22 комментария

«Мы те, кто мы есть».

Бавария, пожалуй, меньше других регионов похожа на остальные федеральные земли Германии. Считается, что здесь живут самые консервативные, религиозные и пьющие немцы. А еще иногда их очень сложно понять.

Разбираемся, что такое баварский диалект и почему выражение Mia san Mia олицетворяет самобытность главного футбольного клуба региона.

Множество версий немецкого языка – следствие позднего объединения страны. Жители севера и юга до сих пор используют разные диалекты

В Средние века Германия состояла из многочисленных княжеств, герцогств, графств, вольных городов и прочих образований. Хотя формально все или почти все они входили в Священную римскую империю, каждая такая земля обладала широкими правами и развивалась обособленно. Это же касалось и языка, который разнился в зависимости от региона. Диалекты немецкого иногда отличались настолько сильно, что выходцам с противоположных границ империи было проще использовать латынь (если, конечно, они ее знали).

Экспансия какого-то определенного наречия началась с появления Ганзейского союза – торгового объединения городов севера Германии, Нидерландов и Балтийского побережья. Фактическим центром Ганзы был Любек, где говорили на одной из версий нижненемецкого (Niederdeutsch или Plattdeutsch). Благодаря этому до эпохи Возрождения диалект получил более широкое распространение в крупных торговых городах. На нем составляли договоры и писали законы.

Возможно, современный немецкий вел бы родословную именно от любекского говора, но в 1534 году в саксонском Виттенберге Мартин Лютер опубликовал перевод Библии. Благодаря развитию книгопечатания идеи христианского богослова охватили Европу и породили Реформацию, а экземпляры книги быстро распространились по разрозненным графствам и княжествам. Так саксонское наречение постепенно вытесняло соседние и легло в основу будущей литературной нормы. Его причисляют к восточной ветви центральной группы верхненемецких языков (Hochdeutsch). Верхний и нижний в этом контексте отсылают не к сторонам света, а к рельефу Германии, где низины в большей степени распространены на северном побережье, а горы – на юге.

Мартин Лютер на Литографии XIX века

Хотя Бавария относится к региону, где исторически говорят на Hochdeutsch (эту версию еще называют Oberdeutsch), распространению здесь саксонского диалекта мешала католическая вера. Эта часть Германии активно противостояла увеличению числа сторонников лютеранства, поэтому долго оставалась более самобытной на фоне других немецких земель. Даже в XVIII веке, когда эпоха религиозных войн уже закончилась, единый письменный стандарт еще только формировался и не охватил всю Германию. Новый виток унификации связан с родившимся в Пруссии саксонским писателем и ученым Иоганном Кристофом Готтшедом. Он составил грамматическую базу для литературного языка, и это руководство легло в основу будущих учебников немецкого.

Сама Германия как единое государство возникла только в 1871 году. До этого королевство Бавария в течение полувека оставалось не только независимым, но и стремилось навязать соперничество Пруссии. И даже после объединения в Мюнхене продолжал править свой король, подчиненный, правда, германскому императору. На фоне роста национального самосознания немцев, стандартизации законодательства и распространения образования литературный немецкий стал основным письменным языком страны.

Тем не менее диалекты никуда не исчезли. В разговорной речи по-прежнему существует разграничение между Niederdeutsch и Hochdeutsch. Различия весьма существеннее тех, что встречаются в России, где диалекты обычно сводятся к специфической петербургской лексике или вологодскому говору. Niederdeutsch очень напоминает нидерландский. Например, уроженец Гамбурга Уве Зеелер вполне мог представиться по-нижненемецки Ik heet Uwe вместо классического Ich heiße Uwe или спросить Wie geit dir? («как дела?») вместо Wie geht es dir? Особенности северной версии языка существуют уже много веков и по-прежнему встречаются в речи, но все же носителей диалекта с годами становится меньше.

Синий – регион распространения Niederdeutsch

Дополнительные сложности в понимании немецкого вызваны тем, что на этом языке говорят не только в Германии, но еще в Швейцарии, Лихтенштейне и Австрии. Различия в литературных нормах не настолько кардинальные, как между Niederdeutsch и Hochdeutsch, но они есть. Например, в Швейцарии, чтобы унифицировать клавиатуры печатных машинок, еще в начале XX века отказались от буквы ß (произносится как «эсцэт»). Так что легенда сборной страны Александр Фрай слово Fußball учился писать в школе через ss – Fussball. В австрийском немецком помимо собственной лексики (есть заимствования из славянских языков и венгерского) даже у знакомых слов может быть другой род. Например, тарелка в Берлине будет мужского рода (der Teller), но у Марселя Забитцера вполне может проскользнуть и средний – das Teller.

