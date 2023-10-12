Слово «Камерун» появилось благодаря… креветкам! 🦐

Сейчас все расскажем.

Камерун – единственное государство мира, названное в честь ракообразных, а для местных жителей креветки стали основной рациона.

Рассказываем, кто, когда и почему дал стране такое название.

Первым из европейцев Камерун посетил Фернандо По. Мы почти ничего о нем не знаем, хотя в его честь назвали остров и даже диалект

Эпоха великих географических открытий началась с освоения западного побережья Африки. Европейцы искали новый путь в Индию, откуда поступали специи и пряности. В Средние века поставками занимались купцы из Генуи и Венеции, которые закупали товар сначала в Византии, позже у османов, а затем распространяли его по всему Средиземноморью. В XV веке появились суда нового типа – каравеллы были более маневренными и безопасными для путешествия в открытом море.

Португальские монархи поощряли или даже напрямую финансировали экспедиции. Например, живший в первой половине XV века сын короля Генрих Мореплаватель (он же Энрике Навигатор), отправлял каравеллы к Мадейре, Азорским островам, Кабо-Верде и Сенегалу. С годами путешественники уходили все южнее, и в 1472 году эскадра под командованием Фернана ду По добрался до современного Камеруна. Он тщательно изучал новые земли, для чего вошел в устье реки Вури. В ее течении мореплаватель увидел много креветок, поэтому недолго думал над гидронимом – на карте пометили Rio dos Camarões, что переводится как «Река креветок».

Река Вури

Название – пожалуй, единственное, что оставили после себя португальцы. Они построили небольшую колонию, но она долго не просуществовала. В XVI веке сюда прибыли голландцы, затем компанию им составили англичане, французы и немцы. В конце XIX столетия европейцы определились, как лучше называть эти земли. Так Rio dos Camarões трансформировалось во французское Cameroun. Местных жителей никто не спрашивал – еще в древности они основали здесь государство Мандара, но этот топоним за пределами Камеруна почти неизвестен.

Фернан ду По тоже досталась порция славы. Мы про него толком ничего не знаем, неизвестны даже годы жизни. Однако имя португальца тоже вписали на карту мира: остров Биоско, принадлежащий Экваториальной Гвинеи, до 1973 года назывался в честь Фернана ду По. Там тоже побывал мореплаватель во время африканской экспедиции. Но самое интересное, что Фернан ду По (хотя в данном случае правильно писать «Фернанду-по») – это еще и диалект. Именем путешественника назвали пиджин на основе английского и африканских языков, на котором с местным населением общались европейские колонисты XIX века.

В стране добывают и выращивают креветок на продажу. Они стоят недорого, но Камерун их почти не экспортирует

На кухню Камеруна сильно повлияли гастрономические привычки колонизаторов – прежде всего французов. Но все же местные блюда зачастую готовят из продуктов, которые характерны для этой страны. И креветки – одна из важнейших составляющих многих рецептов. Самый известный – суп ндоле. Вообще, ндоле – название растения с горькими листьями. Кроме того, в суп добавляют говядину или курицу, а еще очень много лука. Но главный ингредиент – это именно креветки, причем для рецепта понадобятся как сырые, так и сушеные.

Ндоле

В водах Камеруна водятся несколько видов креветок, хотя основными считаются три: розовая, тигровая (ее еще называют полосатой или карамотской) и гвинейская. Их промышленный вылов – важная часть экономики страны. Правда, в начале XXI века объемы производства упали: с 30 тысяч тонн в 1999-м до 11 тысяч в 2010-м, так что в последние годы весомую часть креветок выращивают в специальных резервуарах.

Пока Камерун заметно уступает лидерам креветочного рынка. В свежем отчете Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН говорится о том, что страна занимает лишь 79-ю строчку в списке экспортеров (лидируют Индия, Эквадор и Вьетнам). Объемы зарубежных поставок в 2019-м составили всего 143 тонны. И это при том, что стоимость креветок в Камеруне ниже, чем у конкурентов: 6,6 доллара за килограмм, а в Индии – 7,2. Значительный объем добычи местных креветок уходит на внутренний рынок.

Авторы отчета считают, что у Камеруна огромный потенциал для развития отрасли. Для этого нужно найти новые рынки сбыта и привлечь инвестиции.

Креветки могут заменить рыбок. Например, камерунский фильтратор живет в аквариумах до 10 лет

Креветки покупают даже зоомагазины. Например, вашим животным-компаньоном может стать Камерунский фильтратор. Да, эту разновидность креветки назвали в честь страны, которую назвали в честь креветок. Хотя латинский вариант вносит путаницу – Atya gabonensis, то есть Арья габонская. Габон тут тоже рядом – это южный сосед Камеруна.

Камерунский фильтратор стоит около 1000-2000 рублей в зависимости от размера особи. Выглядит креветка устрашающе, но на других обитателей аквариума обычно не нападает. Питается водорослями и специальным кормом, размножается только в солоноватой воде, а живет до 10 лет.

Фото: Gettyimages.ru/Elsa; unsplash.com/Lea Genshofer; commons.wikimedia.org