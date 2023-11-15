Эритрея снялась с отбора ЧМ – чтобы не сбежали игроки. Там бессрочная армия и несменяемый 30 лет президент

Юрий Истомин – с деталями.

Так складывается жизнь, что мы уже знаем, где находится Эритрея. На этой неделе федерация крохотного африканского государства запретила сборной участвовать в отборе чемпионата мира. Причина выдающаяся: боятся, что игроки останутся за границей.

Рассказываем, как живется в Эритрее, где президент правит больше 30 лет, а в армию забирают на неопределенный срок.

Последний официальный матч Эритрея провела в 2019-м. Сборной даже нет в рейтинге ФИФА

В Эритрее новость про отбор чемпионата мира вряд ли кого-то удивила, сборная уже давно ни с кем не играла: последний матч был в январе 2020-го – дома проиграли товарняк Судану. В сентябре 2019-го влетели Намибии в официальных матчах (1:2 и 0:2), а в декабре сгоняли на Кубок Восточной и Центральной Африки (даже дошли до финала!). В Кубке Африки Эритрея никогда не выступала, последние лет 15 – даже в отборе.

Сегодня Эритрея не входит в рейтинг ФИФА: чтобы туда попасть, нужно провести хотя бы одну встречу за 48 месяцев. Возможно, в 2023-м она сыграла бы с одной из африканских стран, но в зоне КАФ изменилась структура отбора на ЧМ. Если раньше эритрейцы могли слетать на выезд и благополучно вылететь, то теперь предварительного раунда нет – худшая сборная континента сразу попала в группу, так что риск потерять футболистов в концу турнира увеличился. Соперники – Марокко, Замбия, Конго, Танзания и Нигер. Судя по всему, власти Эритреи посчитали эти страны слишком привлекательными.

Проблема бегства футболистов – не шутка. The Guardian пишет, что с 2009-го страну покинули как минимум 60 игроков. Например, семеро скрылись в Уганде во время Кубка Восточной и Центральной Африки-2019. В том же году четыре футболиста сбежали после матча молодежки с командой Занзибара. В 2021-м к выездам допустили женскую сборную U-20, и пять игроков свинтили за несколько часов до встречи с той же Угандой.

Эритрейцы почти не играют за рубежом и на клубном уровне. Скажем, в 2021-м в «Эфиопиан Кофе» легально перешел Робель Тэклемикаэль, хотя изначально должен был уехать в Китай (трансфер сорвался из-за коронавируса). Transfermarkt также знает 19-летнего Алекса Ибраха из лихтенштейнского «Вадуца». В остальном футбол Эритреи замкнут на себе. Данных по последним сезонам местной лиги нет даже на RSSSF – пожалуй, крупнейшем архиве с результатами матчей.

Эритрея стала независимой только в 1993-м. С тех пор у нее один и тот же президент и официально худшая экономика мира

Ближайшие соседи Эритреи тоже не входят в список самых процветающих стран мира. Государство без сборной находится на берегу Красного моря и с трех сторон зажато Суданом, Эфиопией и Джибути. Совсем рядом – вечно воюющий Сомали, а на противоположном берегу – раздираемый внутренними конфликтами Йемен. И даже с таким окружением Эритрея не смотрится выигрышно. Немецкий фонд Bertelsmann поставил ее на 137-е место по индексу экономической трансформации BTI – это последняя строчка в рейтинге (в нем не учитываются показатели ведущих стран мира). Для сравнения: на первых трех – Тайвань, Чехия и Эстония. Россия – на 39-м.

Эритрея получила единицы (по 10-балльной шкале) в категориях «Социально-экономическое развитие» и «Финансовая стабильность». На 0,3 балла больше страна набрала в «Организации рынка и конкуренции» и на 0,5 – в «Частной собственности» и «Социальном обеспечении». Даже Северная Корея в этом списке выше (133-е место) – ей дали аж два балла за «Социально-экономическое развитие».

Чуть лучше дела у Эритреи в рейтинге политической трансформации BTI: 134-я строчка, то есть выше Сирии, Сомали и Йемена, но ниже Ливии и Саудовской Аравии (на первых трех – Уругвай, Эстония и Тайвань, а Россия – на 84-м). Сразу шесть очков страна получила за «Государственность» (то есть она не разложилась как Сомали), но за «Политическую вовлеченность», «Верховенство закона», «Развитие демократических институтов» и «Политическую и социальную интеграцию» – от 1 до 1,3 балла.

По другим индексам Эритрея тоже среди аутсайдеров: на 168-м месте в списке самых коррумпированных стран мира. В индексе свободы прессы «Репортеров без границ» – на 174-м из 180 (к слову, всего на 10 строчек ниже России). Американская неправительственная организация Freedom House оценила Эритрею на 3 балла из 100 с точки зрения защиты прав человека.

Таковы предварительные итоги правления Исайяса Афеверки – бессменного президента, который руководит страной с 1991 года.

Ему 77 лет, первый политический капитал заработал еще в 1960-х, когда стал участником Фронта освобождения Эритреи. В прошлом эти земли входили в состав Османской империи, в конце XIX века стали итальянской колонией, а после Второй мировой достались Эфиопии. В течение трех десятилетий народы, жившие на берегу Красного моря, вели бои с центральным правительством, чтобы добиться независимости. Обеим сторонам помогали из-за границы, причем это редкий случай, когда на стороне Эфиопии были сразу и СССР, и Израиль, которые не особо ладили.