«Байриш» – это не один диалект, а десятки. На баварском Мюнхен будет Minga, а пиццу в шутку называют Mafiadotsch («мафиозные оладьи»)

Даже внутри больших групп существуют другие подверсии немецкого языка. В Баварии вполне можно услышать «байриш» – диалект, сильно отличающийся не только от Niederdeutsch, но и от других наречий южной группы Hochdeutsch. И даже он неоднороден и насчитывает полсотни видов. То, что они сохранились в таком количестве, – следствие не только долгой независимости Баварии, но и сложного рельефа. Некоторые деревни территориально могут находиться близко, но из-за гор добраться из одной в другую раньше было очень непросто. Местные жили изолированно, редко сталкивались с носителями других языков – и избегали заимствований.

«В каждой баварской деревне свой «байриш», – объяснил Sports.ru преподаватель немецкого языка, в прошлом языковой консультант Института имени Гете Александр Шмидт. – Изменения между наречиями плавные, в соседних деревнях могут говорить на похожих, но все же разных диалектах».

Считается, что предком баварского был говор древних баваров, которые обитали в Альпах еще две тысячи лет назад и даже совершали набеги на Римскую империю. Сегодня никаких баваров уже нет, но их потомки нередко называют себя не немцами, а именно баварцами, уверяя, что принадлежат к отдельному народу или субэтносу. Для некоторых владение «байришем» – индикатор, относится ли человек к этой группе.

«Не надо думать, что на баварском диалекте говорят и его понимают во всей Баварии, – рассказал Александр Шмидт. – Скажем, я живу в северной части региона, которая исторически называется Франконией. Ее присоединили к Баварии только в годы Наполеоновский войн, поэтому здесь встречается другой диалект – франконский. Хотя он чем-то напоминает баварский, все же им не считается. На баварском говорят южнее Нюрнберга и больше даже за Дунаем. Там даже принято считать, что Франкония – это не настоящая Бавария».

Понять баварца действительно бывает очень сложно даже носителю немецкого. Если с приветствием Servus (аналог Hallo) знакомы более-менее все, то некоторые слова могут озадачивать. Например, вместо der Freund («друг») в Баварии встречается der Spezl, вместо der Jung («мальчик») – der Bua, вместо das Hemd («рубашка») – die Pfeid. Даже для Мюнхена в «байрише» есть другое слово – Minga, а вместо международного die Pizza некоторые в шутку говорят der Mafiadotsch (буквально – «мафиозные оладьи»).

Кроме того, произношение в баварском заметно мягче стандартного немецкого. Отчасти это связано с почти повсеместной заменой дифтонга -ei- (читается как «ай») на -oa- (читается как более открытое «о»), из-за чего баварец представится выражением I hoas…, а не Ich heiße. В нем же встречается другая особенность – отсутствие окончания -e на конце. В некоторых случаях оно заменяется на «n» (die Nase – die Nasn – «нос»), в других просто проглатывается (вместо der Käse – der Kas – «сыр»). Еще одна важная особенность – отсутствие родительного падежа, его заменяет предлог vo.

Баварский почти не преподают в школах, его мало в литературе и фильмах. Но это все равно самый популярный диалект немецкого

Специфику диалекта знают и понимают не только жители Баварии. Среди носителей «байриша» много австрийцев. Например, Арнольд Шварцнеггер, которому даже запрещали дублировать «Терминатора» на немецкий, – слишком уж чувствовалось влияние альпийских говоров. Баварский со своими особенностями встречается также на севере Италии – в регионе Южный Тироль. Его передали под контроль Рима после Первой мировой войны, и тогда почти 90% местных жителей говорили по-немецки.

Grüß Gott («Благослови вас Господь») – стандартное прощание на баварском

Согласно классификации ЮНЕСКО, баварский диалект находится в уязвимой ситуации, ему грозит вымирание. Но паниковать рано. По данным Мюнхенского регионального института маркетинговых исследований, баварский в повседневной жизни использует 61% жителей федеральной земли, где всего проживает 13 млн человек. Причем на работе на нем говорит четверть опрошенных. Сегодня это самый распространенный диалект немецкого языка.

