СКА все же переезжает – уже в феврале. Хотя Ротенберг на новую арену не хотел

Сыграют пять матчей перед плей-офф.

СКА неожиданно объявил о переезде на «СКА-Арену». Первый матч на новом стадионе пройдет 11 февраля – против «Сочи», а потом еще четыре игры регулярки. Хотя клуб откладывал переезд и продавал билеты в «Ледовый» до конца регулярки-2023/24.

11 декабря главный тренер СКА Роман Ротенберг критиковал возможность игры на «СКА-Арене» даже в плей-офф: «В моем понимании – мы играем плей‑офф в Ледовом дворце . Потому что здесь все родное, это наше преимущество домашнего льда».

Теперь все резко изменилось, а сама новость о переезде в такое время выглядит странной. Болельщики СКА ярко обсуждают ее под постом в телеграм-канале. Многих смущает ситуация с билетами и вывеска стартового матча: один из лидеров регулярки сыграет против худшей команды сезона.

СКА давно продавал билеты на февральские матчи КХЛ – они больше не действуют

Казалось, что СКА совсем не планировал переезд до завершения регулярки-2023/24. Билеты на матчи в «Ледовом» еще с декабря продавались вплоть до последних игр регулярного чемпионата. Сейчас продажа закрыта: клуб отдельно предупредил – места на новой арене пока не распределяются.

Позже СКА отдельно сообщит, когда откроется бронь мест на «СКА-Арене». Деньги за уже купленные билеты всем вернут.

Владельцы сезонных абонементов сохранят места на привычных секторах и на новом стадионе. Для удобства клуб организует специальный клиентский день на «СКА-Арене», люди смогут походить по секторам и оценить обзор.

До конца января СКА точно останется в «Ледовом», а после февральского выезда из четырех матчей вернется в Санкт-Петербург на новый стадион. На «СКА-Арене» клуб проведет пять игр до завершения регулярки. Соперники: «Сочи» (11 февраля), «Лада» (13), «Салават Юлаев» (15), «Торпедо» (18), «Северсталь» (20).

Зимой СКА устраивал в «Ледовом» тематические матчи и постоянно подсвечивал яркую атмосферу. Параллельно появлялись новости и вокруг «СКА-Арены». В декабре у нее поменялось руководство: вместо Дмитрия Сватковского компанию ООО «СКА-Арена» возглавил Антон Купченко. Именно Сватковский контролировал завершение стройки и озвучивал сумму затрат – около 60 миллиардов рублей.

«СКА-Арена» готовилась не только к будущему переезду СКА. С мая там настраиваются на проведение концертов. Стадион заявлен многофункциональным: быстро адаптируется под 20 разных видов спорта и увеличивает вместимость для развлекательных мероприятий. Руководство СКА и новый гендиректор Купченко уже встречались и обсуждали негативные моменты перед перездом.

На «СКА-Арене» провели Матч звезд. Это единственное большое мероприятие показало недостатки

«СКА-Арена» – самый вместительный стадион в мире. Она рассчитана на 21 542 зрителя. Оценить вид и внутреннее устройство арены можно в нашем репортаже .

Илья Ковальчук еще до введения стадиона в эксплуатацию участвовал там в тестовом матче. Игра проходила между работниками и строителями арены. Ему все понравилось : «Каждый, кто будет сюда приходить, получит колоссальное удовольствие. Все современно, просторно, раздевалка рядом со льдом. Я думаю, что и СКА, и сборной России здесь точно будет очень комфортно».

Матч звезд КХЛ состоялся на «СКА-Арене» в начале декабря. За два дня набрали зрителей на рекорд посещаемости для всех подобных событий – более 40 тысяч. Второй день собрал на трибунах более 20 тысяч человек, но аншлага ни разу не было.

Для сравнения: в КХЛ рекорд посещаемости зафиксирован в 2018-м, когда СКА принимал ЦСКА (1:4). Та игра состоялась на обустроенном под хоккейные матчи футбольном поле «Газпром Арены». Тогда на игру пришли 67 770 зрителей.

