого своя роль» .

Команду подводит и меньшинство, которое страдает и в целом в плей-офф. По игре на удалениях «Трактор» занимает последнее 16-е место (66,7%). Вот и команда Никитина реализовала 3 из 8 попыток большинства. В последнем матче «Трактор» спасло только отсутствие штрафных минут.

Но даже после трех поражений главный тренер «Трактора» продолжает верить в команду: «У нас есть четыре матча, чтобы победить и перевернуть эту серию. Будем готовиться к следующей игре, ничего не потеряно». Заварухин обещал в Челябинске другой хоккей – пока его не видно.

Фото: РИА Новости /Александр Кондратюк; vk.com/hclokomotiv_official /Ярослав и Юлия Нееловы; vk.com/traktor_chelyabinsk