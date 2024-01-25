Мощная драка в КХЛ: капитан СКА повалился на лед после жестких ударов

Проиграл, но в матче – 7:0.

Запоминающийся момент в разгромном матче СКА и «Барыса» (7:0) случился на старте второго периода. Капитан СКА Александр Никишин сбросил перчатки, призывая к драке Энтони Камару. Нападающий «Барыса» охотно согласился и активно включился в потасовку.

В результате обмена ударами Никишин быстро оказался на льду. В итоге оба игрока получили по 5 минут штрафа. Замес продлился всего несколько секунд, но Камара за это время даже сорвал с Никишина игровую форму.

Вот полное видео:

Позже Камара рассказал , почему вообще принял вызов Никишина: «Я просто воспользовался возможностью завести команду, вдохнуть в нее жизнь и попробовать перехватить инициативу». Завести вроде бы получилось, но на итоге игры это никак не сказалось. Там у «Барыса не было вообще никаких шансов.

Сам Никишин не впервые становится зачинщиком подобных драк. Такое уже происходило в прошлом сезоне в пятом матче полуфинальной серии против ЦСКА (3:7). Там после финального свистка Никишин устроил словесную перепалку с Ярославом Дыбленко, которая переросла в массовую драку между командами.

Александр Никишин проводит в СКА второй сезон. На его счету 43 (12+31) очка за 54 игры, но и дерется он достаточно регулярно. В СКА Никишин однажды подрался и с нападающим «Куньлуня» Девином Броссо. Роману Ротенбергу та потасовка понравилась: «Никишин поступил правильно, по-пацански». Любовь Ротенберга к «Слову пацана» мы все знаем.

Положительное отношение к подобным моментам Ротенберг показывает не всегда. В регулярке-2023/24 запоминалась его реакция на драку Ивана Зинченко с Марком Вербой в игре против «Авангарда» (3:5): «Зинченко чуть не убили на льду! Идет хоккейная драка, она закончилась, судьи подъезжают, игрок соперника продолжает бить лежащего Зинченко в голову! У него остался шрам на всю жизнь».

Со здоровьем у Никишина все в порядке, а СКА в итоге вообще выдал самый результативный матч в сезоне. Ранее СКА уже забрасывал семь шайб во встрече с «Сочи» (7:2), но тогда двумя голами отметился и соперник. Теперь основная масса шайб пришлась на третий период, где СКА забил четыре раза.

Героями матча стали Никита Серебряков и Арсений Грицюк. Вратарь Серебряков оформил третий сухарь в сезоне. До этого он играл на ноль в матчах против ЦСКА (2:0) и «Витязя» (4:0). Грицюк вообще провел самый результативный матч в карьере. На его счету 5 (1+4) очков.

Дальше СКА сыграет против ЦСКА. Эта встреча еще пройдет в «Ледовом», а уже 11 февраля команду ждет переезд на новую арену.

Фото: VK/ska