В результате кровопролитных боев Эритрея получила право на референдум о независимости. 99,83% проголосовали за отделение. Плебисцит проходил под присмотром ООН, и та быстро признала его итоги. Через месяц парламент страны выбрал президента – им и стал лидер Народного фронта освобождения Эритреи Исайяс Афеверки. Глава нового государства обещал реформы и демократию. Предполагалось, что в Эритреи примут конституцию, после чего пройдут выборы президента. Главный закон страны действительно составили, на бумаге он выглядел вполне либерально: разделение властей, защита прав человека и так далее. Конституцию утвердили в 1997-м, но она до сих пор не вступила в силу.

Президентские выборы тоже не состоялись – их отложили на неопределенный срок. А с 2001-го перестал собираться и парламент. Сейчас вся полнота власти принадлежит Афеверки и его партии «Народный фронт за демократию и справедливость». Это единственная легальная политическая структура в стране – все остальные движения запрещены, несогласных сажают в тюрьму, а независимой прессы попросту нет.

Из Эритреи бегут не только футболисты. Страну (до 6,7 млн населения) покинули более полумиллиона человек

В 1998-м Исайяс затеял еще одну войну. Эритрея потребовала от Эфиопии передать спорные приграничные территории. Бои шли около двух лет, но мирный договор подписали только в 2018-м. В 2020-м в регионе вспыхнул новый конфликт, только на этот раз бывшие враги оказались союзниками. В Эфиопии взбунтовалась автономия Тыграй, которая как раз примыкает к Эритреи. Сепаратистов разгромили ценой десятков тысяч жизней – прежде всего мирного населения.

Армия Эритреи – призывная, причем срока службы не существует. Солдат не знает, когда вернется домой и вернется ли вообще. Призывной возраст – плавающий: забрить могут даже подростка, а в 2021-м в разгар войны с повстанцами в Тыграе в армию мобилизовали уже уволенных со службы 55-летних мужчин. На состояние здоровья тоже никто не смотрит. Армия стала главной трудовой силой в стране – солдаты не только учатся стрелять, маршировать и обращаться с техникой, но также «служат» на фермах, стройках и даже учителями в школах. Денег им почти не платят.

Абсолютное бесправие мобилизованных – одна из главных причин бешеной иммиграции. Эритрея настолько закрытая страна, что мы точно не знаем ее населения. Приводятся оценки от 3,6 млн (данные Всемирного банка) до 6,7 млн (цифра Общего рынка Восточной и Южной Африки – местного экономического объединения). Официальной статистики нет. Зато есть другие подтвержденные показатели: в прошлом году ООН насчитала 512,7 тысяч мигрантов только по линии управления верховного комиссара по делам беженцев. Еще 79 тысяч запросили убежище в разных странах: в 2022-м большое всего запросов получили правительства Судана, Египта, Ливии, Германии, Уганды и Великобритании.

Всего же, по данным ООН, родину покинули около 590 тысяч человек. Даже если учитывать максимальную оценку населения Эритреи (6,7 млн), получится, что из страны бежали по меньшей мере 8,8% жителей. Если же ориентироваться на показатель Всемирного банка, цифра еще более пугающая – 16%. И это без учета нелегальной иммиграции, которая не учтена в официальных базах.

Бонус: ближайший соперник сборной России тоже терял игроков на выездах. Кубинцы перебирались в МЛС

С бегством футболистов сталкивалась и сборная Кубы. В этой стране еще 10 лет назад всем спортсменам запрещалось выступать за рубежом. Если человек заключал контракт с иностранным клубом, его автоматически записывали в беглецы и не вызывали в сборную.

Впрочем, суровые законы не останавливали тех, кто мечтал поиграть в другой лиге или просто переехать за границу. Выезд со сборной был самым простым способом это сделать – особенно, если речь шла о матче в США. Там довольно легко легализоваться, чем и пользовались игроки Кубы.

Например, в 2007-м полузащитник Освальдо Алонсо сбежал из команды прямо по ходу Золотого кубка КОНКАКАФ (аналог Евро).

Турнир проходил в США, Куба играла неудачно, и перед последним туром группового этапа Алонсо решился на побег. Во время похода в супермаркет он отделился от партнеров, прошмыгнул на улицу, нашел говорящего по-испански прохожего и попросил у него телефон. Освальдо позвонил другу в Майами, рассказал о побеге и вскоре поехал к нему на автобусе. Без футбола Алонсо не остался: в 2008-м полузащитник подписал контракт с «Чарльстоном» из Южной Каролины, а позже играл в МЛС. Так как на Кубе весь спорт любительский, ФИФА санкций не вводила. В 2012-м футболист получил американский паспорт.

Были и другие примеры. В 2008-м во время турнира во Флориде сбежали сразу семь футболистов молодежной сборной. В их числе – Йордани Альварес, который продолжил играть в футбол. Остальные предпочли зарабатывать другими способами.

Сегодня правило, запрещающее кубинцам играть за рубежом, отменено. Первым футболистом, который легально уехал в другой чемпионат, стал Майкель Рейес. Он выступал за клуб третьей мексиканской лиги и не лишился места в сборной.

Вот только бегство игроков не исчезло. Во время Золотого кубка КОНКАКАФ-2019 сбежал капитан кубинской сборной Ясмани Лопес. Сделал красиво – сразу после поражения от Мексики со счетом 0:7.

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Фото: Wolfgang Diederich/http://imagebroker.com/; Gettyimages.ru/Abdulmonam Eassa; x.com/nattiyebio; East News/AP Photo/Bill Kostroun; РИА Новости/Павел Бедняков