СКА провел в «Ледовом» (вместимость – 12 500) больше 15 лет и действительно до последнего за него держался. Матчи команды в регулярке-2023/24 собирали в среднем около 12 тысяч человек. «Ледовый» принимал и Кубок Первого канала, где играла «Россия 25» под руководством Романа Ротенберга.

Зато на первом официальном мероприятии «СКА-Арены» проявились важные недостатки. Например, раздевалки: в декабре там функционировали только гостевые. Основной негативный момент связан с парковками (или их отсутствием). Район не справлялся с потоком машин, болельщики долго стояли в пробках.

Отдельные претензии возникали и к медиакубу – из-за свободного пространства между экранами.

После Матча звезд Роман Ротенберг поднимал вопрос безопасности «СКА-Арены»: «Конечно, это очень здорово, что такая арена. Главное — доработать детали, чтобы посещение хоккея было безопасным для всех».

Никто в КХЛ не менял стадион в середине сезона. Даже «Сибирь» переносила переезд на полгода

В декабре складывалось впечатление, что «СКА-Арена» пока просто не готова к матчам КХЛ. Это вроде бы подтверждал Александр Медведев – председатель совета директоров СКА. Он признавал все проблемы и сначала настраивался на переезд к старту регулярки-2024/25: «Уверен, что «СКА-Арена» сможет стать домом для команды СКА, но не в этом сезоне, наверное ».

Тот же Медведев 29 декабря давал новый оптимистичный прогноз: проведение на «СКА-Арене» матчей первого раунда плей-офф КХЛ и хотя бы одной игры регулярки. Он обозначил дату – 31 января. В этот день СКА одобрил бы переезд или перенес вопрос ближе к лету. В итоге все разрешилось даже раньше.

Ситуация напоминает историю «Сибирь-Арены». Вокруг ее строительства набралось еще больше проблем (наше исследование – тут ). Власти Новосибирска настраивали клуб, что переезжать надо уже на плей-офф-2022/23. Ничего не вышло: официальные игровые тесты арены постоянно переносили, а КХЛ так и не получила от «Сибири» необходимые документы.

Сама «Сибирь» переезд не форсировала. Гендиректор клуба Кирилл Фастовский подтверждал, что играть тот плей-офф в привычном ЛДС банально надежнее. Стадион соответствовал всем стандартам, а «Сибирь» избегала дополнительного давления и сложностей с адаптацией на новом месте. На результат это не повлияло – сразу вылетели от «Авангарда».

«Сибирь-Арена» открылась для матчей КХЛ в сентябре 2023-го. Даже спланированная история не обошлась без проблем. Игроки «Сибири», например, жаловались на качество льда, а тот же Фастовский рассказывал о будущих доработках. Менять арену в середине сезона в любом случае опасно: смазывается подготовка и нет времени на быстрое решение вопросов.

В этом плане выделяется «Авангард». Клуб не просто открыл новый хоккейный стадион осенью 2022-м, перед этим клуб советовался с лигой и влиял на календарь. Весь первый месяц регулярки-2022/23 (12 матчей) провели на выезде, а уже потом вернулись в Омск и обжились на новом месте.

СКА так резко переезжает на «СКА-Арену» не только из-за желания самой команды. Роман Ротенберг давно снял с себя ответственность за это решение. Осенью он говорил: «Все вопросы по поводу переезда на «СКА-Арену» – в пресс-службу «Газпрома», нашего спонсора». Еще раньше Ротенберг упоминал, что ждет сигнала от Алексея Миллера.

Кажется, все сигналы уже получены. Арена есть, на ней нужно играть. Иначе зачем строили?

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Фото: РИА Новости /Максим Богодвид, Михаил Киреев, Алексей Даничев, Александр Кряжев, Алексей Мальгавко