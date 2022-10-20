У Коста-Рики нет армии. История главных пацифистов Северной Америки

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Ельцин Техеда, первое место в группе, выход в четвертьфинал – многие из нас влюбились в сборную Коста-Рики на чемпионате мира в Бразилии и привыкли, что команда Кейлора Наваса умеет удивлять. Но Коста-Рика впечатляет не только футболом: в стране очень низкий уровень коррупции, высокие зарплаты и нет армии. Как так получилось?

Коста-Рика («богатый берег») вопреки названию была бедной. Из-за этого ее долго не колонизировали европейцы

Тихий океан, Гренландия и Коста-Рика – топонимы не всегда отражают реальное положение вещей. Название страны в Центральной Америке в переводе с испанского означает «богатый берег», но как раз с богатствами долго были проблемы. Эти земли для европейцев в 1502 году открыл Христофор Колумб, но первые поселения появились только через несколько десятилетий, а главным городом стал Картаго, основанный в 1563-м.

На фоне других колоний Коста-Рика развивалась медленно. Она не впечатляла ресурсами, а из-за сложного рельефа и непроходимых джунглей осваивать земли почти никто не хотел. Формально эта территория находилась в составе Гватемалы – генерал-губернаторства Новой Испании – обширной колонии, которая включала современные Мексику и почти всю Центральную Америку. Из-за того, что Коста-Рика находилась далеко от административных центров, ей почти не занимались. К тому же она тяготела к южным соседям: страна граничит с современной Панамой, которого входила в состав Новой Гранады, – еще одного вице-королевства в составе Испанской империи.

В Коста-Рику часто забредали пираты (в том числе корсары из Англии и Голландии): грабить пусть и небогатую, зато почти незащищенную колонию было просто. Из-за этого сюда переезжали в основном бедные колонисты, бежавшие от еще большей нищеты на родине. Если в других частях Новой Испании создавались крупные имения с армией работников, то в Коста-Рике обходились мелкими хозяйствами. В колонию практически не везли рабов, так что даже сегодня население страны преимущественно белое.

Сегодня Коста-Рика придерживается нейтралитета. Но в XIX веке она аннексировала регион у соседей через референдум

Войны и вооруженные восстания гремят в Латинской Америке регулярно. В 1983-м США вторглись в Гренаду, до 1996-го правительство Гватемалы боролось с левыми радикалами, а в 2008-м Колумбия обстреляла территорию Эквадора. Коста-Рика на этом фоне выглядит одной из самых миролюбивых стран региона.

Еще в 1947-м страна подписала «Пакт Рио» – Межамериканский договор о помощи. Это соглашение о взаимной обороне: нападение на одного из участников означает объявление войны всем остальным. Соглашение также подписали США, Бразилия, Аргентина, Парагвай, Гватемала, Панама, Сальвадор и другие страны. Хотя договор толком никто не соблюдает, Коста-Рика на него полагается. Она провозгласила нейтралитет в 1983-м, заявив, что рассчитывает на помощь других стран в случае нападения.

Впрочем, соседям (а их у Коста-Рики всего два – Панама на юге и Никарагуа на севере) есть, что припомнить костариканцам. В 1821 году страна освободилась от испанского господства, но ее тут же поглотила Мексиканская империя. Уже в 1823-м на юге огромного государства объявили независимость Соединенные провинции Центральной Америки со столицей в Гватемале. Едиными они явно не были: разные части федерации вели междоусобные войны и боролись за сферы влияния.

Уже в 1824 году Коста-Рика без боя захватила полуостров Никоя – один из регионов Никарагуа. Там проживало всего несколько тысяч человек, зато на территории находился важный тихоокеанский порт. Экономически и административно полуостров тяготел к Коста-Рике, чем и воспользовалось правительство штата. Они провели плебисцит, который переподчинил регион.