Цифры впечатляют особенно на фоне того, что баварский официально не входит в школьную программу. В лучшем случае его изучают как факультатив. Кроме того, на диалект переведено не так много книг, хотя в последние годы продают все больше изданий на «байрише». Кино на баварском пока редкость, хотя, например, в 2012-м фильм Ted (в русском дубляже «Третий лишний») получил версию для жителей южного региона Германии.

Баварское выражение Mia san mia стало популярным благодаря политику. Он воевал под Сталинградом и судился с прессой

Особенности произношения и специфический словарный запас баварцев стали «фишкой» федеральной земли – наряду с католической верой (большинство немцев – протестанты), живописными замками в горах, Октоберфестом, кожаными штанами и консервативным укладом жизни.

Футбол тоже гармоничен в этом наборе ненавязчивых стереотипов. Известное выражение на «байрише» Mia san mia (по-немецки это звучало бы Wir sind wir), ставшее неофициальным гимном «Баварии», переводится как «Мы те, кто мы есть». Оно как раз подчеркивает, что баварцы – это не совсем немцы. Правда, выражение вошло в оборот Австро-Венгрии еще в XIX веке, а потом про него подзабыли. Во второй половине прошлого столетия слоган вспомнил глава баварского отделения партии «Христианско-социальный союз» Франц Йозеф Штраус – человек с сомнительной репутацией.

В годы Второй мировой он служил в вермахте, участвовал во французской кампании 1940-го, а на восточном фронте дошел до Сталинграда. В военных преступлениях замешан не был, поэтому остался на свободе. В 1956-м он стал министром обороны ФРГ, но ушел из-за скандала через шесть лет. Der Spiegel обвинил его в коррупции и откатах при распределении заказов на строительство. В ответ Штраус потребовал арестовать автора статьи, инициировал обыск в редакции, а после отставки подал на журнал в суд. Процесс он не выиграл, но и экс-министра не посадили. В 1966-м он вновь вошел в правительство и руководил финансами, а с 1978-го сосредоточился на работе в родной Баварии. Там он десять лет возглавлял кабинет, а лозунг Mia san mia стал своеобразным кредо политика, который отстаивал самостоятельность региона.

С футболом выражение на баварском диалекте сблизилось в 1987-м, когда команда уверенно шла к финалу Кубка чемпионов. По пути она обыграла ПСВ, «Аустрию», «Андерлехт» и «Реал». «Порту» тоже уступал «Баварии» большую часть встречи, но в конце все же забил два мяча и оставил немцев без трофея. Хотя победили португальцы, после игры защитник Ханс Пфлуглер и полузащитники Людвиг Кегль и Ханс Дорфнер распевали Mia san mia.

Сегодня это нечто большее, чем просто слова, а отражение философии клуба. В 2010-м ее изложили в 16 пунктах, красующихся на стене базы клуба:

1. Mia san ein Verein – «Мы один клуб»; 2. Mia san Botschafter – «Мы – амбассадоры»; 3. Mia san Vorbilder – «Мы – образцы для подражания»; 4. Mia san Tradition – «Мы – традиция»; 5. Mia san Innovation – «Мы – инновация»; 6. Mia san Selbstvertrauen – «Мы уверены в себе»; 7. Mia san grenzenlos – «Мы разнообразны»; 8. Mia san Fußball – «Мы – футбол»; 9. Mia san Respekt – «Мы – уважение»; 10. Mia san Freude – «Мы радостны»; 11. Mia san Treue – «Мы верные»; 12. Mia san Partner – «Мы партнеры»; 13. Mia san Heimat – «Мы патриоты города»; 14. Mia san Motor – «Мы динамичны»; 15. Mia san Verantwortung – «Мы ответственны»; 16. Mia san Familie – «Мы – семья».

Строчка Mia san mia настолько глубоко проникла в ДНК клуба, что каждый год пламенно обсуждают крошечное изменение на форме «Баварии» следующего сезона: легендарный девиз каждый раз наносят на воротник другим шрифтом.

Написание текущего сезона (слева) и следующего (справа)

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Фото: wikipedia.org; globallookpress.com/www.imago-images.de, Karl F. Schöfmann