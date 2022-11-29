Месси вышел за медалью последним и нарушил порядок номеров Аргентины. Когда-то так делал Марадона

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Ничего страшного, конечно.

В порыве эмоций вы могли не заметить, что Лионель Месси получил медаль чемпионата мира не в порядке командной очереди. Золото победителям вручали по номерам на футболках, но капитан Аргентины вышел последним.

40 лет назад другое исключение, связанное с цифрами на спине, сделали и для Диего Марадоны.

Что случилось? Порядок номеров важен?

Да ничего особенного. Просто Месси стал чемпионом мира. Аргентина и Франция подарили нам удивительный финал, но обсудить стоит и то, что произошло уже после серии пенальти.

Во время награждения команда Скалони выстроилась за золотыми медалями согласно цифрам на футболках. Первым был запасной вратарь Франко Армани, заявленный под первым номером, за ним последовала двойка – Хуан Фойт, следом – Николас Тальяфико и так далее. Правда, за Хулианом Альваресом (№9) почему-то встал Анхель Ди Мария (№11), а не Месси.

Четкого регламента, как должны вручаться медали чемпионата мира, нет. Скажем, французы шли за серебром вразнобой, да и на турнире 2018-го они тоже не выстроились в логическую последовательность. То же самое касается и 2014-го, когда награды вручали аргентинцам и немцам.

Наверняка дело в капитанской повязке Месси. Он последним получил медаль, зато первым прикоснулся к кубку (еще и поцеловав при получении приза лучшему футболисту ЧМ-2022).

А кто-то назовет это пасхалкой, ведь ровно 40 лет назад порядок нарушил другой великий аргентинец – Диего Марадона.

Номера в спорте ввели австралийцы больше ста лет назад. Но на чемпионатах мира они еще долго не были обязательными

Но сначала историческая справка.

В течение нескольких десятилетий старейшие профессиональные клубы Англии играли без номеров на форме. То же самое было и в других видах спорта. Первые свидетельства «цифровизации» датированы 1897 годом, когда встречались сборные по австралийскому футболу. Команда штата Квинсленд принимала Новую Зеландию. Фото с той встречи не сохранились, но о номерах тогда писала газета Brisbane Courier. В заметке говорилось, что цифры написали для зрителей, которым также выдали карточки с составами. Первое изображение спортсменов с номерами встречается в мае 1903 года, когда «Фицрой» сыграли с «Коллингвудом» в матче по австралийскому футболу.

Привычный нам футбол перенял нумерацию в 1911-м, и здесь тоже первой стала Австралия. После Первой мировой маркировка вошла в обиход и у британских клубов. Известно, что цифры были на форме шотландской команды «Терд Ланарк» во время турне по Южной Америке. После этого новшество примерили и аргентинцы – причем первыми на континенте.

В Англии повсеместное внедрение номеров связывают с тренером «Арсенала» Гербертом Чепменом. Перед матчем с «Шеффилд Уэнсдей» он предложил распределить цифры между клубами: с 1-го по 11-й достались лондонцам, а с 12 до 22 – их соперникам. Постепенно единица стала ассоциироваться с вратарем.

ФИФА долго игнорировала номера. Команды сами решали, нужно ли помечать футболистов, пока цифры не стали обязательными на чемпионате мира 1950 года. А уже на следующем турнире номера фиксировали за конкретными игроками, и по ходу турнира менять их было нельзя.

Когда-то номера в сборной Аргентине распределялись по алфавиту. Марадона должен был играть под 12-м, но отстоял для себя цифру 10

Сборная Аргентины впервые столкнулась с новым правилом на чемпионате мира 1958 года. Ничего необычного в нумерации игроков тогда не было: основной вратарь Амадео Каррисо играл с единицей на спине, полузащитник и капитан Педро Дельяча – с двойкой.

Лишь через 16 лет аргентинцы придумали что-то новое. На чемпионате мира 1974-го полевые игроки получили номера в алфавитном порядке, то есть начиная с буквы «А» в фамилии футболиста. Под вторым играл Рубен Айяла, под третьим – Карлос Бабингтон, под четвертым – Агустин Бальбуэна, под пятым – Анхель Баргас. Вратарям присвоили номера 1, 12 и 21.

На домашнем ЧМ-1978 южноамериканцы уже всем игрокам дали номера по алфавиту. Так полузащитник Норберто Алонсо стал первым, за ним следовал Освальдо Ардилес, и лишь под цифрой «3» значился вратарь Эктор Балей. Так совпало, что сильнейший футболист команды, ставший лучшим бомбардиром турнира, Марио Кемпес играл под десятым номером.

Через четыре года на ЧМ-1982 десятка светила уже Патрисио Эрнандесу. Правда, полузащитник «Эстудиантеса» был запасным и в итоге ни разу не вышел на поле. На его номер претендовал куда более перспективный игрок. Летом 1982-го 21-летний Марадона еще только должен был перейти в «Барселону», он пока не сыграл ни на одном чемпионате мира, хотя уже считался звездой. Диего попросил разрешение поменяться номерами с Эрнандесом. В итоге для него сделали исключение, так что дубль в ворота венгров во втором матче группового этапа Марадона сделал с фирменной десяткой на спине.

Через четыре года ситуация повторилась, но исключений стало больше. Нападающий Серхио Омар Альмирон играл под единицей, вратарям достались цифры 15, 18 и 22, а Марадона снова выторговал десятку. Кроме того, нападающий «Реала» Хорхе Вальдано потребовал «11», а защитник «Фиорентины» Даниэль Пассарелла – «6». Номера оказались выигрышными: аргентинцы взяли золото чемпионата мира во второй раз в истории.

К 1990-му от алфавитного порядка уже мало что осталось. Марадона снова стал 10-м вне очереди, Батиста (№2) в пронумерованном списке стоял выше Бальбо (№3) и Басуальбо (4), хотя буква t идет после l и s. Бурручага вообще стал седьмым – после Кальдерона. К тому же из-за травмы основного вратаря Нери Пумпидо аргентинцам разрешили заявить еще одного – Анхеля Комиссо, которому тоже дали первый номер.

Фото: REUTERS/Hannah Mckay; globallookpress.com/imago sportfotodienst; Gettyimages.ru/Lars Baron