С властями Никарагуа этот вопрос не согласовывали, поэтому статус Никои еще долго определял отношения сначала составных частей федерации, а с ее распадом в 1840-м – независимых государств. Лишь в 1888 году стороны подписали договор, но даже сегодня в Никарагуа часто припоминают костариканцам аннексию двухсотлетней давности.

После Второй мировой Коста-Рику охватила Гражданская война. С тех пор у страны нет армии, что отчасти помогло построить передовую экономику

Коста-Рика участвовала в мировых войнах, но ее роль была минимальной. По-настоящему большим потрясением для страны стал внутренний конфликт, когда в 1948 году бывший глава государства Рафаэль Анхель Кальдерон пытался вернуться на президентский пост. К тому моменту страной руководил его соратник Теодоро Пикадо, который боролся с оппозицией силовыми методами. Это спровоцировало создание Карибского легиона – боевой революционной организации, действовавшей не только в Коста-Рике, но еще в Никарагуа и на Доминикане.

Теодоро Пикадо

Поражение Кальдерона на выборах привело к политическому кризису. Тот потребовал признать результат недействительным, и его поддержал парламент, заявив, что выборы были сфальсифицированы. Пикадо распорядился арестовать победившего в голосовании оппозиционера Отилио Улате, но во время задержания убили его соратника, что спровоцировало восстание. Карибский легион выступил против правительственных сил и довольно легко взял первую столицу страны – Картаго. Пикадо поддержал Анастасио Сомоса, диктатор Никарагуа, который даже прислал войска, но их не хватило, чтобы усмирить восставших. Гражданская война шла 44 дня, и за это время страна с миллионным населением потеряла 2000 человек.

Победившая оппозиция провела выборы в парламент, а заодно приняла новую конституцию, которая действует до сих пор. Согласно этому документу, в стране нет постоянной армии – ее расформировали еще в 1949 году. Авторы главного закона Коста-Рики верили, что так будет проще не допустить новых гражданских конфликтов. Военного ведомства в государстве тоже нет. Вместо него создали Министерство общественной безопасности, в которое вошли полиция, береговая охрана и гражданская гвардия. Численность последней всегда оставалась небольшой – до 10 тысяч. В 1996-м вместо гражданской гвардии главным военизированным формированием стали Общественные силы. Они больше напоминают внутренние войска, хотя туда входит, например, спецназ и даже небольшой авиаполк. Сегодня в этой структуре задействованы 14 тысяч человек, а их главная задача – борьба с наркотрафиком. Впрочем, в этом деле Общественным силам Коста-Рики часто помогают США.

Гражданская война 1949-го стала последним конфликтом для латиноамериканского государства, а принятая после нее конституция не только избавила страну от лишних расходов на армию, но и спровоцировала экономический рост. Документ сделал Коста-Рику более открытой для внешних инвестиций. Еще в начале XX века главной компанией страны была United Fruit – американская фирма владела плантациями, занималась экспортом и была очень влиятельна. Кроме того, в Коста-Рике выращивали кофе и тоже продавали его за рубеж.

Доходы от аграрного сектора в последние годы сочетаются с прибылью от высокотехнологичных производств. В 1997-м здесь открылся завод Intel. Компания приостановила его работу в 2014-м, но на фоне кризиса чипов в 2020-м перезапустила и вложила дополнительные $600 млн.

Почти все ключевые отрасли страны контролируют иностранные компании, для чего в Коста-Рике создают зоны свободной торговли. Инвесторов привлекают не только открытость экономики, но также высокий уровень человеческого капитала и низкий уровень коррупции. В прошлом году страна заняла 39-е место в индексе восприятия коррупции, опередив Словению, Грузию, Чехию и Кипр. Из всех стран Латинской Америки и Карибского бассейна выше только Уругвай, Барбадос, Багамы, а также крохотное островное государство Сент-Винсент и Гренадины. Россия – на 136-й строчке.

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Фото: Gettyimages.ru/Felipe Oliveira; commons.wikimedia.org/Gomez-Miralles, Dirk van der Made; globallookpress.com/Carlos Garcia Granthon/ZUMAPRESS.com