«Динамо» обыграло ЦСКА на удалениях – показывает лучшую реализацию в истории КХЛ

За матч – 4 гола.

Московское «Динамо» выиграло у ЦСКА (4:1). «Динамо» забросило все шайбы в большинстве и реализовало все попытки игры с численным преимуществом (одно удаление было пятиминутным). Так команда закрепилась на первом месте в лиге по реализации большинства – 32%.

Промежуточно «Динамо» вообще идет на лучший показатель в истории. По итогам регулярки-2016/17 «Металлург» показывал 30,9% реализации. Сильнее в таком формате никто не играл.

Большинство часто выручает «Динамо» в топ-матчах – это не первый случай с 4 шайбами за игру

«Динамо» лидировало в КХЛ по реализации большинства еще до матча против ЦСКА, поэтому такое конкретное доминирование объяснимо. Всего команда Кудашова перед игрой забросила 44 шайбы за 145 попыток в большинстве (30,3% реализации). Теперь статистика еще лучше: 48 голов, 150 возможностей, 32%. «Динамо» трижды забило ЦСКА в формате 5х4 и один раз при 5х3.

Ключевой момент произошел во втором периоде при счете 2:1. С разницей чуть больше минуты у ЦСКА удалились защитники Уильямс и Провольнев. Пришедший из «Адмирала» легионер вообще получил 5 минут за удар клюшкой. «Динамо» забило дважды подряд. Сначала Пыленков отличился броском в касание. Для Даниила эта шайба стала третьей в сезоне, а всего он имеет 14 очков.

В моменте со следующим голом все вообще вышло курьезно. Главным ассистентом для Артема Ильенко стал борт – от него шайба и отскочила на пятак. Артем вышел на матч против ЦСКА в роли центра второго звена вместе с Пакеттом и Рашевским. Попал и в бригаду большинства, хотя до этого Кудашов чаще выпускал его в четвертом сочетании рядом с Михайловым и Петуховым.

Алексей Кудашов говорил после матча: «Наше большинство – это однозначно мастерство, потому что есть игроки, которые могут. Все зависит от того, может игрок исполнить определенную роль на льду или нет. Мы очень много времени этому уделяем, тренируем и разбираем. Но опять же я скажу, что это в первую очередь игроки. Роль Гусева очень велика. Исполнение. Мозгов у нас у всех много, исполнения немного (смеется)».

Игра с ЦСКА – это не единственный пример, когда «Динамо» забирает победу именно из-за игры в большинстве. В матче против «Салавата Юлаева» (2:1) команда Кудашова победила, забросив все шайбы при численном преимуществе. Тогда «Динамо» реализовало две из четырех попыток.

Есть у «Динамо» и более яркие примеры. В игре против «Авангарда» (6:0) команда тоже реализовала четыре большинства. Процент реализации численного преимущества такой же, как и в матче с «Салаватом» – 50%. Три гола из этих четырех «Динамо» забило всего за 8 минут.

Чаще всего большинство в матчах против топов реализует Эрик О’Делл – на его счету семь шайб. Следом за ним идет Никита Гусев, которого и отмечал Кудашов. Против сильных соперников он четыре раза забивал в большинстве.

У Алексея Кудашова – 100 побед в качестве главного тренера «Динамо». Всю регулярку-2023/24 он признает важность игры в большинстве для результата, хотя у его команды уже случались исключения. Вот слова Кудашова после ноябрьского матча с минским «Динамо» (2:1), в котором соперник так ни разу и не удалился: «Вдвойне приятно победить, когда нет большинства».

Что еще надо знать вокруг яркого дерби «Динамо» – ЦСКА

● 4 шайбы в большинстве за одну игру – это не уникальный показатель для клубов КХЛ по регулярке-2023/24. 25 октября СКА победил «Куньлунь» на выезде (6:3). В той встрече команда Ротенберга реализовала большинство сразу 5 раз. Интересно, что именно СКА идет на втором месте в лиге по проценту (24,3%). Команда имела 152 возможности и забила 37 шайб.

«Динамо» оторвалось далеко.

● Матч с ЦСКА пропустил нападающий «Динамо» Джордан Уил – на нем во многом завязана игра команды в большинстве. Уил остается одним из главным бомбардиров клуба по этому сезону КХЛ: 40 матчей, 47 очков (14+33). Так тренер Кудашов объяснил причину его отсутствия в составе на игру с ЦСКА: «Только сегодня заболел. Сейчас у многих простуда или что-то в этом роде».

● Никита Гусев набрал 3 очка (1+2) – это главный герой матч против ЦСКА в составе «Динамо». Он продлил результативную серию до девяти игр. Всего Гусев выбил в них 13 очков (2+11). До этого Никита последний раз забивал в КХЛ 23 ноября («Торпедо», 3:2). После игры с ЦСКА Гусев вспомнил еще и сентябрьский матч с «Сочи» (4:0), где «Динамо» забросило в большинстве все шайбы.

● В воротах ЦСКА на этот раз появился Александр Шарыченков. Он сделал 38 сэйвов, но в третий раз за регулярку пропустил 4 гола. С ним команда уже проигрывала «Металлургу» (2:4) и «Ладе» (3:4). Иван Федотов смотрел за игрой со скамейки. В декабре ИИХФ отклонила апелляцию ЦСКА по дисквалификации Федотова. Поэтому клубу по-прежнему запрещены международные трансферы.

● ЦСКА и «Динамо» уже встречались в регулярке-2023/24. В сентябрьском матче «Динамо» выиграло с таким же счетом 4:1 на «ЦСКА-Арене». Тогда Рашевский и Гусев реализовали большинство со стороны «Динамо», а единственную шайбу ЦСКА в таком же формате забросил Светлаков. Следующие две игры между командами состоятся в регулярке 11 января и 26 февраля.

На таблицу Запада результат нового топ-матча все равно не повлиял. «Динамо» по-прежнему борется за лидерство со «Спартаком», а ЦСКА никуда не уходит с шестого места.

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко